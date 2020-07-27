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Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий

Венедиктова давала задание

Экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий рассказал, что в делах против пятого президента Украины Петра Порошенко не видел состава преступления и неоднократно обращался к руководству ГБР относительно их закрытия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Euractiv".

"8 июля Корецкий публично заявил, что под давлением исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова и его первого заместителя Александра Бабикова продолжал работать над делами Порошенко, несмотря на отсутствие доказательств", - сообщает издание.

Корецкий также заявил, что на него оказывали давление, чтобы расследовать дело телеканала "Прямой".

Он отметил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова - бывший советник президента Зеленского и депутат от его партии - сказала ему: "мы наймем PR-группу, мы продвинем вас, вы будете в центре внимания. Самое главное для нас "поймать" Петра (Порошенко. - Ред.)"

Читайте: Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова. ДОКУМЕНТ

На просьбу отреагировать на обвинения в связях с пятым президентом Корецкий рассмеялся, сказав, что его сначала обвинили в том, что он человек Портнова, а затем в том, что он союзник Коломойского.

"Я не работаю ни на кого, кроме своей совести", - сказал он, добавив, что "самое смешное, я никогда не общался ни с одним из этих людей".

Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

Также ранее Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова.

23 июля 2020 года стало известно, что следователя Корецкого уволили из ГБР "в связи с сокращением должности".

Также читайте: Венедиктова три месяца блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам, - Шевченко

Автор: 

Порошенко Петр (19616) ГБР (3038) Венедиктова Ирина (726) Корецкий Олег (25)


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Топ комментарии
+41
Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий - Цензор.НЕТ 4583
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27.07.2020 12:14 Ответить
+27
А що ще очікувати від антиукраїнської влади...
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27.07.2020 12:10 Ответить
+21
На таможне криминал и вымогательство, в стране цырк с террористами, бандитизм 90х, я уже и забыл за такой безпредел а эти суки бегают чтобы Порошенко посадить. Вроде от этого в стране станет порядок. Порядок будет тогда когда вас сук не будет.
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27.07.2020 12:17 Ответить
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А этот все никак не успокоится.
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27.07.2020 12:09 Ответить
- Заграница -- это миф о загробной жизни, мечтательно произнес Остап. - Кто туда попадает, тот не возвращается. (с)
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27.07.2020 12:19 Ответить
у когось є ще сумніви що ВСІ РУХИ портнова та поцоватої пОцанки це скоординовані дії мононаціональної мафіозної мішпухі ?
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27.07.2020 12:37 Ответить
потому и подгорает у зебильной своры)
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27.07.2020 12:44 Ответить
Відео.Терміново: Комбати Порошенко(?!) збирають майдан проти Зеленського і за війну в Україні(?!)
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
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27.07.2020 12:52 Ответить
Пусть ишак возьмет под личный контроль
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27.07.2020 12:57 Ответить
А що ще очікувати від антиукраїнської влади...
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27.07.2020 12:10 Ответить
Правильніше "Чорна рада".
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27.07.2020 13:16 Ответить
Бубачька -дирехтур 95-го кварталу в Хайфе. После того, как его из Украины выперли копняками!) Среди этих пейсатых и Лысый, и другие придурки крыврожско-лугандонские, включая ленку.)
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27.07.2020 14:41 Ответить
"это все вырвано из контекста" ответит эта "железная баба".
"Речь шла о новой компьютерной игре".
Зебилам понравится!
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27.07.2020 12:12 Ответить
Як би це завдання дав Кадирка, то зловили б швидко, а якась Бєнядіктова не катить.
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27.07.2020 12:12 Ответить
Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий - Цензор.НЕТ 4583
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27.07.2020 12:14 Ответить
открыла, утерлась и закрыла..
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27.07.2020 12:29 Ответить
В Офисе преЗедента готовят Указ о награждении Кадырова орденом "За мужество"....
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27.07.2020 12:35 Ответить
Ну дык, орден как- дырке за мужність! С самим бубачькой вступил в смертельный бой!))))
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27.07.2020 14:48 Ответить
Для цього ж потрібно особисту заяву від постраждалого отримати. Як проти Звіробій та Федини...
Венедіктова давала завдання "спіймати" Порошенка, - екскерівник слідчої групи ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 8637
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27.07.2020 13:22 Ответить
Венедіктова давала завдання "спіймати" Порошенка, - екскерівник слідчої групи ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 5874
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27.07.2020 13:45 Ответить
Пиарит Порошенко, тварь...)
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27.07.2020 12:14 Ответить
Найбільше піарять Порошенка Венедіктова і слідчі ДБР, які своїми тупими і некваліфікованими діями навіть Рябошапку шокували. Воно й видно, що Венедіктова провалила екзамен з права у Верховний Суд...

Якби слідчі діяли професійно, то й питань до них менше було!
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27.07.2020 12:20 Ответить
Та я про те і кажу.... вони ніби змовились, ця парочка "слуги" та "пєсики".
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27.07.2020 12:22 Ответить
Вкуси себе за локоть.
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27.07.2020 12:31 Ответить
слуги соєвого урода...)
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27.07.2020 12:36 Ответить
У мадам ротвейлер-фейс угодливость властям сочетается с полной бездарностью. Долго будут ловить.
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27.07.2020 12:15 Ответить
На таможне криминал и вымогательство, в стране цырк с террористами, бандитизм 90х, я уже и забыл за такой безпредел а эти суки бегают чтобы Порошенко посадить. Вроде от этого в стране станет порядок. Порядок будет тогда когда вас сук не будет.
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27.07.2020 12:17 Ответить
И что это за бред: зачем Венедиктовой нужно было бы пиарить Корецкого Его уволили, он уже, бедный, не знает, что выдумать!
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27.07.2020 12:26 Ответить
Він прекрасно знає що вигадувати. Тому що робить це не безкоштовно.
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27.07.2020 12:30 Ответить
Конечно, думаю, безбедное будущее он уже себе обеспечил
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27.07.2020 12:34 Ответить
Ты с этим #идором https://censor.net/user/466486 за соседними столами сидите? Готовьтесь к маршу равенства.
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27.07.2020 12:59 Ответить
Та это танька лайф со скрепкой хрен зна чего. В паре, как всегда! У них любоф!)
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27.07.2020 14:53 Ответить
Чому вигадує? Все виглядає правдоподібним та очевидним. Навіть із-за кордону побачили.
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27.07.2020 12:36 Ответить
Те, що було і так очевидним, уже заявляють з середини обслуги зеленої плісняви.
Спочатку то був генпрокурор Рябошапка, тепер начальник відділу ДБР Корецький
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27.07.2020 12:29 Ответить
Ну хватит уже нам сообщать, что и в чём не видит Корецкий ..... насто**л
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27.07.2020 12:30 Ответить
а нам нет)пусть зесрани на нервы действует
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27.07.2020 12:37 Ответить
Клоунада это всё ,на Барыге клейма НЕГДЕ ставить за всю его жизнь и при желании отправить его на нары это как два пальца об асфальт ..
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27.07.2020 12:35 Ответить
улики против Порошенко ищут пожарники, ищут милиция и найти не могут .Не там ищут- искать надо здесь, где с утра до ночи надрывается Знающий: Російський шпигун Порошенко... Мародер Порошенко ......десятки мільярдів накрадених доларів.......
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27.07.2020 12:37 Ответить
А чому ж Корецький навіть не намагався погодити постанови про закриття проваджень у відношенні Порошенка раніше?!Чому це тільки на словах, якщо він такий совісний та чесний?Взагалі йому не вірю!!!!
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27.07.2020 12:38 Ответить
А Корецький не намагався закрити дебільні портновські справи проти Порошенка, тому шо клепки не вистачило, як в Рябошапкі.) Рябошапка вчасно зметикував , шо з того зєльоного роя не вийде нічєво!)
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27.07.2020 13:13 Ответить
Венидиктова!! Суши сухари!! После таких безмозглых действий следующий генпрокурор должен обязательно тебя посадить и надолго!! И ни аокой клоун Зеленский, тебя не спасёт !!. Потому , что он сам будет в это время уже под следствием , если не успеет удрать, в свой долбаный Израиль или россию!!
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27.07.2020 12:45 Ответить
"Выфсеврёте...какиевашидакасательстфа..." Знакомое вытьё в комментах.
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27.07.2020 12:46 Ответить
Обиженный за хорошие деньги.Кто платит?
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27.07.2020 12:47 Ответить
Корецкий обеспечил уже себе неплохое будущее. Хватит рассказывать уже всякую чушь и покрывать преступников!
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27.07.2020 12:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2mRk3AzH0Yk Агент Казбек Андрій Портнов та його злочини проти України (ч.4)
https://www.youtube.com/watch?v=2mRk3AzH0Yk
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27.07.2020 12:50 Ответить
Вор у вора украл или если вы не в тюрьме, это не значит,
что вы не преступник, это значит, что мы плохо работаем
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27.07.2020 12:52 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт

Керівник Офісу простих рішень вже зробив свої реформи за 70 днів, о 10 годині недільного ранку закинувся коньячком та полетів до Стамбулу. Всі важко працюють, щоб наблизити для вас кінець епохи бідності.



Венедіктова давала завдання "спіймати" Порошенка, - екскерівник слідчої групи ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 1987
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27.07.2020 12:53 Ответить
Арест Порошенко: Милосердие (???) Зеленского заканчивается
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020

Вместо того, чтобы круглосуточно благодарить Президенту Зеленскому милости, олигарх Порошенко открыто начал угрожать Украине площадью и государственным переворотом в условиях войны.
Порошенко начал нести угрозу государственным интересам Украины, территориальной целостности и независимости.
Он и его злоичинне группировки во главе с Турчиновым хотят открыть еще один фронт в Западной Украине и СБУ об этом известно.
Президент Зеленский и правоохранительные органы дали шанс олигарху Порошенко. Было принято решений ?начать рассмотрение уголовных производств против Порошенко пился местных выборов, чтобы ни у кого не возникало сомнений, и никто не говорил о политических преследованиях.
Порошенко воспользовался милосердием Президента Зеленского и начал расшатывать ситуацию в Украине.
Сейчас он несет угрозу стране и у власти нет другого пути как немедленно задержать подозреваемого и посадить его в клетк
Источники в СБУ сообщают, что арест Порошенко состоится в ближайшее время.
Никто уже не верит олигарху, и все понимают, что, если его не задержать, в сентябре он и его группировка откроют западный фронт.
Будем благодарны за репост!
https://hotnews.guru/?p=11273
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27.07.2020 12:56 Ответить
У тебя ЗЕбилоид в тексте штук 30 ошибок! )))))))) Фельдман, Зеленский, Каломойский+ всякая другая мразь. Такой репост?
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27.07.2020 13:04 Ответить
Цей дідо хоче зробити з нас антисемітів.
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27.07.2020 13:27 Ответить
А кто ж это у нас такой обізнаний аркаша фельдман?!) Порох аркашкам зэльцманам площадью угрожает?! Это как ваще?!))) Поджопника бубачке на какой-то площади впендюрит?! Непонятно как-то всьо...)
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27.07.2020 13:28 Ответить
Поймать, значит... А как ты его поймаешь? Он на фуфел не клюет. Его проблема что играет "по правилам". По правилам цивилизованного мира. Зато всей долбанной шайке закон не писан. Все, что сдерживает- страх за свои бабосы. Которые в баксах и за бугром. И которые нараз отлетят, только за бугром прознают о беспределе. А кроме как по беспределу ничерта у них не выходит, вот незадача...
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27.07.2020 12:57 Ответить
Відео.Терміново: Комбати Порошенко(?!) збирають майдан проти Зеленського і за війну в Україні(?!)
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
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27.07.2020 12:59 Ответить
Кто то знает, что это за Аркадий Фельдман? Это не оно?
Фельдман Аркадий Айзикович
Родился 1 января 1947 года в городе Овруч Житомирской области Украины.
Аркадий Фельдман, с большим успехом представляет российское музыкальное искусство и гастролирует в Германии, Италии, Испании, Австрии, Польше
Фельдман А.А. - заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов России
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27.07.2020 13:04 Ответить
В погоне за Петей
Венедіктова давала завдання "спіймати" Порошенка, - екскерівник слідчої групи ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 89
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27.07.2020 13:07 Ответить
Почему до сих пор блазень не "поймал" венедику за крышевание предателей Украины, банды вовка, который уже ховается за границей.
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27.07.2020 13:10 Ответить
Партия Порошенко собирает митинг против перемирия на Донбассе
Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» разослала по СМИ анонс акции протеста, намеченной на 27 июля на 19:00, которая состоится на Банковой.

Организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за https://strana.ua/news/280819-peremirie-na-donbasse-nachnetsja-27-ijulja-udastsja-li-ostanovit-ohon.html объявляемого понедельника перемирия на Донбассе.
Также текст заявления о начале акции размещен на https://spgr.org.ua/news/zahistimo-armiyu-445 сайте организации «Справа громад».
«Человек по фамилии Зеленский запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, являющийся президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед русским агрессором. Неужели все жертвы и усилия российско-украинской войны за шесть лет были напрасными? Украинская армия атакована с тыла. Ее атаковал человек по фамилии Зеленский», - сказано в рассылке.
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27.07.2020 13:14 Ответить
Дивлюся тут дякі коментарії, от така їм відповідь
Венедіктова давала завдання "спіймати" Порошенка, - екскерівник слідчої групи ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 4973
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27.07.2020 13:14 Ответить
Мелко плаваем...Должен быть триптих "Христос, Магомет, Порошенка"
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27.07.2020 15:31 Ответить
Що, "у лаптеногих пердаки рве" і від Ісуса Христоса і Магомета
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27.07.2020 16:07 Ответить
"Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають"...(с)
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27.07.2020 13:28 Ответить
не видел состава преступления

- Видишь суслика?
- Нет.
- А он там есть.
У нас есть олигархи, которые никогда не нарушали закон?
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27.07.2020 14:02 Ответить
А є такі, хто не порушував закон взагалі ?
Як там у Євангелії? «Хто без гріха, хай перший, кине в неї каменя».
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27.07.2020 15:50 Ответить
Это устарело.
Сейчас в тренде: "У меня на всех вас есть компрамат".
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27.07.2020 16:52 Ответить
Будет время - клоуны вернуться на сцену, аншлага не будет
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27.07.2020 15:28 Ответить
Клоуны вернутся на арену?! Аншлаг?!))) Ха! В крывой рог они вернутся, а лысый с хачиком - в свой лугандон. Ну а сивуха - в днр!) Снаряды сепарам и той стороне подносить будут, твари тупорылые!
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27.07.2020 17:29 Ответить
Ждем сериал разоблачительных статей: "Поймать Порошенко - давала задание Венедиктова", "Порошенко поймать - задание давала Венедиктова", "Венедиктова - поймать Порошенко, давала задание",...
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27.07.2020 15:28 Ответить
Треба чекати медичну проктологічну статистику про лаптєногих.
Доречі, лаптєнога Венедіктова принишкла, лікує, напевно ...
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27.07.2020 16:14 Ответить
ПОРА УБРАТЬ ЭТУ СУКУ.
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27.07.2020 18:12 Ответить
Когда уже народ поймает всю эту банду судейско-прокурорскую вместе с Рюкзаковым и подругой его, Антониной.
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27.07.2020 19:51 Ответить
 
 