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Соперница Лукашенко Тихановская не ответила на вопрос об аннексии Крыма: "Не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть"

Соперница Лукашенко Тихановская не ответила на вопрос об аннексии Крыма:

Оппонентка президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская не стала отвечать на вопрос об аннексии Крыма.

Об этом она сообщила в интервью изданию Meduza, передает Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи - смены власти и проведения честных выборов. Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах беларусы смогут выбрать себе нового руководителя страны. Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны", - отметила Тихановская.

Как сообщалось, Светлана Тихановская является женой политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. Она выдвинула свою кандидатуру после того, как ее муж был задержан по обвинению в нарушении общественного порядка. Сергей Тихановский оказался за решеткой вскоре после того, как заявил о намерении баллотироваться в президенты Беларуси.

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Автор: 

Беларусь (7920) выборы (24759) Лукашенко Александр (3618)


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Топ комментарии
+63
Простой вопрос про Крым был и остается универсальным и непреодолимым, как серебро для оборотня.
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27.07.2020 17:30 Ответить
+39
Вскрылась бабенка.Ссытся правде в глаза смотреть,боится пуйла
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27.07.2020 17:29 Ответить
+36
Овца тупая
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27.07.2020 17:28 Ответить
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Ну так поддерживать меньшее зло это и есть наводить порядок.
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27.07.2020 21:02 Ответить
Каждый нормальный человек знает, что большее зло это чужая власть над своей страной. Думать по другому это предательство. Если кто-то считает, что где-то в другой стране лучше, то пусть туда и едет, а не призывает чужую власть в свою страну.
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27.07.2020 23:40 Ответить
Ок, служи судье Вовку, судье Царевич, судье Зварычу, прокурорам Корнийцу и Шапакину. Они и есть твоя родина, если ты так ставишь вопрос. Только все они ложили на тебя огромнейший болт.
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28.07.2020 00:37 Ответить
Кроме того в моем первом комментарии говорится не о туркменах и т.п., а о беларусах и московитах.
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28.07.2020 00:02 Ответить
А почему бы московитам не сдаться США или Германии. Там же уровень жизни намного выше.
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27.07.2020 20:51 Ответить
Был бы я московитом, сам бы записался в полицаи при американской оккупационной власти.
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27.07.2020 20:55 Ответить
Вчера смотрел её в ютюбе.Митинг какой то.Вообщем не всё так однозначно.Лозунги,лозунги,лозунги.Иной раз складывалось впечатление,що она тупо мордовская торпеда для сбития Луки.Бо Лука брыкается и не удобен.А эта Тихановская шо и хто?Може Лука выцепил её мужа на промордовсих настроениях и посадил,щоб за Мордор не топил.Москали посмотрели,що Лука их креатуру сбил на подлёте и жену его напрягли.Тихановская взяла на вооружение евролозунги,мир,дружбу,жвачку и начала по ушам сябрам ездить.Ну,картина в стиле политтехнологий мордовских.Муж узник,жена декабристка,слюни,слёзы....Народ жалостливый поплыл,забижают несправедливо...впрягся за Тихановскую ходят по митингам....А она тупо консерва мордовская.Як вариант.Ну сябрам конечно виднее...
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27.07.2020 19:53 Ответить
Перший тест вона не пройшла...
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27.07.2020 19:54 Ответить
Суперниця Лукашенка Тіхановська не відповіла на запитання про анексію Криму: "Не хотілося б необережними словами когось відштовхнути" - Цензор.НЕТ 2713
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27.07.2020 20:13 Ответить
Беларусам надо понимать, что государственность надо беречь как зеницу ока. Если что-то не так с демократией или если народ говорит не на своем языке, то если сберечь государственность, то демократия и язык когда-то будут. Если на этот раз, в пылу борьбы за "демократию", Беларусь потеряет государственность, то государственность к беларусам никогда больше не вернется. И языка никогда больше не будет.
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27.07.2020 20:19 Ответить
Кроме того, под видом демократии "оппозиция" рвется к тому, чтобы раздерибанить Беларусь и сделать с нее олигархию. Они спят и видят себя в хатынках на берегах Испании, Италии, как в украинских олигархов. При этом, уже видно, что большинство из них используют помощь из московии. Даже те кто идут по проевропейским лозунгам.

Украинцы имеют много опыта как олигархи и политики нас дурят. Следует понимать, что беларусская "оппозиция" сейчас использует такие же технологии.
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27.07.2020 20:29 Ответить
Сказала бы про де-юре и про де-факто - всех бы устроило.
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27.07.2020 20:32 Ответить
Але наша вишивата буде вперто вірити, що головне Луку зкинути... пустоголові ідіоти. В Білорусі НЕМАЄ прозахідного кандидата ЛЮБИЙ, хто стане замість маразматика ДЛЯ НАС буде гіршим!
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27.07.2020 20:40 Ответить
могла бы ответить, что крым - это крым (п-о, на который претендуют два мафиозных государства).
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27.07.2020 20:45 Ответить
Правильная тетка.С учётом того, что она вообще не политик. Всех политиков у нас посадили, сейчас она просто знамя оппозиции.
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27.07.2020 21:12 Ответить
Ціханоуская адказала чый Крым https://news.tut.by/economics/694341.html

Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. Мне очень больно от того, что в Украине была война, что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически - российский
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27.07.2020 21:15 Ответить
Занятно, а какие тут могут быть "неосторожные слова"? Это как "один раз - не пид"рас"?
Во ***** крашена! Назвать убийцу - убийцей это неосторожное слово?
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27.07.2020 21:44 Ответить
Все зрозуміло . Ще одна вата .!! "Навальний" - по білоруськи !! .
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27.07.2020 22:53 Ответить
По словам кандидата в президенты Анны Канопацкой все кроме нее и Лукашенко "кремлевские марионетки". Она обещает разорвать союз с Россией.

Суперниця Лукашенка Тіхановська не відповіла на запитання про анексію Криму: "Не хотілося б необережними словами когось відштовхнути" - Цензор.НЕТ 4218
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28.07.2020 02:03 Ответить
Понятно - раз це "опозиціонерка", то бажаю білорусам ще довгого і тяжкого життя при Таракані.
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28.07.2020 08:27 Ответить
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