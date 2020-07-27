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Новости Агрессия России против Украины
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Ответ на обстрелы на Донбассе будет мгновенным и решительным, - командующий ОС Кравченко

Ответ на обстрелы на Донбассе будет мгновенным и решительным, - командующий ОС Кравченко

Ответный огонь в случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе будет мгновенным и решительным. Украинским воинам никто не может запретить защищать себя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Опережая вопрос о возможности открытия ответного огня, подчеркиваем: никто не может запретить военнослужащим защищать себя и побратимов в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом, - сказал Владимир Кравченко. - Как Командующий Объединенными силами, главной задачей которого является сохранение жизни личного состава и мирных жителей в зоне проведения ООС, уверяю, что в случае нарушения противником режима "тишины" и создания угрозы их жизни, ответ Вооруженных Сил Украины будет мгновенным и решительным".

Также он отметил, что в частях и подразделениях Объединенных сил царит здоровая атмосфера. Все без исключения военнослужащие готовы выполнять приказы, понимая важность достигнутых политических договоренностей, поскольку речь идет теперь о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток уже дважды нарушали режим полного прекращения огня, - Командующий ОС Кравченко

Как сообщалось ранее, российско-оккупационные войска с начала суток уже дважды нарушали режим полного прекращения огня на Донбассе.

обстрел (27742) операция Объединенных сил (6766) Кравченко Владимир (27)


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Топ комментарии
+41
сегодня ночью были обстрелы. "ответного огня ВСУ не открывали" © командующий ОС Кравченко
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27.07.2020 12:36 Ответить
+33
Нашей армией и нашим презом командует пехотинец Путина. Скомандовал кадыров пупочке позвонить путину и прекратить боевые действия --- наш зеленый клоун ---туфлю поцеловал и выполнил.Тьфу. Вы за это голосовали, 73 %?
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27.07.2020 12:41 Ответить
+32
Який? Відосік від гундявого?
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27.07.2020 12:35 Ответить
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Ответ на обстрелы на Донбассе будет мгновенным и решительным, - командующий ОС Кравченко !!!

"К сожалению со стороны противника в 0:20 - 0:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет, наши подразделения пока что молчат", - отметил Кравченко.
Командующий Объединенными силами добавил, что ночной обстрел угрозы для жизни украинских воинов не предоставлял.
"Около 9 утра из ручных противотанковых гранатометов противник трижды выстрелил и установил три мины ПОМ", - отметил Кравченко. Источник: https://censor.net/n3210284

Семь ЗЕленых пятниц за пол дня
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27.07.2020 20:40 Ответить
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