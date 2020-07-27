"Полтавского террориста" Скрипника ищут четвертый день, привлечены Нацгвардия, спецназ, кинологи и спецтехника, - полиция

По состоянию на 11:30 утра 27 июля полиция еще не задержала полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Розыск злоумышленника продолжается четвертые сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии "Украинской правде".

"Пока еще не задержали. Поиски продолжаются. Активно включились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназ, кинологи с собаками и специальная техника. Максимально весь человеческий и технический ресурс задействованы. Розыск продолжается и днем, и ночью".

По словам Лариной, зоной поисков определен Миргородский район.

Его разбили на квадраты, прорабатывают населенные пункты, леса и поля, проверяют здания и природные укрытия – поля кукурузы или злаковых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Авакова Апостол о "полтавском террористе" Скрипнике: Никуда он не денется, выйдет сам или покончит с собой

Сложность розыска связана с тем, что трудно спрогнозировать действия беглеца, а также с большой территорией поиска и природным ландшафтом – правоохранители вынуждены возвращаться к некоторым участкам по несколько раз, чтобы проверить их.

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.