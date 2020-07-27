На Днепропетровщине начальник отделения полиции попался на взятке 5 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении во взяточничестве начальнику одного из отделений Каменского отдела полиции Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

По данным следствия, начальник отделения полиции требовал от гражданина 5 000 гривен взятки за возвращение спецтехники: экскаватора и микроавтобуса, которые были изъяты в рамках уголовного производства. Кроме того, правоохранитель сообщил, что за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности необходимо платить ему ежемесячно от 10 000 до 15 000 гривен.

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Сейчас полицейскому сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления по ч.3 ст.368 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

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