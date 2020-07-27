Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного и Пивденного, возле Новомихайловки зафиксировано минирование, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток зафиксированы 2 факта нарушения наемниками РФ режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе населенного пункта Водяное противник посреди Пивденного в полдень совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.
Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован неподалеку Новомихайловки. На этом участке с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование возле украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.
Итоги за прошлые сутки
26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил реактивными снарядами, а также из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов снайперского и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 9 населенных пунктов: Авдеевки, Водяного, Широкино, Счастье, Пивденного, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского.
За минувшие сутки, в результате вражеского обстрела, один украинский защитник был ранен. Его в удовлетворительном состоянии доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана необходимая помощь медиков.
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Дивилась вранішня зоря,
Втомилася…
Цілують в чоло небеса,
Схилилися…
А роси стали всі гіркі,
Капали…
То Україна у журбі
Плакала…
Та доки ж буде темінь тут
Лютою?..
Ми ж всі червоною покриті
Рутою…
Та скільки підлості іще
Клятої…
Та буде ад усім отим
Платою…
А хтось живе «не чувши дзвін»,
Просто…
Чи право є, щоб бути тут
Гостем?..
А на своїй землі за що
Кулею?..
Лиш світ без сорому мовчить.
«Думає»…
А я молюся в Небеса
З вірою…
Щоб впала мирною роса
Вкраїною!!!
15.06.2014 Людмила Яцура
капец. цель перемирия - тупо подготовка раши к наступлению.
Без разведки, без дронов мы не будем готовы дать отпор.
Та я думаю, в них немає чим відповідати. Наші беззбройні та беззахисні там.
Где же гандон, а по совместительству министр обороны, который три дня назад, рассказывал, что мы не позволим безответно обстреливать ВСУ?
Вас тварей не вешать надо, а на колья посадить!
Народ, по простому - это державна зрада, и на Зеленского можно подавать в суд.
Ну шо ************, закінчив війну? А как дьішал, как дьішал.
1) Это было не обещание, а общие рассуждения о том, что АТО не должно длиться больше 2 недель (смотри оригинал видео). Рассуждения, кстати, правильные, потому что всё, что дольше - это на АТО, а война.
2) А с трансграничных артобстрелов, со вводо рфских войск на территорию Украины, она и началась.
Песков вновь подтвердил, что Расея не является стороной конфликта, а договор о прекращении огня всего лишь бумажка из офиса Зеленского
А в ответ тишина... И только мертвые с косами стоять.
палишся
а поки що - учіцца, учіцца і учіцца
25.07.2020 г.
Это просто фейеричный кидок Зеленского Путиным.
РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков
Сначала выяснилось, что Ермак не оплачивает коммунальные услуги. Сумма небольшая - около 20 тысяч гривен. Потом выяснилось что это коммунальные услуги за квартиру, которую Ермак купил в 2006 году на кредит полученный в "Альфа-банке" (РФ). За этим выяснилось что за 14 лет кредит погашен всего на 28,6% и "Альфа-банк" спокойно на это смотрит. Вот так засвечивают агентуру ...
К 12-00 четыре нарушения режима прекращения огня. (подробнее тут Повідомлення військової комісії tZe )
На на позициях ВСУ вдоль линии разграничения начинается размещение инспекторов-наблюдателей которые будут контролировать прекращение огня начиная с 00-00 27.07.2020 г. В основном это офицеры из штаба Сухопутных войск. Штабные!!!!!!!!