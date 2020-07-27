Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий

Экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий рассказал, что в делах против пятого президента Украины Петра Порошенко не видел состава преступления и неоднократно обращался к руководству ГБР относительно их закрытия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Euractiv".

"8 июля Корецкий публично заявил, что под давлением исполняющего обязанности директора ГБР Александра Соколова и его первого заместителя Александра Бабикова продолжал работать над делами Порошенко, несмотря на отсутствие доказательств", - сообщает издание.

Корецкий также заявил, что на него оказывали давление, чтобы расследовать дело телеканала "Прямой".

Он отметил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова - бывший советник президента Зеленского и депутат от его партии - сказала ему: "мы наймем PR-группу, мы продвинем вас, вы будете в центре внимания. Самое главное для нас "поймать" Петра (Порошенко. - Ред.)"

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На просьбу отреагировать на обвинения в связях с пятым президентом Корецкий рассмеялся, сказав, что его сначала обвинили в том, что он человек Портнова, а затем в том, что он союзник Коломойского.

"Я не работаю ни на кого, кроме своей совести", - сказал он, добавив, что "самое смешное, я никогда не общался ни с одним из этих людей".

Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

Также ранее Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова.

23 июля 2020 года стало известно, что следователя Корецкого уволили из ГБР "в связи с сокращением должности".

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