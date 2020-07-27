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По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали уже почти 2,5 млрд грн,- Минфин

По программе

По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" украинские банки выдали почти 2,5 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 27 июля сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Всего за время действия программы оформлено 1446 кредитов.

За прошлую неделю были заключены 196 новых сделок на общую сумму 638 млн грн.

"Наибольшим спросом бизнеса продолжают пользоваться кредиты на рефинансирование ранее полученных займов. За прошедшую неделю портфель рефинансированных кредитов в рамках программы вырос на 564 млн грн и составляет 1,637 млрд грн", – отметили в Минфине.

Также в ведомстве подчеркнули, что высоким остается спрос бизнеса на инвестиционные кредиты в рамках программы. По состоянию на 27 июля сумма заявок на получение займов в рамках этого продукта составила 5,129 млрд грн.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество заявок по программе доступных кредитов "5-7-9%" превысила отметку в 8 млрд, - Шмыгаль

Автор: 

кредит (2378) Минфин (1556)


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Топ комментарии
+11
Бгг) На днях була пабєда - розмістили євробонди під 7,5% в євро.
І роздали під 6% в гривні. ЗЕкономіка, мля.
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27.07.2020 19:18 Ответить
+8
По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали уже почти 2,5 млрд грн,- Минфин - Цензор.НЕТ 329
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27.07.2020 19:21 Ответить
+6
А есть ли на форуме предприниматели, воспользовавшиеся данной услугой?
Или это очередной способ обогащения для избранного круга лиц?
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27.07.2020 19:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зато казино открыли. Быстро кредиты погасят, к годалке не хади. Главное,ай-не-не, ручку позолотить
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27.07.2020 19:10 Ответить
кредит под 5% быстро гасить не надо. Наоборот, надо держать до конца, т.к. это ниже уровня инфляции.
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28.07.2020 09:45 Ответить
Державі від цього ніякої користі, а одні збитки.
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27.07.2020 19:11 Ответить
Можливо і надали , але питання-Кому??? ))))
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27.07.2020 19:17 Ответить
кому надо, тому и дали.

ведь реально, мож кто-то тендер выиграл на поставку битума с завода Коломойского на строительство дороги в пять раз дороже европейской цены.

пришлось кредит в банке брать.

а зачем платить банку лишние проценты, если разницу можно располовинить ?
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27.07.2020 19:22 Ответить
цікаво,під який відсоток піде рефінансування (14 млрд)банку Ахмєтова ?
під 6-ть ?(облікова ставка НБУ )


в той час,коли Україна позичає 2 млрд доларів під 7,5 відсотки ?


Це просто ОФУЄННИЙ БІЗНЕС !!
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27.07.2020 20:28 Ответить
Напишите, кто взял, неужели малый бизнес или бабка на рынке?
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27.07.2020 19:15 Ответить
А есть ли на форуме предприниматели, воспользовавшиеся данной услугой?
Или это очередной способ обогащения для избранного круга лиц?
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27.07.2020 19:17 Ответить
Ти ж в курсах,хто Богом обраний народ !!))
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27.07.2020 19:21 Ответить
Нет. Я пробовала купить оборудование по этой программе, не получилось. Буду пробовать сейчас, возможно, что-то изменилось после ухода смолия. .
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27.07.2020 19:50 Ответить
А причем НБУ к данной программе?
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27.07.2020 20:11 Ответить
Не заважай пані медитувати !!))
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27.07.2020 20:23 Ответить
це буде можливо після того,коли НБУ оустить ставку хоча б до 4.25 базових пунктів(Китай,Росія)..

Але новий Голова НБУ,як бачимо,поки що працює "по старому"...
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27.07.2020 20:30 Ответить
Бгг) На днях була пабєда - розмістили євробонди під 7,5% в євро.
І роздали під 6% в гривні. ЗЕкономіка, мля.
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27.07.2020 19:18 Ответить
Сами выпустили, сами скупили, сами прибыль получили.
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27.07.2020 20:37 Ответить
а чого програма "Доступні ліки" чи то закінчується, чи то скорочується?
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27.07.2020 19:20 Ответить
Ніколи і нічого в світі,в т.ч. в Україні ,на халяву не буває, за халяву хтось має платити,в Україні це бюджет, гроші забрані в громадян !!!!!)))
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27.07.2020 19:25 Ответить
а хто заплатить за бенкет ?
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27.07.2020 20:31 Ответить
По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали уже почти 2,5 млрд грн,- Минфин - Цензор.НЕТ 329
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27.07.2020 19:21 Ответить
По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали уже почти 2,5 млрд грн,- Минфин - Цензор.НЕТ 970
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27.07.2020 19:25 Ответить
І тут Марта Сумська що буде говорити?
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27.07.2020 19:42 Ответить
ЗЕпереможище!
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27.07.2020 19:22 Ответить
не знаю не одного кто взял такой кредит....не одного
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27.07.2020 19:26 Ответить
Пишайся,в колі твоїх знайомих немає зебобіків !!)))
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27.07.2020 19:28 Ответить
Одного мы все знаем.
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27.07.2020 19:28 Ответить
Дайте угадаю:папа Карло нашего зелёного Буратино?
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27.07.2020 20:13 Ответить
видали 1446 а це приходться на одного з понад 25000 осіб. Тобто ти стверджуєш що ти близько знайомий з більше чим 25000 Українцями, ти спілкуєшся з ними на рівні що вони можуть довірити таку інформацію ?
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27.07.2020 19:32 Ответить
"Наибольшим спросом бизнеса продолжают пользоваться кредиты на рефинансирование ранее полученных займов Источник: https://censor.net.ua/n3210385
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Тобто ці бізнесмени чекають знецінення грошей в повернуть кредит папірцями.
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27.07.2020 19:34 Ответить
Це саме та категорія громадян ,для яких девальвація гривні,як манна небесна!!!)))
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27.07.2020 20:20 Ответить
Ждем массы товаров made in UA, больше товаров хороших и разных!Cтанков на 5 лярдов - это не выборы проводить! Хороший станок -1млн - 5 000 пи.......,х, хороших станков -пилирам, чпу по дереву,обувные и текстильные линии,ваккуумные сушилки для яблок и картошки,тракторцы для фермеров ,линии органо - минеральных удобрений - ах, сердце зашлось , какой толчок предпринимательству- вот заживем !Забыл про макароны из твердых сортов пшеницы с 20 процентами белка !
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27.07.2020 21:04 Ответить
Я теж вєрю в автомобільноє будущєє Удоєва)
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28.07.2020 03:26 Ответить
Пишіть в євро,так легше рахувати.
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27.07.2020 22:14 Ответить
 
 