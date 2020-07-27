Киев выступает за возвращение российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации, - Резников
Украинская сторона хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии hromadske.
"Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм, работающий", - отметил министр.
По его убеждению, это позволит двигаться в направлении достижения постоянного режима тишины и деэскалации. Резников также отметил, что российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.
"Это наше ожидание, потому что об этом речь шла и в Париже, когда была встреча лидеров, и российская сторона, скажем так, в лице их президента, категорически не отказывается от такого участия. Просто они выдвигают свои определенные условия для этого. Мы эти условия обсуждаем. Но мне кажется есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе этой СЦКК ", - сказал чиновник.
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Совместно - Украинские местные и ОРДЛО...
да, это он, пушистый белый зверек.
Тими, кого обрали 73%.
оце хвокус !!!
Алё, киевляне, вы там совсем ?
"Киев сказал, Киев сделал, Киев заявил" - это шаблон кремлядской КГБешной пропагандон-машины.
Они не говорят "Украина сказала, Украина сделала, Украина заявила..."
Раньше и украинские СМИ или чиновники так не говорили.
Сейчас - пожалуйста.
Даю рупь за сто, шо то кремляді так написали
ТАК НАПИСАЛ ЦЕНЗОР
от тупо по кремлёвским лекалам.
ХАВАЙТЕ
Кацапів ??
То давайте може вже голубі шоломи з раши запрошувати ?
Залетевшая Мандель может преждевременно разродиться.
Пару десятков черенков от лопат хватит.
Что за фамилия у этой "украинской стороны"?
Огонь прекращен Украиной в одностороннем порядке. ********* отрицает свою причастность к обстрелам. При этом русню зовут в сцкк, на что она выдвигает дополнительные требования.
Млядский квартал.
Кадровых парашных разведчиков ГРУ в состав СЦКК!
Нам к такому МО и такому ГОВНОкомандующему только этого не хватало!
Но не зазывает кацапню.
Помниться, что их не устраивало ограничения на шастание на подконтрольной Украине территории да еще и в сопровождении представителей Украины.Тогда в 2017 по инету гуляли слухи, что пребывание рашистов в СЦКК возможно было только по биометрическим паспортам ( а как все знают там есть отпечатки пальцев ) что не устраивало запоребрик т.к. агентов не хотелось светить.Так какие же они теперь выдвигают условия пребывания ?
Ці зеленські паскуди безупинно працюють над визнанням війни громадянською, кацапів спостерігачами і виводять фуйло з під санкцій.
конкретно - кто выступает??? сивошка ??? вышкибойка? мертвесук??? хто???
фамилии будьте любезны... ибо "Киев" слишком громко и обтекаемо...
ох уж это вечное украинское "скоро".
Правду кажи, мерзото, що це ви хочете - зрадники і вороги України, капітулянти і україноненависники.
Я так розумію, що всі зе-гниди, які обрали кагал - в екстазі ?
Повторюю: не дай Бог я побачу, що очна зебільна тварюка десь прокувікає про свій =патріотизм= і =любов до України=, обкладу так, що не буде знати, звідки воно на неї взялося.
Від них ледве здихались...
Вам не достатньо цапових шпигунів в ОБСЄ, з інших країн???
Только риторику слегка поменять - если москали не вернуться до среды то всем считать, что это именно они и убили СЦКК, а за это им добавить санкций по самое нимагу.
Отправьте офицеров ФСБ сидящих в Раде-блок ЖОПж и половина
"Слуг олигархов" Две роты наберется. Одну возглавит Мертвечук а другую Ермак