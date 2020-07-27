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Никакого сотрудничества с РФ в оборонно-промышленном комплексе не может быть, - Уруский

Никакого сотрудничества с РФ в оборонно-промышленном комплексе не может быть, - Уруский

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский исключил возможность какого-либо сотрудничества с Российской Федерацией в оборонно-промышленном комплексе.

Об этом он сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Моя позиция однозначна: сейчас никакого сотрудничества с Российской Федерацией быть не может в принципе. На самом деле я еще в 1990-х об этом говорил, потому что в России была четкая программа отстранения Украины от кооперации военно-технического сотрудничества. Они оставляли именно такие моменты, которые им трудно было компенсировать и которые нуждались в миллиардных вложениях. Такие как "Мотор Сич". Тогда они ходили, красиво улыбались, а на самом деле вели работу на максимальное извлечение украинских предприятий по кооперации. Мы проснулись, когда поняли, что началась война", - сказал Уруский.

Он считает, что в Украине еще с 2014 года в рамках реформирования ОПК нужно было начинать программу импортозамещения.

"Понятно, что государство не может взять на себя все вопросы импортозамещения. Но определить стратегические моменты мы должны. А менеджмент, каждое предприятие должно искать европейский рынок, американский рынок, азиатский рынок. Мир на одной стране клином не сошелся", - сказал он.

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Автор: 

Кабмин (14034) оборона (5230) россия (96107) ОПК (153) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+3
а с чего вдруг он об этом заговорил ?
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27.07.2020 11:23 Ответить
+3
Зондаж суспільства.
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27.07.2020 11:26 Ответить
+2
Зелеський поговорив із ******...
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27.07.2020 11:29 Ответить
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а с чего вдруг он об этом заговорил ?
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27.07.2020 11:23 Ответить
Зондаж суспільства.
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27.07.2020 11:26 Ответить
Зелеський поговорив із ******...
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27.07.2020 11:29 Ответить
Седьмой год уж как война идёт, а они до сих пор определяют, всё никак не могут определить "стратегические моменты". Позорище!
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27.07.2020 11:27 Ответить
«Тогда они ходили, красиво улыбались, а на самом деле вели работу на максимальное извлечение украинских предприятий по кооперации. Мы проснулись, когда поняли, что началась война", - сказал Уруский.Источник: https://censor.net/n3210266».

Подякуй комунякам -шістскам Россіі, Симоненку і Морозу.
Ссан Ссаничу.
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27.07.2020 11:29 Ответить
Кому ты там в 1990х чего чего говорил, придурок
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27.07.2020 11:29 Ответить
И именно поэтому Уруский до вчерашнего дня был директором компании, владельцем которой являются россияне.
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27.07.2020 11:33 Ответить
фраза " ... этого не должно быть" это маркер вранья . Такая неопределенность- неответственность- непричастность . Правильная фраза " я лично за это отвечаю"
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27.07.2020 11:45 Ответить
Уже было!!!
Порохня говорил что нет, а по факту оказалось что есть!
И когда перестанем рашке выдавать по их запросам людей? Уже спалились с добробатом, продолжаем палится дальше? Читал новость, что недавно выдали мать с ребенком - украинцем! Может конечно фэйк, но не удивлюсь!
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27.07.2020 13:03 Ответить
..аххереть... вапрос из области внеземной фантастики, а на нього ще й ответы дають...= так хто нами тут хоче правити..?????????????
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28.07.2020 01:11 Ответить
 
 