По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали уже почти 2,5 млрд грн,- Минфин
По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" украинские банки выдали почти 2,5 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 27 июля сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Всего за время действия программы оформлено 1446 кредитов.
За прошлую неделю были заключены 196 новых сделок на общую сумму 638 млн грн.
"Наибольшим спросом бизнеса продолжают пользоваться кредиты на рефинансирование ранее полученных займов. За прошедшую неделю портфель рефинансированных кредитов в рамках программы вырос на 564 млн грн и составляет 1,637 млрд грн", – отметили в Минфине.
Также в ведомстве подчеркнули, что высоким остается спрос бизнеса на инвестиционные кредиты в рамках программы. По состоянию на 27 июля сумма заявок на получение займов в рамках этого продукта составила 5,129 млрд грн.
Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.
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ведь реально, мож кто-то тендер выиграл на поставку битума с завода Коломойского на строительство дороги в пять раз дороже европейской цены.
пришлось кредит в банке брать.
а зачем платить банку лишние проценты, если разницу можно располовинить ?
під 6-ть ?(облікова ставка НБУ )
в той час,коли Україна позичає 2 млрд доларів під 7,5 відсотки ?
Це просто ОФУЄННИЙ БІЗНЕС !!
Или это очередной способ обогащения для избранного круга лиц?
Але новий Голова НБУ,як бачимо,поки що працює "по старому"...
І роздали під 6% в гривні. ЗЕкономіка, мля.
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Тобто ці бізнесмени чекають знецінення грошей в повернуть кредит папірцями.