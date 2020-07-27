С 1 августа цена газа будет соответствовать европейской плюс доставка в Украину, - эксперт
С 1 августа цена на газ для населения, как и для промышленных потребителей, будет формироваться по принципу импортного паритета – стоимость газа на европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил директор консалтинговой компании Expro Consalting Геннадий Кобаль, пишет Обозреватель.
"Население будет получать газ по рыночным ценам, которые будут соответствовать ценам европейским плюс доставка в Украину. Такая формула у нас сейчас работает для других сегментов, то есть для промышленности", – отметил эксперт.
Он добавил, что с 1 августа 2020 года прекратит свое действие положение о возложении специальных обязанностей и население получит возможность покупать газ у любого поставщика по рыночным ценам.
Напомним, правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) подход для определения цены газа для населения по принципу импортного паритета – т. н. "Амстердам+". Этот принцип предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – с биржи TTF.
Аналогичный принцип – "Роттердам+" – действовал для расчета стоимости угля для установления прогнозной цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Эта формула также предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.
10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".
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Я считаю, что поскольку этот газ является достоянием всего народа Украины, то он должен продаваться народу (частным домохозяйствам, частным потребителям) по себестомости добычи +5-10% на развитие/разведку газодобывающей отрасли. " - ты же за него вписался, а значит знаешь. Вот и обоснуй.
- цена газа как товара устанавливается на уровне 4849 грн. за 1000 куб.м .;
- предельные розничные цены на природный газ для бытовых потребителей устанавливаются на едином уровне в размере 6879 грн. за 1000 куб.м. и религиозных организаций - 3913 грн. за 1000 куб.м.
В частности, цена приобретения газа ПАО "НАК" Нафтогаз Украины " рассчитана с учетом прогнозной цены импортируемого природного газа с мая по декабрь 2016 года, как средняя, в размере 185,11 долларов США, которая определена с учетом прогнозной цены на немецком газовом хабе, коэффициента KGCV, отражающий значение соотношения единиц энергии и объема (по данным операторов ГТС Европы), стоимости транспортировки до границы Украины через территорию Германии, Чехии и Словакии, установленного НКРЕКП тарифа на транспортировку газа трансграничными газопроводами для точек входа в ГТС Украины и курса гривны 26,7 за 1 доллар за прогнозным курсом.
Министерство также добавляет, что розничные цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии рассчитаны с учетом оптовой цены на природный газ для поставщика природного газа в размере 4942 грн. за 1000 куб.м. природного газа и средневзвешенных тарифов на транспортировку и распределение газа, установленных НКРЕКП, в размерах, соответственно, 219 и 513,7 грн. за 1000 куб.м.
В розничных ценах на природный газ для бытовых потребителей учтено торговую наценку поставщика природного газа в размере 57,4 грн. за 1000 куб.м.
В частности, цена приобретения газа ПАО "НАК" Нафтогаз Украины " рассчитана с учетом прогнозной цены импортируемого природного газа с мая по декабрь 2016 года, как средняя, в размере 185,11 долларов США, которая определена с учетом прогнозной цены на немецком газовом хабе, коэффициента KGCV, отражающий значение соотношения единиц энергии и объема (по данным операторов ГТС Европы), стоимости транспортировки до границы Украины через территорию Германии, Чехии и Словакии, установленного НКРЕКП тарифа на транспортировку газа трансграничными газопроводами для точек входа в ГТС Украины и курса гривны 26,7 за 1 доллар за прогнозным курсом.
или если тебе не понятно то одно государственное предприятие покупает у другого государственного предприятия по нарисованной цене!!!
Судя по финансовому отчету УГД за первое полугодие 2018 года, рента, себестоимость добычи, операционные траты и налог на прибыль забирают на каждой тысяче кубометров добытого газа около 3040 грн (108 долларов).
"Учитывая, что "Укргазвидобування" инвестирует огромные средства в бурение, разведку, интенсификацию на истощенных скважинах, у них реально может быть высокая себестоимость, больше 150 долларов (4200 грн за 1 тыс. куб м). Минимальная себестоимость на уже разработанных месторождениях (brownfield) с учетом налогов (у других добывающих компаний, - ред.), начинается, как правило, от 100 долларов (2800 грн) за 1 тыс. куб. м
Методик расчета себестоимости газа может быть несколько, но, например, у частных добывающих компаний в Украине при разработке новых месторождений в Днепровско-Донецкой впадине (основная территория добычи газа в Украине) с учетом затрат на геологическое изучение, сроков действия лицензии, с учетом бурения на глубину 2-5 км, себестоимость может составлять 185-225 долл. (5200-6300 грн) за 1 тыс. куб м.
Понятно откуда взялась цифра 4849 грн. за 1000 куб.м ????
То есть правильная цена - 6879 грн. И где продажа газа населению по, придуманной вами, себестоимости???
Теперь про то что якобы снизил цену! почему цену снизили а платежка такая же?!! мне побарабану как и кто там мутит мне вообще ваша цена которую вы рисуете то так то этак до одного места! меня интересует платежка!! почему когда цена на газ был 6500 моя платежка было 1800 грн и теперь когда цена типа 2500 моя платежка 1600 грн!! так что опять же сказки свои засуньте себе в залницу!!
добытчик поставщик продавец!! это все государственные компании или по простому это одно лицо под название ГОСУДАРСТВО или чиновники от имени государства!! так что притензия к одному лицу!! и называется она ХВАТИТ ГРАБИТЬ!!!
" Народ достоин такого правительства, которое он заслуживает"(с)
Давно был как-то в Германии на совете директоров крупной фирмы, там сидели представители профсоюзов и как не странно хозяева советовались с ними, а кто нашим людям мешает создать профсоюзы на своих предприятиях, отстаивать свои интересы, а у нас так мыслят...или моя хата с скраю, меня устраивает и остальное не волнует или он хозяин-пан, он лучше знает, хотя о свидомости многие говорят. т
1 Переговоры
2 СУД
Тебе про Украинский суд рассказать?!! дальше еще есть желание что то расказывать про профсобзы?!!
давай давай напиши про честные Украинские суды! ОГООО ДАЕШЬ ЦИРК! ДАВАЙ ОХОТО ПОСМЕЯТСЯ!!
Плоскость тут одна - бизнес платит людям ровно столько чтобы были желающие работать. Государство может как-то немного простимулировать - снизить налоги, и т.п., но это не сильно влияет.
Уккраинская бабка, вырастившая помидор, обязана продавать его дешевле турецкого!
Раньше по Г+Г...каждый божий лень сообщали...а сейчас тишина...берегут зебила для местных выборов...
Давайте начинать с европейских зарплат и европейского качества.
Интересно какая будет цена с августа? Не так давно читал,что цена будет снижаться-Не верь написанному...
Нахрена нам тогда содержать ПГХ, если газ покупаем по зимним ценам???
Половина физически поступает из росии.
а платить будем по стоимости газа на европейских хабах плюс расходы на его доставку в УкраинуИсточник: https://censor.net/n3210301