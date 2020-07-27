Фонд Порошенко поставил в больницы 10 тыс. высокоточных ИФА-тестов на COVID-19: через 17 минут уже известен результат

Новую партию из 10 тыс. ИФА-тестов от Фонда Порошенко получают медучреждения Украины. Высокоточные тесты производства швейцарской компании Roche позволяют оперативно проводить диагностику медицинским работникам и пациентам, чтобы предотвращать распространение коронавируса в лечебных учреждениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Благодаря Фонду всего в Украину доставлены уже более 50 тыс. тестов Roche.

Заведующий донорским отделом Львовского центра общественного здоровья Игорь Горбаль отмечает, что точность тестов чрезвычайно высокая, практически 99%.

Главный врач Ривненской центральной городской больницы Евгений Кучерук объясняет: своевременное тестирование является первоочередным условием борьбы с эпидемией. Кучерук благодарит Фонд Порошенко за предоставленные тесты, ведь в больнице хотят тестировать и медицинских работников, знать - кто болел, не болел, это очень вовремя.

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Кроме того, отмечается, что эти тесты очень чувствительны, анализатор автоматический, и через 17 минут уже известен результат.

Директор КНП "Бердянское территориальное медицинское объединение" Дмитрий Егоров рассказал, что тесты Roche - это мировой стандарт, качество мирового уровня. Оборудование может делать более тысячи тестов в сутки.

По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, медики в первую очередь нуждаются в защите.

"Поэтому мы продолжаем обеспечивать больницы высокоточными тестами и средствами защиты. И я горд, что благодаря нашей помощи удалось сохранить здоровье тысяч людей. Спасибо медикам за каждую спасенную жизнь", - подчеркнул Порошенко.

Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами закупили более 130 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 тыс. антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для уязвимых категорий населения. Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений.

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