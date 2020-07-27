Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий
Экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий рассказал, что в делах против пятого президента Украины Петра Порошенко не видел состава преступления и неоднократно обращался к руководству ГБР относительно их закрытия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Euractiv".
"8 июля Корецкий публично заявил, что под давлением исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова и его первого заместителя Александра Бабикова продолжал работать над делами Порошенко, несмотря на отсутствие доказательств", - сообщает издание.
Корецкий также заявил, что на него оказывали давление, чтобы расследовать дело телеканала "Прямой".
Он отметил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова - бывший советник президента Зеленского и депутат от его партии - сказала ему: "мы наймем PR-группу, мы продвинем вас, вы будете в центре внимания. Самое главное для нас "поймать" Петра (Порошенко. - Ред.)"
На просьбу отреагировать на обвинения в связях с пятым президентом Корецкий рассмеялся, сказав, что его сначала обвинили в том, что он человек Портнова, а затем в том, что он союзник Коломойского.
"Я не работаю ни на кого, кроме своей совести", - сказал он, добавив, что "самое смешное, я никогда не общался ни с одним из этих людей".
Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".
Также ранее Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова.
23 июля 2020 года стало известно, что следователя Корецкого уволили из ГБР "в связи с сокращением должности".
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ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
"Речь шла о новой компьютерной игре".
Зебилам понравится!
Якби слідчі діяли професійно, то й питань до них менше було!
Спочатку то був генпрокурор Рябошапка, тепер начальник відділу ДБР Корецький
https://www.youtube.com/watch?v=2mRk3AzH0Yk
что вы не преступник, это значит, что мы плохо работаем
Керівник Офісу простих рішень вже зробив свої реформи за 70 днів, о 10 годині недільного ранку закинувся коньячком та полетів до Стамбулу. Всі важко працюють, щоб наблизити для вас кінець епохи бідності.
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
Вместо того, чтобы круглосуточно благодарить Президенту Зеленскому милости, олигарх Порошенко открыто начал угрожать Украине площадью и государственным переворотом в условиях войны.
Порошенко начал нести угрозу государственным интересам Украины, территориальной целостности и независимости.
Он и его злоичинне группировки во главе с Турчиновым хотят открыть еще один фронт в Западной Украине и СБУ об этом известно.
Президент Зеленский и правоохранительные органы дали шанс олигарху Порошенко. Было принято решений ?начать рассмотрение уголовных производств против Порошенко пился местных выборов, чтобы ни у кого не возникало сомнений, и никто не говорил о политических преследованиях.
Порошенко воспользовался милосердием Президента Зеленского и начал расшатывать ситуацию в Украине.
Сейчас он несет угрозу стране и у власти нет другого пути как немедленно задержать подозреваемого и посадить его в клетк
Источники в СБУ сообщают, что арест Порошенко состоится в ближайшее время.
Никто уже не верит олигарху, и все понимают, что, если его не задержать, в сентябре он и его группировка откроют западный фронт.
Будем благодарны за репост!
https://hotnews.guru/?p=11273
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
Фельдман Аркадий Айзикович
Родился 1 января 1947 года в городе Овруч Житомирской области Украины.
Аркадий Фельдман, с большим успехом представляет российское музыкальное искусство и гастролирует в Германии, Италии, Испании, Австрии, Польше
Фельдман А.А. - заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов России
Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» разослала по СМИ анонс акции протеста, намеченной на 27 июля на 19:00, которая состоится на Банковой.
Организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за https://strana.ua/news/280819-peremirie-na-donbasse-nachnetsja-27-ijulja-udastsja-li-ostanovit-ohon.html объявляемого понедельника перемирия на Донбассе.
Также текст заявления о начале акции размещен на https://spgr.org.ua/news/zahistimo-armiyu-445 сайте организации «Справа громад».
«Человек по фамилии Зеленский запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, являющийся президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед русским агрессором. Неужели все жертвы и усилия российско-украинской войны за шесть лет были напрасными? Украинская армия атакована с тыла. Ее атаковал человек по фамилии Зеленский», - сказано в рассылке.
- Видишь суслика?
- Нет.
- А он там есть.
У нас есть олигархи, которые никогда не нарушали закон?
Як там у Євангелії? «Хто без гріха, хай перший, кине в неї каменя».
Сейчас в тренде: "У меня на всех вас есть компрамат".
Доречі, лаптєнога Венедіктова принишкла, лікує, напевно ...