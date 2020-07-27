Львовских таможенников будут судить из-за ввоза товара на 10 млн грн без налогообложения

Чиновники Львовской таможни ГФС с предпринимателями наладили схему ввоза на территорию Украины брендовой одежды итальянского производства без налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что двух работников таможни и нацгвардийца будут судить за служебную халатность. По данным правоохранителей, они завозили товар под видом гумпомощи. Одежду размещали на складе воинской части, о чем было договорено с должностным лицом теруправления Нацгвардии.

Таким образом удалось завезти товара без налогообложения почти на 10 млн грн. Общая сумма неуплаты налогов - 4 млн грн.

Досудебное расследование в отношении госслужащих завершено. Уголовное производство в отношении предпринимателя-владельца товара уже рассматривается в суде.

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