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Новости Взяточники
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На Закарпатье пограничник задержан на взятке 600 долл. за помощь в контрабанде сигарет, - Нацполиция. ФОТО

В Закаратской области правоохранители задержали пограничника на взятке за содействие контрабанде сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Закарпатье пограничник задержан на взятке 600 долл. за помощь в контрабанде сигарет, - Нацполиция 01

В ходе проведения процессуальных мероприятий было установлено, что за взятки злоумышленник способствовал беспрепятственному перемещению табачных изделий за пределы Украины вне пункта пропуска. В частности, отмечал место для беспрепятственного перемещения товаров. Сумма вознаграждения рассчитывалась по формуле: 40 долларов за один ящик.

Сегодня, 27 июля, правоохранители задержали пограничника во время получения взятки за незаконное перемещение 15 ящиков табачных изделий. С места задержания изъяли 600 долларов.

На Закарпатье пограничник задержан на взятке 600 долл. за помощь в контрабанде сигарет, - Нацполиция 02

Также смотрите: На Закарпатье пограничник задержан на взятке 1 250 долл. за содействие контрабанде сигарет, - военная прокуратура. ФОТО

Взяточник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения. Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Автор: 

взятка (6180) контрабанда (2410) пограничники (1583) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Закарпатская область (2607)


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Топ комментарии
+1
6ю сотку дали старой купюрой. На етом и спалился😆😆
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27.07.2020 18:39 Ответить
+1
а шо 600 баксов это такса такая у погранцов?
во Львове - 600 баксов, на Закарпатье - 600 баксов ))) тенденция однако ))))
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27.07.2020 18:44 Ответить
+1
Демпінгує,гнида...
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27.07.2020 18:45 Ответить
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Кінець епіхви бідності. Бідний прикордонник 😢
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27.07.2020 18:38 Ответить
6ю сотку дали старой купюрой. На етом и спалился😆😆
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27.07.2020 18:39 Ответить
Интересно, у нас есть у пограничников ротации? Чтобы этих неуёмных любителей табака десантировать в район авдеевской промки, освежиться слегка?
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27.07.2020 18:40 Ответить
В ООС очередь из нормальных пограничников, туда хотят все (комплект почти 100 процентов), так что это поощрение а не на азание, а вот на границе с РФ есть дыры которые затыкают срочниками, так как там служить никто не хочет.
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27.07.2020 22:38 Ответить
Знов порох винний?
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27.07.2020 18:40 Ответить
В 2015 году Потрошенко начал уничтожать госпогранслужбу, особенно на границе с РФ, коррупция вернулась к уровню времен Януковоща, многие у бежали в збройники, пришлось срочно восстанавливать срочную службу, удваивая каждый год, теперь в госпогранслужбу срочников чуть меньше чем в ВСУ при составе в 15 раз меньше!!!! Каждый коррупционер-пограничник (да и все остальные и в ВСУ, и в СБУ и в прокуратуре и в судах) за Потроха горой, а вот те кто не приделах ненавидят также как Путлера и Януковоща.
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27.07.2020 22:46 Ответить
а шо 600 баксов это такса такая у погранцов?
во Львове - 600 баксов, на Закарпатье - 600 баксов ))) тенденция однако ))))
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27.07.2020 18:44 Ответить
Погранцы,видать,в курсах где и почему по 600,где-то повыше бухгалтерию просмотрели и остались недовольны с нулями подчинённых,оттакэ...
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27.07.2020 20:03 Ответить
600 долларов выделили для спец операции, вот они по кругу и ходят.
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27.07.2020 22:48 Ответить
тю... действительно)))) меченые...600 баксов работают ))))
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27.07.2020 22:51 Ответить
Демпінгує,гнида...
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27.07.2020 18:45 Ответить
Забавно, а заплата всех "участников процесса" не больше 600 у е? За неделю? А за месяц? А плюс судьи и прокуроры..Убытку минимум 10 тыс у е..
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27.07.2020 19:09 Ответить
не корысти ж ради, а токмо по воле пославшего его нацальника
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27.07.2020 20:34 Ответить
 
 