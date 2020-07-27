Рейтинг партий: "Слуга народа" - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЕС - 14,3%, "Батькивщина" - 10%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Раду проходили на этой неделе, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,8% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать почти 28% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, за "Оппозиционную платформу" готовы проголосовать почти 16%, за "Европейскую солидарность" - 14%, за "Батькивщину" - около 10 %. Около 4% поддержали бы Радикальную партию и партию "Сила и честь". Около 3% готовы поддержать партию Шария, "Свободу", Украинскую стратегию Гройсмана.

Половина опрошенных склоняются к тому, чтобы поддержать на местных выборах в октябре именно местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области, однако почти 30% намерены голосовать за известную национальную политическую силу.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 15-20 июля 2020.

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