На Днепропетровщине начальник отделения полиции попался на взятке 5 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители сообщили о подозрении во взяточничестве начальнику одного из отделений Каменского отдела полиции Днепропетровской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
По данным следствия, начальник отделения полиции требовал от гражданина 5 000 гривен взятки за возвращение спецтехники: экскаватора и микроавтобуса, которые были изъяты в рамках уголовного производства. Кроме того, правоохранитель сообщил, что за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности необходимо платить ему ежемесячно от 10 000 до 15 000 гривен.
Сейчас полицейскому сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления по ч.3 ст.368 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
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а кому ж еще верить,как не Ему ?
начальник отделения полиции попался на взятке 5 тыс гривен....
раньше такие смешные суммы замы начальников собирали - а потом уже общак делили в конце рабочего дня...
страна летит в пропасть..
В зелень лесную одеты
Слова твои.