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Четверо коммунальных работников погибли во время проведения ремонтных работ в Харькове, - Нацполиция. ФОТО(обновлено)

Полиция устанавливает обстоятельства гибели четырех работников коммунального предприятия в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, трое мужчин и женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников.

Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пытались помочь трое других сотрудников коммунального предприятия - двое мужчин и женщина.

В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты.

Информация внесена в Единый реестр учета. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Четверо коммунальных работников погибли во время проведения ремонтных работ в Харькове, - Нацполиция 01

Автор: 

Нацполиция (16553) смерть (9250) Харьков (7555) Водоканал (84)


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Топ комментарии
+30
Что так несмело, нет чтобы сразу - "а ваш Петя запретил вентилировать колодцы".
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27.07.2020 15:49 Ответить
+28
Но сначала он украл всє вєнтілятори.
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27.07.2020 15:54 Ответить
+18
ви надто мало на цьому ресурсі, щоб знати, що https://censor.net/user/347491- це профі в усіх питаннях від каналізацій до аборту...
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27.07.2020 16:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Колодязь під час проведення робіт потрібно вентилювати зовнішніми вентиляторами, які подають чисте повітря в колодязь! Ці норми діють з часів СРСР, чи їх вже відмінили як такі що не відповідають нормам ЄС?
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27.07.2020 15:46 Ответить
Что так несмело, нет чтобы сразу - "а ваш Петя запретил вентилировать колодцы".
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27.07.2020 15:49 Ответить
Но сначала он украл всє вєнтілятори.
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27.07.2020 15:54 Ответить
И даже Карлсона выгнал!!!
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27.07.2020 16:41 Ответить
Только изолирующий противогаз ПШ-1.
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27.07.2020 15:50 Ответить
Или ПШ-2 с нагнетателем.
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27.07.2020 15:53 Ответить
Це не судно де потрібно лізти в загазований трюм. Це звичайний колодязь який має малий об'єм повітря, його простіше просто замінити ручним вентилятором ніж шукати протигази з зовнішньою подачею повітря.
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27.07.2020 16:06 Ответить
ПШ-1 це шланговий протигаз.
Але також підходить для цих робіт.
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27.07.2020 15:54 Ответить
Не також, а - тільки.
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27.07.2020 15:57 Ответить
Їх немає ніде і ні в кого, навіть в ДСНС, а взяти дуйку з шлангом і кинути шланг в колодязь - це минутна справа.
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27.07.2020 16:07 Ответить
Враньё. Все, кто работает в колодцах, обязаны выполнять Правила.
У спасателей воздушные противогазы или КИПы.
Спасательная операция проводится в специальном оборудовании.
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27.07.2020 16:10 Ответить
До чого тут рятівники ДСНС, є правила безпеки для проведення робіт в загазованих колодязях, які діють вже 70 років і ніколи не підводили! Береться ручний вентилятор, ставиться працівник який його крутить, від нього шланг в колодязь і ніхто не загинув за 70 років!
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27.07.2020 16:17 Ответить
Про ДСНС ты упомянул, а я ответил.
Ты - дилетант в этом вопросе.
Дальнейший спор не имеет смысла.
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27.07.2020 16:24 Ответить
ви надто мало на цьому ресурсі, щоб знати, що https://censor.net/user/347491- це профі в усіх питаннях від каналізацій до аборту...
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27.07.2020 16:29 Ответить
Я уже понял.
20 лет работы спасателем ничто в сравнении с вентилятором и ведром в колодце.
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27.07.2020 16:31 Ответить
20 років роботи рятівником, а нормативної документації досі не знаєте!

Инструкция по охране труда при выполнении работ в колодцах,мочесборниках, других углублениях, где возможно накопление опасных газов3. Требования безопасности во время выполнения работы
3.7. Открыв крышку, определите наличие опасных газов в колодце с помощью газоанализатора или с помощью опускания шахтерской лампы, имеющей боковое зеркало. В зеркало наблюдайте за удлинением (увеличением) пламени. Удлинение пламени или его затухание - свидетельство наличия газа в колодце.
3.9. При наличии газа в колодце удалите его путем нагнетания воздуха с помощью вентилятора, воздуходувки или передвижного компрессора на протяжении 10 мин. При отсутствии вентиляции применяйте естественное проветривание путем открывания крышек соседних выше- и нижерасположенных осмотровых колодцев на протяжении 20-30 мин. на самоточной канализационной линии. При этом крышку рабочего колодца оставьте закрытой, а при проветривании колодца на водопроводной сети откройте крышку рабочего колодца.
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28.07.2020 13:10 Ответить
Ніяких протигазів не потрібно, потрібна примусова вентиляція колодязя до початку робіт і під час робіт! За півгодини перед роботами починається вентиляція, потім проводиться замір наявності газу, звичайним відром в якому горить папір - відро опускається в колодязь і якщо вогонь не тухне в відрі, то кіслороду достатньо для проведення робіт! Якщо вогонь тухне, до додають вентилятори, відкривають сусідні колодязі і теж їх вентилюють! Просто немає професіоналів, лишились тільки ідіоти!
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27.07.2020 15:55 Ответить
Приїдеш до мене почистити колодязь?
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27.07.2020 15:57 Ответить
Зливний, я надєюсь!?)))
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27.07.2020 16:10 Ответить
практика для неуків, такий гніальний теоретик як L, пише в перервах між розробкою міжгалактичних ракет на чорній матерії.
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27.07.2020 17:21 Ответить
вы такой малодетц, аж жуть бирот,
особенно огонь доставлят
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27.07.2020 15:59 Ответить
Не спорь.
Никакой вентилятор не обеспечит тебе безопасную концентрацию кислорода.
Про ведро забудь.
Есть газоанализаторы.
21-ый век на дворе.
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27.07.2020 16:00 Ответить
Звичайні вентилятори зможуть замінити обсяг повітря в колодяці десятки разів на годину і забезпечити нормальні умови роботи! Звичайно є газові аналізатори, наприклад шахтні, але ж ніхто не знає як ними коритуватись! А відро на мотузці є завжди і ним дуже просто визначити наявність кіслороду в колодязі.
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27.07.2020 16:03 Ответить
Угу, только кислорода в подземной смеси может быть достаточно для горения. Но также одновременно там может быть смертельная для человека концентрация аммиака или метана. Или угарного газа. Ручные газоанализаторы стоят недорого и вполне доступны, это никакой не rocket science.
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27.07.2020 18:11 Ответить
Якщо вогонь горить в відрі на дні колодязя, то людина не задихнеться.
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27.07.2020 22:36 Ответить
Угу, только внизу может достаточно кислорода для горения и достаточно сероводорода для смертельного отравления человека за полчаса. Свеча будет гореть, я тебе это гарантирую. А вот человек не выживет. Напоминаю, речь как раз о канализации, где этого сероводорода - как блох на бродячей собаке. Проблема там не в кислороде.
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27.07.2020 23:53 Ответить
Аміак важчий за кисень і тому збирається на дні колодязя, якщо опустити відро з горящим папером на дно колодязя то по вогню можна зрозуміти є газ чи немає. Вогонь просто потухне. Вентиляція в колодязі дозволить замістити газ повітрям придатним для роботи людей.
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28.07.2020 13:03 Ответить
Я тебе про сероводород, ты мне про аммиак. Я вообще-то знаю, что ты невменяем, у тебя безупречная репутация клинического идиота. Но вообще на этот счет есть "правила выполнения работ в газоопасных и загазованных помещениях", там всё написано, правила техники безопасности написаны кровью жертв, которые посчитали, что они самые умные. Но ты можешь продолжать носить свечку в кармане, лично мне всё равно.
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28.07.2020 16:14 Ответить
Там люди померли не від нестачі кисню, а через отруєння амміаком. 0,1г на метр кубічний - і труп за декілька хвилин. А на концентрації кисню така мала частка амміака ніяк не вплине.
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28.07.2020 02:47 Ответить
Вентиляція забере з колодязя всі гази і буде підтримувати в колодязі нормальне повітря для роботи людей.
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28.07.2020 13:04 Ответить
Если газ взрывоопасный, какой огонь?!!!
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27.07.2020 16:01 Ответить
Після вентиляції концентрація газу буде недостатня для вибуху. Це стандартний метод перевірки наявності кісню в колодязі за відсутності газового аналізатора, або у разі сумніву в його справності.
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27.07.2020 16:04 Ответить
Ему можно.
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27.07.2020 16:09 Ответить
😆
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27.07.2020 16:12 Ответить
не ну, а что разве нельзя?
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28.07.2020 00:25 Ответить
после взрыва все равно все отлетят на безопасное расстояние!
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27.07.2020 17:36 Ответить
Старье , только Draeger
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27.07.2020 17:06 Ответить
Таке міг написати тільки совковий ідіот.
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27.07.2020 16:07 Ответить
Це практика ведення робіт в колодязях. Можете розповісти свій досвід.
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27.07.2020 16:08 Ответить
У тебе добрий досвід роботи з вентиляторами.
По накидуванню на них гамна, проти Порошенка.
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27.07.2020 16:16 Ответить
😆👍 , гівно на гівно накидає !
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27.07.2020 17:27 Ответить
Про аппарат АСВ-2 и КИП не слыша наверно это тоже совдепия
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27.07.2020 17:42 Ответить
Опять то же самое
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27.07.2020 15:46 Ответить
Звиздец...в который уже раз...
Ну нет средств защиты...не дали....не лезь...
А уж если лезешь то возьми хотя бы дедовское...свечу...горит работай...вот вот потухнет беги..
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27.07.2020 15:47 Ответить
10-12% метана...а если иловых отложений то еще и аммиак с сероводородом...
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27.07.2020 17:40 Ответить
Газоопасные работы 1 группы-не,не слыхали...
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27.07.2020 15:49 Ответить
И в шланговых противогазах.
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27.07.2020 15:52 Ответить
Как я понимаю им не известна такая вещь как газоанализатор
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27.07.2020 15:49 Ответить
у провидного инспектора госгорпромнадзора в ренджровере много всяких анализаторов,
срать он хотел на лохов, ещё нарожают,
а накажут мастера, если выписал наряд, если нет, то скажут сами залезли
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27.07.2020 16:01 Ответить
Не первый раз, и не последний.
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27.07.2020 15:50 Ответить
Работы в колодцах выполняются только в шланговых противогазах ПШ-1 (10 метров) или ПШ-2 (20 метров + нагнетатель воздуха).
Сколько уже людей погибло из-за пренебрежения Правилами выполнения газоопасных работ...
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27.07.2020 15:56 Ответить
Блин . Скільки спеціалістів набігло з розумними твердженнями та порадами
А у статті десь вказано , що це були кваліфіковані робітники з багаторічним стажем ??
Скоріше всього - там заробітня плата невелика , старіші специ з часом позвільнялися ...
Прийняли новеньких - та зразу послали труби (колодці) ремонтувати та чистити .
Не факт - що у них було якесь професійне навчання та здача екзаменів по технікі безпеки ...
Це якби у елекромережах - прийняли електриком по 3 розяду - і зразу біжи ,лізь у щитову - бо мікрорайон/підприємство без світла сидить ....
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27.07.2020 21:00 Ответить
Ты кого оправдываешь?
Руководство нерадивое или погибших?
А обвиняешь кого?
Специалистов, которые говорят, как нужно делать?
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27.07.2020 21:28 Ответить
Всюди суцільний "пофігізм". Причому до всього, включаючи власне життя.
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27.07.2020 15:58 Ответить
Сколько ж людей погибает такой нелепой смертью...
Помню, как-то солдат пригнали на овощную базу и они отказывались лезть в яму, где подгнившие овощи были. А местный полез и отравился моментально. Доставали уже в противогазах мёртвого...
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27.07.2020 15:59 Ответить
Сероводород...
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27.07.2020 16:02 Ответить
И/или метан.
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27.07.2020 16:47 Ответить
Вполне возможно.
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27.07.2020 16:48 Ответить
афуеть бардачина в нашем смешном цырке!
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27.07.2020 16:00 Ответить
бабада возьмёт под контроль ?
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27.07.2020 16:02 Ответить
В Китае в ракой ситуации в колодец сначала кидают горящую спичку...
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27.07.2020 16:02 Ответить
Вот так в Китае и были изобретены фейерверки?
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27.07.2020 18:14 Ответить
НЕТ, так бьіли изобретеньі спички
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27.07.2020 18:34 Ответить
И как обычно виноватых нет, ну максимум уволят кто там чисто формально отвечал за технику безопасности.
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27.07.2020 16:09 Ответить
Главное не в Польше погибли за 20К, а дома за - 7К
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27.07.2020 16:15 Ответить
Шел 20 год 21 века.
А мы по старинке ...
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27.07.2020 16:59 Ответить
У на с прапор чуть так не погиб...валил в колодце, обвязаный веревкой, на страховке 2 солдата...одна макака пошла искать сигу, а вторая заснула....Первый приходит ...картина кореш спит, а прапор лежит в колодце...успели вытащить....
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27.07.2020 17:44 Ответить
куріння вбиває
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27.07.2020 18:37 Ответить
А всё от большого ума. Вот теперь мы все видим до какого уровня опустились кадры которые якобы решают УСЁ.
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27.07.2020 18:35 Ответить
Правила ТБ написаны кровью... но жаль долбо..бам это не вдолбить...
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27.07.2020 18:41 Ответить
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk031CnbEOE1JpsxMVVGdKF5bBdyUSQ%3A1595873497405&ei=2RgfX-KoGIiMmwW33ovgDQ&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%8F%D0%BC%D0%B5&oq=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%8F%D0%BC%D0%B5&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoECCMQJzoFCCEQoAFQ7xtYpidg2SxoAHABeACAAbYBiAHRA5IBAzMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwii-ayHhO7qAhUIxqYKHTfvAtwQ4dUDCAw&uact=5 смерть от недостатка кислорода в яме

https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk03N8KHY77YvGEZEBn52p8g0H0mPpg%3A1595873600797&ei=QBkfX_XwL82RmwX1zJ7YCQ&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C++%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5&oq=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C++%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5&gs_lcp=************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj1kNO4hO7qAhXNyKYKHXWmB5sQ4dUDCAw смерть в колодце
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27.07.2020 21:14 Ответить
 
 