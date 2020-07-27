Соперница Лукашенко Тихановская не ответила на вопрос об аннексии Крыма: "Не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть"

Оппонентка президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская не стала отвечать на вопрос об аннексии Крыма.

Об этом она сообщила в интервью изданию Meduza, передает Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи - смены власти и проведения честных выборов. Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах беларусы смогут выбрать себе нового руководителя страны. Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны", - отметила Тихановская.

Как сообщалось, Светлана Тихановская является женой политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. Она выдвинула свою кандидатуру после того, как ее муж был задержан по обвинению в нарушении общественного порядка. Сергей Тихановский оказался за решеткой вскоре после того, как заявил о намерении баллотироваться в президенты Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил о возможном применении армии для "наведения порядка в стране"