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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного и Пивденного, возле Новомихайловки зафиксировано минирование, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного и Пивденного, возле Новомихайловки зафиксировано минирование, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток зафиксированы 2 факта нарушения наемниками РФ режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе населенного пункта Водяное противник посреди Пивденного в полдень совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. 

Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован неподалеку Новомихайловки. На этом участке с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование возле украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ответ на обстрелы на Донбассе будет мгновенным и решительным, - командующий ОС Кравченко

Итоги за прошлые сутки

26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил реактивными снарядами, а также из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов снайперского и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 9 населенных пунктов: Авдеевки, Водяного, Широкино, Счастье, Пивденного, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского.

За минувшие сутки, в результате вражеского обстрела, один украинский защитник был ранен. Его в удовлетворительном состоянии доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана необходимая помощь медиков.

Также читайте: Договоренность о полном прекращении огня на Донбассе вступила в силу, - штаб ОС

Автор: 

обстрел (27760) Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+66
Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного и Пивденного, возле Новомихайловки зафиксировано минирование, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4218
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27.07.2020 17:53 Ответить
+55
Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного и Пивденного, возле Новомихайловки зафиксировано минирование, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9579
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27.07.2020 17:52 Ответить
+41
Президента на передовую, пуст сдержит сво
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27.07.2020 17:49 Ответить
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Дивилась вранішня зоря,
Втомилася…
Цілують в чоло небеса,
Схилилися…
А роси стали всі гіркі,
Капали…
То Україна у журбі
Плакала…
Та доки ж буде темінь тут
Лютою?..
Ми ж всі червоною покриті
Рутою…
Та скільки підлості іще
Клятої…
Та буде ад усім отим
Платою…
А хтось живе «не чувши дзвін»,
Просто…
Чи право є, щоб бути тут
Гостем?..
А на своїй землі за що
Кулею?..
Лиш світ без сорому мовчить.
«Думає»…
А я молюся в Небеса
З вірою…
Щоб впала мирною роса
Вкраїною!!!

15.06.2014 Людмила Яцура
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27.07.2020 18:11 Ответить
https://twitter.com/i/status/1286747486355415041

капец. цель перемирия - тупо подготовка раши к наступлению.
Без разведки, без дронов мы не будем готовы дать отпор.
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27.07.2020 18:13 Ответить
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного і Південного, біля Новомихайлівки зафіксовано мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2589
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27.07.2020 18:14 Ответить
Чому тут ніхто бубочку не захищає?
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27.07.2020 18:16 Ответить
Муха Зелена: https://youtu.be/8-iBKIkGTPM Результаты анализов Зеленского шокировали - он МУХА !!! (физиологически)
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного і Південного, біля Новомихайлівки зафіксовано мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3859
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27.07.2020 18:18 Ответить
він гнида.
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27.07.2020 18:21 Ответить
Хоть и муха а таки спаривается с вошкой . Во чудеса !
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27.07.2020 19:40 Ответить
Уже год, как на цензоре в комментах проскакивает одна и та-же вопросительная фраза типа: "Ну что,зебилы,наголосовали?" или "как вам ваш выбор?" и т.д. и т.п. Так вот, отвечаю вам вопрошающим, за зебилов- им покуй. Таксисту из соседнего подьезда,который выбрал бубочку, абсолютно покуй эти ваши обстрелы и сдачу территорий и суверенитета. Пока его ********, не остановят посреди дороги и не выкинут из его "авео",он ничего не поймет и не прочувствует. Точно так -же и с остальной биомассой,что выбрала мстительного недоноска -малороса.
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27.07.2020 18:20 Ответить
Це точно, але зебілам треба постійно нагадувати, що вони зебіли.
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27.07.2020 18:22 Ответить
поки беня не влізе в кишеню до кожного зебіла, вони не розворушкаються.
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27.07.2020 18:24 Ответить
_Именно! А вопрос такой задают по глупости. Ибо это беда в первую очередь для Украины и украинцев. А не для дегенератов и восьмибитных приставок к телеку.
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27.07.2020 19:17 Ответить
рука б отсохла у того , кто ставил плюсик за зе, а лучше б и голова сразу
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27.07.2020 20:45 Ответить
Никогда такого не было, но вот опять...
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27.07.2020 18:20 Ответить
Ще б рушничок вистелили до самого Криму...У вересні якраз.самий раз проложити дорогу і водичку в Крим пустити
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27.07.2020 18:21 Ответить
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного і Південного, біля Новомихайлівки зафіксовано мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9850
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27.07.2020 18:22 Ответить
Теперь это "неосторожное обращение с оружием" на "той стороне". Но это не умышленный обстрел, нет-нет.
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27.07.2020 18:22 Ответить
Азеля передав ЗСУ папірці, згідно яким вони не мають права відповідати на подібні "провокації", насправді - агресію..
Та я думаю, в них немає чим відповідати. Наші беззбройні та беззахисні там.
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27.07.2020 18:23 Ответить
шо ж ти робиш?...****....
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27.07.2020 18:23 Ответить
Предатель делает своё иудово дело. Только и всего.
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27.07.2020 19:18 Ответить
Где же **********?
Где же гандон, а по совместительству министр обороны, который три дня назад, рассказывал, что мы не позволим безответно обстреливать ВСУ?
Вас тварей не вешать надо, а на колья посадить!
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27.07.2020 18:23 Ответить
зе-сепар забрал у воинов оружие на передке, теперь дырявые могут пулять как в тире, все равно ответку никто им не даст. зеленский - враг Украины
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27.07.2020 18:24 Ответить
а народєц то мовчить...
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27.07.2020 18:24 Ответить
Хіба ідіоти спроможні мислити і говорити бодай щось зрозуміле !!))
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27.07.2020 18:33 Ответить
На страничке офиса президента, пишется что Зеленский обговорил с президентом РФ законопроекты, которые рассматриваются в верховной раде.
Народ, по простому - это державна зрада, и на Зеленского можно подавать в суд.
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27.07.2020 18:25 Ответить
Суд? Суд?! В спортлото сразу пиши.
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27.07.2020 19:19 Ответить
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного і Південного, біля Новомихайлівки зафіксовано мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1945
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27.07.2020 18:26 Ответить
Оце зараз яскравий приклад того, у що перетворюється зграя левів очолювана лякливим бараном.
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27.07.2020 18:27 Ответить
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного і Південного, біля Новомихайлівки зафіксовано мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1152
Ну шо ************, закінчив війну? А как дьішал, как дьішал.
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27.07.2020 18:27 Ответить
Як і те барижне ...* за два тижні * !
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27.07.2020 18:34 Ответить
Тоді запаребрік ще не здійснив вторгнення, а коли це відбулось то він вибачився.
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27.07.2020 18:41 Ответить
Дмитро,
1) Это было не обещание, а общие рассуждения о том, что АТО не должно длиться больше 2 недель (смотри оригинал видео). Рассуждения, кстати, правильные, потому что всё, что дольше - это на АТО, а война.
2) А с трансграничных артобстрелов, со вводо рфских войск на территорию Украины, она и началась.
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27.07.2020 22:47 Ответить
Все херня. Наши войны как мочили с паров так и будут мочить. А зебил пошёл лесом, шмаркля тупая
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27.07.2020 18:30 Ответить
Ишака с кварталом в окопы отправьте...
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27.07.2020 18:31 Ответить
"Украина пообещала наказывать военных за нарушение бессрочного перемирия" заголовок кацапских сми,зебилы довольны?
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27.07.2020 18:33 Ответить
Главное шеф зели путлер доволен. А на мнение быдла зеле плевать!
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27.07.2020 19:20 Ответить
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного і Південного, біля Новомихайлівки зафіксовано мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4625
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27.07.2020 18:33 Ответить
ваван,вони буй,чи куй, чи що ти ложив на роялі, ложили на ваше тіпа пєрєміріє. Кацап-це така гнида... хоча, вовану похєр,про що це я.. . вован- *****! Я так думаю,що харківські фанати- таки,пляттт, фанати! Підтримают! вован-*****! ла-ла-ла-ла-ла!
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27.07.2020 18:36 Ответить
Проследить хронологию выступления русских с начала оккупации, - Подлость , Вранье , Гибрид во всем.Когда то Приходит Конец всему и всякому нарушившему порядок Мироздания.Произойдет все Мгновенно и все Изменится.
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27.07.2020 18:38 Ответить
ну что зебилы, увидели мир в глазах путлера? Зеленский сам организовал свой самозакоп. Шут хотел переиграть кремлевского лжеца. А ведь его предупреждали все
Песков вновь подтвердил, что Расея не является стороной конфликта, а договор о прекращении огня всего лишь бумажка из офиса Зеленского
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного і Південного, біля Новомихайлівки зафіксовано мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7558
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27.07.2020 18:45 Ответить
йоршик парашный - партрет абычнага зебыла типичнага
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27.07.2020 20:47 Ответить
Что же говорит об этом зеля? Очередной раз обосрался?
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27.07.2020 18:49 Ответить
Нема десь віслюка, мабуть десь між сосен заблукав !!)))
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27.07.2020 18:52 Ответить
Пытаемся увидеть лютую ответку ВСУ, которую ЗЕбанарии клятвенно обещали...

А в ответ тишина... И только мертвые с косами стоять.
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27.07.2020 18:51 Ответить
І самі ховаються і не відповідають.
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27.07.2020 18:59 Ответить
Конечно будут стрелять, некоторым такое положение нравится. Так что, детвора, у вас еще цюцюрки не выросли, что бы войну закончить военными действиями. Это надолго, видать. Дипломатией не победить, по Минским соглашениям видим. А пришлось подписать. А орать можно, один орал за 2 недели, сейчас орут мы победим, а чем? Все нищаем и нищаем. Это не меня на 3 дня блоконуть.
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27.07.2020 18:56 Ответить
якби ти працювала краще, дитинка - багатіла б
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27.07.2020 19:02 Ответить
Где? На окружной? А богатеют, ты знаешь кто и чего то их нет на передовой, а вот языком трепаться могут, а такие, как ты, их поддерживают.
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27.07.2020 19:13 Ответить
зауваж, це була не моя пропозиція заробляти на об'їзній
палишся
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27.07.2020 19:15 Ответить
ти, дитинко, школу як закінчиш - приходь з дядьками лаятись
а поки що - учіцца, учіцца і учіцца
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27.07.2020 19:30 Ответить
Порады будешь гундяям давать, а цюцюрку поддрачивай, быстрее подростает. Сопляк крестовоздвиженный и свяжесься с таким же.
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27.07.2020 19:36 Ответить
а ти вже на тролейбусі сам їздиш?
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27.07.2020 19:45 Ответить
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного і Південного, біля Новомихайлівки зафіксовано мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9348
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27.07.2020 19:00 Ответить
Бывалые люди назвали зелины перемирия и отводы войск военным онанизмом. Чмо гундявое где в нычку забилось и не вылазит, и балабол крадчук его поздравлять не идет
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27.07.2020 19:11 Ответить
В першу чергу це зрада !
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27.07.2020 19:13 Ответить
наступний крок,це коли замісь інстукцій по дотриманню перемиря видадуть білі прапорці
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27.07.2020 19:38 Ответить
"Сейчас всех беспокоит информация о том, что якобы имели место выстрелы. Точное подтверждение, какие и где, ждем. Но я бы предложил говорить о том, что это не означает нарушение перемирия, это означает, что есть факты нарушений, и об этом, в том числе, как раз и идет речь в дополнительных мерах, которые были согласованы на Трехсторонней контактной группе недавно" © Резников
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27.07.2020 19:13 Ответить
Резніков займається демагогією.
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27.07.2020 19:15 Ответить
Нет же! Ссут украинцам просто в очи!
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27.07.2020 19:22 Ответить
да. факты нарушения есть... а нарушения - нет. Я писяю вам в глаза
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27.07.2020 21:40 Ответить
Хроника одного президента

25.07.2020 г.

Это просто фейеричный кидок Зеленского Путиным.
РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков
Сначала выяснилось, что Ермак не оплачивает коммунальные услуги. Сумма небольшая - около 20 тысяч гривен. Потом выяснилось что это коммунальные услуги за квартиру, которую Ермак купил в 2006 году на кредит полученный в "Альфа-банке" (РФ). За этим выяснилось что за 14 лет кредит погашен всего на 28,6% и "Альфа-банк" спокойно на это смотрит. Вот так засвечивают агентуру ...
К 12-00 четыре нарушения режима прекращения огня. (подробнее тут Повідомлення військової комісії tZe )
На на позициях ВСУ вдоль линии разграничения начинается размещение инспекторов-наблюдателей которые будут контролировать прекращение огня начиная с 00-00 27.07.2020 г. В основном это офицеры из штаба Сухопутных войск. Штабные!!!!!!!!
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27.07.2020 19:42 Ответить
это несистемно и потому является полным миром
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27.07.2020 21:38 Ответить
Та не може так просто ЗЕшмаркля сам приймати військово-політичні рішення. Видно що пропарашинський генералітет не проти, в РНБО одні сєпарюги, а монобільшість в ВР то біомаса-статисти. Згадайте початок 14 року, скільки овощ з ригами не напрягались а все переламала і вирішила ВР.
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27.07.2020 23:43 Ответить
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