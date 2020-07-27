Никакого сотрудничества с РФ в оборонно-промышленном комплексе не может быть, - Уруский

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский исключил возможность какого-либо сотрудничества с Российской Федерацией в оборонно-промышленном комплексе.

Об этом он сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Моя позиция однозначна: сейчас никакого сотрудничества с Российской Федерацией быть не может в принципе. На самом деле я еще в 1990-х об этом говорил, потому что в России была четкая программа отстранения Украины от кооперации военно-технического сотрудничества. Они оставляли именно такие моменты, которые им трудно было компенсировать и которые нуждались в миллиардных вложениях. Такие как "Мотор Сич". Тогда они ходили, красиво улыбались, а на самом деле вели работу на максимальное извлечение украинских предприятий по кооперации. Мы проснулись, когда поняли, что началась война", - сказал Уруский.

Он считает, что в Украине еще с 2014 года в рамках реформирования ОПК нужно было начинать программу импортозамещения.

"Понятно, что государство не может взять на себя все вопросы импортозамещения. Но определить стратегические моменты мы должны. А менеджмент, каждое предприятие должно искать европейский рынок, американский рынок, азиатский рынок. Мир на одной стране клином не сошелся", - сказал он.

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