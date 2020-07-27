Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного и Пивденного, возле Новомихайловки зафиксировано минирование, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток зафиксированы 2 факта нарушения наемниками РФ режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе населенного пункта Водяное противник посреди Пивденного в полдень совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован неподалеку Новомихайловки. На этом участке с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование возле украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.

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Итоги за прошлые сутки

26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил реактивными снарядами, а также из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов снайперского и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 9 населенных пунктов: Авдеевки, Водяного, Широкино, Счастье, Пивденного, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского.

За минувшие сутки, в результате вражеского обстрела, один украинский защитник был ранен. Его в удовлетворительном состоянии доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана необходимая помощь медиков.

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