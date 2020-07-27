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Новости Санкции против России
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Нидерланды будут поддерживать санкции против РФ из-за Крыма и Донбасса, пока есть нарушения, - посол де Мол

Нидерланды будут поддерживать санкции против РФ из-за Крыма и Донбасса, пока есть нарушения, - посол де Мол

Нидерланды не признают оккупацию Крыма и намерены поддерживать санкции до тех пор, пока нарушения не прекратятся.

Об этом говорится в комментарии по итогам встречи посла Нидерландов в Украине Йеннеса де Мола с представителем президента Украины в АР Крым Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны обсудили положение коренного народа Крыма крымских татар, нарушения прав человека на полуострове, санкции, политику непризнания оккупации, религиозные свободы и угрозу окружающей среде в Крыму.

"Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают это нарушением международного права. Мы будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушение не прекратится и Минские соглашения не будут полностью выполнены. Через наш фонд по правам человека мы поддерживаем юристов, гражданских активистов и семьи политзаключенных на местах, и мы будем продолжать оказывать международное давление на Россию в соответствии с нашей политикой", - отметил посол де Мол.

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Крым (26421) Нидерланды (1598) россия (96125) санкции (11445) Донбасс (26957) Йеннес де Мол (6)


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У Нидерландов вообще уникальная ситуация : будучи одной из самых высокоразвитых стран мира, являясь одним из самых крупных торговых партнёров НаРоссии, получила за всё это сбитый Боинг со своими гражданами. Вот так иметь дело с неадекватами, потерявшимися в исторических дебрях. Спасибо за поддержку господин де Мол
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27.07.2020 20:27 Ответить
О каких именно нарушениях идёт речь весёлые голландцы ребята ,плана пыхнут и называют преступления нарушениями ...
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27.07.2020 20:28 Ответить
Раз в неделю не забывают эту фразу
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27.07.2020 20:30 Ответить
Слова, слова, где ваша сладость? Слова прошли, осталась гадость.
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27.07.2020 20:37 Ответить
Та никто из ЕС и США не будет поддерживать Украину если Украину вонючие гондоны из 95 квартета НАШУ СТРАНУ УКРАИНУ кацапам под предводительством клоуна из 95 квартета товарищу сашке Маслякову, лучшему дружаньки путлера не сдадут.
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27.07.2020 20:39 Ответить
А какие были все в орнжевом в далеком пыхе...трава дело обсуждений,санкций,процедуры легализованны...
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27.07.2020 20:40 Ответить
Ребятки, я вам напишу... А вы ругайте меня, мож полегчает... Чей Крым, украинский? Ну да... Так должно быть , так положено. Тока он кацапий. Он должен быть украинский, по всем мыслимым и немыслимым законам. А так- руку на сердце- он нам нужен? Закон требует, справедливость требует, а разум... А разум начинает сбоить... Нельзя давать прецедента, так требует Европа. Европа, которая сама некисло так сбоит... Которая неплохо так и двуличничает. Наш Крым, наш. Просто его украли. И вор должен отвечать. Вопрос должен быть решенным. А его задают и задают... А зачем? Смысла то нет... Ну ответит кацап так или иначе- что изменится? Как самим измениться, кто знает?
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27.07.2020 20:42 Ответить
Нідерланди підтримуватимуть санкції проти РФ через Крим і Донбас, поки є порушення, - посол де Мол - Цензор.НЕТ 9969
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27.07.2020 21:14 Ответить
 
 