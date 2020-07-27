Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-службу Офиса Президента.

Главе государства сообщили, что в стране зафиксированы отдельные вспышки. В частности, в НТУУ "КПИ" выявлено 152 случая заражения. Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре на его территории, а также в общежитии университета проводят дезинфекцию. Основные христианские конфессии из-за эпидемической ситуации отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси. В Министерстве внутренних дел сообщили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.

"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению обычного ритма жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тыс. человек.

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