Соперница Лукашенко Тихановская не ответила на вопрос об аннексии Крыма: "Не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть"
Оппонентка президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская не стала отвечать на вопрос об аннексии Крыма.
Об этом она сообщила в интервью изданию Meduza, передает Цензор.НЕТ.
"Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи - смены власти и проведения честных выборов. Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах беларусы смогут выбрать себе нового руководителя страны. Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны", - отметила Тихановская.
Как сообщалось, Светлана Тихановская является женой политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. Она выдвинула свою кандидатуру после того, как ее муж был задержан по обвинению в нарушении общественного порядка. Сергей Тихановский оказался за решеткой вскоре после того, как заявил о намерении баллотироваться в президенты Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украинцы имеют много опыта как олигархи и политики нас дурят. Следует понимать, что беларусская "оппозиция" сейчас использует такие же технологии.
Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. Мне очень больно от того, что в Украине была война, что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически - российский
Во ***** крашена! Назвать убийцу - убийцей это неосторожное слово?