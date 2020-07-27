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Новости Взяточники
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На Днепропетровщине начальник отделения полиции попался на взятке 5 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении во взяточничестве начальнику одного из отделений Каменского отдела полиции Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

На Днепропетровщине начальник отделения полиции попался на взятке 5 тыс. грн, - прокуратура 01

По данным следствия, начальник отделения полиции требовал от гражданина 5 000 гривен взятки за возвращение спецтехники: экскаватора и микроавтобуса, которые были изъяты в рамках уголовного производства. Кроме того, правоохранитель сообщил, что за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности необходимо платить ему ежемесячно от 10 000 до 15 000 гривен.

На Днепропетровщине начальник отделения полиции попался на взятке 5 тыс. грн, - прокуратура 02

Смотрите: За 2 суток на взятках поймали 9 чиновников, - полиция. ФОТО

На Днепропетровщине начальник отделения полиции попался на взятке 5 тыс. грн, - прокуратура 03

Сейчас полицейскому сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления по ч.3 ст.368 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

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Автор: 

взятка (6180) Нацполиция (16553) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Днепропетровская область (4066)


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Топ комментарии
+2
аваков, повысь мусорам зарплату, шо ты за министр?
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27.07.2020 17:05 Ответить
+2
вместе с Зелей мельчает все..
начальник отделения полиции попался на взятке 5 тыс гривен....

раньше такие смешные суммы замы начальников собирали - а потом уже общак делили в конце рабочего дня...
страна летит в пропасть..
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27.07.2020 17:07 Ответить
+2
Совсем страна обнищала Если чувак имеющий работу должность возможность карьеры и ведомственной пенсии готов всё потерять за 5 тысяч
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27.07.2020 17:08 Ответить
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нумизматов гыноцыдять...
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27.07.2020 17:04 Ответить
аваков, повысь мусорам зарплату, шо ты за министр?
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27.07.2020 17:05 Ответить
5к гривень... Ну якщо людина за таку х.ню ризикує, то може просто потрібно їй дати нормальну зарплату? Нам не дешевше платити їм людські зарплати, чим утримувати купу народу яка їх нібито ловить?
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27.07.2020 17:06 Ответить
А людська зарплата, це яка?
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27.07.2020 17:09 Ответить
найвэлычниший гундосил что-то про 6 т. гривен..
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27.07.2020 17:11 Ответить
У начальника отделения полиции 6 тысяч? По-станиславскому: не верю. 16 - еще может быть.
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27.07.2020 17:17 Ответить
я хз
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-zarplata-5000-6000-griven-ne-bednost

а кому ж еще верить,как не Ему ?
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27.07.2020 17:43 Ответить
Блин, авакян, у тебя вся полиция взяточники, что-ли, ну прям все в тебя пошли.
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27.07.2020 17:07 Ответить
вместе с Зелей мельчает все..
начальник отделения полиции попался на взятке 5 тыс гривен....

раньше такие смешные суммы замы начальников собирали - а потом уже общак делили в конце рабочего дня...
страна летит в пропасть..
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27.07.2020 17:07 Ответить
Крохоборов при любой власти хватает.
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27.07.2020 17:37 Ответить
Измельчала полиция. Всего 5 тысяч требуют. ПОЗОР!!!
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27.07.2020 17:08 Ответить
Совсем страна обнищала Если чувак имеющий работу должность возможность карьеры и ведомственной пенсии готов всё потерять за 5 тысяч
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27.07.2020 17:08 Ответить
Слуги(сарана, честь і совість є-нації)) все навколо підчистили, вигризли до корінців. прирекли аваківців на "голодомор". Бєня рятуй!!!
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27.07.2020 18:25 Ответить
"Я не хотел,я-машинально"(Ш.Балаганов).
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27.07.2020 17:10 Ответить
А обыск дома провели? Имущество арестовали?
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27.07.2020 17:10 Ответить
Маска зеленого цвета. Ты так похожа на лето.
В зелень лесную одеты
Слова твои.
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27.07.2020 17:14 Ответить
А нормативы по физ. подготовке они сдают или все кануло в лету.
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27.07.2020 17:17 Ответить
За физподготовку не доплачивают, а все шо даром, то ненужно.
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27.07.2020 17:39 Ответить
А чего вы хотели то, граждане? Если в рай попасть вообще на халяву, без забот и хлопот возжелали- Зеля должон в клювике был приконячить... Ничего с того не поимев. Это просто умонепостижимое желание- и все типа норм... Но нарид типа, имеет право, да? А полицай более приземлен- пять шт. гривасей захотел. Он виновен? А подумать? В таком случае, весь 73% бомонд нужно выводить за бруствер...
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27.07.2020 17:42 Ответить
мусора и этим все сказано. что делать обычным мусорам , если главный мусор сам бизнесмусор)))
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27.07.2020 19:29 Ответить
 
 