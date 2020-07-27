РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6595 посетителей онлайн
Новости
4 708 42

Турецкая компания предлагает разрезать затонувший в Одессе танкер Delfi и достать его частями

Турецкая компания предлагает разрезать затонувший в Одессе танкер Delfi и достать его частями

В "Администрации морских портов Украины" совещаются, как поднять с черноморского дна вблизи пляжа Одессы затонувший танкер Delfi. Турецкая компания предлагает разрезать танкер и достать его частями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом сообщили во время брифинга глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый и глава Администрации морских портов Александр Голодницкий.

Куцый отметил, что областная комиссия по чрезвычайным ситуациям придала аварии танкера статус чрезвычайной ситуации местного значения – и значит, будет задействована укороченная процедура определения подрядчика удаления судна без бюрократических проволочек.

Голодницкий поблагодарил компании BLAST и P&O за предоставление буксиров и отметил, что их вины в неудачных попытках подъема затонувшего танкера нет.

Чиновники отмечают, что подъем случится не раньше начала сентября.

Голодницкий предположил, что раскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 23-24 августа, подписание контрактов – в конце августа, а начала работ – не ранее сентября.

Глава Администрации морпортов вел переговоры с собственником судна Олегом Ковтуновым, но конкретных договоренностей нет. "Полагаю, что судовладелец имеет намерение продолжать попытки подъема, и полагаю, что он вынужден будет остановиться", – отметил Голодницкий.

Пока в АМПУ проходит совещание экспертов, которые решают, как именно судно можно убрать с пляжа.

Отмечается, что поступило предложение от одной из турецких компаний с планом работ. Согласно этому плану, "Делфи" разрежут на две части и удалят сначала носовую, а затем и кормовую часть судна.

Стоимость работ – от миллиона долларов плюс дополнительные расходы, сказал Голодницкий.

Ни Куцый, ни Голодницкий не смогли ответить на вопрос, как владелец судна компенсирует государству затраты.

Формальным собственником танкера сейчас является британская компания MISTER DRAKE PC. Ее юридический адрес: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й этаж, Колледж хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17.

Отмечается, что настоящим собственником танкера "Делфи" является бывший депутат Николаевского областного совета от "Партии регионов" Олег Ковтунов (он основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, некоторые торгуют нефтепродуктами).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом

Автор: 

Одесса (7918) танкер (149) Куцый Максим (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
вот удивляюсь я тоже..
в Украине куча инженерных мореходных и судостроительных универов с профессорами, капитанами в ракушках, механиков, инженеров и тд..
Есть судостроительные заводы и верфи...
Есть достаточно много специалистов тех.специальностей И не могут НИЧЕГО сделать с этим долбанным танкером почти на поверхности...
НЕ на глубине 200 метров, а на поверхности...
Турок блин просим...
Пипец..!!!
показать весь комментарий
27.07.2020 16:08 Ответить
+4
т.е. как бы уже и "разрезать и достать частями" наши не могут...?
показать весь комментарий
27.07.2020 16:03 Ответить
+4
Турки хочу будувати мечеть в центрі Києва, корабель піднімають... що трапилось з нашою країною? одні клоуни залишились?
показать весь комментарий
27.07.2020 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.07.2020 16:02 Ответить
Ідіоти, кругом ідіоти! Цей вонючий портовський бункеровщик можна підняти за місяць звичайним плавкраном. Припідняти плавкраном, заробити пробоїни на тій стороні на якій він лежить, відкачати воду з трюмів, він стане легшим і буксирами зсунути його на глибоку воду! Ну, млять це вже можна було зробити кілька разів! Плавкран 100 тон є в Чорноморському морському торговому порту, водолази є у ВМСУ, **** там робити?
показать весь комментарий
27.07.2020 16:14 Ответить
Потрібно поручити роботи ВМСУ, надати їм 100-тонний плавкран і віддати їм цей бункеровщик Делфі в склад ВМСУ!
показать весь комментарий
27.07.2020 16:15 Ответить
А якщо осадка плавкрана більша ніж глубина там де танкер?
показать весь комментарий
27.07.2020 17:10 Ответить
с кем поспорить что эта компания и будет поднимать этот бедный танкер?
без тендеров естественно. вавий любит все турецкое
показать весь комментарий
27.07.2020 16:02 Ответить
Не оманут?
показать весь комментарий
27.07.2020 16:15 Ответить
т.е. как бы уже и "разрезать и достать частями" наши не могут...?
показать весь комментарий
27.07.2020 16:03 Ответить
Кто "наши" ? Жопорукие смешные ?
показать весь комментарий
27.07.2020 16:05 Ответить
нет...
наши, которые еще помнят руки (с), еще умею и знают как (не с цирковой школы и шоубиза конечно)
думаю во всех портовых городах есть спецы на рембазах... которые б с этим справились
Турецька компанія пропонує розрізати затонулий в Одесі танкер Delfi і дістати його частинами - Цензор.НЕТ 7640

...
показать весь комментарий
27.07.2020 16:17 Ответить
Мне нужна пожарка с пенообразователем и газорезчик и небольшой плав кран...и ночью все можно порезать и сдать на металлолом...
показать весь комментарий
27.07.2020 17:15 Ответить
так може просто дать об"яву: хто витягне - той від здачіна металолом і отримає прибуток. черга буде.
показать весь комментарий
28.07.2020 07:57 Ответить
Тут проблема чтобы не бабахнул...либо зтянут в плавдок, а затем полностью залитый водой порежут, либо отсеки пеной заполнят и порежут
показать весь комментарий
28.07.2020 08:17 Ответить
вот удивляюсь я тоже..
в Украине куча инженерных мореходных и судостроительных универов с профессорами, капитанами в ракушках, механиков, инженеров и тд..
Есть судостроительные заводы и верфи...
Есть достаточно много специалистов тех.специальностей И не могут НИЧЕГО сделать с этим долбанным танкером почти на поверхности...
НЕ на глубине 200 метров, а на поверхности...
Турок блин просим...
Пипец..!!!
показать весь комментарий
27.07.2020 16:08 Ответить
да потому шо долбойобы руководят. понабирали корочек о высшем образовании, а как были долбойобами, так и остались.и так поголовно по постсовку. одни долбойобы, так и живём...
показать весь комментарий
27.07.2020 22:43 Ответить
Давно пора.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:03 Ответить
Разрежут , переплавят , построят новый танкер . Учитесь .
показать весь комментарий
27.07.2020 16:04 Ответить
Лежит танкер на глубине 1,5 метра. Достать рукожопы не могут. Видно Мурка мышку не позвала.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:07 Ответить
туркам лишь бы резать...а може одесити хотять його перетворити у ресторан "У затонувшого кораБЛЯ"
показать весь комментарий
27.07.2020 16:08 Ответить
!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.07.2020 16:39 Ответить
Я не фахівець, але може через те, що зелені так довго чухалися з тим танкером, він поступово загрузав у мулі і тому його вже зараз неможливо підняти - вирвати з того піску.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:09 Ответить
все решается элементарно. гуглим "намывные суда" или "суда для намывки песка"

а по сути - вы сумму видели? лям зелени плюс дополнительные расходы. это большой куш. думается мне его специально не "смогли" поднять-сдернуть с мели на днях.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:14 Ответить
Вероятнее всего так и было, затонул рядом с берегом постоянное движение песка, с ноября замулило по самое не хочу, и ультиматум владельцу вытаскивай за 3 дня и 2 ночи, нет мы займемся по рыночным ценам.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:20 Ответить
Мул і пісок можна висмоктати. Просто кличуть-кличуть, щоб вилазив, а танкер вчепився руками й ногами за дно, й не хоче.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:15 Ответить
зеленский с рыгами держит танкер под контролем
показать весь комментарий
27.07.2020 16:10 Ответить
... и в ArcelorMittal сдать на металлолом
показать весь комментарий
27.07.2020 16:10 Ответить
Наши умеют только деньги пилить на части ..Турки спросят .
-как танкер делить будем ?
Наши ответят
-50 на 50
показать весь комментарий
27.07.2020 16:11 Ответить
а що з цього приводу каже сонцесяйний пісюанон-члєнограй?
показать весь комментарий
27.07.2020 16:12 Ответить
Турки хочу будувати мечеть в центрі Києва, корабель піднімають... що трапилось з нашою країною? одні клоуни залишились?
показать весь комментарий
27.07.2020 16:14 Ответить
Что-то мы без турок вообще ничего.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:14 Ответить
скоро норвежские водолазы подтянуться ситуация напряженная как раз момент пилить бабло)) все на помощь все)) казна у нас пустая так мы кредит возьмём))
показать весь комментарий
27.07.2020 16:50 Ответить
Назвать этот танкер затонувшим можно лишь с большой натяжкой...
А резать на части судно которое село на мель...это верх идиотизма...
показать весь комментарий
27.07.2020 16:16 Ответить
Неужели танкер конрабандистов будет лежать и на День Независимости Украины...

Лежащий танкер Delfi в заливе Одесса как бы метафора ... Украины, территории в центре Европы, которая не может помочь себе и которой не спешат помогать ...

С КАЖДЫМ ДНЕМ УКРАИНА ВСЕ БЕДНЕЕ! КАК УКРАИНА вообще продержалась 30 лет??

Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом!?
Какая угроза страшнее: ВНУТРЕННЯЯ или ВНЕШНЯЯ?!
"В Украине в 1991 году прошлого века было 300 тысяч чиновников и 52 миллиона граждан.
Сейчас у нас менее 40 миллионов населения и 1 300 000 чиновников.
Это они жрут страну… и они пьют ее кровь.
Система управления страной потеряна на всех уровнях… с каждым днем страна все беднее… я поражен, как она вообще продержалась 30 лет.
Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fnews%2F3210150%2Fsituatsiya_s_tankerom_delfi_skoro_pokajetsya_detskoyi_igrushkoyi_tak_kak_ukrainskie_chinovniki_desyatiletiyami%3Ffbclid%3DIwAR1f9yQ3yGEV6wmeZZrCh7HcTtx8MCzauuoyvwN9W5DfyvQGlUfbd2B3DJU&h=AT0CDfKmiopMsrnEbIUfgZ8Mu0-RcN3-Gz-FwxW3jVtQ_UbIz1fbmXOSzNs_vwBw_qjddRuIZXlR8xJgKe7U7g2IRoVqgtO9IWUOYfAku3DKGhFLANI3W7b7jF0U2n8CecrW&__tn__=R]-R&c[0]=AT1G513S6eWxDFHiwIwcjDVgA9lt7NwP_fsrrVhl2defE_7MU8VpdtbOKPznIVHT8u6eny8AdSeKea98njU6Lh3uR-znaK_bbohsyJhaMtRBg3XNv8DpO-AK7UDSTuD_YI0g0VbrH8VcKnkme-jzuGi--IcyU2c2UFKjbcF061GjlOrufa7g https://censor.net.ua/news/3210150/situatsiya_s_tankerom_delfi_skoro_pokajetsya_detskoyi_igrushkoyi_tak_kak_ukrainskie_chinovniki_desyatiletiyami
показать весь комментарий
27.07.2020 16:19 Ответить
Отправьте его в Турцию направленным взрывом.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:21 Ответить
Лучше пускай Зеля в Турцию на отдых таким способом едет.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:30 Ответить
Как и сам танкер, обе бирмингемские компании https://dumskaya.net/news/korablekrushenie-tankera-v-odesse-sudno-uchastvo-107218/ фигурируют в уголовном производстве, связанном с деятельности бизнес-группы Сергея Курченко, которая близка к семье экс-президента Виктора Януковича. Согласно материалам дела, в течение 2012-2014 бизнесмен организовал схему по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. Их оформляли как транзитный груз или даже как украинскую продукцию (Одесского нефтеперерабатывающего завода), хотя на самом деле продавали здесь. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, сборов и платежей. В схеме были задействованы служебные лица целого ряда частных предприятий, должностные лица государственных органов, в том числе сотрудники таможни, а также десятки судов. Среди них был и танкер «Делфи». Источник «Думской» в правоохранительных органах отмечает, что танкер участвовал в контрабандных перевозках до 2018 года, пока не повредил машину, став несамоходным. Тогда судно отбуксировали в нейтральные воды у порта Южный, где оно работало стационарной «бензоколонкой» - плавучим складом для нефтепродуктов, в том числе контрабандных.
По сведениям «Думской», настоящий собственник танкера, Олег Ковтунов, основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, в частности ООО «Профистрой», ООО «Алиотта», ООО «Наше дело ОК», ООО «Мистер Дрейк», ЧП «Меркурий», ООО «Красный дракон», ООО «Данко ДО», ООО «Х-ойл» и прочие. Некоторые занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами.
По https://korrespondent.net/ukraine/events/206396-deputat-regional-poluchil-kredit-putem-moshennichestva данным СМИ , в 2007 году Ковтунов, который тогда был депутатом Николаевского облсовета от Партии регионов, использовав документы своего шофера, оформил банковский кредит на сумму 24 тысячи гривен. Ни одной выплаты по погашению кредита в финучреждение не поступило. Через несколько месяцев служба безопасности николаевского филиала банка нашла гражданина, на которого был оформлен кредит. Выяснилось, что мужчина никакого кредита не брал, об использовании его документов не знал, а на предприятии Ковтунова он уже давно не работает.Сотрудники службы безопасности приехали к Ковтунову и попытались договориться о погашении кредита, но разговора не получилось. Тогда они предупредили депутата, что они будут вынуждены обратиться к его партийному руководителю - Николаю Круглову, на что Ковтунов ответил (дословно): «Мне п…й».В 2008 году бизнесмена исключили из партии, а в 2009 году он лишился и депутатского мандата. Основанием стал вступивший в силу приговор Очаковского горрайонного суда, который признал Ковтунова виновным по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).Также среди «подвигов» владельца «Делфи» - махинации с земельными участками и перепродажа пляжей в окрестностях Очакова.Юрий Голиков, с которым контактируют власти Одесской области, - вполне официальный бизнес-партнер Ковтунова, соучредитель и директор ряда его фирм. К примеру, он возглавляет компанию «Данко ДО», совладельцем которой числится жена экс-регионала Алла Ковтунова. Формальным собственником танкера, напомним, сейчас является британская компания MISTER DRAKE PC. Ее юридический адрес: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й этаж, Колледж хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17. Похожее название носит и одесская компания Ковтунова (ООО «Мистер Дрейк»), занимающееся «неспециализированной оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями».До этого чиновники называли владельцами другие английские юридические лица: сначала в официальных сообщениях фигурировала фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, потом - Frio Fondo LP, тоже из Бирмингема.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:42 Ответить
Ой, зебилье лошарное, турки их уже уму-разуму учат. Да, возми ты, идиото, поставь судно на понтоны надувные и размывай песок по левому борту. Калоша сама завалится на ровный киль и в таком положении оттащить на глубокую воду, где трещины заделать снаружи, шобы можно оттащить в ремонт или на гвозди.. От дебилы... и как они собираются восстанавливать военный флот?
показать весь комментарий
27.07.2020 16:44 Ответить
циркачи уже год прошел)) это гавно засрало весь курорт и продолжает срать малыми порциями)) та отдайте его людям, наши мужики его лобзиком за два дня попилят и на чермете отоварятся
показать весь комментарий
27.07.2020 16:45 Ответить
а и не говорите ... А какими нужно быть упорото-тупыми, шобы за незграб во власти проголосовать.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:49 Ответить
А наши валенки не могли этого понять -что даже несведущим было ясно !
показать весь комментарий
27.07.2020 16:54 Ответить
Такие маленькие позоры, даже не заметны
показать весь комментарий
27.07.2020 17:14 Ответить
А что вы хотите?? Сами голосовали за клоуна -президента и кухарок-министров , вот теперь и жуйте сопли!!
показать весь комментарий
27.07.2020 20:21 Ответить
 
 