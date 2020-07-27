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Новости Коронавирус и карантин
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Нидерланды ввели карантин для путешественников из Украины и других стран "красной" зоны

Нидерланды ввели карантин для путешественников из Украины и других стран

Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для граждан, которые возвращаются из стран "красной" зоны. В их число входит Украина.

Об этом сообщается на сайте МИД Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рекомендации МИД Нидерландов подготовило по каждой стране. Украина входит в перечень государств, после возвращения из которых двухнедельный карантин является обязательным - она в "красной" зоне.

МИД Нидерландов отмечает, что карантин обязателен, в том числе для тех, у кого нет никаких симптомов COVID-19.

Для включения в "зеленый список" количество больных коронавирусом в стране должно быть равно или меньше 16 больных на 100 000. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель -16,3, в Украине - 62,4.

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карантин (16729) Нидерланды (1598) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Нідерланди і без цього погано сприймають українців. Нагадайте хто віддав Цемаха?
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27.07.2020 14:16 Ответить
не украинцев, а порошенко, напомнить результаты референдума?
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27.07.2020 14:58 Ответить
 
 