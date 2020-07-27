РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе из-за того, что якобы "не является участником конфликта".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По словам Пескова, договоренности о бессрочном перемирии в Донбассе, вступившие в силу в понедельник, являются важным шагом к "разрядке напряженности".
В то же время, он заявил, что Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, так как якобы не является участником данного конфликта.
"На уровне "нормандского формата" (закрепить эту договоренность. - Ред.) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины", - объяснил он.
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)(уйло в очередной раз поимел зебарана членограя в извращеном виде))))
и что характерно, мне его ни капли не жалко )))))
рожденный быть ослом оманским, им и будет до конца жизни. это не лечится))))
лох которому 42 думал что управлять государством это как по клавишам членом стучать на корпоративах. ))) .
Страну надо сшивать всепрощением .
Ни одна ,ни другая сторона ни куда не денутся ,не по ,,нашим понятиям,, сформированными 25 летней действительностью ,не по нашим законам . В наших судебных обстоятельствах ведь ,садить или воевать не получится .Получится только томление духа и
возбуждение греха ,как сказал классик, и он попал в такой глаз ,что вон и не выйдешь.
они там нагадили, пусть хоть удобрение будет из них
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
в РФ открестились от подписания с Киевом соглашения о перемирии
Главный рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не является стороной в войне на Донбассе, а поэтому не имеет никаких гарантий устойчивого перемирия на востоке Украины.
После такого заявления официальной Москвы встает очень простой вопрос к президенту Украины Зеленскому: кто и с кем подписывал соглашения о перемирии?
Договоренности, согласно которым он разоружает украинскую армию, делая ее слепой? Кто, если не РФ, «вторая сторона»? Втихаря заключено соглашение. Соглашение о перемирии.
У перемирия всегда две стороны. Если не с РФ, то с кем?
Воно вчора (чи позавчора) канючило-блеяло перед х****м, заїкалося-смикалося, випрошувало той дзвінок. Все пообіцяло, здало наших хлопців, сволота. Москалі погигикали над цим притирком і сьогодні через дімона заявили, що вони ні до чого ...
А воно розпиналося.
Ця істота не має ні краплинки гідності, навіть персональної.
Об нього всі витирають ноги (бо іншого ставлення воно не заслуговує), але воно діє від імені України і це об Україну тепер так ноги витирають теж.
Я дякую тим людям, які вийшли сьогодні на акцію підтримати та захистити нашу армію, щоб хоч світ побачив, що не всі сприймають його зраду і капітуляцію.
Господи, яка мерзенна ница наволоч !!!
мудрого народутупому насєлєнію. От чи скоро прозріє, не думаю, та тішить те, 10-15% справжні патріоти здатні згуртуватись проти цієї нечисті, тому без нового Майдану тут не обійтись, так як створена поліцейська машина не для захисту інтересів держави, а для захисту кацапомаланських "слуг" від господарів (народу).
І жодного разу не отримав відповіді.
А КРИВОРЗЬКА ПОВІЯ ГАДАЛА ЩО ЦЕ ВСЕ ПРОСТО ІГРАШКИ - ТАМ ПОДЗВОНИВ, ТАМ ДОМОВИВСЯ І ТИ У ДАМКАХ, ТА НІ, КАЦАПА ТІЛЬКИ КОЛИ ВБИВАЄШ, ТІЛЬКИ ТОДІ ВІН ДО ТЕБЕ СЕРЬОЗНО СТАВИТЬСЯ
Сначала надо накопить деньжат хотя бы на эскадрилью F-35 , чтобы прорваться к логову паханата. Или самим смастерить аналог.
Зеленский этим перемирием элегантно вынул крыску-обнулёныша из бункера и предьявил на обозрение всему миру.
или мне одному показалось?