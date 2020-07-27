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Для Германии важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - представитель правительства Деммер

Для Германии важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии

Германия продолжает считать проект газопровода "Северный поток 2" экономичным и оправданным, но подчеркивает при этом необходимость сохранения транзитной роли Украины.

Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель федерального правительства Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для федерального правительства центральным вопросом является то, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - сказала Деммер.

Она напомнила, что подписанием транзитного соглашения Россия и Украина создали условия и важный сигнал обеспечения безопасности европейского энергетического обеспечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания запретила строительство "Северного потока-2" на время нереста трески

Что касается отношения правительства к проекту "Северный поток 2", по словам Деммер, оно не изменилось: по-прежнему в Берлине его считают принципиально "экономичным, но в котором присутствует политическое измерение". Немецкая сторона отвергает односторонние экстерриториальные санкции, введенные США и направленные против немецких и европейских компаний.

Также пресс-секретарь отметила, что правительству известно о переговорах американских представителей с немецкими компаниями по недопущению их участия в завершении проекта. Немецкое правительство, в свою очередь, также находится с этими компаниями в контакте, но о содержании этих контактов Деммер говорить отказалась.

Также читайте: В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Автор: 

Германия (7066) Северный поток (1458) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+16
Німці хочуть і рибку з'їсти, і ноги не замочити.
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27.07.2020 16:38 Ответить
+13
Невже Ульріке Деммер вважає українців ідіотами?
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27.07.2020 16:41 Ответить
+12
Херня. Как только Рашка достроит Северный Поток она заблокирует нашу трубу. А немцы по этому поводу выскажут глубочайшую обеспокоенность и на этом все закончиться.
И ладно бы от отключения этой трубы были только экономические убытки. Украине это даже на руку - меньше развращающих сырьевых денег, больше заработка от своего ума и труда. Но ведь эта труба одна из основных гарантий, удерживающих Рашку от эскалации войны. Станет ненужной - развяжет Рашке руки.
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27.07.2020 16:49 Ответить
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Німці хочуть і рибку з'їсти, і ноги не замочити.
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27.07.2020 16:38 Ответить
так ведуть себе російські євреї - ти хоч мені зараз не потрібен, але будь завжди поряд.
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27.07.2020 20:34 Ответить
Швабы продажные идите в жопу --- вы за ********** пердячий газ кинете нас и глазом не моргнете !!! Озабоченные импотенты
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27.07.2020 20:34 Ответить
Лаятися не потрібно. Життя просто таке суворе - в міждержавних відносинах кожний сам за себе і нічого особистого.
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27.07.2020 20:50 Ответить
Невже Ульріке Деммер вважає українців ідіотами?
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27.07.2020 16:41 Ответить
Лише 8%. Тому що вони 5 років вірили і продовжують вірити що Німеччині і Росії не дадуть побудувати прямий газопровід. А за цей час його успішно будували.
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27.07.2020 16:44 Ответить
23 июня 2020

Россию отправился грузовой состав с 600 тоннами радиоактивных отходов. Об этом сообщает экологическая общественная организация «Экозащита».
Состав из 12 вагонов стартовал с земли Северный Рейн-Вестфалия, где расположен завод Urenco по обогащению урана. Отходы, образующиеся при обогащении урана при производстве топлива для АЭС, отправили на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, Свердловская область. Когда состав прибудет в Россию, не уточняется. Помимо этого, по данным экологов, часть контейнеров с отходами отправили на грузовиках в Амстердам. Там их погрузят на судно «Михаил Дудин», которое в начале июля прибудет в порт Усть-Луга под Петербургом.С начала 2020 года, по оценке «Экозащиты», в Россию доставили свыше трех тысяч тонн ядерных отходов. Последний груз с 600 тоннами отходов доставили из Германии 15 июня. Поставки урановых отходов из Германии в Россию возобновились в 2019 году после десятилетнего перерыва. «Гринпис»
Отказ от АЭС в Германии: процесс идет, будущее Вскоре после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году правительством Германии при поддержке всех парламентских партий было принято решение отказаться от атомной энергетики. Восемь из семнадцати германских АЭС были отключены сразу же, четыре года спустя настала очередь станции Графенрайнфельд. Отработав 34 года, в ночь с 27 на 28 июня она была отключена от сети. Оставшиеся восемь атомных станций ФРГ будут также отключены, согласно плану, в 2018-м, 2020-м и 2022-м годах.
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27.07.2020 16:58 Ответить
Значит Германия хочет прочно сесть на газ.
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27.07.2020 17:42 Ответить
заканчивай жаловаться, организуй красную бригаду из мигрантов и взорви этот чёртов поток к едрене фене. Будь героем.Ты сможешь.
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27.07.2020 17:04 Ответить
та що там Деммер, я після останніх виборів без усякої німчури так думаю.
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27.07.2020 16:44 Ответить
Такі дійсно є, але не всі, щоб слухати Деммер.
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27.07.2020 16:48 Ответить
У тому й справа, що Деммер не ідіот.
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27.07.2020 16:44 Ответить
Ти як завжди не читав статтю. Деммер жінка.
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27.07.2020 16:50 Ответить
Ти, як завжди, неосвічений. Тобі завжди 15. Ідіот не змінюється за родами.
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27.07.2020 16:52 Ответить
У тебе не змінюється розум.
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27.07.2020 16:53 Ответить
Це ти по собі судиш, вчися
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27.07.2020 16:56 Ответить
Тобі знову в школу,комуніст недорізаний.
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27.07.2020 16:57 Ответить
табе я мало посилав, гівно? ти і є, 15-річний комуніст.
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27.07.2020 18:36 Ответить
Приклад:
Ніхто не має права говорити, що ви - нуль без палички, пусте місце, істеричка та ідіотка.
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27.07.2020 16:56 Ответить
Змінюється
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27.07.2020 18:34 Ответить
Ну то коли одружишся - то ти будеш Іванов, а жінка твоя - Івановка
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27.07.2020 18:42 Ответить
Фу, який ти бридкий. Одразу на особистості
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27.07.2020 18:55 Ответить
это просто дипломатия и не более.
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27.07.2020 16:59 Ответить
Це не так. Багато німецьких політиків на утриманні Газпрому.
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27.07.2020 17:09 Ответить
и это нормально и надо понимать чужие интересы.
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27.07.2020 17:11 Ответить
Тобто і ви за росію. Зрозуміло.
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27.07.2020 17:13 Ответить
я не за россию, но Украина тут пятое колесо в телеге.
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27.07.2020 17:15 Ответить
Мені достатньо про "чужі інтереси". Щось козацьке місто Суми вам не рідне.
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27.07.2020 17:17 Ответить
нет, я русская и останусь такой. Уж извините если обидела.
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27.07.2020 17:18 Ответить
Я і кажу, що ви не українка. Хто у Сумах корінний я знаю і дякую Всевишньому, що не москаль.
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27.07.2020 17:20 Ответить
я гражданка Украины. Вы зря противоспоставляете нации. Мы живем в одной стране, но обьективно если посмотреть с этой трубой уже надоело возится. Русский газ качать и чтобы вы потом кричали что на оккупантов все работают. Это замкнутый круг.
Россия я считаю правильно делает что хочет избавить европу от нашей бестолковой трубы,
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27.07.2020 17:26 Ответить
"...и нашей бестолковой страны". Так?)
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27.07.2020 18:32 Ответить
да, слабые и лишние звенья надо убирать. Нажаль но Украина это слабое звено в данном вопросе.
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27.07.2020 18:54 Ответить
Пані Третьякова, це ви?)
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27.07.2020 20:17 Ответить
Мокша,мордвинка,или удмуртка?
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27.07.2020 18:49 Ответить
не имеет значения. Гражданка Украины и все.
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27.07.2020 18:55 Ответить
А хто зважає на наші інтереси?
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27.07.2020 18:29 Ответить
Германия чисто про свою экономику заботится, что на политическом языке значит "экономичным, но в котором присутствует политическое измерение".
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27.07.2020 16:42 Ответить
наш 42-х летний не-Лох должен вписаться за этот Северный поток - 2..
Что бы даже немцы охренели...
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27.07.2020 16:42 Ответить
Іншою мовою - Німеччина хвилюється щоби країна окупант могла надалі їм постачати газ...
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27.07.2020 16:45 Ответить
Для Украины важно чтобы никакого СП-2 не было в природе!
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27.07.2020 16:47 Ответить
А кого интересует ее мнение? Интересуются мнением сильных, а не поставщиков наймитов-заробитчан
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27.07.2020 19:02 Ответить
Для Германии важно вложить деньги и не заработать?
Мы верим! (с) Лохи
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27.07.2020 16:49 Ответить
Херня. Как только Рашка достроит Северный Поток она заблокирует нашу трубу. А немцы по этому поводу выскажут глубочайшую обеспокоенность и на этом все закончиться.
И ладно бы от отключения этой трубы были только экономические убытки. Украине это даже на руку - меньше развращающих сырьевых денег, больше заработка от своего ума и труда. Но ведь эта труба одна из основных гарантий, удерживающих Рашку от эскалации войны. Станет ненужной - развяжет Рашке руки.
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27.07.2020 16:49 Ответить
нелегко ей придётся - даже,при наличии огромного количества малороссов в Украине..
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27.07.2020 16:55 Ответить
https://censor.net/user/99339 - может не в тему, но главный НЕ малорос Порошенко улетел в Турцию...

Давайте пожелаем ему хорошо отдохнуть..

https://twitter.com/filolog1973

https://twitter.com/filolog1973 Дмитрий

https://twitter.com/filolog1973 @filolog1973

·https://twitter.com/filolog1973/status/1287735882880081920 53 мин

Петр Порошенко вместе с семьей вылетел из аэропорта "Жуляны" в Киеве и отправился в Бодрум в Турции. Хотя на сегодня анонсирован митинг партии экс-президента "Евросолидарность" на Банковой, где его сторонники будут обвинять Зеленского в госизмене из-за перемирия на Донбассе.

Как уже становится понятным, самого лидера протеста на акции не будет. Но уверены, что он может наблюдать за происходящим в социальной сети, пребывая на каком-нибудь частном пляже за бокальчиком прохлодительного напитка.

Уточним, что самолет Learjet 60, бортовой номер T7-ISH взлетел в понедельник, 27 июля, в 13:42. Стоимость перелета из Киева в Бодрум на таком чартере составляет 15 тысяч евро без питания в один конец.

Для Германии важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - представитель правительства Деммер - Цензор.НЕТ 2800
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27.07.2020 17:01 Ответить
от этого факта у российских военнослужащих прибавится мотивации в деле бессмысленного умирания в полях и городах Украины ?
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27.07.2020 17:10 Ответить
ну я же написал, что не совсем по теме...
просто захотелось поделится радостью за нашего Гетмана..
вы не рады..?
А насчет мотивации орков.. - мне похер на них и их помирание.
Я сейчас думаю о мотивации воинов ВСУ... - осталась она или уже не много...
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27.07.2020 17:13 Ответить
Мотивація є, але не завдяки бубочці.
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27.07.2020 17:15 Ответить
так а вот она
железобетоннаяДля Германии важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - представитель правительства Деммер - Цензор.НЕТ 2451
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27.07.2020 17:41 Ответить
Все вокруг выигрывает, только Украина проигрывает
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27.07.2020 16:50 Ответить
Если это так важно, то зачем сп2 строить? Или стройте его через Украину, раз это важно.
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27.07.2020 16:54 Ответить
Не за то стоял майдан. Скоро будет демократический газ с запахом свободы из США. Будем греть чайник по праздникам, но с высоко поднятой головой.
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27.07.2020 17:07 Ответить
Не глупите, уже нюхали росиянской газ не с запахом, а реальным рабством и некоторые нюхают его до сих пор. Чем же вам свобода так не нравится? Тем что за лизание хозяйского сапога вас обещали кормить хорошо? Так это не ваш выбор, а выбор хозяина кормить или не кормить ваш удел лизать хозяйский сапог, раз свобода вам не нужна.
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28.07.2020 08:11 Ответить
Само собой, что укр. ГТС, как резерв, всей ЕС пригодится, но платить за ее бесприбыльное содержание должна сама Украина.
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27.07.2020 16:56 Ответить
В Украине еще и хранилища,для половины Европы.Засуньте свой СП 2 в очко Миллеру.
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27.07.2020 17:04 Ответить
Но практика показала, что Европа без них чудесно может обойтись, так что в жопу скорее они пойдут, чем СП.
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27.07.2020 17:42 Ответить
Не так ! В єтом году европейские газотрейдерьі начали активно использовать украинские ПХГ , ранее такого не бьіло.
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27.07.2020 18:45 Ответить
А что было - где сравнение в цифрах?
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27.07.2020 18:57 Ответить
С нулем легко сравнивать.
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27.07.2020 19:03 Ответить
Так вперед, если легко!
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27.07.2020 19:05 Ответить
Сам понял , что написал , К° ?
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27.07.2020 20:00 Ответить
ляпнула и автоматом зиганула на портрет путлера...
ни фига йих жыття нэ вчыть.
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27.07.2020 16:58 Ответить
Достройте сначала.Вас треска об буй-треснула.
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27.07.2020 17:01 Ответить
Только Украине можно качать газ агрессора. Все остальные куплены ******.
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27.07.2020 17:02 Ответить
Хотят иметь запасной вариант, если СП-2 не достроят. Вот и вся суть их говорильни.
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27.07.2020 17:08 Ответить
Не вся суть в цьому. Там багато хто отримує російські гроші. А ще ти не відповів за "перемир'я", бо вже йдуть обстріли та захоплення сірої зони.
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27.07.2020 17:12 Ответить
Вот как напишут на УН сколько лесятков-сотен квадратных км в серой зоне захватили, тогда и будет о чём говорить. Пока что это так...эмоции, а на них я перестал реагировать, ибо именно их от меня и добиваются.
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27.07.2020 17:19 Ответить
Вже приблизно відомо, але сам факт обстрілу є достатнім. Я так я знав, що ви не відповідаєте за свої слова.
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27.07.2020 17:22 Ответить
Слушай, я тебе скажу так честно, как на предсмертной исповеди: всё это ерунда, пока не озвучат официально. А на всех этих "распятых мальчиков"(неважно какая политсила о них вещает) я уже просто не ведусь. Цифры и факты будут-тогда и будет о чём говорить. Пока что-просто не о чем.
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27.07.2020 17:44 Ответить
То Вам щоб "говорити" треба щоб "сіру зону"(територію України) захопили? Ще чого не вистачало
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27.07.2020 18:26 Ответить
Ерунда.
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27.07.2020 18:30 Ответить
Тобто по-суті заперечень немає
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27.07.2020 18:36 Ответить
Когда я сказал ерунда, то речь была о том, что никто ту серую зону не захватит в целом (кто верит в захват неск.сотен кв.км территории-тем людям надо не мне, а какому-нибудь Леусенко писать, это как раз его уровень рассуждений).
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27.07.2020 19:01 Ответить
На ЦН т.е.
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27.07.2020 17:19 Ответить
Союзнички со времен Гитлера-Сталина.
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27.07.2020 17:11 Ответить
Для Германии важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - представитель правительства Деммер - Цензор.НЕТ 832
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27.07.2020 17:15 Ответить
Ага,,, важно им ,,,. Лицемеры
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27.07.2020 17:17 Ответить
Не смешите людей. У вас уже есть один поток. Плюс трубопроводы через Беларусь и Украину.. Ну и зачем вам 2 й поток.. Если у Германии такое 2 искреннее" желание сохранить украинский транзит.. Немцы все больше начинают походить на евреев ( упаси Боже это не по национальности, а по подходу к гешефту)
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27.07.2020 18:22 Ответить
Гидотне лицемірство
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27.07.2020 18:23 Ответить
надо ввести санкции.....
надо говорить......
росия нарушает....
надо говорить....
надо европе продлить санкции....
надо трубу...
надо идите вы ....
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27.07.2020 18:32 Ответить
Как только СП2 будет закончен, риторика Германии сразу поменяется на противоположную. Бизнес - ничего личного.
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27.07.2020 18:44 Ответить
Всё это немецкое враньё на современный лад!! Козлы немецкие , вечно озабоченные, но ничего не делающие!!
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27.07.2020 18:52 Ответить
Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии!
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27.07.2020 19:09 Ответить
blah-blah-blah...сподіваюсь бундеси відчують свою палку любов до мордора, хоча б на своїх кишенях... курви.
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27.07.2020 19:12 Ответить
"экономичным, но в котором присутствует политическое измерение", - это надо понимать так: мы что хуже Шредера, тоже денег хотим.
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27.07.2020 19:24 Ответить
Эти немцы мать родную продадут, ради денег, Шредер тому свидетельство. Америка просто ставит их на место.
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27.07.2020 19:26 Ответить
фрицы и жабоеды есть подельники врага и оккупанта Украины...СЛЕДОВАТЕЛЬНО ОНИ ЕСТЬ ВРАГИ Украине и ее народу
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27.07.2020 19:43 Ответить
Для Німеччини важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу і за наявності "Північного потоку 2", - представниця уряду Деммер - Цензор.НЕТ 8257
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27.07.2020 21:39 Ответить
Продажные двуличные ляди. Нах те ценности когда маячит барыжить газком,хоть и с запахом крови Украины.
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27.07.2020 22:58 Ответить
 
 