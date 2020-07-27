Нидерланды будут поддерживать санкции против РФ из-за Крыма и Донбасса, пока есть нарушения, - посол де Мол
Нидерланды не признают оккупацию Крыма и намерены поддерживать санкции до тех пор, пока нарушения не прекратятся.
Об этом говорится в комментарии по итогам встречи посла Нидерландов в Украине Йеннеса де Мола с представителем президента Украины в АР Крым Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что стороны обсудили положение коренного народа Крыма крымских татар, нарушения прав человека на полуострове, санкции, политику непризнания оккупации, религиозные свободы и угрозу окружающей среде в Крыму.
"Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают это нарушением международного права. Мы будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушение не прекратится и Минские соглашения не будут полностью выполнены. Через наш фонд по правам человека мы поддерживаем юристов, гражданских активистов и семьи политзаключенных на местах, и мы будем продолжать оказывать международное давление на Россию в соответствии с нашей политикой", - отметил посол де Мол.
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