На Львовщине при получении 600 долл. взятки задержан офицер-пограничник, - военная прокуратура. ФОТО

На Львовщине на взятке задержан офицер одной из воинских частей Государственной пограничной службы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военой прокуратуры Западного региона.

По данным следствия, взятка в размере 600 долларов вымогалась за содействие в прохождении военной службы: невключение в списки нарядов по патрулированию государственной границы Украины и перевод на новое место службы.

Офицер задержан. Взятка обнаружена и изъята в ходе проведения первоочередных следственных действий.

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В настоящее время решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.