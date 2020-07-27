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На Львовщине при получении 600 долл. взятки задержан офицер-пограничник, - военная прокуратура. ФОТО
На Львовщине на взятке задержан офицер одной из воинских частей Государственной пограничной службы Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военой прокуратуры Западного региона.
По данным следствия, взятка в размере 600 долларов вымогалась за содействие в прохождении военной службы: невключение в списки нарядов по патрулированию государственной границы Украины и перевод на новое место службы.
Офицер задержан. Взятка обнаружена и изъята в ходе проведения первоочередных следственных действий.
В настоящее время решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
Топ комментарии
+4 SergTranscarpathian
показать весь комментарий27.07.2020 16:25 Ответить Ссылка
+1 Nickol Nickols
показать весь комментарий27.07.2020 16:29 Ответить Ссылка
+1 cloud2009 #346452
показать весь комментарий27.07.2020 16:38 Ответить Ссылка
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Прикордонник наш не спить,
Все чуже бабло охороняє
Та й собі добряче свербить .
Вітерець нічний зітхає,
Слуги вкрили небеса.
Завтра день новий засяє,
Всі здійсняться хабарі.
Вот он все таки **** конченная а не офицер...
Думаю этого ****** его же "товарищи" и сдали как чмошника..
Вспомнилось - управление Луганского пограничного отряда, погранцов которые дрались в окружении и до конца верного пса..
Если бы получала выговоры только я - игнорировала бы ненужные замечания для успешного ведения боевых действий. Но я не хотела подставлять людей, к которым отношусь с уважением. Когда руководство бригады приезжает на позиции, они спрашивают, чем помочь и действительно в пределах своих полномочий помогают.Еще один вопрос - инструктажи. Почти каждый инструктажи под роспись. Для этого нужно объехать все позиции, прокатать 10 литров бензина, рассказать бойцам очевидные вещи и отвези в штаб.Как мы в 2014-15-м выжили без инструктажей о мерах безопасности при гололеде - не представляю? И мелочей таких десятки каждый день - они забирают все время, истощают физически и морально- психологически. .
Они творят худшее чем взятка, они унижают, бьют граждан за счет которых живут и отращивают свои пуза.
https://twitter.com/SmetanatBorschu
https://twitter.com/SmetanatBorschu @SmetanatBorschu
https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1287623693544370177 7 год
Мусор, на вимогу представитись, б`є хлопця.
Видео:
https://twitter.com/i/status/1287623693544370177