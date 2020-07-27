Рейтинг партий: "Слуга народа" - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЕС - 14,3%, "Батькивщина" - 10%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы в Раду проходили на этой неделе, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,8% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать почти 28% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, за "Оппозиционную платформу" готовы проголосовать почти 16%, за "Европейскую солидарность" - 14%, за "Батькивщину" - около 10 %. Около 4% поддержали бы Радикальную партию и партию "Сила и честь". Около 3% готовы поддержать партию Шария, "Свободу", Украинскую стратегию Гройсмана.
Половина опрошенных склоняются к тому, чтобы поддержать на местных выборах в октябре именно местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области, однако почти 30% намерены голосовать за известную национальную политическую силу.
Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 15-20 июля 2020.
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Арест Порошенко: Милосердие (?) Зеленского заканчивается
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
Вместо того, чтобы круглосуточно благодарить Президенту Зеленскому милости, олигарх Порошенко открыто начал угрожать Украине площадью и государственным переворотом в условиях войны.
Порошенко начал нести угрозу государственным интересам Украины, территориальной целостности и независимости.
Он и его злоичинне группировки во главе с Турчиновым хотят открыть еще один фронт в Западной Украине и СБУ об этом известно.
Порошенко воспользовался милосердием Президента Зеленского и начал расшатывать ситуацию в Украине.
Сейчас он несет угрозу стране и у власти нет другого пути как немедленно задержать подозреваемого и посадить его в клетку.
Об этом пишут авторитетные телеграмм каналы:
«Пора Порошенко отправлять в СИЗО, а не давать устраивать площади. Всем понятен мотив его акций протеста, но 73% украинский выбрали Зеленского за его позицию по отношению к миру на Донбассе. Экс-президент в последнее время настолько вдохновился возможной победой Байдена в США, уже открыто говорит о 3 майдане «.
Источники в СБУ сообщают, что арест Порошенко состоится в ближайшее время. Никто уже не верит олигарху, и все понимают, что, если его не задержать, в сентябре он и его группировка откроют западный фронт.
Будем благодарны за репост!
https://hotnews.guru/?p=11273
Просраные голоса приписали Шлюшке и Смешке, процента эдак 4%.
6% приписали не определившимся, с барского плеча дали 1% процент Гнойсману, к не голосовавшим приклеили ещё 5%. Судя потому как мочат шариёвцев реальный рейтинг у шарика процентов 10% и растёт. Ну-ну) Дурики себе рейтинги рисуют и радуются))
шарий, бойко , ляжко - какими дегенератами надо быть, чтобы голосовать за эти отбросы ?
А они мало тог что дебилы- так они еще и УПОРНЫЕ ДЕБИЛЫ
Добре, що вибори не цього тижня - може за наступні 2-3 місяці хтось із цих 27,8% ще зможе підлікувати голову.
У Зеленского сейчас истерика…
Зеленский позвонил Путину и вновь пообещал провести федерализацию Украины под видом изменений в Конституцию о децентрализации.
Об этом https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk пишет в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5.html Зеленский «услышал» Кадырова и пообещал Путину выборы в ОРДЛО осенью - политолог
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5.html Семенченко: если власть быстро не отменит преступное решение, надо будет брать ее за я@ца
Как мы понимаем (и видели на примере низкопробного балагана в Луцке), у Зеленского сейчас истерика.
Рейтинг стремительно падает. И немалую роль в этом играют СМИ ОПЗЖ.
На носу местные выборы. Которые будут катастрофой для «Слуги народа».
Зеленский решил вновь надавать обещаний Кремлю, в надежде, что снизится градус критики Зе за невыполнение Минских соглашений.
Конечно же, Путин поверит Зеленскому, который уже «политический труп» и ничего вообще не может)))
Было (результат на парламентских выборах 2019 по партийным спискам) - стало (по этому опросу):
- Слуга народа 43,16% (27,8)
- Оппозиционная платформа - За жизнь 13,05% (15,5)
- Батькивщина 8,18% (10,0)
- Европейская солидарность 8,10% (14,3)
- Голос 5,82% (2,4)
- Радикальная партия Олега Ляшко 4,01% (4,0)
- Сила и честь 3,82% (3,5)
- Оппозиционный блок 3,03% (-)
- Украинская стратегия Гройсмана 2,41% (2,8)
- Партия Шария 2,23% (3,4)
- Свобода 2,15% (3,3)
- Гражданская позиция 1,04% (1,3)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного и круговорот беды послушного,
А у Вас забирают висты на распасы.
И Альтер-эго твоего смысла огненного
Отнюдь не хайп моего сломленного.
Хотите Радость нового наследника ?
Найдите своего Близкого местника .
Ведь нет его ,ни у кого из нас ,
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
И сами все обнулили на аванс .
Неужели мы верим,что в это метим ,
Оторванные летим в броде огненном
В своем дерьме обмоченные костром,
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ.
Они ведь ваши гены Беды
Хорошего настроения цветы,
А Вы заслужите у судьбы
Улыбки и ощущения весны .
Трагический вопрос!
46,7%- Слуга+ОПЗЖ+шарій.
44,1 - ЄС+Батьківщина+Радикальна+Сила і честь+Свобода+Українська стратегія+Голос+Удар+Гр.позиція+Самопоміч.
На проросійському боці 3, на українському 10: дві великих ЄС і Батьківщина, а решта дрібні 8 будуть топити ці 2, щоб відібрати голоси.