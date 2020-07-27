Женщина пыталась незаконно вывезти из Украины двух детей через пункт пропуска "Тиса", - Госпогранслужба

Вчера в пункте пропуска "Тиса" пограничный наряд обнаружил женщину, которая планировала по поддельному документу вывезти за границу двух малолетних детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что во время паспортного контроля пассажиров микроавтобуса "Mercedes", следовавший в Италию, у военнослужащих возникли сомнения относительно законности выдачи одного из документов.

На проверку вместе с паспортами 44-летняя черновчанка предъявила заявление от отца о согласии на вывоз двух восьмилетних мальчиков за границу, вроде как выданную Генеральным консульством Украины в Милане.

Во время углубленной проверки документа пограничники установили, что заявление поддельное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил онлайн-регистрацию места проживания детей до 14 лет

По данному факту пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

После завершения процессуальных мер в отношении несовершеннолетних было вынесено решение об отказе в пропуске.

Дети вместе с сопровождающим лицом вернулись на территорию нашего государства.