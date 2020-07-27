На Закарпатье пограничник задержан на взятке 600 долл. за помощь в контрабанде сигарет, - Нацполиция. ФОТО

В Закаратской области правоохранители задержали пограничника на взятке за содействие контрабанде сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе проведения процессуальных мероприятий было установлено, что за взятки злоумышленник способствовал беспрепятственному перемещению табачных изделий за пределы Украины вне пункта пропуска. В частности, отмечал место для беспрепятственного перемещения товаров. Сумма вознаграждения рассчитывалась по формуле: 40 долларов за один ящик.

Сегодня, 27 июля, правоохранители задержали пограничника во время получения взятки за незаконное перемещение 15 ящиков табачных изделий. С места задержания изъяли 600 долларов.

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Взяточник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения. Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.