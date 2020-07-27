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Новости
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Подполковник ВСУ подозревается в растрате 300 тыс. грн бюджетных средств, - Офис Генпрокурора

Подполковник ВСУ подозревается в растрате 300 тыс. грн бюджетных средств, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении начальнику одного из квартирно-эксплуатационных отделов Вооруженных Сил Украины по факту растраты бюджетных средств на теплоснабжении военкомата (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подполковник оформил с представителями местной частной компании договор о предоставлении коммунальных услуг для военного комиссариата, согласно которому предприятие должно было поставлять тепло в здание военного объекта в отопительный период.

Воспользовавшись отсутствием в помещении военкомата счетчика использованной тепловой энергии, он искусственно завысил объемы полученных услуг, подписал поддельные акты оказанных услуг и совершил завышенную их оплату за счет бюджетных средств.

Противоправная деятельность подполковника привела к потерям бюджета на сумму более 300 тыс грн.

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Автор: 

растрата (244) военкомат (458) ВСУ (6681) Офис Генпрокурора (2491)


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Ну это полковник еще только подозревается.... А из из подозрения может получиться "пшик". Рано трубы трубят и барабаны гремят.
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27.07.2020 13:52 Ответить
Самі винуваті. З якого дива КЕЧ очолює військовослужбовець? Який він нах.р п/полковник, якщо займається укладанням договорів?
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27.07.2020 13:55 Ответить
Устройте обыски у каждого начтыла бригады и пробейте финансы их родичей и будет вам сюрприз.
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27.07.2020 13:59 Ответить
Явно порохобот.
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27.07.2020 15:00 Ответить
 
 