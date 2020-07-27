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Новости Коронавирус и карантин
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Самые масштабные в мире испытания вакцины от коронавируса начались в США, - AP

Самые масштабные в мире испытания вакцины от коронавируса начались в США, - AP

В понедельник, 27 июля, началось крупнейшее в мире на сегодня исследование вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Associated Press.

В испытаниях участвуют 30 тысяч добровольцев. Они будут продолжать заниматься своими делами и не будут знать, получают реальную вакцину или плацебо. Каждый месяц будет испытываться новая вакцина на новой группе добровольцев.

Ученые же будут наблюдать, как реагируют испытуемые на инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ Гебрейесус созывает чрезвычайную комиссию

Проводит исследования компания Moderna. Ее цель - не только проверить действенность вакцин, но и безопасность.

Первые результаты этих испытаний появятся через несколько месяцев.

Накануне стало известно, что Moderna получила от Управления высших медико-биологических исследований США еще 472 миллиона долларов на разработку вакцины от COVID-19, пишет Голос Америки. Дополнительное финансирование призвано помочь работе компании на поздней стадии клинических испытаний.

При этом в апреле компании выделили 483 миллиона от федерального ведомства, осуществляющего финансирование развития медицинских технологий. Это произошло в тот момент, когда разработка экспериментальной вакцины находилась на ранней стадии - на стадии испытаний, проводимых Национальными институтами здоровья.

Также читайте: Мутация COVID-19 влияет на изготовление вакцины и ее эффективность, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (27101) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Людей так надурили, шо вони готові колоти собі всяку херню, причому за свої гроші. Немає ніякої пандемії, не треба ніякої вакцини. Ті ще не зрозумів, що все робиться примусово? Нас примушують сидіти в карантинах, не ходити на роботу та не отримувати платню, купувати і носити маски. А люди - це стадо, мовчазне покірне стадо. На жаль.
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27.07.2020 15:45 Ответить
+6
щось із Росіюшки повіяло вологими фантазіями...
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27.07.2020 15:38 Ответить
+4
В Україні майже усе планують і майже нічого не має. ******** завод із виробництва вакцин, це високі технології, а нам, якщо і погоджуються щось продати, то це минуле сторіччя. У нас заводів із виробництва ******** станків не має. Тепловози готові купуємо, а ти про вакцину від КОВІДУ... Ми в дупі Ігор і у такій, що про власні ******* заводи можемо забути, років на 50...
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27.07.2020 15:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Самые масштабные испытания ... - скоро в США не останется населения. )))
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27.07.2020 15:36 Ответить
щось із Росіюшки повіяло вологими фантазіями...
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27.07.2020 15:38 Ответить
із твоєї паРаши тількі гімном може повіяти.
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27.07.2020 15:40 Ответить
Україна має розробляти свої вакцини і побудувати свій завод з виробництва вакцин - це сотні мільярдів доларів прибутків в умовах пандемії, яка буде тепер постійно, віруси будуть змінювати один одного і будуть знищувати населення планети! Той хто буде мати завод і розробку вакцин - буде володіти світом!
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27.07.2020 15:39 Ответить
і побудувати свій завод з виробництва вакцин - 100%! А де почнемо будувати? Давай відразу на Марсі! Американці скоро туди прилетять, хворі усі, а у нас там бац, і завод вже збудований!
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27.07.2020 15:41 Ответить
30 років планують побудувати завод з виробництва вакцин в Одесі на базі інституту особливо небезпечних інфекцій і досі не побудували!
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27.07.2020 15:44 Ответить
В Україні майже усе планують і майже нічого не має. ******** завод із виробництва вакцин, це високі технології, а нам, якщо і погоджуються щось продати, то це минуле сторіччя. У нас заводів із виробництва ******** станків не має. Тепловози готові купуємо, а ти про вакцину від КОВІДУ... Ми в дупі Ігор і у такій, що про власні ******* заводи можемо забути, років на 50...
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27.07.2020 15:48 Ответить
Україна має достатній науковий та технічний потенціал для розробки та виробництва вакцин! Потрібно лише фінансування!
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27.07.2020 15:52 Ответить
давно так не ржав. Україна, завдяки тупому народу, що її населяє і 30 рокам їхніх "помилок" вже давно країна третього світу. Яка нахрен наука? 90% наших науковців хабарники із купленими науковими ступенями!
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27.07.2020 15:59 Ответить
Людей так надурили, шо вони готові колоти собі всяку херню, причому за свої гроші. Немає ніякої пандемії, не треба ніякої вакцини. Ті ще не зрозумів, що все робиться примусово? Нас примушують сидіти в карантинах, не ходити на роботу та не отримувати платню, купувати і носити маски. А люди - це стадо, мовчазне покірне стадо. На жаль.
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27.07.2020 15:45 Ответить
Кожен день гине 20 людей в яких знаходять коронавірус, а ідіоти продовжують розповідати що коронавірусу не існує! От коли перестануть пускати за кордон без довідки про щеплення, от тоді побіжиш в аптеку і купиш за шалені гроші вакцину китайсько-індійського походження, від якої в вас будуть перманентні проблеми на все життя! Потрібна власна безпечна вакцина, яка буде тестуватись в Україні і буде підходити саме українським громадянам, європеоідної раси з певним набором щеплень зроблених в дитинстві.
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27.07.2020 15:51 Ответить
Чудний, вірить пропаганді. Як знаходять коронавірус? Як це все перевірити? Тестами? А шо ті тести перевіряють? Як нам в цьому переконатися? А ніяк, зовсім ніяк. Ні самі лікарі, ні прості люди ні президенти це перевірити не можуть. Люди не помирають від коронавірусу, вони помирають від ускладнень, ускладнень хвороб, які вже є у людини. Так з чого вирішили що то коронавірус? А якби тести на коронавірус були рік, два, п'ять тому, то яка би була смертність від нього?
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27.07.2020 16:04 Ответить
Ось смертність в Європі по тижнях за кілька років.
Наймасштабніші у світі випробування вакцини проти коронавірусу розпочалися у США, - AP - Цензор.НЕТ 8599
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27.07.2020 16:46 Ответить
А в Украине смертность упала з минулими роками. И секта об этом не гу-гу. Мы хоть и третий мир но не страна дураков. Которую мечтают слепить ковидисты.
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27.07.2020 17:22 Ответить
ну так, в квітні вбили в будинках для літніх людей тисячі старих (опіатами для знеболення - протокол DNR) та ще в шпиталях замордували якусь кількість ШВЛами та понаддозами антималярійних препаратів, ще тисячі, що померли від інших хвороб, списали на ковід

до чого тут коронавірус?
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27.07.2020 17:34 Ответить
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#jp-carousel-31603

статистика з листопада по травень за останні 30 років
дивно, але дуже небезпечний вірус не призвів до помітної надлишкової смертності

зараз антипчик наведе посилання, в якому буде йти мова про якусь лікарню, в якій на 17 тижні цього року померло більше, ніж в попередні тижні
отак тільки й можна побачити наслідки дуже страшного нового коронавірусу
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27.07.2020 17:39 Ответить
Тетянко, Вам не здається, що розтягувати порівняльний період смертності з листопаду по травень це вельми маніпулятивно? Перший померлий від ковіду в Швеції був в середині березня.
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27.07.2020 17:53 Ответить
ні, не здається
Ви ж розповідаєте про епідемію, про помітну надлишкову та додаткову смертність від ковіду

з іспанкою хоч на 10 років розтягни порівняльний період, а смертність від неї буде дуже добре помітна

а тут що?
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28.07.2020 17:20 Ответить
Коли Ви берете занадто великий проміжок часу для порівняльного періоду, це те ж саме, що намагатися визначити вагу капітана великого пароплава по його осадці з капітаном та без нього.
Ви бачили графік по Швеції з мого посилання https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353 . Чим більший неріод Ви берете, тим більше знижена смертність по Швеції (порівняно з середньою за попередні роки) в період до епідемії ковіда (проміжок між сірою зоною та пунктирною лінією). Чим більший період беруть для порівняння тим легше маніпуляторам компенсувати надлишкову смертність кінця березня та квітня, такою зниженою смертністю кінця 2019-початку 2020. І "середня температура по лікарні" виходить нормальною, як в анекдоті.
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28.07.2020 23:20 Ответить
Ваші приклади є маніпуляцією, ніякого відношення до медицини та смертності вони не мають

це аргументи на кшталт "коронавірус страшно небезпечний, бо Земля має форму кулі (еліпсоїду), а не плоска"
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28.07.2020 23:27 Ответить
Я даю посилання і логічне обгрунтування своїх поглядів. А Ви просто несете голослівну ахінею.
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28.07.2020 23:30 Ответить
Ви даєте посилання на один з брехливих засобів масової дезінформації

в чому логіка в огляді летальності хвороби згадувати капітана корабля та "середню температуру по лікарні"?

2 місяці тому такі, як Ви, мені доводили, що ковід-19 обов'язково створить додаткову надлишкову смертність
де вона?
я бачу, що за смертність від корони видають природну смертність від хронічних хвороб, старості, лікування за вбивчими експериментальними протоколами
також відомо, що медики усього світу користуються протоколом ВОЗ, який дозволяє будь-якову смерть списувати на ковід-19, це вже визнали в Канаді, США, Великій Британії
в Швеції прямо кажуть, що в коронавірусну статистику потрапляють усі померлі З ковід, а не ВІД нього
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28.07.2020 23:39 Ответить
Давайте зменшимо період порівняння і побачимо що вийде
Наймасштабніші у світі випробування вакцини проти коронавірусу розпочалися у США, - AP - Цензор.НЕТ 9035

Смертность в Швеции от всех причин за март и апрель в 2015-2020

https://nplus1.ru/blog/2020/05/13/coronasweden

Упс, 2020 - єдиний рік, коли смертність квітня перевищує смертність березня 2020, і кожного з 5 попередніх років...
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28.07.2020 23:56 Ответить
ну добре, в квітні в Швеції померло додатково 3000 людей в будинках для літніх людей через широке та безпідставне використання там протоколу DNR - знеболення опіатами (через що там і йде зараз розслідування)
до чого тут коронавірус?
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29.07.2020 00:09 Ответить
Посилання на це є? І чому раптом у всіх тих домах одночасно почали таке зловживання?
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29.07.2020 00:16 Ответить
Ви наче сьогодні народилися
навіщо людей вбивають і таке інше? заради грошей, наживи, бізнесу
в цьому випадку заради виторгу від продажу вакцин

і що точно, політики діють не заради здоров'я людей, інакше б вони вже обмежили виробництво та продаж алкоголю та тютюнових виробів, від отруєння якими щорічно гине 15 мільйонів людей, дещо більше, ніж "від коронавірусу"
але лицемірним цинікам достатньо навести "аргумент", що шкідливі звички не є заразними
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29.07.2020 00:22 Ответить
Посилання нема.
Є Ваша видумка про мафіозну структуру, що вистроювалась роками і яка прийняла рішення про масові вбивства в домах престарілих саме в квітні 2020 року... Якась нерозумна видумка про нерозумних мафіозі.
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29.07.2020 00:46 Ответить
цікаво, де ДОДАТКОВА смертність від смертельного вірусу в Швеції, яка не мала жорсткого карантину?
Наймасштабніші у світі випробування вакцини проти коронавірусу розпочалися у США, - AP - Цензор.НЕТ 5305
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27.07.2020 17:36 Ответить
В інтернеті.
Наприклад, заходите на
https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353

Знаходите "Швеция" і тиснете "подробнее".
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27.07.2020 17:49 Ответить
Ваше джерело є розповсюджувачем брехні

"Доктор Андерс Тегнелл - главный эпидемиолог Швеции и ответственный за борьбу с коронавирусом - признал, что решение не вводить строгий карантин могло привести к большому количеству смертей."
Це брехня. Тегнел нічого такого не визнавав і не говорив.

Тому давайте інше посилання.
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28.07.2020 17:21 Ответить
Ви це особисто відслідковували?
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28.07.2020 18:00 Ответить
так, я ознайомлена з інтерв'ю Тегнеля в оригіналі
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28.07.2020 19:36 Ответить
І яким чином одне конкретне інтерв"ю, Тенгела яке Ви знаєте, спростовує дані з сайту, на який я посилався, хоча иам немає ані прямої мови Тенгела, ані посилань на конкретне його інтерв"ю?
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28.07.2020 21:04 Ответить
ПС Щоб стверджувати "Тегнел нічого такого не визнавав і не говорив." потрібно знати все, що казав Тегнел.
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28.07.2020 21:14 Ответить
вакцинуватися від коронавірусу будеш?
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28.07.2020 22:40 Ответить
А що Тегнел казав з приводу вакцинації?
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28.07.2020 22:45 Ответить
я тебе питаю особисто, чи ти не спроможний за себе відповідати? до чого тут Тегнель?
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28.07.2020 22:50 Ответить
Мені цікава його думка.
ПС А з якого дива мені ділитися з Вами особистим?
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28.07.2020 22:53 Ответить
думаю, що він розуміє, що для боротьби з хворобою, 99% інфікованих якою не мають ніяких симптомів, летальність якої менша, ніж 0,1%, та середній віх померлих від якої 80 з чимось років, вакцина не потрібна
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28.07.2020 23:01 Ответить
А, він розуміє, що потрібен колективний імунітет, який тримається по 3-4 місяці, ціною тисяч померлих...
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28.07.2020 23:23 Ответить
це правда, якщо йдеться про специфічний імунітет, він нестійкий
саме тому, до речі, і вакцинування не має ніякого сенсу

а є ще не неспецифічний імунітет, який з людиною все її життя
чи ефективно він бореться з ГРВІ (одним з яких є ковід-19), залежить від багатьох факторів
але як вже показує досвід, 99% інфікованих сарс-ков-2 не мають навіть ніяких симптомів, отже цього імунітету вдосталь, аби в більшості людей коронавірус зупинився на першому бар'єрі імунної системи - слизовій оболонці ротової порожнини
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28.07.2020 23:32 Ответить
Люди підхоплюють ковід по другому разу і хворіють тяжче, ніж в перший раз. І де той "неспецифічний імунітет"?
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28.07.2020 23:33 Ответить
"летальність якої менша, ніж 0,1%"
Stockholm, Sweden
Case-Fatality Ratio: 10,31%

Sormland, Sweden
Case-Fatality Ratio: 10,64%

Найнижчий показник в Швеції

Blekinge, Sweden

Case-Fatality Ratio: 2,90%

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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28.07.2020 23:28 Ответить
ці розрахунки не враховують усіх людей, що зустрілися з вірусом та не мали ніяких симптомів
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28.07.2020 23:32 Ответить
А як Ви їх всіх врахували?
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28.07.2020 23:35 Ответить
питання в іншому, чому Ви навіть не спробували цього зробити? чому Вам вигідно транслювати завищений показник летальності?
навіть ВООЗ визнає, що десь 80% випадків зараження не призводять до жодних симптомів

багато вчених вже зробили певні висновки на підставі серологічних та імунологічних досліджень, наприклад
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v3

і це дослідження ще не враховує, що менше, ніж у 20% людей після зустрічі з сарс-ков-2 виникають антитіла IgG/IgM
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28.07.2020 23:44 Ответить
Я в своєму пості дав посилання на сайт інституту Джона Хопкінса і дані взяти звідти. Можете їм адресувати своє питання разом з методикою підрахунку.
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28.07.2020 23:52 Ответить
якщо хтось вірить в діда Мороза (наприклад, інститут Джона Хопкінса), це не означає, що в нього повинні вірити усі
питання не в методиці, бо методика одна й та сама: це відношення кількості усіх померлих ВІД хвороби до кількості усіх, хто заразився
оскільки перший показник є заниженим (масове тестування не проводиться), а другий завищеним (багато смертей не від коронавірусу списано на нього, наприклад, нещодавна смерть молодого мотоцикліста з Каліфорнії в ДТП), то "оф. дані" є некоректними, але Ви можете й далі ними користуватися, якщо не маєте на меті озвучувати правду
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29.07.2020 00:06 Ответить
Я не вірю в Діді Мороза і не вірю, що Ви розумніші за дослідників інституту Джона Хопкінса.
Таке Вас влаштовує?
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29.07.2020 00:11 Ответить
дослідники інституту Джона Хопкінса (як і, до речі, ВООЗ) отримують мільйони від Б. Гейтса, того самого що пропагує вже котрий місяць ідею поголовної вакцинації від коронавірусу і того самого, що має найбільший контроль над великими фармацевтичними компаніями
таке Вас влаштовує?
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29.07.2020 00:14 Ответить
Які фармкомпанії контролює Білл Гейтс?
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29.07.2020 00:29 Ответить
судячи з сум, які він надає GAVI, то усі
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29.07.2020 00:39 Ответить
Ясно, цієї інформації у Вас немає.
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29.07.2020 00:56 Ответить
Я чув, що Блумберг велику пожертву університетуХопкінса зробив. А коли Гейтс зробив? Посилання є, чи знов плітки?
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29.07.2020 00:40 Ответить
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=hopkins
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29.07.2020 00:43 Ответить
Ну, так Ви знайшли посилання, коли Гейтс зробив пожертву університету Джона Хопкінса?
Бо за вашим посиланням такої інформації нема.
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29.07.2020 00:52 Ответить
тобі повилазило?
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29.07.2020 09:16 Ответить
Культура з Вас так і пре.
Гранти і пожертва то є вельми різні речі (хоча і перекладається grant як дар або пожертва). Для одержання гранту мають відповідати певним умовам, а після завершення потрібен звіт.
Пожертва умов та звіту не птребує.
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29.07.2020 10:28 Ответить
По Вашому посиланню - там розрахунки на основі вельми вільних припущень та оцінок.

Infection fatality rate was estimated from each study dividing the number of COVID-19 deaths at a relevant time point by the number of estimated people infected in each relevant region. Correction was also attempted accounting for the types of antibodies assessed. Secondarily, results from national studies were also examined from preliminary press releases and reports whenever a country had no other data presented in full papers of preprints. Results 36 studies (43 estimates) were identified with usable data to enter into calculations and another 7 preliminary national estimates were also considered for a total of 50 estimates. Seroprevalence estimates ranged from 0.222% to 47%. Infection fatality rates ranged from 0.00% to 1.63% and corrected values ranged from 0.00% to 1.31%. Across 32 different locations, the median infection fatality rate was 0.27% (corrected 0.24%). Most studies were done in pandemic epicenters with high death tolls.
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29.07.2020 00:08 Ответить
Ви згодні, що велика кількість "безсимптомних носіїв" неврахована в оф. статистиці?
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29.07.2020 00:10 Ответить
Ні.
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29.07.2020 00:12 Ответить
тобто Ви вважаєте, що усіх безсимптомних носіїв (яких 80% від усіх випадків зараження за оф. версією ВООЗ, а насправді ще більше) протестовано, і вони занесені таким чином в оф. статистику?
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29.07.2020 00:17 Ответить
Думаю, не враховано 15-20%. Але наскільки вони дійсно безсимптомні - питання відкрите.
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29.07.2020 00:14 Ответить
тобто Ви є більшим експертом, ніж низка професорів вірусології та епідеміології, які стверджують, що враховано лише близько 2%?
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29.07.2020 00:19 Ответить
З якого дива Ви це придумали. Просто читаю багато.
https://zn.ua/WORLD/v-voz-oprovergli-svoe-zayavlenie-o-redkosti-peredachi-covid-19-bessimptomnymi-nositelyami-357193_.html "Я использовала фразу "очень редко", и я думаю, что это недопонимание - утверждать, что бессимптомная передача в глобальном масштабе очень редка. Я имела в виду небольшую группу исследований", - подчеркнула Ван Керхове. По ее словам, на сегодня исследования показывают, что 16% населения могут переносить инфекцию без симптомов. В то же время, некоторые теоретические модели ученых предполагают, что до 40% глобальной передачи коронавируса может происходить за счет бессимптомных носителей.
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29.07.2020 00:27 Ответить
навіщо Ви посилаєтесь на зацікавлених осіб?
Вас історія нічому не вчить? вже ж було таке саме в 2010 році з "епідемією свинячого грипу"
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29.07.2020 00:41 Ответить
Що, рептилоїд Біл Гейтс вже тоді створив вакцину і всіх чипував?
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29.07.2020 00:54 Ответить
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=World%20Health%20Organization
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29.07.2020 00:44 Ответить
надо Кирпичева-с и таких как он отвезти в инфекционку, поухаживать за больными
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27.07.2020 17:20 Ответить
а ти сам там був? спочатку переконайся, що туди є чого їхати, а потім іншим пропонуй
палати пусті
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27.07.2020 17:35 Ответить
коли Україна зробила власний інсулін, це було як "політ на Місяць", а ти про короновірус...
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27.07.2020 16:12 Ответить
кожний день помирає 150 тисяч людей, в яких знаходять герпес
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27.07.2020 17:30 Ответить
А 2 роки назад скільки помирало людей, в яких знаходили герпес?
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28.07.2020 22:51 Ответить
стільки ж

але ні на герпес, ні на сарс-ков-2 тоді не тестували
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28.07.2020 23:00 Ответить
На герпес можна і тоді і зараз тестувати, а який сенс. І так відомо, що 90% є його носіями і позбутися його наразі неможливо.
На ковід можна перевірити померлих тоді - якщо будуть зайві тест-системи та фінансування. Але хто їх дасть, щоб лише спростувати Ваші вигадки?
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29.07.2020 07:50 Ответить
И все ради того, что бы запретить Кирпичеву ходить без маски в магазин. Для правдоподобности даже 600 тыс человек угрохали. Но Кирпичев, непальцем и непалкой деланный, сразу раскусил мировой заговор жидо ящеров.
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27.07.2020 16:51 Ответить
Dавай для начала научимся маски делать
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27.07.2020 17:23 Ответить
Вакцина от "коронавируса" - Томагавк на штаб-квартиру этого всемирного на*балова.
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27.07.2020 15:42 Ответить
Одни и те же, из секты свидетелей заговора. Надеюсь тебе откажут в лечении.
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27.07.2020 16:52 Ответить
я і моя родина віддають тобі свої дози вакцин (навіть заплачу з власної кишені за них), аби ти хоч залився в обидва ока
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27.07.2020 17:31 Ответить
Может надо испытывать на обезьянах или погромщиках?
Впрочем какая разница...
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27.07.2020 15:42 Ответить
Это ж сколько вакцина стоить будет? При таких расходах?
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27.07.2020 15:42 Ответить
Рандомізоване подвійно засліплене плацебо контрольоване клінічне дослідження.
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27.07.2020 15:43 Ответить
"Они будут продолжать заниматься своими делами и не будут знать, получают реальную вакцину или плацебо".Источник: https://censor.net/n3210328

Вот только когда человек заразится, он сразу поймет, что ему давали плацебо, а не вакцину. А если он будет заниматься своими делами, то заразиться он может прямо по дороге из клиники в первый же день испытаний.
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27.07.2020 16:24 Ответить
а можно заразитися в перший же день через вакцину, бо в ній ослаблений вірус, і бути розносчиком зарази
ой як же чудово
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27.07.2020 17:32 Ответить
А есть еще антителозависимое усиление инфекции, которое с большой вероятностью может наблюдаться у вакцинированных, которые подхватят корону. И тогда вот точно ...опа
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27.07.2020 21:30 Ответить
С гораздо большей вероятностью антителозависимое усиление инфекции будет у тех, кто во второй раз заболеет ковидом. Уже есть свидетельсва, что второй раз болезнь гораздо тяжелее переносится.
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28.07.2020 10:08 Ответить
На чем основаны такие фантазии?
За все время вакцинаций от кори, не былони одного случая передачи вакцинного вируса штамма Шварц от привитого третьим лицам. Даже при заболевании дважды вакцинированного диким штаммом кори, за более чем 30 лет наблюдений зафиксирован единственный случай передачи инфекции дикого типа третьим лицам.
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28.07.2020 10:11 Ответить
Ви особисто відслідковували такі випадки чи інші зацікавлені особи?
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28.07.2020 17:16 Ответить
Це відслідковували вчені, про що написали в науковій публікації в 2011 р. Багато разів відомий на цьому форумі антиваксер Александро, який вважає себе майстром пошуку інформації в інтернеті, намагався знайти другий випадок. І не знайшов. Як вважаєте, він зацікавлена особа?
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28.07.2020 17:24 Ответить
а за 2011-2020 рік?
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28.07.2020 17:27 Ответить
Як раз в інформації про ті роки Александро і шукав і нічого не знайшов. Може, ще і Ви пошукаєте?
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28.07.2020 17:33 Ответить
З приводу небезпеки щеплених ослабленим вірусом кору. (публікація 2013 року)

MeV RNA was detected by RT-PCR from a throat swab taken 5 days and from a urine sample taken 6 days after the onset of fever. In both children, the virus RNA could be characterized as the Schwarz strain, and both children had a favorable follow-up. Taken together, the results from the three reports, including ours, show that Schwarz vaccine strain RNA is present in blood at least at day 6 postvaccination and is detectable in throat and urine at days 7 to 15 postvaccination. However, the clinical relevance of detection of vaccine virus or its RNA from the different body compartments, if any, remains unclear. To the best of our knowledge, so far there are no reports of transmission of vaccine measles virus.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3697452/
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28.07.2020 17:43 Ответить
Блин, кто все эти добровольцы - люди с высокими нравственными принципами или с пониженной социальной ответственностью?
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27.07.2020 16:33 Ответить
На протестующих?
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27.07.2020 16:58 Ответить
На протестируемых.
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27.07.2020 17:01 Ответить
ну слава Богу, а вже подумав, що "Дарниця" втрутилися в гонку
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27.07.2020 17:13 Ответить
Украина как самый лучший партнёр, получит первой.
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27.07.2020 17:24 Ответить
 
 