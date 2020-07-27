68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
19% украинцев считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, и 68% - противоположного мнения.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что также более 60% опрошенных считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% респондентов отметили улучшение.
В то же время настроения относительно будущего более оптимистичны: 17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% - ожидают ухудшения. Однако в долгосрочной динамике процент тех, кто ожидает улучшения, падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство эмоции надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше всего (43%).
Причину возможного экономического кризиса 57% опрошенных видят в некомпетентности власти, хотя 26% считает, что экономический упадок наступит из-за пандемии коронавируса, а 8% - что причиной упадка станет война на Донбассе. В ходе опроса, который проходил в июне, месяцем ранее, такие ответы завали 53%, 32% и 6% опрошенных соответственно.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 15-20 июля 2020 года. В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.
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21.04.2019
Телега старая, колеса гнутые
А нам все пох..., мы е...нутые...
Барига досі не сидить і безглузду кроваву бійню на Донбасі не припинено.
А это вступает в противоречие с законами природы - чем человепк тупее тем меньше он склонен признавать свои ошибки. Поэтому надежды на прорение и покаяние стада у меня лично нет.
Ні посадок, ні закінчення війни, ні деолігархізації, ні обіцяного податку на виведений капітал, ні зарплат вчителям по 4000 доларів... Що там ще обіцяли?
Зате більше неосвічених профанів у органах влади та собачомовної вати...
Чорновіл і Лук'яненко мабуть в домовинах перевертаються від такої влади!!
А ще Зе обіцяв, що піде з посади,я кщо хоч раз порушить закон... От похід в кафе без маски і невказання в декларації активів - це хіба не порушення закону?
опрос за май
быстро то все как... - сейчас 68%
Зе рассчитывает что капитуляция поправит дело - ЕГО СТАВКА НА МАЛОРОСНЮ..
может и прав он ХЗ..
18.05.20 11:23
51% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга".
Куда и с кем двигаться - для 73% избирателей задача на уровне тройного интеграла......
Это процент упоротых зеблодятлов?
- Так я, это…
- Ну да. https://citaty.info/topic/rabota Работа такая… А я всю жись тут мотаюсь и никто мне сам косточку не даст...
- Так я, это…
- Теперь как я, а? Хыхаха! Эхыхыхы! Ох!осталось ждати недовго скоро бубочка буде відповідати за всі свої дії
Развитый идиотизм!
А ось як насправді в Ужгородському СІЗО сидять відомі в регіоні бандити Жені Білого - https://zakarpattya.net.ua/News/204299-V-uzhhorodkomu-SIZO-zatrymani-za-strilianynu-i-reket-vidpochyvaiut-za-nakrytym-stolom-iz-viski-cheskym-pyvom-ta-selfi-FOTO
Що думаєте, він цього не знає? Скільки зняв із начальника СІЗО в баксах за ці фото, щоби не знімати із посади?
Как можно падать в правильном направлении?
Как же так вышло? Непонятно.
і не треба його міняти.
Фракция СН разделилась на три группы: схематозники, болваны и отчаявшиеся.
Первые две легко идентифицировать в фракционном чате по стадному восторгу (связанному, правда, с разными причинами), а третью, - по мрачному молчанию.
Критической точкой станет середина августа, мажоритарщики ждут, что фракция их кинет, и она таки кинет с местными выборами.
После этого квоты мажоритарщиков срежут, они потеряют интерес к кампании, оставив ее билетящим всех направо и налево «штабам Павлюка», выборы будут гордо проиграны, и морковки перед носами ослов закончатся.
Больше никто не будет бояться, что его не допустят к выборам, не дадут подать людей в обл и райсоветы, и потому ни один лоббистский бред, спускаемый сверху, проголосован затем не будет.
Следите за нами, вы видите фракцию вот такой последние две недели.
И больше не увидите никогда.