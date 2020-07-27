РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8683 посетителя онлайн
Новости
4 223 5

Женщина пыталась незаконно вывезти из Украины двух детей через пункт пропуска "Тиса", - Госпогранслужба

Женщина пыталась незаконно вывезти из Украины двух детей через пункт пропуска

Вчера в пункте пропуска "Тиса" пограничный наряд обнаружил женщину, которая планировала по поддельному документу вывезти за границу двух малолетних детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что во время паспортного контроля пассажиров микроавтобуса "Mercedes", следовавший в Италию, у военнослужащих возникли сомнения относительно законности выдачи одного из документов.

На проверку вместе с паспортами 44-летняя черновчанка предъявила заявление от отца о согласии на вывоз двух восьмилетних мальчиков за границу, вроде как выданную Генеральным консульством Украины в Милане.

Во время углубленной проверки документа пограничники установили, что заявление поддельное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил онлайн-регистрацию места проживания детей до 14 лет

По данному факту пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

После завершения процессуальных мер в отношении несовершеннолетних было вынесено решение об отказе в пропуске.

Дети вместе с сопровождающим лицом вернулись на территорию нашего государства.

Госпогранслужба (6568) дети (6560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"вроде как выданную" - грамотно звучит как "якобы выданную".
показать весь комментарий
27.07.2020 11:30 Ответить
Стара проблема. Із нею зустрічались десятки тисяч. Особливо, якщо це розлучена жінка із дітьми, а відносини із "колишнім" погані.
показать весь комментарий
27.07.2020 11:34 Ответить
ну за границу то ещё такое . прописать без согласия не могут . знакомая кинулась . а сына прописать нельзя без согласия его отца которого она в глаза лет 10 не видела и не знает где он вообще . пришлось через суд это делать. вот это дебилизм неописуемый .
показать весь комментарий
27.07.2020 12:06 Ответить
Дивлячись для кого. На Закарпатті саме кордон найбільша проблема.
показать весь комментарий
27.07.2020 13:04 Ответить
Ще й статтю 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон) їй накинути.
Але менти не горять бажанням займатися провадженням у таких справах щодо дітей.
показать весь комментарий
27.07.2020 13:31 Ответить
 
 