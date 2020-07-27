РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12439 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
1 561 27

Изменить отношение РФ к крымскому вопросу можно только ужесточением санкций и давления, - замглавы МИД Джапарова

Изменить отношение РФ к крымскому вопросу можно только ужесточением санкций и давления, - замглавы МИД Джапарова

Без существенного усиления санкций не следует ждать изменений в отношении России к крымскому вопросу. Политическое давление на РФ должно быть сильнее, а экономические санкции должны быть жестче.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Политическое давление на Россию должно быть сильнее, а экономические санкции должны быть жестче ... Мы считаем, что невозможно ждать изменения поведения России по крымскому вопросу без значительного усиления санкций", - сказала чиновница.

Замглавы МИД подчеркнула, что Украина намерена усилить обвинения против РФ в международных судах - из-за незаконных действий России в Крыму и на Донбассе. Также Джапарова указала на нарушение договоренностей относительно режима прекращения огня, провокации и несоблюдение Минских соглашений со стороны России.

"К сожалению, из-за нежелания России отказаться от вооруженных провокаций и перейти к стабильному спокойному процессу у нас возникают проблемы с выполнением положений безопасности", - сказала Джапарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегия деоккупации Крыма готова, но этот документ пока непубличный, - Джапарова

Она добавила, что саммит лидеров нормандского формата является ключевым элементом переговорного процесса при посредничестве Германии и Франции, и Украина готова к такой встрече.

"Украина готова к встрече на уровне лидеров в нормандском формате. Потому что мы постоянно демонстрируем свою приверженность к конструктивной и разумной компромиссной политике по всем направлениям, включая политическую практику", - сказала замминистра.

Что касается положения крымскотатарского народа на временно оккупированном РФ полуострове дипломат отметила, что крымскотатарский народ в течение нескольких сотен лет ведет борьбу против России за право существования и проживания на родине.

Также читайте: Российская политика милитаризации оккупированного Крыма опасна как для Черноморского, так и для Средиземноморского региона, - Джапарова

"Россия пытается убедить всех, как она защищает крымских татар на всех площадках по всему миру. Она утверждает, что крымскотатарский язык стал государственным и приняла закон о реабилитации народа. Якобы народ счастлив. Но на самом деле угнетение и политические преследования явно показывают обратное", - сказала Джапарова.

Она подчеркнула, Украина заинтересована, чтобы вопрос освобождения Крыма от оккупации сильнее и активнее звучал на международной арене.

Автор: 

Крым (26421) россия (96125) санкции (11445) Джапарова Эмине (174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Щоб змінити імперське мишлення , треба знищити імперію !!))
показать весь комментарий
27.07.2020 19:06 Ответить
+4
Нехай сечу п'ють ці крисчани (с) Москаль
показать весь комментарий
27.07.2020 19:08 Ответить
+4
Вже понад 100 років триває незмінний історичний процес, руйнаціі Російської імперіі!!! Нажаль, це довготривалий процес !!))
показать весь комментарий
27.07.2020 19:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб змінити імперське мишлення , треба знищити імперію !!))
показать весь комментарий
27.07.2020 19:06 Ответить
поки товстий схудне, худий здохне..
час наш ворог.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:07 Ответить
Вже понад 100 років триває незмінний історичний процес, руйнаціі Російської імперіі!!! Нажаль, це довготривалий процес !!))
показать весь комментарий
27.07.2020 19:11 Ответить
Нехай сечу п'ють ці крисчани (с) Москаль
показать весь комментарий
27.07.2020 19:08 Ответить
Крымская политика раши - это чистой воды политика колониального порабощения. Изменение этнической структуры с целью безбедного существования русских в Крыму, котрые быстро вымрут без рабства крымских татар и украинцев - вот цель ***** и "русского мира", история Крыма от хана Гирея, крымских войн, депортации крымских татар и до нашего времени именно об этом говорит - русским не место в Крыму!
показать весь комментарий
27.07.2020 19:19 Ответить
Від ханів Гіреїв... Їх багато було! А так все правильно.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:23 Ответить
1783 р. в криму 0% росіян , н.ч.- понад 80% росіян !!))
показать весь комментарий
27.07.2020 19:38 Ответить
Тобто Джапарова не підтримує "перемир'я", яке росія не збиралася виконувати.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:22 Ответить
Схоже що так,не підтримує!! Ну не схожа вона на Зебілку !!))
показать весь комментарий
27.07.2020 19:45 Ответить
Все сроки деликатности или дипломатии скорее кончились. Но я о другом. Джапаровой как татарке скорее всего конечно выгодно иное. Но вот днями была трагедия в Крыму, маоьчик погиб сын закрытого в тюряге активиста татарского движени. Ну вот пусть татары крымчаки и проверят себя. Случай лютый. Но другое тут и давно. Пора говорить о том, что далеко не все татары забунтовали против РФ. Сколько таких в процентах я конечно не знаю. Вот пусть выйдут--заодно и выяснится. А подталкивать официально конечно правильно---но пора знать давно---кто не с нами там. Думаю что много и не только татары. Вышло время нам играть во много игр. Дорого обошлось. Гробы оттуда к нам плывут в глубь страны---нам и считать, нам и решать. Перемирие очередное может чуть поможет---но в который раз не надолго. Есть огромный исламский мир. Вот пусть и подключают. Давно пора.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:24 Ответить
Ты как котях копчёный выпал! Сам то что сморозил---второпал хоть со второго разу? Лето на на дворе---не перегревайся так. Бродить помёт пойдёт. Здесь же форум. Может на зарплате? У кацапов? Да за такую буру уже не дают. Но я попрошу!
показать весь комментарий
28.07.2020 01:06 Ответить
Изменить отношение РФ к крымскому вопросу можно только ужесточением санкций и давления

К сожалению изменить отношение кацапов можно только оружием. История еще по-моему не знала примеров когда оружие можно было бы победить чем либо кроме оружия.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:24 Ответить
Це в тому випадку, якщо ти сильніший за суперника. А у нас шлях - гальмувати росію в економічному розвитку і лише потім повернути Крим.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:27 Ответить
слово потим звучит так мыролюбно, так по реформаторски.
показать весь комментарий
27.07.2020 21:06 Ответить
За последний месяц на территории Ирана произошли около 10 мощных взрывов....на объектах стратегического значения...неужели Штирлиц?А может Моссад?
показать весь комментарий
27.07.2020 19:26 Ответить
Министр иностанных дел Германии заяамл...РАБссия не выполняет своих обязательства посему быдло кремля не возвратят в Мировую цивилизацию.....
Германия утерла нос Трампу по возврату быдла Путлера в J7
показать весь комментарий
27.07.2020 19:29 Ответить
За Боинг будет не только Кара Божья,и будут миллиарды долларов по Искам потерпевших...Готовьте Дупло Крысы Мавзолейные
показать весь комментарий
27.07.2020 19:32 Ответить
просто интересно какие санкции могут реально вернуть крым?
напрасная трата времени и сил.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:39 Ответить
Пока по бросовым ценам с РФ мир главных стран свою индустрию кормит и заодно продукцию но не по бросовым в РФ отправляет---забыть про Крым. Это очень давно. С ранней совковии пошло. Сверхрационально мир живёт давно. Всё считают---до спички. потому и богатые. Ну а как кончится---других запрягут. Пора давно решать. Не говоря уже о том---а что делать с тем Крымом на другой день---если правда отдадут.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:32 Ответить
Злодій, барига, колаборант, на нари довічно і з конфіскацією.
показать весь комментарий
27.07.2020 22:05 Ответить
А Ху-Ху не Хо-Хо, идиот ?
показать весь комментарий
27.07.2020 23:40 Ответить
Каждый должен в понедельник это сказать, а санкции пусть кто нибудь другой вводит-эти только пи.дят.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:38 Ответить
как говорили раньше сон разума порождает мыролюбный бред.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:44 Ответить
 
 