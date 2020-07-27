Нидерланды ввели карантин для путешественников из Украины и других стран "красной" зоны

Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для граждан, которые возвращаются из стран "красной" зоны. В их число входит Украина.

Об этом сообщается на сайте МИД Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рекомендации МИД Нидерландов подготовило по каждой стране. Украина входит в перечень государств, после возвращения из которых двухнедельный карантин является обязательным - она в "красной" зоне.

МИД Нидерландов отмечает, что карантин обязателен, в том числе для тех, у кого нет никаких симптомов COVID-19.

Для включения в "зеленый список" количество больных коронавирусом в стране должно быть равно или меньше 16 больных на 100 000. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель -16,3, в Украине - 62,4.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский