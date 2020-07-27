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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с начала суток уже дважды нарушали режим полного прекращения огня, - Командующий ОС Кравченко. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушали режим полного прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко.

По его словам, ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая. 

"К сожалению со стороны противника в 0:20 - 0:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет, наши подразделения пока что молчат", - отметил Кравченко.

Командующий Объединенными силами добавил, что ночной обстрел угрозы для жизни украинских воинов не предоставлял. 

"Около 9 утра из ручных противотанковых гранатометов противник трижды выстрелил и установил три мины ПОМ", - отметил Кравченко.

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующий Объединенными силами Кравченко наградил десантников на горе Карачун. ФОТО

Автор: 

обстрел (27742) Донбасс (26957) перемирие (1686) 36 отдельная бригада морской пехоты (206) операция Объединенных сил (6766) Кравченко Владимир (27)


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Топ комментарии
+83
И так будет каждый день...только идиот или осел может думать что с орками можно о чем то договориться..
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27.07.2020 12:23 Ответить
+76
Ви праві, саме так віслюк наш і думає...

Наемники РФ с начала суток уже дважды нарушали режим полного прекращения огня, - Командующий ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 2776
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27.07.2020 12:25 Ответить
+62
Наемники РФ с начала суток уже дважды нарушали режим полного прекращения огня, - Командующий ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 4818
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27.07.2020 12:27 Ответить
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Страница 2 из 2
"из стрелецкого оружия"
Долбаный google, когда уже переводить научится!
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27.07.2020 12:31 Ответить
А разве могло быть по другому ,а вот теперь мы посмотрим на реакцию Зеленского ,если он скажет ,Вот видите ,мы и так и сяк и хотели и пытались ,но ******** стреляет и потребует введения новых санкций это неплохая история а вот если он не отреагирует таким образом то это для него может закончится поездкой в Ростов ...
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27.07.2020 12:32 Ответить
вот и сказочки конец...
КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
ПОКА КУЙЛО СИДИТ В КРЕМЛЕ НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ПЕРЕМИРИЙ!
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27.07.2020 12:32 Ответить
Ибо так мир устроен. И только идиоты не понимают это...
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27.07.2020 12:36 Ответить
опять моника обманул - все как обычно .......
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27.07.2020 12:32 Ответить
А чому мовчить говнокомандуючий? Мабуть знов обісрався.
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27.07.2020 12:32 Ответить
То у них часы на 45 минут отставали.
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27.07.2020 12:33 Ответить
И что дальше? Продолжаем в глазах искать стремление к миру?
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27.07.2020 12:34 Ответить
Ай-яй-яй, как неожиданно!
Кого из наших говнокомандующий накажет?
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27.07.2020 12:36 Ответить
Говорили же дебилам что на болотистой переправе, не меняют коня на осла чисто чтобы поржать
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27.07.2020 12:37 Ответить
ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-peace-plan/1939481.html
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27.07.2020 12:40 Ответить
Кадыров сказал "Вова,ты не мужик. Не можешь позвонить своему старшому Вовану ? Не будь ссыклом." Вовочка подумал и позвонил, и мир добыл... Песков заявил,что телефонный разговор произошел по умолению ураинской стороной.
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27.07.2020 12:39 Ответить
Ты текст сообщения читал ?

Орки по факту нарушили перемирие уже с утра.
Для "окончательного достижения мира в Донбассе" ждём наших раненых и, прости Господи, убитых?
Опять за Ослиное "и Я" кто-то должен отдать жизнь ?

Долой ЗЕльоную банду!
Караулу пора устать !
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27.07.2020 12:48 Ответить
Наших ребят дважды обстреляли, они в ответ молчат согласно приказу. Чему из этого ты аплодируешь?
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27.07.2020 12:54 Ответить
Ну как... Обстрелам аплодирует, и радуется гибели украинских воинов. Он же враг.
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27.07.2020 13:25 Ответить
На очереди режим самого-самого, полного-полного, *** буду, полнейшего прекращения огня.
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27.07.2020 12:41 Ответить
А Гавно Зелене вже взяло ситуацію під свій особистий контроль?
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27.07.2020 12:44 Ответить
Да что вы хотели от этого сопливого клоуна, который Украину называл проституткой, а вы ещё голоса свои отдавали за эту дрянь.
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27.07.2020 15:32 Ответить
Не ви, а вони - не путайте українців з малоросами і хохлами.
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28.07.2020 08:20 Ответить
атфет будет бысстрым и ришитильным!
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27.07.2020 12:45 Ответить
Хто б сумнівався..
Кацап є кацап. Віри йому нема.
Як і нашему зеленому чму.
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27.07.2020 12:46 Ответить
Это Ксюша, верно всё сказано.
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27.07.2020 15:35 Ответить
сколько они ещё будут натягивать сову на глобус называя это "провокациями"
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27.07.2020 12:46 Ответить
Барани бладь...Нахріна ці мантри - прєкращение агня - кому потрібні ?? Вже скіко разів писав - НЕ буде жодного прєкрасчения агня .Вони тупі ?Чи хворі ?
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27.07.2020 12:46 Ответить
воно агент России на посту Президента Украины
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27.07.2020 13:23 Ответить
Может показалось? Не все так однозначно. Надо спросить у сивохи.
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27.07.2020 12:49 Ответить
даже по вашей писульке установка мин это наступательные действия, и кто понес ответственность как вы написали в своей бумажке? очковтиратели зеленые
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27.07.2020 12:50 Ответить
"перемирие" будет пока кого-то из наших бойцов не убьют.
потом еще парочку дней оно будет... пока кто-то журналистам не проговориться.
потом Бубочка запилит видосик:
"Всем привет... у нас не получилось... давайте попробуем еще 100500 раз!"
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27.07.2020 12:51 Ответить
Не долго музыка играла.
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27.07.2020 13:00 Ответить
президент по-приколу
обещания по-приколу
перемирие по-приколу
все 95 квартал...
только вот бойцы и мирные люди гибнут
дети на минах подрываются-
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27.07.2020 13:00 Ответить
"Штаб ООС: Бойовики здійснили провокацію, замінувавши українські позиції напередодні режиму припинення вогню мінами,які самоліквідуються".
Обстрілів не було! Це вони просто прийшли і на наших позиціях понавтикали всюди міни, які потім самі повибухали!
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27.07.2020 13:00 Ответить
Колись Бісмар сказав,що договори з кацапами не вартують навіть того паперу,на якому вони написані.Сьогоднішній обстріл- яскраве підтвердження його слів. Кацапу вірити не можна ніколи і ні в чому. Тому що кацап гнида і останній ублюдок. Помилка цивілізації.
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27.07.2020 13:01 Ответить
У Зеленського придумали, як назвати обстріли бойовиками, щоб не рахувати їх порушенням "тиші".

Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 728
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27.07.2020 13:02 Ответить
как там вчера зебобики писали " сделаем со своей стороны все необходимое для перемирия и посмотрим как русские быдут выполнять свои обязательства " ну посмотрели . убедились . что дальше ?
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27.07.2020 13:03 Ответить
Согласно мирному плану Зе!, они сейчас должны обратиться в ОБСЕ и ТКГ за глубокой озабоченностью.
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27.07.2020 13:15 Ответить
может пусть обратятся сразу к этим. они своим помогут.
Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 6700
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27.07.2020 13:19 Ответить
"Наивную Монику"-снова обманули! От же ж дурепа калибрована!
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27.07.2020 13:07 Ответить
Говорили-балакали. Не треба з "тією стороною" вірити в силу слова, тільки в силу люлєй. Після них самі просять перемир*я.
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27.07.2020 13:08 Ответить
Штошшшшь... Я предлагаю начать переговоры о полном и бессрочном прекращении огня №1000500
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27.07.2020 13:10 Ответить
От мені цікаво - а якщо орки будуть здійснювати розвіддіяльність, по ним можна стріляти???
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27.07.2020 13:11 Ответить
Прийде час і всі ці "говнокомандуючі" будуть притягнуті до кримінальної відповідальності--за зраду, бездіяльність,за перевищення своєї влади,за порушення конституції і законів України,але скільки ще горя і збитків принесуть українському народу ці ідіоти.
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27.07.2020 13:11 Ответить
Ну вы и зепридурки, нет слов...
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27.07.2020 13:15 Ответить
А що, хтось думав інакше???зЄлєпукін,так про що ти домовлявся з путлєром по телефону???
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27.07.2020 13:19 Ответить
Агент РФ на посту президента Украины. Что вы хотели? А выбрали его 73% капитулянтов, готовых принимать отовсюду.
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27.07.2020 13:27 Ответить
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27.07.2020 13:29 Ответить
Тьфу, блд, как противно...наши молчат...
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27.07.2020 13:29 Ответить
гнида зеленский послал своего офицера кормить говном лохов
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27.07.2020 13:33 Ответить
5 != 2
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27.07.2020 13:34 Ответить
История имеет свойство повторяться,если некоторые зеленожопые ослы забывают её уроки.
Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 1290

Тоже в 1941 на провокации не поддавались ибо Сталин видел мир в глазах Гитлера.
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27.07.2020 13:48 Ответить
разминаются.... путину нужна подконтрольная колония УССР... он не от"""ся пока или не победит или не сгинет... ему п""" то прекращение... это для его маневр, чтоб ещё оттяпать кусок Украинской земли... и не понимать этого может только зеля... если он, конечно, в Омане не завербован...
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27.07.2020 13:50 Ответить
Не, это ещё до Омана произошло.
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27.07.2020 13:56 Ответить
ну и...где на****атели, фиксирующие эту хрень?
где те, кто активно радовался и наивно верили что вот-вот... а оно опять, как всегда и туда ж..
ну? где ж реакция херанта и главнокакбыкомандующего... и конечно подписантов это пакта о ненападении образца 2020 года ????
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27.07.2020 13:56 Ответить
не с кем разговаривать, нет такого слова - честь
патовая ситуация
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27.07.2020 14:08 Ответить
Кто бы сомневался,буть хоть 1500 перемирие.
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27.07.2020 14:10 Ответить
Какие действия предпринял Зеленский после возобновления огня 27 июля ? Он обзвонил Меркель и Макрона? Оповещено ОБСЕ? Какова их реакция? Будем ждать массового убийства наших воинов, чтобы начинать шевелиться? На линию размежевания уже подтягивается наше тяжёлое вооружение, для предотвращения полномасштабного наступления путинской нечисти? Считаю, что патриотичная общественность должна собираться под логовом зелёного предателя, чтобы он был решительнее в защите интересов Украины , а не кремля....
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27.07.2020 14:21 Ответить
А где же обещанный решительный отпор ?
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27.07.2020 14:56 Ответить
Перемирие продержалось целых 20 минут.Это успех.
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27.07.2020 14:58 Ответить
Когда российские ворошиловские стрелки нащёлкают 1000 украинских воинов, тогда шмаркля отменит одностроннее перемирие. А пока спешить некуда.
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27.07.2020 15:00 Ответить
Полное и окончательное прекращение огня, дубль 73...
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27.07.2020 15:02 Ответить
Конченные ДЛБ акт капитуляции уже подписали такое руководство что враги собственной стране
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27.07.2020 15:13 Ответить
Векопомное «перемирие» скоропостижно накрылось медным тазом: как и ожидалось Июль 27, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%bd.html#respond Комментарии: 0
Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 7289С самого начала говорил о том, что режим «Просто прекратить стрелять» не может работать в принципе.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 пишет сегодня политический эксперт Александр Кочетков.
ВСУ при всей так и не преодоленной постсоветскости - это все таки армия. И приказы отойти на такую позицию, опечатать такое-то вооружение и прочие из серии «прекратить стрелять» хоть и без восторга, но выполняются.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F-%D1%81-27-%D0%B8.html Бутусов: приказ о прекращении огня с 27 июля, изданный командованием ВСУ, противоречит закону Украины
У боевиков ОРДЛО ситуация иная. Для большинства их них пребывание на передовой - единственный способ заработка. И перемирие в перспективе грозит их этого заработка лишить.
Поэтому российские командиры, которые в этой псевдоармии на всех ключевых постах, могут отдавать приказы, грозить страшными карами, но все равно махновщина вылезет наружу, и кто-то в нашу сторону обязательно пальнет. И не один раз.
Добиться устойчивого прекращения огня можно только двумя способами.
Первый: разоружить боевиков. Тогда большая их часть рассосется по просторам земного шара, где еще хватает военных конфликтов, и стрелять будет просто некому.
Второй: на линию соприкосновения выйдут подразделения НАТО с правом жестко подавлять огонь со стороны боевиков.
Предпосылок реализации ни первого, ни второго варианта не вижу. Поэтому и это перемирии не будет ни прочным, ни, соответственно, долгим.
И это хорошо, потому что заставит украинских и европейских участников процесса трезвее взглянуть на реалии.

Кстати, «торжественно» объявленное перемирие уже накрылось медным тазом…
Оккупационные силы РФ, несмотря на объявленное на Донбассе перемирие, обстреляли 27 июля украинские позиции в районе Водяного Волновахского района Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.
Как отмечается, после полуночи противник открыл огонь из оккупированной Ужовки Новоазовского района.
Кроме того, еще один обстрел был зафиксирован неподалеку от Новомихайловки Старобешевского района.
«С помощью противотанковых гранатометов противник совершил минирование украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2», - добавили в ООС.
Так что, как видим, Александр Кочетков прав.
А шуму-то сколько было от Зеленского и Ко…
Причем, Зеленский наделся таким способом поднять свой рейтинг - мол, он старался принести в Украину мир.
Но наверняка получит прямо противополжный результат…
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27.07.2020 15:42 Ответить
байевікі ордло (тільки з маленької літери) нічого не вирішують
і про махновщину (а це не синонім бєспредела) можна навіть і не казати! Бо хто вирішує чи вони виконали завдання? рпц? шаховий клуб? чи безпосередньо рос. командир шляхом відомості і т.і.

сили НАТО сюди приплести - це повторювати улюблені тезіси єреф (звичайно, теж з маленької, а не як у вас)!
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27.07.2020 16:34 Ответить
І це тільки перший день ,все робится для деморалізації наших військових.
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27.07.2020 15:47 Ответить
вот і сказочке конец, а кто слушал маладец!
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27.07.2020 16:13 Ответить
- Это очень человечно, - приложив руки к сердцу, сказал Ермак. - Это поступок настоящего лидера, готового на любые шаги для спасения своих людей. Горжусь, что наконец-то президентом Украины является человек, для которого человеческая жизнь является высшей ценностью.
- Спасибо, Андрей, - растроганно сказал Зеленский и набрал номер террориста: - Алло, это террорист?
- Да, - сказал террорист.
- Я готов на все ради людей, - сказал Зеленский.
- Ну надо же, - с иронией сказал террорист, - и 12 часов не прошло.
- Ну извини, я целый день балду гонял, - съязвил Зеленский. - Я же президент, чем же мне еще заняться, не танкеры ж поднимать из Черного моря, в самом деле.
- Ладно, проехали, - смутился террорист. - Короче, давай так. Или Порошенко запишет видео, на котором скажет, что он тварь, козел и террорист, или ты скажешь, что ты молодец, выбирай.
- Ну, на Порошенко я бы на твоем месте не рассчитывал, ему на людей плевать, - хмыкнул Зеленский. - А свинью пороть уже не надо?
- Как это не надо? - удивился террорист. - Свинью пороть - само собой.
- Нету у меня свиньи, - признался Зеленский.
- Что, совсем нет? - расстроился террорист.
В этот момент дверь президентского кабинета распахнулась от удара головой, и внутрь ввалился сияющий экс-советник секретаря СНБО Сивохо. Штаны его были мокры от счастья.
- Есть радостная новость от переговорной группы! - закричал он пьяным голосом. - Прекращение огня! Мир! Мир! Мир!
- Да что ты врешь, что у тебя свиньи нет! - раздраженно сказал террорист в телефоне. - Я же слышу, что есть.
- Нет, то есть да, только что вошла, - сказал Зеленский, быстро соображая. - Сейчас я ей засажу по первое число.
Расстегнув штаны, он вытащил из них ремень и с размаху хлестнул им Сивохо по ягодицам.
- Мир! Мир! Мир! - закричал Сивохо еще сильнее, от радости даже не почувствовав заданной ему порки.
- Все в порядке, я услышал, - солидно сказал террорист. - Условие выполнено, я сдаюсь. Джерело: https://censor.net/ua/r3209857
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27.07.2020 16:24 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UChG1n7kmm6fFoexDRfUHJzw Одесская ХУНТА Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 7740
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27.07.2020 17:03 Ответить
Чему все удивляются? Ведь сейчас у власти те, для которых Украина проститутка, вот они и ведут себя соответственно. Как говорится "Бачили очi, що купували"
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27.07.2020 18:09 Ответить
каждое "перемирие","прекращение" огня увеличивает колличество наших убитых ребят.это было при пороху.это есть при зелени...умные учатся на чужих ошибках,а наши "лидеры"(мать их) и на свои не реагируют...это 3,14здец какой то.
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27.07.2020 18:20 Ответить
зеленое сцикло, подорвалось и бегом со своей шоблой в окопы на передовую контролировать перемирие с говнорашей. можешь своего кореша )(уйла пригласить потрындеть в блиндаже за айкосиками. да, не забудь упаковки с памперсами прихватить. )))))
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27.07.2020 18:54 Ответить
Хто б сумнівався...
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27.07.2020 19:22 Ответить
Тут ключові слова -" припинення вогню на лінії розмежування", тому виконуйте з буквальною точністю, перенесіть вогонь за лінію, бо базах, складах і місцях зосередження бойовиків, командних пунктах і засобах зв'язку та управління і не забувайте постійно наголошувати, що це не ми і що ми все відвели і всіляко дитримуємося домовленостей.
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27.07.2020 19:40 Ответить
Тут ключові слова -" припинення вогню на лінії розмежування", тому виконуйте з буквальною точністю, перенесіть вогонь за лінію, бо базах, складах і місцях зосередження бойовиків, командних пунктах і засобах зв'язку та управління і не забувайте постійно наголошувати, що це не ми і що ми все відвели і всіляко дитримуємося домовленостей.
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27.07.2020 19:42 Ответить
Потом будет 10 раз, 100, 100 000 раз и т.д. Когда уже как бы украинская власть (состоящая из агентов ФСБ, коррупционеров и проходимцев) поймет, что надо срочно вооружать и укреплять свою армию. Никто не придет и не поможет.
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27.07.2020 19:47 Ответить
ну що квартальне падло, перемирився з ******?
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27.07.2020 19:54 Ответить
зеля палай у пеклі
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27.07.2020 20:49 Ответить
а чого чекати. доки путлеру "шию не намилять" спокою він нам не дасть
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27.07.2020 21:03 Ответить
"ніколи такого не було і ось знову"
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27.07.2020 21:16 Ответить
зеледауны еще тупее чем можна было подумать
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28.07.2020 04:27 Ответить
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