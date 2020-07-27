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Новости
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"Полтавского террориста" Скрипника ищут четвертый день, привлечены Нацгвардия, спецназ, кинологи и спецтехника, - полиция

По состоянию на 11:30 утра 27 июля полиция еще не задержала полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Розыск злоумышленника продолжается четвертые сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии "Украинской правде".

"Пока еще не задержали. Поиски продолжаются. Активно включились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназ, кинологи с собаками и специальная техника. Максимально весь человеческий и технический ресурс задействованы. Розыск продолжается и днем, и ночью".

По словам Лариной, зоной поисков определен Миргородский район.

Его разбили на квадраты, прорабатывают населенные пункты, леса и поля, проверяют здания и природные укрытия – поля кукурузы или злаковых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Авакова Апостол о "полтавском террористе" Скрипнике: Никуда он не денется, выйдет сам или покончит с собой

Сложность розыска связана с тем, что трудно спрогнозировать действия беглеца, а также с большой территорией поиска и природным ландшафтом – правоохранители вынуждены возвращаться к некоторым участкам по несколько раз, чтобы проверить их.

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Нацполиция (16552) Тахтаулове (770) розыск (843) терроризм (18692)


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Топ комментарии
+34
обычного автомобильного воришку гордо назвали ТЕРРОРИСТОМ!!!
на свою же дурнуватую голову.
теперь вот - выглядят полными лохами и импотентами.
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27.07.2020 12:06 Ответить
+34
Так вроде ж его по дороге на Киев сопровождали армия, авиация и флот ?

Куда девались все те дроны, когда он в лесопосадку нырнул и шо то за лесопосадка такая шириной в гектары, в которой можно затеряться ?
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27.07.2020 12:09 Ответить
+32
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
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27.07.2020 12:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
И во сколько стране обойдется этот банкет?????
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27.07.2020 12:04 Ответить
Так вроде ж его по дороге на Киев сопровождали армия, авиация и флот ?

Куда девались все те дроны, когда он в лесопосадку нырнул и шо то за лесопосадка такая шириной в гектары, в которой можно затеряться ?
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27.07.2020 12:09 Ответить
- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... ©
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27.07.2020 12:21 Ответить
Тому що потрібно було купляти не французькі вживані гелікоптери, а розвідувальні та ударні БПЛА які б постійно моніторили ситуацію по всій країні в складі підрозділів безпілотної розвідки та ураження! Тоді б ніхто не зміг загубитись в жодному куточку України! Але влада робить ідіотські речі тому ефективність у влади нульова!
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27.07.2020 15:30 Ответить
Сделал лук из акации и шнурков и сбил дрон! Поэтому вертолет боятся отправлять- Рэмбо и вертолеты из лука мочил!
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27.07.2020 13:08 Ответить
Якщо посадку прочісувати вздовж, то вона буде довга. А якщо упоперек - то широка
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27.07.2020 14:42 Ответить
А если посадка квадратная? Или, того хуже, круглая?
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27.07.2020 16:20 Ответить
Хочешь быть передовым - сей квадратно-гнездовым !

"Полтавського терориста" Скрипника шукають четвертий день, залучено Нацгвардію, спецпризначенців, кінологів та спецтехніку, - поліція - Цензор.НЕТ 30
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27.07.2020 17:15 Ответить
пиар и шоу - главные скрепы зебильной власти))
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27.07.2020 12:51 Ответить
хренцузькі гелікоптери обійшлися дорожче ...
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27.07.2020 14:49 Ответить
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
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27.07.2020 12:05 Ответить
и не найдут, пока не пригонят БТР и Бубочка видосик не запилит.
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27.07.2020 12:07 Ответить
"Полтавского террориста" Скрипника ищут четвертый день, привлечены Нацгвардия, спецназ, кинологи и спецтехника, - полиция - Цензор.НЕТ 4926
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27.07.2020 12:08 Ответить
"Полтавского террориста" Скрипника ищут четвертый день, привлечены Нацгвардия, спецназ, кинологи и спецтехника, - полиция - Цензор.НЕТ 7611
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27.07.2020 12:05 Ответить
обычного автомобильного воришку гордо назвали ТЕРРОРИСТОМ!!!
на свою же дурнуватую голову.
теперь вот - выглядят полными лохами и импотентами.
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27.07.2020 12:06 Ответить
Заморятся искать летом, может в любой брошенной даче засесть или просто в лесу.
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27.07.2020 12:07 Ответить
Він же не просто так вийшов в якійсь там Решетилівці, де степи і лісу немає. Пацани-однополчани вивезли і сховали деінде.
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27.07.2020 14:37 Ответить
У поліції передумали давати винагороду за інформацію про полтавського терориста

Раніше поліціянти обіцяли нагороду для інформаторів про місцезнаходження Романа Скрипника, але від ідеї відмовилися, щоб не наражати на небезпеку людей.
Інформація про винагороду раніше була https://kremen.today/2020/07/24/za-zatrymannya-poltavskogo-terorysta-poobitsyaly-vynagorodu/ розміщена в орієнтуваннях одразу після оголошення Скрипника у розшук.
Невдовзі у поліції вирішили, що заохочення у пошуку злочинця є небезпечним для людей і вирішили не ризикувати.
Про це https://zmist.pl.ua/news/policiya-peredumala-davati-nagorodu-za-informaciyu-pro-poltavskogo-terorista-skripnika ЗМІСТу розповіла пресофіцерка Нацполіції Полтавщини Поліна Ларіна 27 липня. Поліна Ларіна каже, що правоохоронці зважили усі ризики і закликають людей бути обережними, якщо побачать Романа Скрипника. Наразі спецоперація з пошуку «полтавського терориста» триває, а зоною пошуку злочинця лишається Миргородський район.
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27.07.2020 12:07 Ответить
Малюска там говорил что можно купить для сидельцев место в норм камере. Куда деньги перевести? Пацан заслужил! Норм Аваковских псов-мусоров опустил!
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27.07.2020 12:08 Ответить
шавок ... пси "охороняють" оФФс ...
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27.07.2020 14:53 Ответить
Ну, так давайте по «1+1». В прайм-тайм.
А то наріт вже устал дивицця на гражданскую войну.
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27.07.2020 12:08 Ответить
Дырку вы от бублика получите, а не Скрипника. Он уже давно тю-тю...
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27.07.2020 12:09 Ответить
Всмысле прикопан по тихой ?
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27.07.2020 12:13 Ответить
да не, это просто перефразировано из фильма "Место встречи изменить нельзя")
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27.07.2020 12:16 Ответить
Тут виникає запитання, чи живий ще хлопець і чи самі мєнти не зробили з нього терориста, щоб приховати свій злочин.
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27.07.2020 12:09 Ответить
та он пешком уже до границы с Канадией добежал. продаст гранату, купит хату в столице Торонто.
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27.07.2020 12:14 Ответить
Чем-то напоминает громкое дело в 2012 году, когда некто Мазурок завалил кучу охранников в киевском Караване. Искали его, а потом нашли мёртвым, типа, покончившим жизнь самоубийством.
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27.07.2020 12:14 Ответить
Мазурок реально двух людей завалил, а этот только напугал, та и то не людей, а потужно реформованих.
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27.07.2020 14:23 Ответить
Трёх. Там мутняк был, типа, неизвестно был ли это действительно Мазурок, так как выживший охранник его не узнал. Но то такое. Я имел ввиду, что, может быть похож финал.
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27.07.2020 14:37 Ответить
Гранатой в центре города размахивал Скрипник, но злочин вчинили - полицейские? Л-логика.
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27.07.2020 12:38 Ответить
Шота у меня развился Хльсинсий (янукович в.ф.(с)) синдром... шота я уже на стороне гранатометчика-мусорозахватчико-отпускателя-в кусты убегателя... столько сил и средств... а ну посадят, как тогда быть? Всем миром кормить будем???
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27.07.2020 12:16 Ответить
Цього хлопчину треба зловити і назначити Головою служби розвідки, так ялозити прутнем по всій імперії ахкакогоміністра може тільки геній, який народжується раз в 100 років.
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27.07.2020 12:16 Ответить
Так то ж не прутень... ти мав на увазі ту крімінальну ковбасу? То не прутень...
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27.07.2020 13:11 Ответить
Це вже схоже на якійсь серіал...
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27.07.2020 12:17 Ответить
Скорее на первую часть Рэмбо.)
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27.07.2020 14:38 Ответить
Я вважаю, що хлопець - не терорист, бо не загрожував життю людей. А мусора - це не люди, і це не мої слова.
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27.07.2020 12:19 Ответить
Він і не є терористом,звичайний злодій,але не мокрушник,робив все що міг щоб утікти.Не потрібно його ідеалізувати, він є злочинець і місце йому за гратами.А от поліція довела,що коли стосується справжніх викликів то вона ні на що не здатна.
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27.07.2020 13:10 Ответить
Шукайте його восени у списках зебілів на виборах
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27.07.2020 12:21 Ответить
На даче лучшего министра искали? А у Антонины ?
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27.07.2020 12:22 Ответить
Мутна якась історія.

Відпустив заручника, сховався в лісопосадці...
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27.07.2020 12:27 Ответить
Це вже не перший злочинець який магічно успішно "збігає" в тих районах прямо з лап правоохоронців. При тому що там лісів майже немає.

Скоріше за все не знайдуть - мабуть забагато знав.
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27.07.2020 12:29 Ответить
дамс...видно що чувак мєстний, місця знає
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27.07.2020 12:29 Ответить
Еще надо привлечь морфлот и артиллерию, так облажаться уже несколько раз это надо уметь.
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27.07.2020 12:29 Ответить
Гарний кадр, таких треба в розвідку або в диверсанти.
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27.07.2020 12:29 Ответить
"Полтавського терориста" Скрипника шукають четвертий день, залучено Нацгвардію, спецпризначенців, кінологів та спецтехніку, - поліція - Цензор.НЕТ 9078
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27.07.2020 12:30 Ответить
для зебилов шоу маст гоу он..
такие "опасные террористы" находятся в рядовом порядке, не спеша, по ориентировкам, без надмирного вытрачання ресурсив.. в течении максимум пары месяцев, под чьей-то юбкой.. если, конечно, рехвормированные авак овцы его уже не расчленили и не скормили свиньям..
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27.07.2020 12:31 Ответить
"Полтавського терориста" Скрипника шукають четвертий день, залучено Нацгвардію, спецпризначенців, кінологів та спецтехніку, - поліція - Цензор.НЕТ 7231
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27.07.2020 12:36 Ответить
А был ли мальчик или ето киношка ?
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27.07.2020 12:37 Ответить
Наши мусора могут только свои мозги в жопе у себя найти ,это их профессиональный максимум ...
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27.07.2020 12:37 Ответить
Ну бо ж знак ГТО ж на груді у него , хрін вони спіймають посана )
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27.07.2020 12:37 Ответить
Тот случай, когда все болеют за беглеца ..)))))))))
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27.07.2020 12:39 Ответить
на четвертый день собака с милицией таки пришла
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27.07.2020 12:40 Ответить
"КЛОУНАДА"...
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27.07.2020 12:40 Ответить
клоВуни та клоВунада, попрошу не плутати...
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27.07.2020 13:07 Ответить
Я не плутаю... І ми - учасники цієї трагіклоунади"... Хоч самі цього, і не хотіли...
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27.07.2020 14:12 Ответить
якщо циркове училище не закінчили, то клоВуни...
Ми з вами- не хотіли та попереджали, але ж, як нам докотитись до тієї мудрості, що у 72% акумулювалось?
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27.07.2020 15:31 Ответить
95 квартал
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27.07.2020 13:10 Ответить
Ясный пень что его уже грохнули, а потом типа найдут и спишут на суицид 🤮 Вот и новая власть ! Хцйло аплодирует своему ученику стоя ! 🤮🤮🤮
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27.07.2020 12:41 Ответить
Неуловимый Джон Рембо "Полтавського терориста" Скрипника шукають четвертий день, залучено Нацгвардію, спецпризначенців, кінологів та спецтехніку, - поліція - Цензор.НЕТ 3077
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27.07.2020 12:41 Ответить
Остается только последний вариант " ковровая бомбардировка"района предполагаемого нахождения "террориста". ( как оказалось, это не Луцк со "штурмом" пустого автобуса..)
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27.07.2020 12:48 Ответить
бочками с напалмом по лесопосадкам пройтись )))
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27.07.2020 14:39 Ответить
Дома проверяли?
А то были случаи..... медсестра по Зайцевой.... и т.п.
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27.07.2020 12:58 Ответить
Спрашивали. Из-за двери ответили, что дома никого нет...
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27.07.2020 13:49 Ответить
Ищут пожарные,
Ищет полиция,
Ищут фотографы
В Полтавской станице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет тридцати.
Ищут и молятся
Нашему Бубочке,
Чтоб не дай Бог
Не взял под контроль...
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27.07.2020 12:59 Ответить
Так бы искали раненого бойца, оставленного умирать, дебилы блд.
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27.07.2020 13:00 Ответить
мусора не для того с аваковым Музычко убивали, чтобы чуждые авакову проблемы решать
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27.07.2020 13:13 Ответить
Похоже, когда пишут "спецназ", имеют ввиду самого Скрипника!
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27.07.2020 13:05 Ответить
так Венедиктова сказала Порошенко ловить!!!
или это подельник Порошенко??
не поймают..
а если и поймают-то что предьявят??
обосранные штаны мусорского начальства при виде игрушечной гранаты??
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27.07.2020 13:09 Ответить
надеюсь мусора перестреляют друг друга, меньше будет дармоедов и ублюдков
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27.07.2020 13:14 Ответить
За дурною головою і ногам нема спокою...
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27.07.2020 13:14 Ответить
Фото гранаты в руке этого человека возле полицейского - в студию !
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27.07.2020 13:22 Ответить
профессионалы, что тут сказать.
а чел наверно уже давно из леса вышел
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27.07.2020 13:25 Ответить
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27.07.2020 13:31 Ответить
Воров и бандитов бы изничтожали с таким рвением.
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27.07.2020 14:00 Ответить
Який терорист? Їхали в автомобілі удвох з цілим полковником поліції. Кому, крім цього полковника, він міг загрожувати? Ганьба! Ганьба країні, в якій такі от поліцаї.
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27.07.2020 14:02 Ответить
Полковник міг би й кинутися тілом на гранату, але виявився просто мусором.
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27.07.2020 14:26 Ответить
убили?
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27.07.2020 14:07 Ответить
Знаете почему Сабакян не поднимает купленные вертолеты Airbus? Потому что никого они не найдут и обосрутся еще больше.
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27.07.2020 14:19 Ответить
А был ли мальчик ? ©
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27.07.2020 14:23 Ответить
представляю как чувак, попивая вискарёк со льдом где-то на пляже под Херсоном, довольно ухмыляется , читая про себя новости...
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27.07.2020 14:48 Ответить
Луцкая постановка прошла гладко а не плановое чп так всех привлекли и пшик
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27.07.2020 15:14 Ответить
зато раненого солдата, который помирал четыре дня , никакая бл@дь не искала.
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27.07.2020 15:32 Ответить
они думают, что он до сих пор в Миргородском районе)))... нет слов
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27.07.2020 15:40 Ответить
Бросились искать стул. Заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то фисгармонию, допытывались у старушек, которые опасливо поглядывали на Пашу Эмильевича, но стула так и не нашли. Паша Эмильевич проявил в розысках стула большое упорство. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал:
- Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже. (с)
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27.07.2020 15:59 Ответить
сколько же бензина сожгли, собак вывели и спецтехники...
ищут пожарные, ищут милиция... словно мы в Сибири
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27.07.2020 15:59 Ответить
Ищут пожарники, ищет милиция (Аваковская), да зебилы?))
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27.07.2020 16:01 Ответить
бядский зелений цирк
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27.07.2020 16:40 Ответить
Я бы все простил "полтавскому террористу" только за то, что он показал в полной красе профессиональную непригодность и бесполезность подчиненных Рюкзакова. А МВД только получило два с половиной миллиарда из фонда борьбы с короновирусом на повышение зарплат. Зарплату подняли сразу на 50 %, зачем теперь ментам рвать задницы. Позор.
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27.07.2020 18:37 Ответить
Беги, Скрипник, беги...🙂
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27.07.2020 19:02 Ответить
СБУ має взяти цього хлопа за вчителя... Шкода талановитого ... Та ще СОО могли б у нього повчитися. Та й не схоже на терориста... Як діти малі... Галасу багато від відомства Авакова...
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27.07.2020 19:40 Ответить
Рюкзаков-потужный министр, какие могут быть сомнения?
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27.07.2020 19:52 Ответить
 
 