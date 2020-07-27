Украина приглашает Польшу к участию в международной платформе по деоккупации Крыма, - Кулеба
Украина приглашает Польшу присоединиться к участию в предстоящей международной платформе по деоккупации оккупированного Россией Крыма и стать одним из лидеров этого процесса.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины провести международную платформу по деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, а и одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.
В то же время он напомнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 июля заявил о финализации концепции международной платформы "Крым - это Украина" и отметил, что изначально предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.
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military aggression and the de-occupation of Crimea should be supported at all
summits and international venues, wherever they are held - 24 hours a day, 7
days a week!
військової агресії путина та деокупації Криму повинна підтримуватися на всіх самітах
і міжнародних майданчиках, де б вони не проводилися -24 години на добу, 7 днів на тиждень!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!