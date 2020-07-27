РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13048 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 210 93

Киев выступает за возвращение российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации, - Резников

Киев выступает за возвращение российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации, - Резников

Украинская сторона хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии hromadske.

"Мы надеемся, что будет возобновлена ​​работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм, работающий", - отметил министр.

По его убеждению, это позволит двигаться в направлении достижения постоянного режима тишины и деэскалации. Резников также отметил, что российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.

"Это наше ожидание, потому что об этом речь шла и в Париже, когда была встреча лидеров, и российская сторона, скажем так, в лице их президента, категорически не отказывается от такого участия. Просто они выдвигают свои определенные условия для этого. Мы эти условия обсуждаем. Но мне кажется есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе этой СЦКК ", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ несет ответственность за соблюдение режима прекращения огня и подвергается санкциям в случае его нарушения, - Резникови

Автор: 

армия РФ (19633) СЦКК (725) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+68
Это был пиз-ц...
показать весь комментарий
27.07.2020 20:18 Ответить
+56
Что это было?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:17 Ответить
+38
Украинская сторона хочет
Что за фамилия у этой "украинской стороны"?
Огонь прекращен Украиной в одностороннем порядке. ********* отрицает свою причастность к обстрелам. При этом русню зовут в сцкк, на что она выдвигает дополнительные требования.
Млядский квартал.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что это было?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:17 Ответить
Это был пиз-ц...
показать весь комментарий
27.07.2020 20:18 Ответить
Тіко хліб не намастиш...
показать весь комментарий
27.07.2020 20:30 Ответить
Намастіть нєполучітса, а вот мокнуть очень такі даже может бить...
показать весь комментарий
27.07.2020 20:32 Ответить
Йой, носа тра моцно затулять...
показать весь комментарий
27.07.2020 20:52 Ответить
перед тим, як згадати всі матюки які знаю, хотів би почитати як зебіли прокоментують цю новину?!
показать весь комментарий
27.07.2020 20:51 Ответить
вкупе с заявлением ОП что обстрелы не являются системными и перемирие работает - это значит, что Зеля старается угодить Путину и провести выборы осенью.
Совместно - Украинские местные и ОРДЛО...
да, это он, пушистый белый зверек.
показать весь комментарий
27.07.2020 21:26 Ответить
Обыкновенная украинская гнида это была.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:35 Ответить
А яким боком ця погань до українця ?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:54 Ответить
По https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 паспорту , как минимум.
показать весь комментарий
27.07.2020 21:00 Ответить
Воно - москаль москалем. Громадянство лише українське.
показать весь комментарий
27.07.2020 21:18 Ответить
Але воно українець за паспортом і говорить те, що наказано говорити іншими гнидами.
Тими, кого обрали 73%.
показать весь комментарий
27.07.2020 21:30 Ответить
Резников --ГНИДА !!! Какое ты отношение имеешь к Украинской стороне ? Ты зеленное мудило на пару с севухой идете на хутор
показать весь комментарий
27.07.2020 20:43 Ответить
это было-ПИИДОР,по-любэ...
показать весь комментарий
27.07.2020 20:44 Ответить
🤡! 👏
показать весь комментарий
27.07.2020 20:19 Ответить
ледве позбулись тих кацапурів, а зелюкі їх повертають.
оце хвокус !!!
показать весь комментарий
27.07.2020 20:21 Ответить
"Киев выступает за возвращение российского ..."

Алё, киевляне, вы там совсем ?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:26 Ответить
Кієвлян там с гулькін нос, там понаєхавшиє рулят.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:30 Ответить
Там взагалі нема киян.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:33 Ответить
Вопрос же не в киевлянах.

"Киев сказал, Киев сделал, Киев заявил" - это шаблон кремлядской КГБешной пропагандон-машины.

Они не говорят "Украина сказала, Украина сделала, Украина заявила..."

Раньше и украинские СМИ или чиновники так не говорили.

Сейчас - пожалуйста.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:45 Ответить
Це не ми. Це діти криворожиці манією величі страждають.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:42 Ответить
відкрий в пошуковику "Киев заявил".

Даю рупь за сто, шо то кремляді так написали
показать весь комментарий
27.07.2020 20:47 Ответить
Ще точно. Зебіли шпарять чітко по написаному в кремлі. Слово в слово.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:50 Ответить
а самое интересное тут, шо так выразился не Резников.

ТАК НАПИСАЛ ЦЕНЗОР

от тупо по кремлёвским лекалам.

ХАВАЙТЕ
показать весь комментарий
27.07.2020 21:10 Ответить
Киевляне - теперь есть здрышнувшая из ордла плесень, типо сивохи! И эти твари *уйловские нам опять бойка наголосоют! Дальше матюки....!!!)
показать весь комментарий
29.07.2020 21:21 Ответить
заголовок по кремлёвским лекалам написал киевлянин, работающий на Цензоре
показать весь комментарий
29.07.2020 22:01 Ответить
Замість європейців ??
Кацапів ??
То давайте може вже голубі шоломи з раши запрошувати ?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:20 Ответить
Подождітє, нє всьо сразу.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:21 Ответить
Гиркин и Безлер уже снова примеряют форму?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:34 Ответить
А українских прибрати зовсім. Так, пане Рєзников?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:20 Ответить
Может нас США поддержат дружественным огнем: десять "томагавков" по Грушевского и штук пять по Банковой?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:20 Ответить
Та не, то жестоко.
Залетевшая Мандель может преждевременно разродиться.
Пару десятков черенков от лопат хватит.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:36 Ответить
Тобто тепер прогинаються перед ****** і не ховаються. Ви зробили це разом, зебіли.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:21 Ответить
Украинская сторона хочет
Что за фамилия у этой "украинской стороны"?
Огонь прекращен Украиной в одностороннем порядке. ********* отрицает свою причастность к обстрелам. При этом русню зовут в сцкк, на что она выдвигает дополнительные требования.
Млядский квартал.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:22 Ответить
Та может сразу их в Киев пригласить ,парочку дивизий ....
показать весь комментарий
27.07.2020 20:22 Ответить
Потєрпітє, всьо будєт!
показать весь комментарий
27.07.2020 20:23 Ответить
ЦЕ - ПЗДЦ !!!
показать весь комментарий
27.07.2020 20:22 Ответить
росиських охфицеров на танках и с градами-буками ? или как...???
показать весь комментарий
27.07.2020 20:23 Ответить
Может их еще посадить на каждый наш ВОП ?....
показать весь комментарий
27.07.2020 20:24 Ответить
Дружба народов. Фронтовое братство. Здобули, панове.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:25 Ответить
Здобули........😡
показать весь комментарий
27.07.2020 20:27 Ответить
Вітаю мудрий нарід з черговою перемогою! Потерпіть ще чючють, скоріш за все що розв'язка вже близько. Але як мінімум десятирічний запас чистих штанів вам таки необхідно буде зробити.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:29 Ответить
Зачем бл#ть мелочится, давай сразу на Крещатик их пригласим
показать весь комментарий
27.07.2020 20:29 Ответить
На Кресте им нечего делать. На Воздухофлотский, в ГШ их сразу.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:33 Ответить
Ни...-в кончесалупу их всех...
показать весь комментарий
27.07.2020 21:09 Ответить
всё верно. грушники и так там есть и всем командуют.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:30 Ответить
ВОТ ЭТО ПОСАДОБЛЬ!
Кадровых парашных разведчиков ГРУ в состав СЦКК!
Нам к такому МО и такому ГОВНОкомандующему только этого не хватало!
показать весь комментарий
27.07.2020 20:32 Ответить
Давайте сразу уже каждый раз у них спрашивать разрешение открыть огонь. Тогда точно мир наступит.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:32 Ответить
Так так уже и есть.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:33 Ответить
Дедушка резников - молодожен. Жена на 20 лет моложе. Ему тяжело. Поэтому хню всякую несьот. Да, деменция -это вам не шутки 95-го квартала...(((
показать весь комментарий
27.07.2020 20:35 Ответить
Там різниця років 30 ...
показать весь комментарий
27.07.2020 20:40 Ответить
Та пусть он живет хоть с тремя неграми-трансвеститами.
Но не зазывает кацапню.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:45 Ответить
У него,видать с Киева взгляд вместе с .... стоит в одну сторону-между Таганрогом и Ялтой...
показать весь комментарий
27.07.2020 20:51 Ответить
" они выдвигают свои определенные условия для этого " Источник: https://censor.net/n3210396
Помниться, что их не устраивало ограничения на шастание на подконтрольной Украине территории да еще и в сопровождении представителей Украины.Тогда в 2017 по инету гуляли слухи, что пребывание рашистов в СЦКК возможно было только по биометрическим паспортам ( а как все знают там есть отпечатки пальцев ) что не устраивало запоребрик т.к. агентов не хотелось светить.Так какие же они теперь выдвигают условия пребывания ?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:35 Ответить
Дешёвые слова.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:41 Ответить
Може дати воду в Крим вимагають?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:43 Ответить
кто этот мужественный сын сиона ?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:36 Ответить
Якщо ви, зебіли, не здатні впоратися з ситуацією, то якого хріна ви поперлись у владу, валіть нахрін, капітулянти срані.
Ці зеленські паскуди безупинно працюють над визнанням війни громадянською, кацапів спостерігачами і виводять фуйло з під санкцій.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:37 Ответить
Точно так, як вони вже зробили з нашими моряками і видачею Цемаха, як приклад.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:52 Ответить
этот сурикат что-то перегрелся...
конкретно - кто выступает??? сивошка ??? вышкибойка? мертвесук??? хто???
фамилии будьте любезны... ибо "Киев" слишком громко и обтекаемо...
показать весь комментарий
27.07.2020 20:38 Ответить
Судя по моральным уродам, которых уже 2й презик назначает в мин оккупированных - надо разформировать этот гадюшник. От них кроме вреда ничего не было за все года существования.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:39 Ответить
Презик у нас сейчас не 2-й, а пол-шестой.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:45 Ответить
Похоже что этих тварей вынесут-и довольно скоро.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:40 Ответить
не вынесут. аваков даст добро и всех выносителей дубинками вразумят.
ох уж это вечное украинское "скоро".
показать весь комментарий
27.07.2020 21:13 Ответить
Не забудьте пригласить ишаков кадырова.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:41 Ответить
может сразу их ахфицеров расейских на банковую сразу пригласить?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:42 Ответить
так они ж сегодня уже не "сторона кофликта", песок так сказал...
показать весь комментарий
27.07.2020 20:42 Ответить
А Зелю это не волнует. Он сделал свой выбор - ползать на коленях и то что рашики взяли за правило стебаться с него - Зелю не волнует совершенно. Надо будет - и отсосет в бане.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:50 Ответить
А потім Рєзніков буде закликати путіна прийти?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:44 Ответить
А хіба зеля не це нашіптував фуйлу на вушку ?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:46 Ответить
Зе лох роет яму для украинцев ,,,роет несмотря ни на что ,,, мразь
показать весь комментарий
27.07.2020 20:45 Ответить
Давайте сразу уже каждый раз у них спрашивать разрешение открыть огонь. Тогда точно мир наступит.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:48 Ответить
Падаль !!!
Правду кажи, мерзото, що це ви хочете - зрадники і вороги України, капітулянти і україноненависники.
Я так розумію, що всі зе-гниди, які обрали кагал - в екстазі ?
Повторюю: не дай Бог я побачу, що очна зебільна тварюка десь прокувікає про свій =патріотизм= і =любов до України=, обкладу так, що не буде знати, звідки воно на неї взялося.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:51 Ответить
*якась (замість очна ?)
показать весь комментарий
27.07.2020 20:51 Ответить
Зеленый осел потеряет все - жену, детей, рейтинг, карьеру, деньги и возможно жизнь. Политическая сцена Украины совсем не такая как в квартале 95
показать весь комментарий
27.07.2020 20:51 Ответить
Это Майдан Вова жесткий и беспощадный для тебя.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:53 Ответить
НА-ФУ-Я???
Від них ледве здихались...
Вам не достатньо цапових шпигунів в ОБСЄ, з інших країн???
показать весь комментарий
27.07.2020 20:53 Ответить
Это уже дно, или ещё нет?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:56 Ответить
ще ні.
показать весь комментарий
27.07.2020 21:00 Ответить
а хто головніший - камандір, чи ахвіцер? (с)
показать весь комментарий
27.07.2020 21:03 Ответить
Ты, **** лупатая, с тобой все ясно, дороги назад у тебя нету, в ростов, или на гиляку.
показать весь комментарий
27.07.2020 21:20 Ответить
маланцы резниковы решают судьбу Украины.
показать весь комментарий
27.07.2020 21:23 Ответить
А в обсе и в офисе шморкли вам предателей мало?
показать весь комментарий
27.07.2020 21:27 Ответить
на кой ляд там россияне? ониже не являются "той стороной", не имеют влияния, и вообще в СЦКК должны быть только украинцы! так как по россми "это внутренний конфликт"
показать весь комментарий
27.07.2020 21:46 Ответить
Та може бери свои пожитки и нах на кацапский край... чучело
показать весь комментарий
27.07.2020 21:58 Ответить
спогойно ! Резников на самом деле лучшее, что у нас есть в наличии.
Только риторику слегка поменять - если москали не вернуться до среды то всем считать, что это именно они и убили СЦКК, а за это им добавить санкций по самое нимагу.
показать весь комментарий
27.07.2020 22:05 Ответить
Ну що,успіють ці тварюкі втекти з України чи ні?
показать весь комментарий
27.07.2020 22:13 Ответить
так в чем проблема??
Отправьте офицеров ФСБ сидящих в Раде-блок ЖОПж и половина
"Слуг олигархов" Две роты наберется. Одну возглавит Мертвечук а другую Ермак
показать весь комментарий
27.07.2020 22:42 Ответить
Из прочитанного можно сделать неутешительный вывод, что пиЗедотой пробито очередное дно. С чем и поздравляю зебилов. Очередное зробилово состоялось, радуйтесь. Следующим этапом предлагаю поддержать инициативу деда трампа о возвращении ***** в Г7.
показать весь комментарий
27.07.2020 23:20 Ответить
Бла-бла-бла, і нічого більше, народ.
показать весь комментарий
28.07.2020 07:08 Ответить
Пригласить оккупантов, чтобы помогали контролировать оккупантов..мощно,отличное решение!!... Зеленожопые простофили с ума посходили))...Не проще ли их уничтожать потихоньку??))
показать весь комментарий
28.07.2020 08:37 Ответить
Кароче, я помню эту Крису очкасту, коли воно Перший Майдан, тіпо відстоювало. А тепер йому підставили інста-тьолку на 30 рочків молодшу!) Старічкі - за зєлєнь! Бо там каломойша обіцяв забашляти! Но это нє точно!)))
показать весь комментарий
29.07.2020 21:54 Ответить
 
 