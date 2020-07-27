РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6187 посетителей онлайн
Новости
14 585 161

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЕС - 14,3%, "Батькивщина" - 10%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий:

Если бы выборы в Раду проходили на этой неделе, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,8% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать почти 28% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, за "Оппозиционную платформу" готовы проголосовать почти 16%, за "Европейскую солидарность" - 14%, за "Батькивщину" - около 10 %. Около 4% поддержали бы Радикальную партию и партию "Сила и честь". Около 3% готовы поддержать партию Шария, "Свободу", Украинскую стратегию Гройсмана.

Половина опрошенных склоняются к тому, чтобы поддержать на местных выборах в октябре именно местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области, однако почти 30% намерены голосовать за известную национальную политическую силу.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 15-20 июля 2020.

Также читайте: 39% украинцев считают восстановление промышленности наиболее положительно влияющим на развитие экономики, - соцопрос

Рейтинг партий: Слуга народа - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЕС - 14,3%, Батькивщина - 10%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг партий: Слуга народа - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЕС - 14,3%, Батькивщина - 10%, - опрос Рейтинга 02
Рейтинг партий: Слуга народа - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЕС - 14,3%, Батькивщина - 10%, - опрос Рейтинга 03
Рейтинг партий: Слуга народа - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЕС - 14,3%, Батькивщина - 10%, - опрос Рейтинга 04

Автор: 

опрос (2853) рейтинг (1642) Батькивщина (2013) Слуга народа (2635) Европейская Солидарность (1059) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Новая примета нашего времени - когда дела у слуг идут совсем ниже плинтуса, то срочно появляются подобные опросы от "Рейтинга", Центра Розумкова или подобных. Любой процент за ваши кровные.
показать весь комментарий
27.07.2020 11:53 Ответить
+34
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЕС - 14,3%, "Батькивщина" - 10%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4961
показать весь комментарий
27.07.2020 11:46 Ответить
+28
А хто за цю БРЕХНЮ буде нести відповідальність?
показать весь комментарий
27.07.2020 11:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ОПЗЖ - 15,5%,/Весёлая компания за печкою сидит: кум Путина Медведчук, дваждысидевший но не диссидент Рабинович и Кива-дрочун.
показать весь комментарий
27.07.2020 12:16 Ответить
стоит Пороху договориться с Юлькой - и зелёным кирдык!
показать весь комментарий
27.07.2020 12:16 Ответить
Між ними стоїть Беня, а такий союз можливий після здачі Коломойського американському правосуддю, що при нинішньому розкладу не можливо, бо в цьому ділі замішаний і Бубочка - особисто.
показать весь комментарий
27.07.2020 12:25 Ответить
На помойке - украинская "политика", новые рейтинги появились...)
показать весь комментарий
27.07.2020 12:17 Ответить
В Україні нема ні політики, ні політичних партій !! Весь ,без жодних винятків , істеблішмент України , це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !! Політична боротьба, це імітація бурхливої боротьби, з метою відволікти увагу плебса ,щоб не заважали красти !! Поділ лохтората на вселяких ботів , це втілення давнього гасла володарів-" Розділяй та володарюй " !!!)))
показать весь комментарий
27.07.2020 12:54 Ответить
So slugami vsio jasno dalnejsem ecio budet padat,no vot vtoryje ruski mir sovsem neponiatno.Neuzeli xocet zyt kak golodranci ruskije?Vet v raske teper 22 mln liudej eto 15% naselenyje zyvut nize prozytocnogo minusa po kontejneram lazyt.A ecio 60% naselenyja raski polnoj nicyte daze sebe sobagi nemozet kupit.Eto vsio realnost teperesnej raski,sto oni tak xocet zyt eti vse kto za Boiko ili Sarija?
показать весь комментарий
27.07.2020 12:18 Ответить
Как только увидел ЕС 14%, так можете засунуть этот опрос в дупу т.к. это полная брехня.
показать весь комментарий
27.07.2020 12:39 Ответить
Звісно брехня!!!! Там якщо 0,14 набереця то й добре.....
показать весь комментарий
27.07.2020 16:35 Ответить
зато у вашого х...ла 146%
показать весь комментарий
28.07.2020 11:16 Ответить
Как вам такое?!!!
Арест Порошенко: Милосердие (?) Зеленского заканчивается
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020

Вместо того, чтобы круглосуточно благодарить Президенту Зеленскому милости, олигарх Порошенко открыто начал угрожать Украине площадью и государственным переворотом в условиях войны.
Порошенко начал нести угрозу государственным интересам Украины, территориальной целостности и независимости.
Он и его злоичинне группировки во главе с Турчиновым хотят открыть еще один фронт в Западной Украине и СБУ об этом известно.

Порошенко воспользовался милосердием Президента Зеленского и начал расшатывать ситуацию в Украине.
Сейчас он несет угрозу стране и у власти нет другого пути как немедленно задержать подозреваемого и посадить его в клетку.

Об этом пишут авторитетные телеграмм каналы:
«Пора Порошенко отправлять в СИЗО, а не давать устраивать площади. Всем понятен мотив его акций протеста, но 73% украинский выбрали Зеленского за его позицию по отношению к миру на Донбассе. Экс-президент в последнее время настолько вдохновился возможной победой Байдена в США, уже открыто говорит о 3 майдане «.

Источники в СБУ сообщают, что арест Порошенко состоится в ближайшее время. Никто уже не верит олигарху, и все понимают, что, если его не задержать, в сентябре он и его группировка откроют западный фронт.
Будем благодарны за репост!

https://hotnews.guru/?p=11273
показать весь комментарий
27.07.2020 12:41 Ответить
Люблю істерики ворогів України.
показать весь комментарий
27.07.2020 12:52 Ответить
Плебс голосував за Голобородька ,а отримав зеленого блазня , клоуна !!))
показать весь комментарий
27.07.2020 12:56 Ответить
Треба зробити не аби яке зусилля, щоб подібну маячню дочитати до кінця.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:18 Ответить
Фигня якась.А куда делись 43% от Зелиных 73%?У цыгана Бойко как был так и есть стабильный и больше не поднимется.Петя прибавил и ещё прибавит.Юля стабильна.А где потеряли 43% от Зели и к кому они ушли не понятно
показать весь комментарий
27.07.2020 12:52 Ответить
Они ушли к тем, кто знает, о чем пишет. У Слуги народа никогда не было 73%. На прошлых выборах в парламент за них проголосовало 43%. Поэтому "куда-то ушли" 15%: 6% к Евросолидарности, 2,5% к ОПЗЖ, 2% к Батькивщине, 1% к Шарию, ну и по мелочи к другим партиям и к числу тех, кто не пойдет голосовать.
показать весь комментарий
27.07.2020 17:01 Ответить
Какие 73 % ? Голову включи. Речь идёт не о президентском рейтинге, а о партийном. "Слуга народа" в 2019-м году набрала 43 % и стало быть "потерялись" 15 %. Если верить этому рейтингу.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:21 Ответить
Та я вже понял свой косяк.Я читал до того,ниже по ленте Президентский рейтинг...Ну и не туда комент вмастырил
показать весь комментарий
27.07.2020 19:25 Ответить
Опросы делю пополам на фоне роста рейтинга опзжо, пятую колонну беса путлера, по своей ценности для Украины, считаю клопами в нашем доме, которые питаются нашей кровью, и самое грустное, что украинцы позволяют им это делать, вместо того, чтобы употребить дуст, с другой стороны, украинцы не поддерживают единственную, настоящую украинскую партию "Голос", парадокс, но есть положитеььное, выходит из тени "Свобода", в противовес пятой колонне.
показать весь комментарий
27.07.2020 12:53 Ответить
Какой уматный рейтинг!
Просраные голоса приписали Шлюшке и Смешке, процента эдак 4%.
6% приписали не определившимся, с барского плеча дали 1% процент Гнойсману, к не голосовавшим приклеили ещё 5%. Судя потому как мочат шариёвцев реальный рейтинг у шарика процентов 10% и растёт. Ну-ну) Дурики себе рейтинги рисуют и радуются))
показать весь комментарий
27.07.2020 13:00 Ответить
Как тяжело жить среди дебилов.
показать весь комментарий
27.07.2020 13:02 Ответить
А вы кто? Сверхчеловек Фридриха Ницше?
показать весь комментарий
28.07.2020 06:47 Ответить
Эти 27 процентов не хотят сейчас на линию разграничения с кацапскими войсками? Поддержать ,,мирные,, инициативы своего президента?
показать весь комментарий
27.07.2020 13:05 Ответить
Украина населена биомусором, а такие подонки, как вакарчук наживаются на ситуации
шарий, бойко , ляжко - какими дегенератами надо быть, чтобы голосовать за эти отбросы ?
показать весь комментарий
27.07.2020 13:20 Ответить
і де ж ті 27,8 відсотків?? "..Дайте мені їх хоч за горло подержать.."
показать весь комментарий
27.07.2020 13:27 Ответить
Дебіл, цим постом ти визнаєш, що реальний Президент України Петро Порошенко, а не клоун, який протягом року 10 раз відпочивав, останній раз у липні цього року десять днів у резиденції на острові Бірючий, яку він обіцяв ліквідувати.
показать весь комментарий
28.07.2020 10:14 Ответить
"Слуга народа", которую готовы поддержать почти 28%

А они мало тог что дебилы- так они еще и УПОРНЫЕ ДЕБИЛЫ
показать весь комментарий
27.07.2020 13:45 Ответить
Упороті дебіли стоять на банковій,аж 1,5 штуки!!!! Біжи добав 0,15 штуки1
показать весь комментарий
27.07.2020 21:00 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/f/b/b/8/fbb839d1933583808cb73b3361da11ee/original.jpgЯкби вибори в Раду відбувалися цього тижня, то за партію "Слуга народу" проголосували б 27,8% громадян Джерело: https://censor.net/ua/n3210268

Добре, що вибори не цього тижня - може за наступні 2-3 місяці хтось із цих 27,8% ще зможе підлікувати голову.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:08 Ответить
27,8% це "тайнос агентос" ? вже більше як пів року ніде не бачив зебіла вживу окрім як по телевізору ...
показать весь комментарий
27.07.2020 14:47 Ответить
а почему не делают "антирейтинга", типа, кого из вышеназванных вы хотите видеть в гробу? можно пофамильно.
показать весь комментарий
27.07.2020 15:12 Ответить
Зеленский уже «политический труп» и ничего вообще не может - политолог Июль 27, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bf-%d0%b8-%d0%bd.html#comments Комментарии: 4

У Зеленского сейчас истерика…
Зеленский позвонил Путину и вновь пообещал провести федерализацию Украины под видом изменений в Конституцию о децентрализации.

Об этом https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk пишет в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5.html Зеленский «услышал» Кадырова и пообещал Путину выборы в ОРДЛО осенью - политолог
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5.html Семенченко: если власть быстро не отменит преступное решение, надо будет брать ее за я@ца
Как мы понимаем (и видели на примере низкопробного балагана в Луцке), у Зеленского сейчас истерика.
Рейтинг стремительно падает. И немалую роль в этом играют СМИ ОПЗЖ.
На носу местные выборы. Которые будут катастрофой для «Слуги народа».
Зеленский решил вновь надавать обещаний Кремлю, в надежде, что снизится градус критики Зе за невыполнение Минских соглашений.
Конечно же, Путин поверит Зеленскому, который уже «политический труп» и ничего вообще не может)))
показать весь комментарий
27.07.2020 15:46 Ответить
Відверта брехня. За клоунів-ідіотів ніхто б не проголосував навіть рік тому. Все куплено й підлаштовано.
показать весь комментарий
27.07.2020 15:50 Ответить
Журналисты ленятся приводить сравнение с результатом выборов, чтобы лучше было понятно, кто теряет, кто поднимается.


Было (результат на парламентских выборах 2019 по партийным спискам) - стало (по этому опросу):
- Слуга народа 43,16% (27,8)

- Оппозиционная платформа - За жизнь 13,05% (15,5)
- Батькивщина 8,18% (10,0)
- Европейская солидарность 8,10% (14,3)
- Голос 5,82% (2,4)
- Радикальная партия Олега Ляшко 4,01% (4,0)
- Сила и честь 3,82% (3,5)
- Оппозиционный блок 3,03% (-)
- Украинская стратегия Гройсмана 2,41% (2,8)
- Партия Шария 2,23% (3,4)
- Свобода 2,15% (3,3)

- Гражданская позиция 1,04% (1,3)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
показать весь комментарий
27.07.2020 17:10 Ответить
За ******* шария больше дегенератов проголосовало, чем за проукраинскую Гражданскую Позицию. Нет у этого "народа" никакого будущего
показать весь комментарий
27.07.2020 20:52 Ответить
Якщо Україна припинить війну, України не буде, якщо Путін припинить війну, - не буде війни, - Андерс Фог Расмуссен©, екс-генсек НАТО
показать весь комментарий
27.07.2020 17:21 Ответить
Не там воюєте. Ворог давно в середині
показать весь комментарий
27.07.2020 20:51 Ответить
После выволочки устроенной вождю партии "слуг"- сначала " аятоллой Кадыром", а потом его " учителем и солнцеликим божеством Пу".. Проглоченным плевком от Пескова, о том что " рф вообще к прекращению огня не имеет отношения", и два обстрела и минирование за последние 18 часов после объявленного " полномасштабного прекращения огня и т.д.", которую Зе объявил " невероятным прорывом" и "победищем".. Ну что можно делать очередной замер мнения - процента 3-4 можно смело еще убрать . "Правильной дорогой идете товарищи." ( так говорил теска нынешнего президента Украины, В И Ульянов)
показать весь комментарий
27.07.2020 18:30 Ответить
Ну вот. ТОП4 партии достойных суда Линча
показать весь комментарий
27.07.2020 20:50 Ответить
Мы правдой плюем в глаз на вас
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного и круговорот беды послушного,
А у Вас забирают висты на распасы.

И Альтер-эго твоего смысла огненного
Отнюдь не хайп моего сломленного.
Хотите Радость нового наследника ?
Найдите своего Близкого местника .

Ведь нет его ,ни у кого из нас ,
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
И сами все обнулили на аванс .

Неужели мы верим,что в это метим ,
Оторванные летим в броде огненном
В своем дерьме обмоченные костром,
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ.

Они ведь ваши гены Беды
Хорошего настроения цветы,
А Вы заслужите у судьбы
Улыбки и ощущения весны .
показать весь комментарий
27.07.2020 21:02 Ответить
Странная ментальность украинцев: во время войны с Россией избирают президентом страны уклониста от призыва в армию, политического авантюриста,шута. Искренне жаль страну и народ. Люблю Украину и желаю ей удачи в борьбе с российской агрессией.
показать весь комментарий
27.07.2020 21:39 Ответить
Зелю выбрали не украинцы а гомососы.
показать весь комментарий
28.07.2020 09:54 Ответить
Слуги народу громят конкурентов.
показать весь комментарий
27.07.2020 21:49 Ответить
Некоторые комментарии вызывают смех,но не потому что смешно,а потому что пошло! Откуда такое неуважение,презрение,высокомерие по отношению к украинскому народу?Вы что какие-то сверхчеловеки(Фридрих Ницше отдыхает)? Вы что не являетесь частицей этого народа? Почти все согласны,что старая политическая элита,которую олицетворяют Порошенко,Бойко,Тимошенко,Ляшко, цинична,воровата,двулична,лжива,бездарна!? И вот когда украинский народ дважды послал эту псевдоэлиту в политический нокдаун,что очень хорошо,в принципе,вы подняли истошный вой,поливаете грязью,клевещете,оскорбляете украинский народ,потому что ,видите ли,большинство украинского народа проголосовало за Зеленского и его партию Слуга народа! Скажите,а в украинского народа был лучший выбор? Трагический вопрос.Драматический ответ-не было лучшего выбора.И тут тоже вина старой политической элиты,породившей такую лохотронную политическую систему,когда настоящие демократические выборы подменяются политическим лохотроном!
показать весь комментарий
28.07.2020 07:23 Ответить
Если больной, недовольный официальной медициной кинется к целителю и подохнет от его лечения - кто будет виноват?
Трагический вопрос!
показать весь комментарий
30.07.2020 18:20 Ответить
чесно подивився стрічку новин... За кого не голосуй все одно буде ***. Тому я проти всіх, як завжди.
показать весь комментарий
28.07.2020 07:55 Ответить
нет ни одной про украинской партии(
показать весь комментарий
28.07.2020 09:40 Ответить
Половина опрошенных склоняются к тому, чтобы поддержать на местных выборах в октябре именно местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области - Наконец-то! Складывается ощущение что ошибка с Зе народ чему-то научила )))))
показать весь комментарий
28.07.2020 09:54 Ответить
соц.опрос малоПИД,,,роса и барыги разумкова это Х,,Я на постном ......Опэздэшных Идиотов хватает, но их не так много и большинство из них дохнет ежедневно....
показать весь комментарий
28.07.2020 09:54 Ответить
Рейтинг не всиляє оптимізму. Проросійські партії набирають більше ніж проукраїнські.

46,7%- Слуга+ОПЗЖ+шарій.

44,1 - ЄС+Батьківщина+Радикальна+Сила і честь+Свобода+Українська стратегія+Голос+Удар+Гр.позиція+Самопоміч.

На проросійському боці 3, на українському 10: дві великих ЄС і Батьківщина, а решта дрібні 8 будуть топити ці 2, щоб відібрати голоси.
показать весь комментарий
28.07.2020 10:00 Ответить
Не могу понять,как только опрос так ОПЗЖ на втором месте. И это не первый раз. Не верю,что наши люди будут идти с этой мразотой.Объясните,пожалуйста кратко,кто в курсе
показать весь комментарий
29.07.2020 16:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 