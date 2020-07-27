Изменить отношение РФ к крымскому вопросу можно только ужесточением санкций и давления, - замглавы МИД Джапарова
Без существенного усиления санкций не следует ждать изменений в отношении России к крымскому вопросу. Политическое давление на РФ должно быть сильнее, а экономические санкции должны быть жестче.
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Политическое давление на Россию должно быть сильнее, а экономические санкции должны быть жестче ... Мы считаем, что невозможно ждать изменения поведения России по крымскому вопросу без значительного усиления санкций", - сказала чиновница.
Замглавы МИД подчеркнула, что Украина намерена усилить обвинения против РФ в международных судах - из-за незаконных действий России в Крыму и на Донбассе. Также Джапарова указала на нарушение договоренностей относительно режима прекращения огня, провокации и несоблюдение Минских соглашений со стороны России.
"К сожалению, из-за нежелания России отказаться от вооруженных провокаций и перейти к стабильному спокойному процессу у нас возникают проблемы с выполнением положений безопасности", - сказала Джапарова.
Она добавила, что саммит лидеров нормандского формата является ключевым элементом переговорного процесса при посредничестве Германии и Франции, и Украина готова к такой встрече.
"Украина готова к встрече на уровне лидеров в нормандском формате. Потому что мы постоянно демонстрируем свою приверженность к конструктивной и разумной компромиссной политике по всем направлениям, включая политическую практику", - сказала замминистра.
Что касается положения крымскотатарского народа на временно оккупированном РФ полуострове дипломат отметила, что крымскотатарский народ в течение нескольких сотен лет ведет борьбу против России за право существования и проживания на родине.
"Россия пытается убедить всех, как она защищает крымских татар на всех площадках по всему миру. Она утверждает, что крымскотатарский язык стал государственным и приняла закон о реабилитации народа. Якобы народ счастлив. Но на самом деле угнетение и политические преследования явно показывают обратное", - сказала Джапарова.
Она подчеркнула, Украина заинтересована, чтобы вопрос освобождения Крыма от оккупации сильнее и активнее звучал на международной арене.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
час наш ворог.
К сожалению изменить отношение кацапов можно только оружием. История еще по-моему не знала примеров когда оружие можно было бы победить чем либо кроме оружия.
Германия утерла нос Трампу по возврату быдла Путлера в J7
напрасная трата времени и сил.