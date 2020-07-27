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68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

19% украинцев считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, и 68% - противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 01

Отмечается, что также более 60% опрошенных считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% респондентов отметили улучшение.

В то же время настроения относительно будущего более оптимистичны: 17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% - ожидают ухудшения. Однако в долгосрочной динамике процент тех, кто ожидает улучшения, падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство эмоции надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше всего (43%).

68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 02

Причину возможного экономического кризиса 57% опрошенных видят в некомпетентности власти, хотя 26% считает, что экономический упадок наступит из-за пандемии коронавируса, а 8% - что причиной упадка станет война на Донбассе. В ходе опроса, который проходил в июне, месяцем ранее, такие ответы завали 53%, 32% и 6% опрошенных соответственно.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 15-20 июля 2020 года. В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЕС - 14,3%, "Батькивщина" - 10%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2853) рейтинг (1642) украинцы (3873) экономика (3884)


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Топ комментарии
+26
Або:

Телега старая, колеса гнутые
А нам все пох..., мы е...нутые...
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27.07.2020 12:30 Ответить
+22
І при цьому значна частина серед них чомусь задоволенні правлінням блазня. І навіть когнітивного дисонансу не виникає...
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27.07.2020 12:16 Ответить
+22
19 % это те у которых принцип - нас ни кому не сбить с пути. нам всё равно куда идти
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27.07.2020 12:17 Ответить
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Навіть відома дата.
21.04.2019
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27.07.2020 12:15 Ответить
" Вегной догогой идёте,товагищи !!" В.И.чЛенин !!!)))
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27.07.2020 13:44 Ответить
... в цырк... все в цырк!!!
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27.07.2020 13:49 Ответить
І при цьому значна частина серед них чомусь задоволенні правлінням блазня. І навіть когнітивного дисонансу не виникає...
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27.07.2020 12:16 Ответить
когнитивний - у хоча б трохи мислячих, а у ватної толпи - поки по зомбоящиук не скажуть - своїх думок не буде)
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27.07.2020 12:47 Ответить
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
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27.07.2020 12:56 Ответить
19 % это те у которых принцип - нас ни кому не сбить с пути. нам всё равно куда идти
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27.07.2020 12:17 Ответить
Або:

Телега старая, колеса гнутые
А нам все пох..., мы е...нутые...
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27.07.2020 12:30 Ответить
Это ошибка, ошибка природы.
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27.07.2020 12:48 Ответить
Блин, ну каждую неделю свежий опрос. Ну что поделать, артист при власти. Зеленский говорил что-то о реформах? Рейтинги наше все.
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27.07.2020 12:20 Ответить
Не получается с первого раза угодить, возвращают нга доработку. Мендель, она капризная.
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27.07.2020 13:33 Ответить
Ровно в двенадцать часов Александр Иванович отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее.(с)
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27.07.2020 12:22 Ответить
Звичайно що так...
Барига досі не сидить і безглузду кроваву бійню на Донбасі не припинено.
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27.07.2020 12:24 Ответить
Тебе послати, чи ти сам підеш, викидиш кацапський.
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27.07.2020 12:35 Ответить
Какая "кривава бийня"? За 1 день в Украине в ДТП, на пожарах и в водоемах гибнет больше людей чем за месяц на войне. Где ты "криваву бийню" увидет?
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27.07.2020 13:47 Ответить
Та... то таке... вы мне лучше скажите, одуванчики кому нужны? Отдам за так в надежные руки... самовывозом... самокопом...
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27.07.2020 12:24 Ответить
народ Украины начните думать - во всем виноват зеленский ,как прежде Порошенко - и не как не иначе - по сему рейтинг - бездельника ,шута и неуча - должен быть - 7% как у юща ,а он еще хуже него - это справедливая оценка действий - как то так
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27.07.2020 12:29 Ответить
Для начала "народ Украины" должен признать что облажался и его купили не то шо за 30 серебренников но вообще забесплатно.
А это вступает в противоречие с законами природы - чем человепк тупее тем меньше он склонен признавать свои ошибки. Поэтому надежды на прорение и покаяние стада у меня лично нет.
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27.07.2020 13:49 Ответить
Поки народ України не стане українським народом будемо місити ногами власне лайно.
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27.07.2020 13:59 Ответить
Хм, цікаво, графік показує що в 2014-2019 роках цей відсоток був такий же або навіть вище, особливо зрісши після закінчення Євромайдану і приходу до влади Порошенка. Але ж ********* не хочуть цього помічати, еге-ж?
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27.07.2020 12:29 Ответить
Ну так це лише показує, що нова влада так само не виправдала очікувань, хіба не так?

Ні посадок, ні закінчення війни, ні деолігархізації, ні обіцяного податку на виведений капітал, ні зарплат вчителям по 4000 доларів... Що там ще обіцяли?

Зате більше неосвічених профанів у органах влади та собачомовної вати...

Чорновіл і Лук'яненко мабуть в домовинах перевертаються від такої влади!!
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27.07.2020 12:33 Ответить
А, ще Зе обіцяв, що не буде кортежів і державних дач! А на ділі - кортежі, більші, ніж у Яника (подекуди більше 20 машин) і Зе переїхав на державну дачу !
А ще Зе обіцяв, що піде з посади,я кщо хоч раз порушить закон... От похід в кафе без маски і невказання в декларації активів - це хіба не порушення закону?
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27.07.2020 12:35 Ответить
Шото я не помню чтоб при Порохе президентские рейтинги опрашивались чуть ли не ежедневно. Интересно ачем?
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27.07.2020 12:30 Ответить
Тому що приблизно місяці через 2 після обрання Порошенка президентом - його рейтинг став від'ємною величиною.
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27.07.2020 12:32 Ответить
А може тому що Порошенку на відміну від оманського ішака було чим зайнятись? А не рейтинги мірять.
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27.07.2020 12:35 Ответить
Звичайно що було чим зайнятись. Магазинів "Рошен" в одному тільки Києві стало більше в 17 разів.
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27.07.2020 12:39 Ответить
Не бреши, - в 117
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27.07.2020 12:42 Ответить
А хіба ж це не добре? Кількість магазинів збільшується при зростанні попиту, а значить і заможності громодян.
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27.07.2020 13:48 Ответить
Хорошие конфеты, много магазинов. Это хорошо, но не для безмозглой ботвы. А то, что зе!ля за, сколько там он преЗе!дент, не показал ровным счетом ничего, даже не начал делать того, что за это время сделал Порошенко, то ботве не важно. Всё та же песня: рошен!!!, канхфэты!!!, липецк!!!
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27.07.2020 13:56 Ответить
Как связана деятельность Порошенко как президента, с открытием магазинов "Рошен"? По твоему, ботва, Порошенко сам на фабрике, своими руками конфеты лепит?
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27.07.2020 13:53 Ответить
Замовлення наркомана. Він просто забуває, що вчора він вже замовляв рейтинг на свою користь.
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27.07.2020 12:37 Ответить
В динаміці "опросів" вони тягнуть бойка. Мовляв зюзя не впорався, тепер потрібен "хазяйственнік-профффесіонал".
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27.07.2020 12:41 Ответить
Бо, на даний час, це єдина стабільна річ в Україні окрім відосиків найвеличнішого бідоносця. Якщо ще й регулярні рейтинги зникнуть, а лишаться тіко відосики, то зелєбобіки почнуть щось підозрювати (десь далеко-далеко, в глибині душі)
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27.07.2020 13:38 Ответить
Я вам скажу, что это еще НЕМНОГО исходя из реалий жизни в Украине ...
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27.07.2020 12:33 Ответить
https://censor.net/n3196149

опрос за май
быстро то все как... - сейчас 68%
Зе рассчитывает что капитуляция поправит дело - ЕГО СТАВКА НА МАЛОРОСНЮ..
может и прав он ХЗ..

18.05.20 11:23
51% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга".
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27.07.2020 12:35 Ответить
Рейтинг ригівська контора. Цими "опросамі" отують для зебілів нового "месію" з бойка
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27.07.2020 12:38 Ответить
Было - движение в Европу, сейчас - не туда!
Куда и с кем двигаться - для 73% избирателей задача на уровне тройного интеграла......
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27.07.2020 12:40 Ответить
не, для них все просто. Где потрясут колбасой за 2,20 - туда они и готовы двигаться.
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27.07.2020 13:51 Ответить
А уже поздно.
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27.07.2020 12:41 Ответить
8% респондентов отметили улучшение.Источник: https://censor.net/n3210282

Это процент упоротых зеблодятлов?
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27.07.2020 12:46 Ответить
Она вообще никуда не движется.
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27.07.2020 12:46 Ответить
это Жулькина компания, которая давала ей 30% в 1 туре. впрочем, кто платит, тот и танцует.
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27.07.2020 15:56 Ответить
Страна движется в оппу. Если кому нравиться, значит у него что то с ориентацией
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27.07.2020 12:55 Ответить
С 1994 г. когда Кучма стал президентом, олигархи захватили власть в Украине. Пока Украиной правят олигархи ничего не будет, никакого развития, только грабеж.
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27.07.2020 12:58 Ответить
зеленский унылое кидло
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27.07.2020 13:11 Ответить
68 процентов! А 28- дегенератов все равно за Ослика. Развоение личности у зебилов.
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27.07.2020 13:12 Ответить
Ты погоди до следующих выборов. То, что не туда, то и дураку понятно, вопрос в том, кому эти дегенераты доверятся в этот раз: бойку, дубинскому или медведчуку.
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27.07.2020 13:32 Ответить
А может если выбрать бойка или дубинского то всё наладица? Нада попробовать, ведь хуже уже просто не может быть...
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27.07.2020 13:30 Ответить
- А помнишь, как ты меня гонял?
- Так я, это…
- Ну да. https://citaty.info/topic/rabota Работа такая… А я всю жись тут мотаюсь и никто мне сам косточку не даст...
- Так я, это…
- Теперь как я, а? Хыхаха! Эхыхыхы! Ох!осталось ждати недовго скоро бубочка буде відповідати за всі свої дії
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27.07.2020 13:32 Ответить
73% отбросили страну назад в развитии, а теперь большинство из них заявляют, что "страна движется в неправильном направлении". !!!
Развитый идиотизм!
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27.07.2020 13:36 Ответить
значит 72-68 = за Зебобу только 5%.
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27.07.2020 15:55 Ответить
Маячня. Якби це було б правда, то Зєлелена шмаркля вже б шукала шляхи для втечі.
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27.07.2020 13:36 Ответить
Ну чому ж у невірному напрямку? Пам'ятаєте цього ідіота - Малюська, того, що у СІЗО віп камери робить і сертифікати подарункові пропонував дарувати чиновникам?
68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7186

А ось як насправді в Ужгородському СІЗО сидять відомі в регіоні бандити Жені Білого - https://zakarpattya.net.ua/News/204299-V-uzhhorodkomu-SIZO-zatrymani-za-strilianynu-i-reket-vidpochyvaiut-za-nakrytym-stolom-iz-viski-cheskym-pyvom-ta-selfi-FOTO
Що думаєте, він цього не знає? Скільки зняв із начальника СІЗО в баксах за ці фото, щоби не знімати із посади?
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27.07.2020 13:48 Ответить
ЗЕ арифметика: 68 процентів проти, а 73 проценти за.
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27.07.2020 13:51 Ответить
Вопрос поставлен неверно!
Как можно падать в правильном направлении?
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27.07.2020 13:56 Ответить
Да вы что! Быть не может. Ведь президента и его "команду" выбирали по такому мудрому принципу "я не за Зеленского, а против Порошенко" и "хуже не будет".
Как же так вышло? Непонятно.
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27.07.2020 13:59 Ответить
68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, але провідник хороша проста людина, тупіша за відомих ним
і не треба його міняти.
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27.07.2020 15:14 Ответить
Тёмный Рыцарь, [26.07.20 09:48]
Фракция СН разделилась на три группы: схематозники, болваны и отчаявшиеся.
Первые две легко идентифицировать в фракционном чате по стадному восторгу (связанному, правда, с разными причинами), а третью, - по мрачному молчанию.
Критической точкой станет середина августа, мажоритарщики ждут, что фракция их кинет, и она таки кинет с местными выборами.
После этого квоты мажоритарщиков срежут, они потеряют интерес к кампании, оставив ее билетящим всех направо и налево «штабам Павлюка», выборы будут гордо проиграны, и морковки перед носами ослов закончатся.
Больше никто не будет бояться, что его не допустят к выборам, не дадут подать людей в обл и райсоветы, и потому ни один лоббистский бред, спускаемый сверху, проголосован затем не будет.
Следите за нами, вы видите фракцию вот такой последние две недели.
И больше не увидите никогда.
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27.07.2020 16:25 Ответить
 
 