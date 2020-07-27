РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5919 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 427 48

Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский

Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-службу Офиса Президента.

Главе государства сообщили, что в стране зафиксированы отдельные вспышки. В частности, в НТУУ "КПИ" выявлено 152 случая заражения. Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре на его территории, а также в общежитии университета проводят дезинфекцию. Основные христианские конфессии из-за эпидемической ситуации отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси. В Министерстве внутренних дел сообщили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.

"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению обычного ритма жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о госслужбе Зеленский вернул в Раду с предложениями

Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2723) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО СМЕРТЬ ЛЕЖИТ ПЕРСОНАЛЬНО НА ЗЕЛЕНСКОМ.Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8012
показать весь комментарий
27.07.2020 13:26 Ответить
+14
Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3441
показать весь комментарий
27.07.2020 13:23 Ответить
+11
Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4785
показать весь комментарий
27.07.2020 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3441
показать весь комментарий
27.07.2020 13:23 Ответить
Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4785
показать весь комментарий
27.07.2020 13:25 Ответить
Саме це я і мав на увазі...
показать весь комментарий
27.07.2020 13:27 Ответить
А шо у нас попить кофе называется нарушением закона? А каким законом регулируется карантин? Прикинь, а нет такого закона как оказалось. Только постановления кабмина с сомнительным обгрунтуванням. Тебя даже оштрафовать нельзя, все штрафы отменяются судами.
показать весь комментарий
27.07.2020 13:59 Ответить
- Я СКАЗАЛ НЕ ПУЩУ!
- сказал и что?
- сказал и все... (с)
показать весь комментарий
27.07.2020 13:41 Ответить
опять у зеленского ктото другой виноват
показать весь комментарий
27.07.2020 13:51 Ответить
Да какая разница шо там сказав ЗЕ. Сейчас набежит свора петя растов и ху йлотролей (хотя это одно и то же) и обосрет все хорошее и плохое. А хорошее обосрет в три раза сильнее, т.к. так у них это записано в методичках.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:04 Ответить
Візьми ще й це під особистий контроль, щоб остаточно все похерити!
показать весь комментарий
27.07.2020 13:24 Ответить
Пішов ти...зрадник.
показать весь комментарий
27.07.2020 13:26 Ответить
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО СМЕРТЬ ЛЕЖИТ ПЕРСОНАЛЬНО НА ЗЕЛЕНСКОМ.Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8012
показать весь комментарий
27.07.2020 13:26 Ответить
Відповідальність за здоров'я лежить на кожному власнику бізнесу, менеджері та відвідувачі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8779
показать весь комментарий
27.07.2020 13:43 Ответить
чертов Гений...
Величайший политик современности если коротко...
Мощная речь полная смыслов !!!
Видео не хватает - я их коллекционирую ..
По этим видео учатся мои дети, и будут учится дети моих детей..
показать весь комментарий
27.07.2020 13:29 Ответить
Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский

Конечно ответствененен кто-то другой, ведь бабки на борьбу с коронавирусом уже в офшорах: 24.07.20 - https://biz.censor.net/n3209956
показать весь комментарий
27.07.2020 13:30 Ответить
Це "державна" політика української влади,- перекласти відповідальність з себе на інших! Усі державні структури вибудовано так, щоб не відповідати ні за що, а мати все.
показать весь комментарий
27.07.2020 13:31 Ответить
Відповідальність за здоров'я лежить на кожному власнику бізнесу, менеджері та відвідувачі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7822
показать весь комментарий
27.07.2020 13:47 Ответить
короче ответственность лежит на всех, кроме Вавы
показать весь комментарий
27.07.2020 13:32 Ответить
х. з'їв ?
а на президенті ЩО лежить?
показать весь комментарий
27.07.2020 13:32 Ответить
то, что на него ложат)
показать весь комментарий
27.07.2020 13:34 Ответить
А Бубоча за что ответственен?
Или думает, что от всего "неприкосновенностью" прикроется?
Ирония истории состоит в том, что тебя, Бубочка будут судить по тем же самым статьям, по которым ты сейчас пытаешься засудить Порошенко.
Но намного результативнее.
показать весь комментарий
27.07.2020 13:33 Ответить
да, к слову, минфин отчитался что денег в фонде борьрьбы с короновирусом уже нет. Так что...держитесь там
показать весь комментарий
27.07.2020 13:33 Ответить
Розворовали уже)) а **** богатейшая страна 65 млрд на борьбу с безсимптомным вирусом))
показать весь комментарий
27.07.2020 13:35 Ответить
т.е как бы и денег нет и ответственности тоже ))))
показать весь комментарий
27.07.2020 13:35 Ответить
а на чиновниках, что лежит?
нужны ли они нам тогда?
показать весь комментарий
27.07.2020 13:34 Ответить
зеленский - кидала
показать весь комментарий
27.07.2020 13:34 Ответить
короче... все вокруг в ответственности, он в белом...
показать весь комментарий
27.07.2020 13:35 Ответить
Это означает, что "бубочка" просто переложил ответственность на владельцев и управляющих бизнесов, вот и все.
То есть Президент и Правительство не способны справиться с инфекцией.
Поскольку население Украины заменить невозможно, может, заменить президента и правительство, раз они ни на что не способны?
показать весь комментарий
27.07.2020 13:58 Ответить
а они сильно-сильно хотели справиться с инфекцией? или это была крысиная возня на камеры?
а как никто не видел - продавались и маски за кордон и саботировалась любая возможность наладить производство своего (только закупка, на которой ни один зеленый набил себе кишеню) и хрен знает куда потом делся "денежный запас" на борьбу с коронавирусом (ибо коронавирус еще не побороли.. а запасу нет, как и не было)))
и как это они не на что не способны?? (что Вы себе позволяете??))) а за год ухандохать-просрать все до чего дотянулись липкие клешни? думаете легко? ))) а упасть под рашу и сломить сопротивление сопротивляющихся агрессии патриотов и войска, отобрав у них возможность не то что ответить а просто сохранить свою жизнь!!! (...................... (непереводимая игра ...матюков!!!)
показать весь комментарий
27.07.2020 14:07 Ответить
"а они сильно-сильно хотели справиться с инфекцией?"

Нет, они хотели (и хотят) отрапортовать хозяевам об "успехах", то есть о разрушении экономики Украины и о затребованном хозяевами числе заболевших (то есть это число заболевших "вытащено из ж*пы" (С ********-канал SkyNews, это о числе заболевших в Мельбурне, Виктория, Австралия, но "бубочке" полностью подходит)..
Наказания от своих хозяев эта банда боится гораздо больше ВСУ.
Ну, а 500(!) тонн масок за кордон загнать - это святое дело, это ведь не коррупция, потому и не расследуют.
показать весь комментарий
27.07.2020 15:25 Ответить
прошло обещанные три недели со дня заявлений Саакашвили,
и нихера, зеленский это тупик, клоун ловко прокидал лохов
показать весь комментарий
27.07.2020 13:39 Ответить
А нахрена тогда такая импотентная власть, которая тупо умывает руки? Или здоровье нации уже не есть зоной ответственности власти?
показать весь комментарий
27.07.2020 13:42 Ответить
Пророк Зеленский выдал очередную "суру о корове".
О чем он говорил, юродивый ? 😂
показать весь комментарий
27.07.2020 13:44 Ответить
Лучче чем на ройале, пока нихрена не получаецца!
показать весь комментарий
27.07.2020 13:51 Ответить
Відповідальність за здоров'я лежить на кожному власнику бізнесу, менеджері та відвідувачі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3723

Нахрена нам такой президент?!
показать весь комментарий
27.07.2020 13:47 Ответить
Вот один из древних софизмов, приписываемый Эвбулиду:

«Что ты не терял, то имеешь. Рога ты не терял. Значит, у тебя рога».
показать весь комментарий
27.07.2020 13:47 Ответить
Локшина на вуха зебілам.
показать весь комментарий
27.07.2020 13:50 Ответить
а какая отвєтствєнность лєжіт на дурноватому ішаку?
показать весь комментарий
27.07.2020 13:54 Ответить
Ответственность за здоровье лежит...

 У себя в доме ********л вирус!
А ответственность вешает: на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе
показать весь комментарий
27.07.2020 13:54 Ответить
То есть, если человек заразится в рабочем коллективе, лечить его будут за счёт предприятия? А бесплатное лечение от вируса гарант вместе с Минздравом уже не гарантирует? Этот гарант ничего не гарантирует, кроме новых несчастий.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:20 Ответить
Згідно якого закону України, здорова людина повина дотримуватися правили карантину. Те, що хворі повині дотримуватися вимог карантину то про це вказується в ст20 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб". Тому президент України Бубочка не знає Законів України.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:42 Ответить
Придерживаться можно только того, что законно. А законного карантина, введенного согласно давно известных и применявшихся десятилетями правил и законов, у нас не было. Была только безграмотная иммитация и раздувание на ее фоне паники. Для проведения реального карантина нужны специалисты- эпидемиологи, которых у нас давно перестали обучать в медвузах, и разветвленная система санитарной службы, которая была полностью уничтожена при супрун.
показать весь комментарий
27.07.2020 17:26 Ответить
Давай, "бубочка", до свидания вместе со всей вашей шоблой.
Раз переложили всю ответственность на население - то на кой вы вообще нужны?
показать весь комментарий
27.07.2020 15:26 Ответить
Смешно) тут же рядом, маршрутки и толпы без намордников разносят что то вокруг)) а предприниматели виноваты)
показать весь комментарий
27.07.2020 16:10 Ответить
"маршрутки и толпы без намордников" ничего не разносят. Учите матчасть на основе доступных научных исследований, а не тиражируйте проповеди из зомбоящика.
показать весь комментарий
27.07.2020 17:29 Ответить
Дурень, вируса вообще нету и небыло никогда. Я же тебе не виноват, что ты валенок возомнил себя умным когда это не так. Скажи кто твой источник информации и, я скажу к то ты.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:50 Ответить
#Будь_в_курсі
На днях стався цікавий прецедент у Мадриді: понад 140 науковців та лікарів зібрались на стмпозиум і заявили що уряд і кримінальні мафії за допомогою штучно створеної пандемії Ковід 19 створюють геноцид населення, обмежуючи та заставляючи носити маски, постійне носіння яких шкодять здоровью людей більше ніж віруси. Преса проігнорувала цей захід, але мережами шириться інформація про цей захід. Організаторів уже переслідують: звільняють з роботи, відбивають лікарські ліцензії. Але на переконання учасників, за цей геноцид населення, який вони прирівнюють до нацистських методів катування, прийдеться відповідати і «Нюрнберг» наближається, тому що народ іспаніі пробуджується. Оригінал тексту:

Más de 140 médicos y científicos se ********* hoy en Madrid para denunciar el
fraude de la pandemia, el genocidio de las vacunas y la brutalidad de las mascarillas asesinas.

Estuvieron presente los Medios de comunicación, pero solamente como caballos de Troya, porque NINGUNO ha publicado nada en periódicos, informativos ni programas.

NINGÚN ESPAÑOL CONSUMIDOR DE PRENSA, SE HA ENTERADO DE ESTE ACONTECIMIENTO SIN PRECEDENTES.

Por si fuera poco, el Palacio de la Prensa de Madrid y lugar de la *******, les generó serios problemas en el audio, según denunciaron los responsables de la grabación, a la vez que presionó sistemáticamente a los organizadores para que terminaran la rueda de prensa cuanto antes. Esta presión se hace evidente en el vídeo.

Debido a todo esto, muchos profesionales que se esforzaron para estar hoy presente, no pudieron hablar ni participar.

Por otro lado la organizadora del evento, la doctora Natalia Prego, ya fue despedida de su clínica y expedientada por la mafia del Colegio de Médicos para retirarle su licencia. Exactamente lo que hicieron el año pasado con la doctora Isabel Bellostas o hace pocas semanas con el doctor Ángel Ruiz Valdepeñas.

Así es como, las mafias criminales, obstaculizan este gran despertar a la realidad. Pero todo lo que hacen es inútil, pues ya no hay marcha atrás.

Políticos, medios masivos, farmacéuticas, instituciones nacionales e internacionales, científicos y facultativos cómplices... vais a pagar con vuestra vida el genocidio que habéis provocado. El nuevo Núremberg se acerca.

Sabemos lo que habéis hecho y también sabemos cómo lo habéis hecho.
показать весь комментарий
27.07.2020 17:53 Ответить
Скоро вся брехня про этот вирус всплывет наружу, несмотря что на это может уйти много лет. Инвестиции в эту брехню многомиллиардные и куплены все.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:48 Ответить
О это целое умозаключение. А зачем тогда с нас дрючат налоги и кормят ними министров МОЗ.
показать весь комментарий
27.07.2020 18:53 Ответить
Да...! хрен ты вован угадал!!! Как раз вся ответственность на тебе и твоё безграмотном кодле!!!
показать весь комментарий
27.07.2020 19:02 Ответить
 
 