Львов до конца 2020 года освободил отельеров от уплаты туристического сбора, - горсовет
Львовский городской совет решил освободить заведения временного размещения в городе от уплаты туристического сбора до 31 декабря 2020 года.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, за внесение изменений в распоряжение горсовета №6464 от 28 апреля 2020 года "О мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности на срок действия карантина" проголосовали 38 депутатов.
"С целью создания благоприятных условий для развития туристической отрасли и восстановления турпотока во Львов был продлен срок действия льготы до конца 2020 года", - указано в сообщении.
Согласно подсчетам, с принятыми изменениями бюджет Львова в 2020 году недополучит 9,4 млн грн.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль