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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в ВСУ зафиксировано два новых случая COVID-19, всего болеют 156 человек, - Командование Медсил

За сутки в ВСУ зафиксировано два новых случая COVID-19, всего болеют 156 человек, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано два новых случая заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ в  Facebook.

"По состоянию на 10.00 26 июля в Вооруженных силах Украины болеют 156 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 570 человек, летальных случаев – 5", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 1 человек (Западный регион, медицинский пункт воинской части - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания, он получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 1 человек (Львовская область - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 428 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 97 человек.

За сутки в ВСУ зафиксировано два новых случая COVID-19, всего болеют 156 человек, - Командование Медсил 01



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