Для Германии важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - представитель правительства Деммер
Германия продолжает считать проект газопровода "Северный поток 2" экономичным и оправданным, но подчеркивает при этом необходимость сохранения транзитной роли Украины.
Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель федерального правительства Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для федерального правительства центральным вопросом является то, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - сказала Деммер.
Она напомнила, что подписанием транзитного соглашения Россия и Украина создали условия и важный сигнал обеспечения безопасности европейского энергетического обеспечения.
Что касается отношения правительства к проекту "Северный поток 2", по словам Деммер, оно не изменилось: по-прежнему в Берлине его считают принципиально "экономичным, но в котором присутствует политическое измерение". Немецкая сторона отвергает односторонние экстерриториальные санкции, введенные США и направленные против немецких и европейских компаний.
Также пресс-секретарь отметила, что правительству известно о переговорах американских представителей с немецкими компаниями по недопущению их участия в завершении проекта. Немецкое правительство, в свою очередь, также находится с этими компаниями в контакте, но о содержании этих контактов Деммер говорить отказалась.
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Россию отправился грузовой состав с 600 тоннами радиоактивных отходов. Об этом сообщает экологическая общественная организация «Экозащита».
Состав из 12 вагонов стартовал с земли Северный Рейн-Вестфалия, где расположен завод Urenco по обогащению урана. Отходы, образующиеся при обогащении урана при производстве топлива для АЭС, отправили на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, Свердловская область. Когда состав прибудет в Россию, не уточняется. Помимо этого, по данным экологов, часть контейнеров с отходами отправили на грузовиках в Амстердам. Там их погрузят на судно «Михаил Дудин», которое в начале июля прибудет в порт Усть-Луга под Петербургом.С начала 2020 года, по оценке «Экозащиты», в Россию доставили свыше трех тысяч тонн ядерных отходов. Последний груз с 600 тоннами отходов доставили из Германии 15 июня. Поставки урановых отходов из Германии в Россию возобновились в 2019 году после десятилетнего перерыва. «Гринпис»
Отказ от АЭС в Германии: процесс идет, будущее Вскоре после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году правительством Германии при поддержке всех парламентских партий было принято решение отказаться от атомной энергетики. Восемь из семнадцати германских АЭС были отключены сразу же, четыре года спустя настала очередь станции Графенрайнфельд. Отработав 34 года, в ночь с 27 на 28 июня она была отключена от сети. Оставшиеся восемь атомных станций ФРГ будут также отключены, согласно плану, в 2018-м, 2020-м и 2022-м годах.
Ніхто не має права говорити, що ви - нуль без палички, пусте місце, істеричка та ідіотка.
Россия я считаю правильно делает что хочет избавить европу от нашей бестолковой трубы,
Что бы даже немцы охренели...
Мы верим! (с) Лохи
И ладно бы от отключения этой трубы были только экономические убытки. Украине это даже на руку - меньше развращающих сырьевых денег, больше заработка от своего ума и труда. Но ведь эта труба одна из основных гарантий, удерживающих Рашку от эскалации войны. Станет ненужной - развяжет Рашке руки.
Давайте пожелаем ему хорошо отдохнуть..
https://twitter.com/filolog1973
https://twitter.com/filolog1973 Дмитрий
https://twitter.com/filolog1973 @filolog1973
·https://twitter.com/filolog1973/status/1287735882880081920 53 мин
Петр Порошенко вместе с семьей вылетел из аэропорта "Жуляны" в Киеве и отправился в Бодрум в Турции. Хотя на сегодня анонсирован митинг партии экс-президента "Евросолидарность" на Банковой, где его сторонники будут обвинять Зеленского в госизмене из-за перемирия на Донбассе.
Как уже становится понятным, самого лидера протеста на акции не будет. Но уверены, что он может наблюдать за происходящим в социальной сети, пребывая на каком-нибудь частном пляже за бокальчиком прохлодительного напитка.
Уточним, что самолет Learjet 60, бортовой номер T7-ISH взлетел в понедельник, 27 июля, в 13:42. Стоимость перелета из Киева в Бодрум на таком чартере составляет 15 тысяч евро без питания в один конец.
просто захотелось поделится радостью за нашего Гетмана..
вы не рады..?
А насчет мотивации орков.. - мне похер на них и их помирание.
Я сейчас думаю о мотивации воинов ВСУ... - осталась она или уже не много...
железобетонная
ни фига йих жыття нэ вчыть.
надо говорить......
росия нарушает....
надо говорить....
надо европе продлить санкции....
надо трубу...
надо идите вы ....