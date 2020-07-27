COVID-19: в апреле-июне в больницы госпитализировали более 18,7 тыс. пациентов, 3 472 из них в отделения интенсивной терапии, - НСЗУ

В апреле-июне в медучреждения были госпитализированы 18 724 пациентов с COVID-19, из них 3472 пациентов получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам директора департамента договорной работы национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский на брифинге в понедельник, НСЗУ в апреле-июне выплатила медучреждениям около 2,5 млрд грн за медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на это заболевание.

Медучреждения, оказывающие стационарную медпомощь пациентам с COVID-19 получили 1,866 млрд грн. В настоящее время на оказание стационарной медпомощи пациентам с COVID-19 НСЗУ законтрактовала 241 медучреждение.

Кроме того, 481 млн грн получили 25 центров экстренной медицинской помощи, 101,7 млн грн получили медучреждения, в которых работают мобильные бригады, выезжающие к людям с подозрением на COVID-19. В настоящее время контракты на оказание медпомощи мобильными бригадами имеют 929 медучреждений, в которых работает более 1500 мобильных бригад.

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Кроме того, 48 млн грн получили медучреждения, которые предоставляли стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации. Такие выплаты от НСЗУ получила 141 больница.

Виленский также сообщил, что в настоящее время в перечень больниц для госпитализации пациентов с COVID-19 включены еще 13 медучреждений, контакты с четырьмя из них уже подписаны.

"Доля пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди госпитализированных, нуждающихся медпомощи в условиях интенсивной терапии в среднем составляет 18-19%. Тогда как в мире обычно интенсивной терапии нуждаются около 25% госпитализированных пациентов", - констатировал Виленский.