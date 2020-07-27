"Полтавского террориста" Скрипника ищут четвертый день, привлечены Нацгвардия, спецназ, кинологи и спецтехника, - полиция
По состоянию на 11:30 утра 27 июля полиция еще не задержала полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Розыск злоумышленника продолжается четвертые сутки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии "Украинской правде".
"Пока еще не задержали. Поиски продолжаются. Активно включились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназ, кинологи с собаками и специальная техника. Максимально весь человеческий и технический ресурс задействованы. Розыск продолжается и днем, и ночью".
По словам Лариной, зоной поисков определен Миргородский район.
Его разбили на квадраты, прорабатывают населенные пункты, леса и поля, проверяют здания и природные укрытия – поля кукурузы или злаковых.
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Сложность розыска связана с тем, что трудно спрогнозировать действия беглеца, а также с большой территорией поиска и природным ландшафтом – правоохранители вынуждены возвращаться к некоторым участкам по несколько раз, чтобы проверить их.
Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.
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Куда девались все те дроны, когда он в лесопосадку нырнул и шо то за лесопосадка такая шириной в гектары, в которой можно затеряться ?
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
на свою же дурнуватую голову.
теперь вот - выглядят полными лохами и импотентами.
Раніше поліціянти обіцяли нагороду для інформаторів про місцезнаходження Романа Скрипника, але від ідеї відмовилися, щоб не наражати на небезпеку людей.
Інформація про винагороду раніше була https://kremen.today/2020/07/24/za-zatrymannya-poltavskogo-terorysta-poobitsyaly-vynagorodu/ розміщена в орієнтуваннях одразу після оголошення Скрипника у розшук.
Невдовзі у поліції вирішили, що заохочення у пошуку злочинця є небезпечним для людей і вирішили не ризикувати.
Про це https://zmist.pl.ua/news/policiya-peredumala-davati-nagorodu-za-informaciyu-pro-poltavskogo-terorista-skripnika ЗМІСТу розповіла пресофіцерка Нацполіції Полтавщини Поліна Ларіна 27 липня. Поліна Ларіна каже, що правоохоронці зважили усі ризики і закликають людей бути обережними, якщо побачать Романа Скрипника. Наразі спецоперація з пошуку «полтавського терориста» триває, а зоною пошуку злочинця лишається Миргородський район.
А то наріт вже устал дивицця на гражданскую войну.
Відпустив заручника, сховався в лісопосадці...
Скоріше за все не знайдуть - мабуть забагато знав.
такие "опасные террористы" находятся в рядовом порядке, не спеша, по ориентировкам, без надмирного вытрачання ресурсив.. в течении максимум пары месяцев, под чьей-то юбкой.. если, конечно, рехвормированные авак овцы его уже не расчленили и не скормили свиньям..
Ми з вами- не хотіли та попереджали, але ж, як нам докотитись до тієї мудрості, що у 72% акумулювалось?
А то были случаи..... медсестра по Зайцевой.... и т.п.
Ищет полиция,
Ищут фотографы
В Полтавской станице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет тридцати.
Ищут и молятся
Нашему Бубочке,
Чтоб не дай Бог
Не взял под контроль...
или это подельник Порошенко??
не поймают..
а если и поймают-то что предьявят??
обосранные штаны мусорского начальства при виде игрушечной гранаты??
а чел наверно уже давно из леса вышел
- Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами. Смешно даже. (с)
ищут пожарные, ищут милиция... словно мы в Сибири