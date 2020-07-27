РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе из-за того, что якобы "не является участником конфликта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам Пескова, договоренности о бессрочном перемирии в Донбассе, вступившие в силу в понедельник, являются важным шагом к "разрядке напряженности".

В то же время, он заявил, что Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, так как якобы не является участником данного конфликта.

"На уровне "нормандского формата" (закрепить эту договоренность. - Ред.) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины", - объяснил он.

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