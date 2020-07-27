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Новости Агрессия России против Украины
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РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков

РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе из-за того, что якобы "не является участником конфликта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам Пескова, договоренности о бессрочном перемирии в Донбассе, вступившие в силу в понедельник, являются важным шагом к "разрядке напряженности".

В то же время, он заявил, что Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, так как якобы не является участником данного конфликта.

"На уровне "нормандского формата" (закрепить эту договоренность. - Ред.) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1932) россия (96125) Донбасс (26957) перемирие (1686)


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Топ комментарии
+109
Вот и вся,вот и вся ,песня кончилася
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27.07.2020 13:59 Ответить
+96
РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков - Цензор.НЕТ 4374
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27.07.2020 14:00 Ответить
+57
Зеля, ты понял писькова? Ты капитулировал даже не перед парашей, а перед лугандоном.
РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1442
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27.07.2020 14:09 Ответить
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Страница 4 из 4
...зелені чоловічки.
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27.07.2020 19:14 Ответить
Вот ****! Что значит "не является стороной конфликта"??? А кто снаряды и мины лугандонам подвозит??? Месяц ничего не завозите и будет прекращение огня.
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27.07.2020 18:50 Ответить
Старая, набившая оскомину ВСЕМ песня: ихтамнет.
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27.07.2020 18:50 Ответить
ага, ото ж вони завезли на тий недили боепрыпасы щоб крыминал нэ стиляв...
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27.07.2020 18:54 Ответить
зеленое говно опять потекло)))))

)(уйло в очередной раз поимел зебарана членограя в извращеном виде))))
и что характерно, мне его ни капли не жалко )))))
рожденный быть ослом оманским, им и будет до конца жизни. это не лечится))))
лох которому 42 думал что управлять государством это как по клавишам членом стучать на корпоративах. ))) .
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27.07.2020 19:07 Ответить
Вот и пришла нынешняя безграмотная и бесхребетная власть к самому худшему финалу переговоров по донбассу!! Нас вежливо всех и в первую очередь нашего президента, песков , от имени Путина, послал на три буквы!! ***** добился своего!! Теперь наши безграмотные. кухарки и фотографы, обязаны будут вести переговоры с так называемыми шахтёрами из ОРДЛО!!! Не понятно только с кем сейчас наши так бурно ведут переговоры в ТГК. Выходит, что переговоры идут с боевиками, а нам Зеленский и вор Ермак, вешают лапшу на уши.
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27.07.2020 19:13 Ответить
Пескову не пох? Когда будет разбор полетов по нацизму в рашке - ему все одно виселица светит, как самому приближенному, вместе с другими главарями... Пусть мелет что хочет, таких все одно наказывают. Как вариант был бы - сбежать в Аргентину. Но в этот раз уже може и не прокатит. Аргентина уже не та.
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28.07.2020 02:55 Ответить
а що буде суд??? коли і де???
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28.07.2020 07:27 Ответить
Ну що шмаркля, зря ти готувався з 27 числа?
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27.07.2020 19:27 Ответить
Ви, ***=== це чули???????????????????????
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27.07.2020 19:38 Ответить
Ну если они не сторона конфликта, то пусть не открывают хавальник, когда мы освобождаем свои территории.
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27.07.2020 20:36 Ответить
конченный вонючий кацап ... рот свой прикрой
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27.07.2020 19:52 Ответить
От клас. Наш клоун домовився! Тільки з ким і про що?
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27.07.2020 20:01 Ответить
Потрібно негайно збирати людей до Києва і організовувати протест, щоби негайно повернути на передок все, що наказав забрати звідти зелений ви.******.
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28.07.2020 07:24 Ответить
а може просто знести його??? Тільки от питання, чому за шість років в нас так і не знайшлось свого Піночета????
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28.07.2020 07:28 Ответить
Краще так, звісно. А Піночета не знайшлося тому, що сиволапий гетьман свідомо прибирав з керівних посад ініціативних та сміливих військових, і оточував себе лизоблюдами на кшталт мужеложенка.
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28.07.2020 09:08 Ответить
Все. Ця ж....вська мразь і покідок продав Україну. Це державана зрада. До суду цю гниду кремлівської воші.
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27.07.2020 20:04 Ответить
Саме час сиволапому гетьману подати на зюзю до суду за державну зраду. Але щось мені підказує, що цього не буде.
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28.07.2020 09:09 Ответить
очередной раз развили Дурака, а Оно и радо, если Украина не поставит крест на этом ****..ом цирке,последствия могут быть катастрофические!!!
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27.07.2020 20:06 Ответить
Эти слова Пескова один к одному уже повторяются пять лет.Всё ожидаемо.Ничего необычного не произошло.
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27.07.2020 20:17 Ответить
Что фундаментально изменилось в Украине, после того, как нарот привел слуг коломойского к власти? В чем заключается мнимое противостояние порошенки и зеленского?
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27.07.2020 20:56 Ответить
а от це більшість і не бачить, що обидва з одного табору. Тільки зелене лайно більш пряме і тупе на відміну від хитруна пороха.
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28.07.2020 07:30 Ответить
Пожалуй это всё, что вам нужно знать об перемирии и мокшанских гарантиях. Ну кто бы сомневался?
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27.07.2020 20:19 Ответить
Скоріше держави як такої як РФ нема, а є дика орда
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27.07.2020 20:40 Ответить
400 лет была улусом Орды, а потом сама стала Ордой.
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28.07.2020 02:02 Ответить
Все будет хорошо.

Страну надо сшивать всепрощением .

Ни одна ,ни другая сторона ни куда не денутся ,не по ,,нашим понятиям,, сформированными 25 летней действительностью ,не по нашим законам . В наших судебных обстоятельствах ведь ,садить или воевать не получится .Получится только томление духа и
возбуждение греха ,как сказал классик, и он попал в такой глаз ,что вон и не выйдешь.
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27.07.2020 20:54 Ответить
Просто нахер их силой нужно щемить с территории, без вопросов. Эти твари только язык силы понимают
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27.07.2020 20:54 Ответить
зачем? Можно оставить на той же территории.
они там нагадили, пусть хоть удобрение будет из них
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28.07.2020 03:09 Ответить
РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9681
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27.07.2020 21:09 Ответить
звичайно ж підРосія не може гарантувати припинення вогню в Україні! підРосія навіть не може гарантувати своє ВЛАСНЕ ІСНУВАННЯ, тому і... розвалиться, точно як СЕРСЕР!!!
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27.07.2020 21:21 Ответить
а говорил ЗЕ что нелох .....
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27.07.2020 21:22 Ответить
РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі - що тоді за муйню підписало наше the cattle і для чого?
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27.07.2020 21:24 Ответить
Володя ти як там?
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27.07.2020 21:36 Ответить
Оне мабуть отдыхают от трудов праведных
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27.07.2020 21:52 Ответить
Вот и все что было, вот и все что было, ты как хочешь это назови...
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27.07.2020 21:51 Ответить
Да если бы только в рыле Писькова была бы проблема...
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27.07.2020 21:54 Ответить
У меня вопрос.Кого посылали на Х.й больше чем Зелю.За год все х..и за 30 лет собрал.
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27.07.2020 22:06 Ответить
А с кем зеблонавты тогда договаривались Наркеты ипанные....с грибами
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27.07.2020 22:12 Ответить
Якщо кацапи не є учасниками конфлікту, то головнокомандувач нехай тоді віддасть наказ ЗСУ роз'єпати тих орків в ордло. А кацапи нехай і далі будуть собі неучасниками конфлікту. а якщо полізують, то ще санкцій кацам підкинути, відкдлючити СВІФТ і накласти ембарго на продаж енергоносіїв кацапнею. відкинути нах оце недоімперське недорозуміння назад в кам'яний вік..
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27.07.2020 22:16 Ответить
А в глазах ***** сплошной мир,правда бубочка?
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27.07.2020 22:18 Ответить
а віслюк оманський вірить.. І адептів своїх дурнуватих примушує..
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27.07.2020 22:20 Ответить
****, кацапоратична, щоб ти гімна з"їв, щоб не пи...дів...
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27.07.2020 22:31 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.07.2020 22:40 Ответить
Зеленский попал в неловкое положение:
в РФ открестились от подписания с Киевом соглашения о перемирии


Главный рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не является стороной в войне на Донбассе, а поэтому не имеет никаких гарантий устойчивого перемирия на востоке Украины.



После такого заявления официальной Москвы встает очень простой вопрос к президенту Украины Зеленскому: кто и с кем подписывал соглашения о перемирии?


Договоренности, согласно которым он разоружает украинскую армию, делая ее слепой? Кто, если не РФ, «вторая сторона»? Втихаря заключено соглашение. Соглашение о перемирии.
У перемирия всегда две стороны. Если не с РФ, то с кем?
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27.07.2020 22:58 Ответить
Если РФ не является стороной конфликта (по версии Пескова), то её (РФ) нужно немедленно исключить из числа минских переговорщиков в нормандском формате. - логично? Далее... Во исполнения положений Будапештского Меморандума, Украина вправе обратиться к государствам - подписантам, за военной помощью, которую эти государства гарантировали в случае посягательств на государственную собственность и независимость Украины. И тут встаёт вопрос Крыма...
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27.07.2020 23:18 Ответить
тогда вопрос - ЧЕГО ДОГОВАРИВАЛИСЬ??!!!!
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27.07.2020 23:40 Ответить
Боже, яке стидобище і ганьба !
Воно вчора (чи позавчора) канючило-блеяло перед х****м, заїкалося-смикалося, випрошувало той дзвінок. Все пообіцяло, здало наших хлопців, сволота. Москалі погигикали над цим притирком і сьогодні через дімона заявили, що вони ні до чого ...
А воно розпиналося.
Ця істота не має ні краплинки гідності, навіть персональної.
Об нього всі витирають ноги (бо іншого ставлення воно не заслуговує), але воно діє від імені України і це об Україну тепер так ноги витирають теж.
Я дякую тим людям, які вийшли сьогодні на акцію підтримати та захистити нашу армію, щоб хоч світ побачив, що не всі сприймають його зраду і капітуляцію.

Господи, яка мерзенна ница наволоч !!!
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27.07.2020 23:40 Ответить
Зеленский зависим не от мировых лидеров...к сожалению. Зеленский зависим от российских дилеров. Променял Украину на самолет венесуэльского кокаина, привезенного наркобароном и главой СовБеза РФ Патрушевым в Оман.
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27.07.2020 23:52 Ответить
...а що ту дивного, що хтось мав надію, що цей кацапомаланський клоун розуміє, що таке ДЕРЖАВА-УКРАЇНА? Для нього Україна - повія, яку це маланськокацапське шобло 30 років використовують для свого збагачення, от тому вони і втюхали цього слугу-клована, 73% мудрого народу тупому насєлєнію. От чи скоро прозріє, не думаю, та тішить те, 10-15% справжні патріоти здатні згуртуватись проти цієї нечисті, тому без нового Майдану тут не обійтись, так як створена поліцейська машина не для захисту інтересів держави, а для захисту кацапомаланських "слуг" від господарів (народу).
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28.07.2020 09:40 Ответить
я багато разів задавав одне й той ж запитання ; що ще має зробити зелепуга щоби навіть самі запеклі зелепужники зрозуміли що на вищій посаді завдяки їм опинився затятий ворог України.
І жодного разу не отримав відповіді.
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28.07.2020 15:35 Ответить
НЕМА НА СВІТІ БРЕХЛИВІШОЇ НАЦІЇ НІЖ КАЦАП/МОСКОВИТ



А КРИВОРЗЬКА ПОВІЯ ГАДАЛА ЩО ЦЕ ВСЕ ПРОСТО ІГРАШКИ - ТАМ ПОДЗВОНИВ, ТАМ ДОМОВИВСЯ І ТИ У ДАМКАХ, ТА НІ, КАЦАПА ТІЛЬКИ КОЛИ ВБИВАЄШ, ТІЛЬКИ ТОДІ ВІН ДО ТЕБЕ СЕРЬОЗНО СТАВИТЬСЯ
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27.07.2020 23:49 Ответить
кацапам объявить ВОЙНУ...хватит быть хитро жё пы ми
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28.07.2020 00:09 Ответить
со взорванными арсеналами и раздерибаненной экономикой?

Сначала надо накопить деньжат хотя бы на эскадрилью F-35 , чтобы прорваться к логову паханата. Или самим смастерить аналог.
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28.07.2020 03:34 Ответить
Это позор .. кацапня уже откровенно глумица над ЗЕбилами малороссами...
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28.07.2020 00:10 Ответить
НУ ЧТО ВОВАН ТЕБЕ ПЕСКОВ СКАЗАЛ, А ТЫ ТАК В ГЛАЗКИ ЗАГЛЯДЫВАЕШ , ВОВА ИДИ НА СЦЕНЕ ПРЫГАЙ ЭТО НЕ ТВОЕ ---- ДЕРЖАВА
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28.07.2020 00:21 Ответить
кто бы сомневался, что они открестятся
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28.07.2020 01:03 Ответить
РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту", - Пєсков - Цензор.НЕТ 4134
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28.07.2020 01:30 Ответить
Людською мовою така поведінка путіна називається sucker-punch.
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28.07.2020 03:16 Ответить
Ихтамнет 3.0

Зеленский этим перемирием элегантно вынул крыску-обнулёныша из бункера и предьявил на обозрение всему миру.
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28.07.2020 03:30 Ответить
Та ні, то криска зюзю обнулив, засунувши його у сраку. А шо, в Британії через локдаун роботи немає, що ти зю-ботом працюєш?
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28.07.2020 09:12 Ответить
дегенерат ваЗЕлиновский больше меняй ПИД,,,рашенских кадровых вояк и наемников (цемах и т.д)на гражданских, дезертиров(мало того так еще 1 к 3-5) в Гааге будешь сидеть на одной лавке с ботаксным педофильным Шнырем если доживешь......
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28.07.2020 11:12 Ответить
Шановні, і тролі не треба істерити...Спокійно розсудливо треба розмірковувати. Ситуація і дії дуже прості у Зе і Ко. Як що не зрозуміла Вам то не треба себе вести як істеричка незаміжня. Пояснюю. Як я розумію. Питання для Вас. Ви вважаєте що мінські угоди приведуть до миру чи не приведуть ні до чого? Я вважаю щи ні дочого не приведуть. Вони як для замилювання розуму і очей..розуму українців і очей ЕС. Це ви розуміїте чи ні? Далі зважаючи на дії Зе і Ко вони хочуть переформотувати мінські угоди в біль практичний майданчик переговорів і укласти договір який би не читався двояко. Тому Зе і Ко вирішили так би мовити поставити ХЛА в становище коли він не зможе відкрутитись від виконнаня умов по миру. Все просто Україна виконуватиме мінскі угоди (як ій вигідно) пункт за пунктом і буде вимагати виконана від ХЛА. І коли Рашка не буде виконувати будуть висвітлюватись на весь світ що Россія це Хлостан, агресор і відморожена ****.Відповідно Запад буде посилювати тиск і санкції. просте підтвердження цому це ост анне перемирря яке Росія порушила і зразу стала видавати стару пісню що вона не сторона конфлікту. Оце показник того що ХЛО виставлений в хловському світі перед усім миром. І тепер головне в результаті не виконанням ХЛОМ домовленостей можливе спокійне, обгрунтоване і безскандальне вихід із мінських домовленостей. Ну всі ж розуміють що ХЛО не виконумватиме мінських домовленостей? Так? Тому я вважаа що це теж варіант для розширення формату переговорів- вийти з мінських по винні ж ХЛА і організувати широкий новий формат з ЕС США, Великобританією. Або це допоможе посилити санкції ще ...бо ХЛО не хоче виконувати домовленості тому ще санкції ще більще військової допомоги Україні .. або це може стати вагомим для прийняття України в Нато.... І тепер друге питання дл всіх. Як ви вважаєте україна зараз може військовими методами повернути собі Крим і Донбас? Тепер міркуйте відповідаючі на питання самі для себе. А вести себе як дурні істерички ..це ..не личить умним людям.
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28.07.2020 12:59 Ответить
не, ну мир в глазах, правда?
или мне одному показалось?
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28.07.2020 22:08 Ответить
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