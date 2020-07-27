Четверо коммунальных работников погибли во время проведения ремонтных работ в Харькове, - Нацполиция. ФОТО(обновлено)
Полиция устанавливает обстоятельства гибели четырех работников коммунального предприятия в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
Предварительно установлено, трое мужчин и женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников.
Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пытались помочь трое других сотрудников коммунального предприятия - двое мужчин и женщина.
В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты.
Информация внесена в Единый реестр учета. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Але також підходить для цих робіт.
У спасателей воздушные противогазы или КИПы.
Спасательная операция проводится в специальном оборудовании.
Ты - дилетант в этом вопросе.
Дальнейший спор не имеет смысла.
20 лет работы спасателем ничто в сравнении с вентилятором и ведром в колодце.
Инструкция по охране труда при выполнении работ в колодцах,мочесборниках, других углублениях, где возможно накопление опасных газов3. Требования безопасности во время выполнения работы
3.7. Открыв крышку, определите наличие опасных газов в колодце с помощью газоанализатора или с помощью опускания шахтерской лампы, имеющей боковое зеркало. В зеркало наблюдайте за удлинением (увеличением) пламени. Удлинение пламени или его затухание - свидетельство наличия газа в колодце.
3.9. При наличии газа в колодце удалите его путем нагнетания воздуха с помощью вентилятора, воздуходувки или передвижного компрессора на протяжении 10 мин. При отсутствии вентиляции применяйте естественное проветривание путем открывания крышек соседних выше- и нижерасположенных осмотровых колодцев на протяжении 20-30 мин. на самоточной канализационной линии. При этом крышку рабочего колодца оставьте закрытой, а при проветривании колодца на водопроводной сети откройте крышку рабочего колодца.
особенно огонь доставлят
Никакой вентилятор не обеспечит тебе безопасную концентрацию кислорода.
Про ведро забудь.
Есть газоанализаторы.
21-ый век на дворе.
По накидуванню на них гамна, проти Порошенка.
Ну нет средств защиты...не дали....не лезь...
А уж если лезешь то возьми хотя бы дедовское...свечу...горит работай...вот вот потухнет беги..
срать он хотел на лохов, ещё нарожают,
а накажут мастера, если выписал наряд, если нет, то скажут сами залезли
Сколько уже людей погибло из-за пренебрежения Правилами выполнения газоопасных работ...
А у статті десь вказано , що це були кваліфіковані робітники з багаторічним стажем ??
Скоріше всього - там заробітня плата невелика , старіші специ з часом позвільнялися ...
Прийняли новеньких - та зразу послали труби (колодці) ремонтувати та чистити .
Не факт - що у них було якесь професійне навчання та здача екзаменів по технікі безпеки ...
Це якби у елекромережах - прийняли електриком по 3 розяду - і зразу біжи ,лізь у щитову - бо мікрорайон/підприємство без світла сидить ....
Руководство нерадивое или погибших?
А обвиняешь кого?
Специалистов, которые говорят, как нужно делать?
Помню, как-то солдат пригнали на овощную базу и они отказывались лезть в яму, где подгнившие овощи были. А местный полез и отравился моментально. Доставали уже в противогазах мёртвого...
А мы по старинке ...
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk03N8KHY77YvGEZEBn52p8g0H0mPpg%3A1595873600797&ei=QBkfX_XwL82RmwX1zJ7YCQ&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C++%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5&oq=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C++%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5&gs_lcp=************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj1kNO4hO7qAhXNyKYKHXWmB5sQ4dUDCAw смерть в колодце