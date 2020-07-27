Ответ на обстрелы на Донбассе будет мгновенным и решительным, - командующий ОС Кравченко
Ответный огонь в случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе будет мгновенным и решительным. Украинским воинам никто не может запретить защищать себя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Опережая вопрос о возможности открытия ответного огня, подчеркиваем: никто не может запретить военнослужащим защищать себя и побратимов в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом, - сказал Владимир Кравченко. - Как Командующий Объединенными силами, главной задачей которого является сохранение жизни личного состава и мирных жителей в зоне проведения ООС, уверяю, что в случае нарушения противником режима "тишины" и создания угрозы их жизни, ответ Вооруженных Сил Украины будет мгновенным и решительным".
Также он отметил, что в частях и подразделениях Объединенных сил царит здоровая атмосфера. Все без исключения военнослужащие готовы выполнять приказы, понимая важность достигнутых политических договоренностей, поскольку речь идет теперь о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон.
Как сообщалось ранее, российско-оккупационные войска с начала суток уже дважды нарушали режим полного прекращения огня на Донбассе.
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"К сожалению со стороны противника в 0:20 - 0:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет, наши подразделения пока что молчат", - отметил Кравченко.
Командующий Объединенными силами добавил, что ночной обстрел угрозы для жизни украинских воинов не предоставлял.
"Около 9 утра из ручных противотанковых гранатометов противник трижды выстрелил и установил три мины ПОМ", - отметил Кравченко. Источник: https://censor.net/n3210284
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