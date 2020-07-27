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Новости Коронавирус и карантин
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Фонд Порошенко поставил в больницы 10 тыс. высокоточных ИФА-тестов на COVID-19: через 17 минут уже известен результат

Фонд Порошенко поставил в больницы 10 тыс. высокоточных ИФА-тестов на COVID-19: через 17 минут уже известен результат

Новую партию из 10 тыс. ИФА-тестов от Фонда Порошенко получают медучреждения Украины. Высокоточные тесты производства швейцарской компании Roche позволяют оперативно проводить диагностику медицинским работникам и пациентам, чтобы предотвращать распространение коронавируса в лечебных учреждениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Благодаря Фонду всего в Украину доставлены уже более 50 тыс. тестов Roche.

Заведующий донорским отделом Львовского центра общественного здоровья Игорь Горбаль отмечает, что точность тестов чрезвычайно высокая, практически 99%.

Главный врач Ривненской центральной городской больницы Евгений Кучерук объясняет: своевременное тестирование является первоочередным условием борьбы с эпидемией. Кучерук благодарит Фонд Порошенко за предоставленные тесты, ведь в больнице хотят тестировать и медицинских работников, знать - кто болел, не болел, это очень вовремя.

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Кроме того, отмечается, что эти тесты очень чувствительны, анализатор автоматический, и через 17 минут уже известен результат.

Директор КНП "Бердянское территориальное медицинское объединение" Дмитрий Егоров рассказал, что тесты Roche - это мировой стандарт, качество мирового уровня. Оборудование может делать более тысячи тестов в сутки.

По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, медики в первую очередь нуждаются в защите.

"Поэтому мы продолжаем обеспечивать больницы высокоточными тестами и средствами защиты. И я горд, что благодаря нашей помощи удалось сохранить здоровье тысяч людей. Спасибо медикам за каждую спасенную жизнь", - подчеркнул Порошенко.

Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами закупили более 130 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 тыс. антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для уязвимых категорий населения. Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. 

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Автор: 

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Топ комментарии
+39
Фонд Порошенко поставил в больницы 10 тыс. высокоточных ИФА-тестов на COVID-19: через 17 минут уже известен результат - Цензор.НЕТ 9306
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27.07.2020 16:16 Ответить
+36
А зеля фильмы в рашу .
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27.07.2020 16:06 Ответить
+36
Это настоящий ПРЕЗИДЕНТ в отличие от зеленой гниды.
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27.07.2020 16:11 Ответить
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Це так робили колись фарисеї, і були засуджені Хрестом,так робить і Порошенко. Але це він дає з награбованого в українців за п'ять років, а не своє!!!
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27.07.2020 21:35 Ответить
Фонд Порошенка поставив у лікарні 10 тис. високоточних ІФА-тестів на COVID-19: через 17 хвилин вже відомий результат - Цензор.НЕТ 8980
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27.07.2020 21:43 Ответить
Молодець Порошенко і всі без виключення, хто допомагає.
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27.07.2020 22:00 Ответить
а по тихому без вони в прессе поросенку нельзя это делать?))))
главное побольше вони ?))))
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28.07.2020 12:48 Ответить
свиня зебільна, а ти оцінила благодійну діяльність Порошенка в 2014-19роках? Та ти ж про неї і знати не хотів!
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28.07.2020 13:25 Ответить
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