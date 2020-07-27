Для Германии важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - представитель правительства Деммер

Германия продолжает считать проект газопровода "Северный поток 2" экономичным и оправданным, но подчеркивает при этом необходимость сохранения транзитной роли Украины.

Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель федерального правительства Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для федерального правительства центральным вопросом является то, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - сказала Деммер.

Она напомнила, что подписанием транзитного соглашения Россия и Украина создали условия и важный сигнал обеспечения безопасности европейского энергетического обеспечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания запретила строительство "Северного потока-2" на время нереста трески

Что касается отношения правительства к проекту "Северный поток 2", по словам Деммер, оно не изменилось: по-прежнему в Берлине его считают принципиально "экономичным, но в котором присутствует политическое измерение". Немецкая сторона отвергает односторонние экстерриториальные санкции, введенные США и направленные против немецких и европейских компаний.

Также пресс-секретарь отметила, что правительству известно о переговорах американских представителей с немецкими компаниями по недопущению их участия в завершении проекта. Немецкое правительство, в свою очередь, также находится с этими компаниями в контакте, но о содержании этих контактов Деммер говорить отказалась.

Также читайте: В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"