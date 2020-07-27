Кулеба подтвердил визит иранской делегации в Украину для переговоров о компенсациях 29-30 июля

Делегация из Ирана прибудет в Киев 29-30 июля для проведения консультаций о компенсациях родственникам погибших в результате сбивания самолета "Международных авиалиний Украины" Ираном

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы пригласили иранскую делегацию в Киев. Мы ценим, что они приняли приглашение, и они приезжают 29-30 июля, послезавтра. Я не могу раскрыть окончательные цифры компенсаций, не потому что я не хочу, а потому что цифры будут результатом консультаций", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве в понедельник.

Кулеба подчеркнул, что есть все причины просить у Ирана заплатить самую высокую цену за содеянное.

"Что я хочу, впрочем, прояснить, это то, что я абсолютно уверен, что учитывая условия того, что произошло, и доступную информацию об источниках этой трагедии, есть все причины просить у Ирана заплатить самую высокую цену за то что он сделал. Мы будем вести переговоры конструктивно, но мы будем вести себя очень принципиально", - отметил министр.

Он добавил, что намерен сам принять делегацию.

"Мы будем говорить с Ираном. Мы хотим перевернуть эту страницу. Но перед тем, как это произойдет, все должно быть урегулировано", - сказал Кулеба.

Также глава МИД указал, что Украина будет представлять на консультациях интересы всех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, согласно подписанному ними меморандуму.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

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