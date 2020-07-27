Турецкая компания предлагает разрезать затонувший в Одессе танкер Delfi и достать его частями

В "Администрации морских портов Украины" совещаются, как поднять с черноморского дна вблизи пляжа Одессы затонувший танкер Delfi. Турецкая компания предлагает разрезать танкер и достать его частями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом сообщили во время брифинга глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый и глава Администрации морских портов Александр Голодницкий.

Куцый отметил, что областная комиссия по чрезвычайным ситуациям придала аварии танкера статус чрезвычайной ситуации местного значения – и значит, будет задействована укороченная процедура определения подрядчика удаления судна без бюрократических проволочек.

Голодницкий поблагодарил компании BLAST и P&O за предоставление буксиров и отметил, что их вины в неудачных попытках подъема затонувшего танкера нет.

Чиновники отмечают, что подъем случится не раньше начала сентября.

Голодницкий предположил, что раскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 23-24 августа, подписание контрактов – в конце августа, а начала работ – не ранее сентября.

Глава Администрации морпортов вел переговоры с собственником судна Олегом Ковтуновым, но конкретных договоренностей нет. "Полагаю, что судовладелец имеет намерение продолжать попытки подъема, и полагаю, что он вынужден будет остановиться", – отметил Голодницкий.

Пока в АМПУ проходит совещание экспертов, которые решают, как именно судно можно убрать с пляжа.

Отмечается, что поступило предложение от одной из турецких компаний с планом работ. Согласно этому плану, "Делфи" разрежут на две части и удалят сначала носовую, а затем и кормовую часть судна.

Стоимость работ – от миллиона долларов плюс дополнительные расходы, сказал Голодницкий.

Ни Куцый, ни Голодницкий не смогли ответить на вопрос, как владелец судна компенсирует государству затраты.

Формальным собственником танкера сейчас является британская компания MISTER DRAKE PC. Ее юридический адрес: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й этаж, Колледж хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17.

Отмечается, что настоящим собственником танкера "Делфи" является бывший депутат Николаевского областного совета от "Партии регионов" Олег Ковтунов (он основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, некоторые торгуют нефтепродуктами).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом