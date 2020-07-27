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Новости Агрессия России против Украины
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РФ несет ответственность за соблюдение режима прекращения огня и подвергается санкциям в случае его нарушения, - Резников

РФ несет ответственность за соблюдение режима прекращения огня и подвергается санкциям в случае его нарушения, - Резников

Вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников отмечает, что Российская Федерация не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима устойчивого прекращения огня на Донбассе, но при этом прекрасно знает, что несет за это ответственность, и подвергается санкциям за невыполнение Минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны. Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И, в том числе, санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, а и невыполнения Российской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений", - отметил вице-премьер.

Резников указал, что есть четкая информация от украинских военных и разведчиков, что все вооруженные формирования, находящиеся сегодня на оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины, является частью 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

"Поэтому, конечно же, там командуют российские офицеры, и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа (о прекращении огня. - Ред.). Они просто его никогда не покажут, и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО. Хочу напомнить, что "вооруженные формирования ОРДЛО" - это лексика Минских соглашений, подписанных в 2014 году", - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта".

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Также читайте: Для стабилизации ситуации на Донбассе все равно нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников

Автор: 

россия (96125) санкции (11445) Донбасс (26957) перемирие (1686) минские соглашения (3229) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+35
РФ несет ответственность за соблюдение режима прекращения огня и подвергается санкциям в случае его нарушения, - Резников - Цензор.НЕТ 3833
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27.07.2020 17:18 Ответить
+34
Да неужели? Вас уже мокнули по самое нихочу и показали всю вашу никчемность. Это просто фейеричный кидок бубочки ******

РФ несет ответственность за соблюдение режима прекращения огня и подвергается санкциям в случае его нарушения, - Резников - Цензор.НЕТ 1593
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27.07.2020 17:19 Ответить
+21
Если у пожарных отобрать брандспойты, воду и костюмы - пожары прекратятся © вавий ссыкливый
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27.07.2020 17:20 Ответить
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Самое интересное, что порохоботы повторяют все тезисы руссоСМИ. Эта тоталитарная секта работает на врага и занята подрывом Украины изнутри
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28.07.2020 10:24 Ответить
Ребята из команды Резникова, вас постоянно обманывают! Это непрофессионализм! Шо вы оправдываетесь?
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28.07.2020 11:16 Ответить
Есть другие варианты?
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28.07.2020 11:26 Ответить
Вариант прекращения агрессии только один, - развал империи зла!
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28.07.2020 11:18 Ответить
Та да , а по Крьімскому мосту - землетрясение ? Главное , что никаких усилий прилагать не нужно...
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28.07.2020 11:39 Ответить
россияне сами все сделают.
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28.07.2020 11:51 Ответить
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