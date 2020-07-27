Подполковник ВСУ подозревается в растрате 300 тыс. грн бюджетных средств, - Офис Генпрокурора
Сообщено о подозрении начальнику одного из квартирно-эксплуатационных отделов Вооруженных Сил Украины по факту растраты бюджетных средств на теплоснабжении военкомата (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, подполковник оформил с представителями местной частной компании договор о предоставлении коммунальных услуг для военного комиссариата, согласно которому предприятие должно было поставлять тепло в здание военного объекта в отопительный период.
Воспользовавшись отсутствием в помещении военкомата счетчика использованной тепловой энергии, он искусственно завысил объемы полученных услуг, подписал поддельные акты оказанных услуг и совершил завышенную их оплату за счет бюджетных средств.
Противоправная деятельность подполковника привела к потерям бюджета на сумму более 300 тыс грн.
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