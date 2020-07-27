Самые масштабные в мире испытания вакцины от коронавируса начались в США, - AP

В понедельник, 27 июля, началось крупнейшее в мире на сегодня исследование вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press.

В испытаниях участвуют 30 тысяч добровольцев. Они будут продолжать заниматься своими делами и не будут знать, получают реальную вакцину или плацебо. Каждый месяц будет испытываться новая вакцина на новой группе добровольцев.

Ученые же будут наблюдать, как реагируют испытуемые на инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ Гебрейесус созывает чрезвычайную комиссию

Проводит исследования компания Moderna. Ее цель - не только проверить действенность вакцин, но и безопасность.

Первые результаты этих испытаний появятся через несколько месяцев.

Накануне стало известно, что Moderna получила от Управления высших медико-биологических исследований США еще 472 миллиона долларов на разработку вакцины от COVID-19, пишет Голос Америки. Дополнительное финансирование призвано помочь работе компании на поздней стадии клинических испытаний.

При этом в апреле компании выделили 483 миллиона от федерального ведомства, осуществляющего финансирование развития медицинских технологий. Это произошло в тот момент, когда разработка экспериментальной вакцины находилась на ранней стадии - на стадии испытаний, проводимых Национальными институтами здоровья.

Также читайте: Мутация COVID-19 влияет на изготовление вакцины и ее эффективность, - Степанов