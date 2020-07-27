Наемники РФ с начала суток уже дважды нарушали режим полного прекращения огня, - Командующий ОС Кравченко. ВИДЕО
Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушали режим полного прекращения огня на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко.
По его словам, ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая.
"К сожалению со стороны противника в 0:20 - 0:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет, наши подразделения пока что молчат", - отметил Кравченко.
Командующий Объединенными силами добавил, что ночной обстрел угрозы для жизни украинских воинов не предоставлял.
"Около 9 утра из ручных противотанковых гранатометов противник трижды выстрелил и установил три мины ПОМ", - отметил Кравченко.
Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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Долбаный google, когда уже переводить научится!
КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
ПОКА КУЙЛО СИДИТ В КРЕМЛЕ НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ПЕРЕМИРИЙ!
Кого из наших говнокомандующий накажет?
Орки по факту нарушили перемирие уже с утра.
Для "окончательного достижения мира в Донбассе" ждём наших раненых и, прости Господи, убитых?
Опять за Ослиное "и Я" кто-то должен отдать жизнь ?
Долой ЗЕльоную банду!
Караулу пора устать !
Кацап є кацап. Віри йому нема.
Як і нашему зеленому чму.
потом еще парочку дней оно будет... пока кто-то журналистам не проговориться.
потом Бубочка запилит видосик:
"Всем привет... у нас не получилось... давайте попробуем еще 100500 раз!"
обещания по-приколу
перемирие по-приколу
все 95 квартал...
только вот бойцы и мирные люди гибнут
дети на минах подрываются-
Обстрілів не було! Це вони просто прийшли і на наших позиціях понавтикали всюди міни, які потім самі повибухали!
Тоже в 1941 на провокации не поддавались ибо Сталин видел мир в глазах Гитлера.
где те, кто активно радовался и наивно верили что вот-вот... а оно опять, как всегда и туда ж..
ну? где ж реакция херанта и главнокакбыкомандующего... и конечно подписантов это пакта о ненападении образца 2020 года ????
патовая ситуация
С самого начала говорил о том, что режим «Просто прекратить стрелять» не может работать в принципе.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 пишет сегодня политический эксперт Александр Кочетков.
ВСУ при всей так и не преодоленной постсоветскости - это все таки армия. И приказы отойти на такую позицию, опечатать такое-то вооружение и прочие из серии «прекратить стрелять» хоть и без восторга, но выполняются.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F-%D1%81-27-%D0%B8.html Бутусов: приказ о прекращении огня с 27 июля, изданный командованием ВСУ, противоречит закону Украины
У боевиков ОРДЛО ситуация иная. Для большинства их них пребывание на передовой - единственный способ заработка. И перемирие в перспективе грозит их этого заработка лишить.
Поэтому российские командиры, которые в этой псевдоармии на всех ключевых постах, могут отдавать приказы, грозить страшными карами, но все равно махновщина вылезет наружу, и кто-то в нашу сторону обязательно пальнет. И не один раз.
Добиться устойчивого прекращения огня можно только двумя способами.
Первый: разоружить боевиков. Тогда большая их часть рассосется по просторам земного шара, где еще хватает военных конфликтов, и стрелять будет просто некому.
Второй: на линию соприкосновения выйдут подразделения НАТО с правом жестко подавлять огонь со стороны боевиков.
Предпосылок реализации ни первого, ни второго варианта не вижу. Поэтому и это перемирии не будет ни прочным, ни, соответственно, долгим.
И это хорошо, потому что заставит украинских и европейских участников процесса трезвее взглянуть на реалии.
…
Кстати, «торжественно» объявленное перемирие уже накрылось медным тазом…
Оккупационные силы РФ, несмотря на объявленное на Донбассе перемирие, обстреляли 27 июля украинские позиции в районе Водяного Волновахского района Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.
Как отмечается, после полуночи противник открыл огонь из оккупированной Ужовки Новоазовского района.
Кроме того, еще один обстрел был зафиксирован неподалеку от Новомихайловки Старобешевского района.
«С помощью противотанковых гранатометов противник совершил минирование украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2», - добавили в ООС.
Так что, как видим, Александр Кочетков прав.
А шуму-то сколько было от Зеленского и Ко…
Причем, Зеленский наделся таким способом поднять свой рейтинг - мол, он старался принести в Украину мир.
Но наверняка получит прямо противополжный результат…
і про махновщину (а це не синонім бєспредела) можна навіть і не казати! Бо хто вирішує чи вони виконали завдання? рпц? шаховий клуб? чи безпосередньо рос. командир шляхом відомості і т.і.
сили НАТО сюди приплести - це повторювати улюблені тезіси єреф (звичайно, теж з маленької, а не як у вас)!
- Спасибо, Андрей, - растроганно сказал Зеленский и набрал номер террориста: - Алло, это террорист?
- Да, - сказал террорист.
- Я готов на все ради людей, - сказал Зеленский.
- Ну надо же, - с иронией сказал террорист, - и 12 часов не прошло.
- Ну извини, я целый день балду гонял, - съязвил Зеленский. - Я же президент, чем же мне еще заняться, не танкеры ж поднимать из Черного моря, в самом деле.
- Ладно, проехали, - смутился террорист. - Короче, давай так. Или Порошенко запишет видео, на котором скажет, что он тварь, козел и террорист, или ты скажешь, что ты молодец, выбирай.
- Ну, на Порошенко я бы на твоем месте не рассчитывал, ему на людей плевать, - хмыкнул Зеленский. - А свинью пороть уже не надо?
- Как это не надо? - удивился террорист. - Свинью пороть - само собой.
- Нету у меня свиньи, - признался Зеленский.
- Что, совсем нет? - расстроился террорист.
В этот момент дверь президентского кабинета распахнулась от удара головой, и внутрь ввалился сияющий экс-советник секретаря СНБО Сивохо. Штаны его были мокры от счастья.
- Есть радостная новость от переговорной группы! - закричал он пьяным голосом. - Прекращение огня! Мир! Мир! Мир!
- Да что ты врешь, что у тебя свиньи нет! - раздраженно сказал террорист в телефоне. - Я же слышу, что есть.
- Нет, то есть да, только что вошла, - сказал Зеленский, быстро соображая. - Сейчас я ей засажу по первое число.
Расстегнув штаны, он вытащил из них ремень и с размаху хлестнул им Сивохо по ягодицам.
- Мир! Мир! Мир! - закричал Сивохо еще сильнее, от радости даже не почувствовав заданной ему порки.
- Все в порядке, я услышал, - солидно сказал террорист. - Условие выполнено, я сдаюсь. Джерело: https://censor.net/ua/r3209857