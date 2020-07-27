Турецкая компания предлагает разрезать затонувший в Одессе танкер Delfi и достать его частями
В "Администрации морских портов Украины" совещаются, как поднять с черноморского дна вблизи пляжа Одессы затонувший танкер Delfi. Турецкая компания предлагает разрезать танкер и достать его частями.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом сообщили во время брифинга глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый и глава Администрации морских портов Александр Голодницкий.
Куцый отметил, что областная комиссия по чрезвычайным ситуациям придала аварии танкера статус чрезвычайной ситуации местного значения – и значит, будет задействована укороченная процедура определения подрядчика удаления судна без бюрократических проволочек.
Голодницкий поблагодарил компании BLAST и P&O за предоставление буксиров и отметил, что их вины в неудачных попытках подъема затонувшего танкера нет.
Чиновники отмечают, что подъем случится не раньше начала сентября.
Голодницкий предположил, что раскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 23-24 августа, подписание контрактов – в конце августа, а начала работ – не ранее сентября.
Глава Администрации морпортов вел переговоры с собственником судна Олегом Ковтуновым, но конкретных договоренностей нет. "Полагаю, что судовладелец имеет намерение продолжать попытки подъема, и полагаю, что он вынужден будет остановиться", – отметил Голодницкий.
Пока в АМПУ проходит совещание экспертов, которые решают, как именно судно можно убрать с пляжа.
Отмечается, что поступило предложение от одной из турецких компаний с планом работ. Согласно этому плану, "Делфи" разрежут на две части и удалят сначала носовую, а затем и кормовую часть судна.
Стоимость работ – от миллиона долларов плюс дополнительные расходы, сказал Голодницкий.
Ни Куцый, ни Голодницкий не смогли ответить на вопрос, как владелец судна компенсирует государству затраты.
Формальным собственником танкера сейчас является британская компания MISTER DRAKE PC. Ее юридический адрес: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й этаж, Колледж хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17.
Отмечается, что настоящим собственником танкера "Делфи" является бывший депутат Николаевского областного совета от "Партии регионов" Олег Ковтунов (он основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, некоторые торгуют нефтепродуктами).
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом
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без тендеров естественно. вавий любит все турецкое
наши, которые еще помнят руки (с), еще умею и знают как (не с цирковой школы и шоубиза конечно)
думаю во всех портовых городах есть спецы на рембазах... которые б с этим справились
...
в Украине куча инженерных мореходных и судостроительных универов с профессорами, капитанами в ракушках, механиков, инженеров и тд..
Есть судостроительные заводы и верфи...
Есть достаточно много специалистов тех.специальностей И не могут НИЧЕГО сделать с этим долбанным танкером почти на поверхности...
НЕ на глубине 200 метров, а на поверхности...
Турок блин просим...
Пипец..!!!
а по сути - вы сумму видели? лям зелени плюс дополнительные расходы. это большой куш. думается мне его специально не "смогли" поднять-сдернуть с мели на днях.
-как танкер делить будем ?
Наши ответят
-50 на 50
А резать на части судно которое село на мель...это верх идиотизма...
Лежащий танкер Delfi в заливе Одесса как бы метафора ... Украины, территории в центре Европы, которая не может помочь себе и которой не спешат помогать ...
С КАЖДЫМ ДНЕМ УКРАИНА ВСЕ БЕДНЕЕ! КАК УКРАИНА вообще продержалась 30 лет??
Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом!?
Какая угроза страшнее: ВНУТРЕННЯЯ или ВНЕШНЯЯ?!
"В Украине в 1991 году прошлого века было 300 тысяч чиновников и 52 миллиона граждан.
Сейчас у нас менее 40 миллионов населения и 1 300 000 чиновников.
Это они жрут страну… и они пьют ее кровь.
Система управления страной потеряна на всех уровнях… с каждым днем страна все беднее… я поражен, как она вообще продержалась 30 лет.
Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fnews%2F3210150%2Fsituatsiya_s_tankerom_delfi_skoro_pokajetsya_detskoyi_igrushkoyi_tak_kak_ukrainskie_chinovniki_desyatiletiyami%3Ffbclid%3DIwAR1f9yQ3yGEV6wmeZZrCh7HcTtx8MCzauuoyvwN9W5DfyvQGlUfbd2B3DJU&h=AT0CDfKmiopMsrnEbIUfgZ8Mu0-RcN3-Gz-FwxW3jVtQ_UbIz1fbmXOSzNs_vwBw_qjddRuIZXlR8xJgKe7U7g2IRoVqgtO9IWUOYfAku3DKGhFLANI3W7b7jF0U2n8CecrW&__tn__=R]-R&c[0]=AT1G513S6eWxDFHiwIwcjDVgA9lt7NwP_fsrrVhl2defE_7MU8VpdtbOKPznIVHT8u6eny8AdSeKea98njU6Lh3uR-znaK_bbohsyJhaMtRBg3XNv8DpO-AK7UDSTuD_YI0g0VbrH8VcKnkme-jzuGi--IcyU2c2UFKjbcF061GjlOrufa7g https://censor.net.ua/news/3210150/situatsiya_s_tankerom_delfi_skoro_pokajetsya_detskoyi_igrushkoyi_tak_kak_ukrainskie_chinovniki_desyatiletiyami
По сведениям «Думской», настоящий собственник танкера, Олег Ковтунов, основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, в частности ООО «Профистрой», ООО «Алиотта», ООО «Наше дело ОК», ООО «Мистер Дрейк», ЧП «Меркурий», ООО «Красный дракон», ООО «Данко ДО», ООО «Х-ойл» и прочие. Некоторые занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами.
По https://korrespondent.net/ukraine/events/206396-deputat-regional-poluchil-kredit-putem-moshennichestva данным СМИ , в 2007 году Ковтунов, который тогда был депутатом Николаевского облсовета от Партии регионов, использовав документы своего шофера, оформил банковский кредит на сумму 24 тысячи гривен. Ни одной выплаты по погашению кредита в финучреждение не поступило. Через несколько месяцев служба безопасности николаевского филиала банка нашла гражданина, на которого был оформлен кредит. Выяснилось, что мужчина никакого кредита не брал, об использовании его документов не знал, а на предприятии Ковтунова он уже давно не работает.Сотрудники службы безопасности приехали к Ковтунову и попытались договориться о погашении кредита, но разговора не получилось. Тогда они предупредили депутата, что они будут вынуждены обратиться к его партийному руководителю - Николаю Круглову, на что Ковтунов ответил (дословно): «Мне п…й».В 2008 году бизнесмена исключили из партии, а в 2009 году он лишился и депутатского мандата. Основанием стал вступивший в силу приговор Очаковского горрайонного суда, который признал Ковтунова виновным по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).Также среди «подвигов» владельца «Делфи» - махинации с земельными участками и перепродажа пляжей в окрестностях Очакова.Юрий Голиков, с которым контактируют власти Одесской области, - вполне официальный бизнес-партнер Ковтунова, соучредитель и директор ряда его фирм. К примеру, он возглавляет компанию «Данко ДО», совладельцем которой числится жена экс-регионала Алла Ковтунова. Формальным собственником танкера, напомним, сейчас является британская компания MISTER DRAKE PC. Ее юридический адрес: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й этаж, Колледж хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17. Похожее название носит и одесская компания Ковтунова (ООО «Мистер Дрейк»), занимающееся «неспециализированной оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями».До этого чиновники называли владельцами другие английские юридические лица: сначала в официальных сообщениях фигурировала фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, потом - Frio Fondo LP, тоже из Бирмингема.