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На Львовщине при получении 600 долл. взятки задержан офицер-пограничник, - военная прокуратура. ФОТО

На Львовщине на взятке задержан офицер одной из воинских частей Государственной пограничной службы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военой прокуратуры Западного региона.

На Львовщине при получении 600 долл. взятки задержан офицер-пограничник, - военная прокуратура 01

По данным следствия, взятка в размере 600 долларов вымогалась за содействие в прохождении военной службы: невключение в списки нарядов по патрулированию государственной границы Украины и перевод на новое место службы.

Офицер задержан. Взятка обнаружена и изъята в ходе проведения первоочередных следственных действий.

На Львовщине при получении 600 долл. взятки задержан офицер-пограничник, - военная прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье пограничник задержан на взятке 1 250 долл. за содействие контрабанде сигарет, - военная прокуратура. ФОТО

В настоящее время решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Автор: 

взятка (6179) Госпогранслужба (6570) Львовская область (2932)


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Топ комментарии
+4
І що? Давайте будемо об'єктивні - сьогодні на Львівщині, при отриманні хабаря не були затримані сотні прикордонників!
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27.07.2020 16:25 Ответить
+1
https://censor.net/news/3210341/****************************************************************************************************... странные у нас пограничники правда? Рыба гниёт с головы правда?так зачем тогда 73% народа Украины меняли Президента,только из за того что бы он поборол коррупцию,а коррупция в Украине непобедима,так зачем в годы войны 73% народа Украины поменяли Главнокомандующего? наверное что то надоело или что то глупое по мозгам прошлось?
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27.07.2020 16:29 Ответить
+1
с своего же погранца взятку захотел....
Вот он все таки **** конченная а не офицер...

Думаю этого ****** его же "товарищи" и сдали как чмошника..

Вспомнилось - управление Луганского пограничного отряда, погранцов которые дрались в окружении и до конца верного пса..

На Львовщине при получении 600 долл. взятки задержан офицер-пограничник, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 9529
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27.07.2020 16:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І що? Давайте будемо об'єктивні - сьогодні на Львівщині, при отриманні хабаря не були затримані сотні прикордонників!
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27.07.2020 16:25 Ответить
https://censor.net/news/3210341/****************************************************************************************************... странные у нас пограничники правда? Рыба гниёт с головы правда?так зачем тогда 73% народа Украины меняли Президента,только из за того что бы он поборол коррупцию,а коррупция в Украине непобедима,так зачем в годы войны 73% народа Украины поменяли Главнокомандующего? наверное что то надоело или что то глупое по мозгам прошлось?
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27.07.2020 16:29 Ответить
Хоч усюди Зе кружляє -
Прикордонник наш не спить,
Все чуже бабло охороняє
Та й собі добряче свербить .

Вітерець нічний зітхає,
Слуги вкрили небеса.
Завтра день новий засяє,
Всі здійсняться хабарі.
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27.07.2020 16:37 Ответить
На Львовщине при получении 600 долл. взятки задержан офицер-пограничник, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 723
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27.07.2020 16:54 Ответить
с своего же погранца взятку захотел....
Вот он все таки **** конченная а не офицер...

Думаю этого ****** его же "товарищи" и сдали как чмошника..

Вспомнилось - управление Луганского пограничного отряда, погранцов которые дрались в окружении и до конца верного пса..

На Львовщине при получении 600 долл. взятки задержан офицер-пограничник, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 9529
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27.07.2020 16:38 Ответить
И об этом...- Много бюрократии в Вооруженных силах со слов военнослужащих.... - Некогда воевать, усовершенствовать позиции и так далее - нужно писать ерунду для "прикрытия того самого места".К примеру, нужно написать, как пользоваться "буржуйкой". Нужно написать список тех, кто проживает в блиндаже, список, кто топит ее и т.д. Все -как на полигоне в мирное время. Это для кого? Я и так знаю, кто где. И это нужно не для батальонного, не артиллерийского и не бригадного начальства. Когда приезжает штабное командование, то оно не спрашивают, сколько накатов на блиндаже, не выделят лес, мешки, скобы, проволоку бригаде. Они спросят, почему ящик с песком не покрашен в красный цвет. И сделают выговоры. Не дадут запчасти на "убитые" машины, а спросят, почему машины не улучшены и колеса не помыты.
Если бы получала выговоры только я - игнорировала бы ненужные замечания для успешного ведения боевых действий. Но я не хотела подставлять людей, к которым отношусь с уважением. Когда руководство бригады приезжает на позиции, они спрашивают, чем помочь и действительно в пределах своих полномочий помогают.Еще один вопрос - инструктажи. Почти каждый инструктажи под роспись. Для этого нужно объехать все позиции, прокатать 10 литров бензина, рассказать бойцам очевидные вещи и отвези в штаб.Как мы в 2014-15-м выжили без инструктажей о мерах безопасности при гололеде - не представляю? И мелочей таких десятки каждый день - они забирают все время, истощают физически и морально- психологически. .
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27.07.2020 16:39 Ответить
Мусоров Авакова когда начнут наказывать?
Они творят худшее чем взятка, они унижают, бьют граждан за счет которых живут и отращивают свои пуза.

https://twitter.com/SmetanatBorschu
https://twitter.com/SmetanatBorschu @SmetanatBorschu
https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1287623693544370177 7 год

Мусор, на вимогу представитись, б`є хлопця.

Видео:
https://twitter.com/i/status/1287623693544370177
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27.07.2020 16:41 Ответить
ну, а толку-то что, посадки где???
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27.07.2020 16:57 Ответить
Під суд с конфіскацієй.Інакше толку в Україні не буде.
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27.07.2020 17:00 Ответить
Готувала кадри хмельницькая гімнобурса совкова.
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27.07.2020 17:03 Ответить
 
 