Киев выступает за возвращение российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации, - Резников

Украинская сторона хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии hromadske.

"Мы надеемся, что будет возобновлена ​​работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм, работающий", - отметил министр.

По его убеждению, это позволит двигаться в направлении достижения постоянного режима тишины и деэскалации. Резников также отметил, что российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.

"Это наше ожидание, потому что об этом речь шла и в Париже, когда была встреча лидеров, и российская сторона, скажем так, в лице их президента, категорически не отказывается от такого участия. Просто они выдвигают свои определенные условия для этого. Мы эти условия обсуждаем. Но мне кажется есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе этой СЦКК ", - сказал чиновник.

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