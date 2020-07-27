Материалы по взрыву в доме на Подоле переданы в СБУ, - полиция Киева

Материалы по взрыву в доме на Подоле, который произошел утром 27 июля в Киеве, полиция передала в СБУ.

Об этом Укринформу сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Материалы переданы в Службу безопасности Украины, они занимаются расследованием", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Напомним, около пяти часов утра 27 июля в доме на Нижнем валу, 41, на столичном Подоле прогремел взрыв, обошлось без пострадавших.

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