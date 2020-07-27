Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-службу Офиса Президента.
Главе государства сообщили, что в стране зафиксированы отдельные вспышки. В частности, в НТУУ "КПИ" выявлено 152 случая заражения. Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре на его территории, а также в общежитии университета проводят дезинфекцию. Основные христианские конфессии из-за эпидемической ситуации отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси. В Министерстве внутренних дел сообщили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.
"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению обычного ритма жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию", - сказал Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тыс. человек.
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Величайший политик современности если коротко...
Мощная речь полная смыслов !!!
Видео не хватает - я их коллекционирую ..
По этим видео учатся мои дети, и будут учится дети моих детей..
Конечно ответствененен кто-то другой, ведь бабки на борьбу с коронавирусом уже в офшорах: 24.07.20 - https://biz.censor.net/n3209956
а на президенті ЩО лежить?
Или думает, что от всего "неприкосновенностью" прикроется?
Ирония истории состоит в том, что тебя, Бубочка будут судить по тем же самым статьям, по которым ты сейчас пытаешься засудить Порошенко.
Но намного результативнее.
нужны ли они нам тогда?
То есть Президент и Правительство не способны справиться с инфекцией.
Поскольку население Украины заменить невозможно, может, заменить президента и правительство, раз они ни на что не способны?
а как никто не видел - продавались и маски за кордон и саботировалась любая возможность наладить производство своего (только закупка, на которой ни один зеленый набил себе кишеню) и хрен знает куда потом делся "денежный запас" на борьбу с коронавирусом (ибо коронавирус еще не побороли.. а запасу нет, как и не было)))
и как это они не на что не способны?? (что Вы себе позволяете??))) а за год ухандохать-просрать все до чего дотянулись липкие клешни? думаете легко? ))) а упасть под рашу и сломить сопротивление сопротивляющихся агрессии патриотов и войска, отобрав у них возможность не то что ответить а просто сохранить свою жизнь!!! (...................... (непереводимая игра ...матюков!!!)
Нет, они хотели (и хотят) отрапортовать хозяевам об "успехах", то есть о разрушении экономики Украины и о затребованном хозяевами числе заболевших (то есть это число заболевших "вытащено из ж*пы" (С ********-канал SkyNews, это о числе заболевших в Мельбурне, Виктория, Австралия, но "бубочке" полностью подходит)..
Наказания от своих хозяев эта банда боится гораздо больше ВСУ.
Ну, а 500(!) тонн масок за кордон загнать - это святое дело, это ведь не коррупция, потому и не расследуют.
и нихера, зеленский это тупик, клоун ловко прокидал лохов
О чем он говорил, юродивый ? 😂
Нахрена нам такой президент?!
«Что ты не терял, то имеешь. Рога ты не терял. Значит, у тебя рога».
У себя в доме ********л вирус!
А ответственность вешает: на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе
Раз переложили всю ответственность на население - то на кой вы вообще нужны?
На днях стався цікавий прецедент у Мадриді: понад 140 науковців та лікарів зібрались на стмпозиум і заявили що уряд і кримінальні мафії за допомогою штучно створеної пандемії Ковід 19 створюють геноцид населення, обмежуючи та заставляючи носити маски, постійне носіння яких шкодять здоровью людей більше ніж віруси. Преса проігнорувала цей захід, але мережами шириться інформація про цей захід. Організаторів уже переслідують: звільняють з роботи, відбивають лікарські ліцензії. Але на переконання учасників, за цей геноцид населення, який вони прирівнюють до нацистських методів катування, прийдеться відповідати і «Нюрнберг» наближається, тому що народ іспаніі пробуджується. Оригінал тексту:
Más de 140 médicos y científicos se ********* hoy en Madrid para denunciar el
fraude de la pandemia, el genocidio de las vacunas y la brutalidad de las mascarillas asesinas.
Estuvieron presente los Medios de comunicación, pero solamente como caballos de Troya, porque NINGUNO ha publicado nada en periódicos, informativos ni programas.
NINGÚN ESPAÑOL CONSUMIDOR DE PRENSA, SE HA ENTERADO DE ESTE ACONTECIMIENTO SIN PRECEDENTES.
Por si fuera poco, el Palacio de la Prensa de Madrid y lugar de la *******, les generó serios problemas en el audio, según denunciaron los responsables de la grabación, a la vez que presionó sistemáticamente a los organizadores para que terminaran la rueda de prensa cuanto antes. Esta presión se hace evidente en el vídeo.
Debido a todo esto, muchos profesionales que se esforzaron para estar hoy presente, no pudieron hablar ni participar.
Por otro lado la organizadora del evento, la doctora Natalia Prego, ya fue despedida de su clínica y expedientada por la mafia del Colegio de Médicos para retirarle su licencia. Exactamente lo que hicieron el año pasado con la doctora Isabel Bellostas o hace pocas semanas con el doctor Ángel Ruiz Valdepeñas.
Así es como, las mafias criminales, obstaculizan este gran despertar a la realidad. Pero todo lo que hacen es inútil, pues ya no hay marcha atrás.
Políticos, medios masivos, farmacéuticas, instituciones nacionales e internacionales, científicos y facultativos cómplices... vais a pagar con vuestra vida el genocidio que habéis provocado. El nuevo Núremberg se acerca.
Sabemos lo que habéis hecho y también sabemos cómo lo habéis hecho.