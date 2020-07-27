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Новости Силовики
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Материалы по взрыву в доме на Подоле переданы в СБУ, - полиция Киева

Материалы по взрыву в доме на Подоле переданы в СБУ, - полиция Киева

Материалы по взрыву в доме на Подоле, который произошел утром 27 июля в Киеве, полиция передала в СБУ.

Об этом Укринформу сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Материалы переданы в Службу безопасности Украины, они занимаются расследованием", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Напомним, около пяти часов утра 27 июля в доме на Нижнем валу, 41, на столичном Подоле прогремел взрыв, обошлось без пострадавших.

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Автор: 

взрыв (6801) Киев (25668) Нацполиция (16553) правоохранительные органы (2970) СБУ (20014) силовики (2799)


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фсбу всех шлюх переловило уже ?
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27.07.2020 17:57 Ответить
ну хоть шось баклановцам...унізілі рюкзакяна привселюдно.
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27.07.2020 18:07 Ответить
Нікому не нагадує кацапію? Там вічний строк правління пуйла почався з вибухів в житлових будинках і звинуваченнях в них чеченців (до цього сотні тисяч росіян виступали на мітингах за припинення війни з Чечнею). Шмаркля просто наслідує свого кумира?
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27.07.2020 18:36 Ответить
Кацапи виступали на мітингах за припинення війни в Чечні тому що отримували тисячі трун звідти. Коли будуть отримувати тисячі трун з України тоді знову вийдуть на мітинги...
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27.07.2020 19:40 Ответить
Слабо силовики работают на упреждение.Патриёты крикливые тоже пасут задних.Есть же у нас хакеры ,которые электротеррористов могут хакнуть?
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27.07.2020 19:43 Ответить
 
 