Наемники РФ с начала суток уже дважды нарушали режим полного прекращения огня, - Командующий ОС Кравченко. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушали режим полного прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко.

По его словам, ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая.

"К сожалению со стороны противника в 0:20 - 0:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет, наши подразделения пока что молчат", - отметил Кравченко.

Командующий Объединенными силами добавил, что ночной обстрел угрозы для жизни украинских воинов не предоставлял.

"Около 9 утра из ручных противотанковых гранатометов противник трижды выстрелил и установил три мины ПОМ", - отметил Кравченко.

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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