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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина приглашает Польшу к участию в международной платформе по деоккупации Крыма, - Кулеба

Украина приглашает Польшу к участию в международной платформе по деоккупации Крыма, - Кулеба

Украина приглашает Польшу присоединиться к участию в предстоящей международной платформе по деоккупации оккупированного Россией Крыма и стать одним из лидеров этого процесса.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины провести международную платформу по деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, а и одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.

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В то же время он напомнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 июля заявил о финализации концепции международной платформы "Крым - это Украина" и отметил, что изначально предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.

Автор: 

Крым (26421) переговоры (5070) Польша (8503) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Якщо держава не може себе захистити сама, то замість неї захищати не буде ніхто
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27.07.2020 20:58 Ответить
+3
Правильно, пацаны. Ещё предлагаю пригласить канадских фермеров и обсудить вопрос посевной кампании на Луне. Это очень важно. Вы не зря получаете зарплату.
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27.07.2020 21:14 Ответить
+2
Крепкая платформа, на облаке воображения. Прям диджитализация.
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27.07.2020 21:00 Ответить
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А нужно ли оно Польше, вот в чём вопрос?
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27.07.2020 20:56 Ответить
Якщо держава не може себе захистити сама, то замість неї захищати не буде ніхто
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27.07.2020 20:58 Ответить
Именно так. А если просить помощи у соседней державы, то надо хотя бы чем-то её заинтересовать.
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27.07.2020 21:02 Ответить
Дивна теза для людини, яка вірить у домовлявки вовки з фуйлом.
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27.07.2020 21:17 Ответить
Я в це не вірю. Не придумуйте
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27.07.2020 21:27 Ответить
Тема военной агрессии путина и деоккупации Крыма должна поддерживаться на всех саммитах и международных площадках, где бы они не проводились -24 часа в сутки 7 дней в неделю!
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27.07.2020 20:58 Ответить
The theme of Putin's
military aggression and the de-occupation of Crimea should be supported at all
summits and international venues, wherever they are held - 24 hours a day, 7
days a week!
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27.07.2020 20:59 Ответить
Крепкая платформа, на облаке воображения. Прям диджитализация.
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27.07.2020 21:00 Ответить
Ето вам нє хухри-мухри, а целий "консультатівно-совіщатільный формат"...
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27.07.2020 21:07 Ответить
Тема
військової агресії путина та деокупації Криму повинна підтримуватися на всіх самітах
і міжнародних майданчиках, де б вони не проводилися -24 години на добу, 7 днів на тиждень!
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27.07.2020 21:00 Ответить
сами на печь, а всех приглашаем...
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27.07.2020 21:09 Ответить
Зачем вся эта симуляция если зеленая власть решила все сдать.
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27.07.2020 21:14 Ответить
Правильно, пацаны. Ещё предлагаю пригласить канадских фермеров и обсудить вопрос посевной кампании на Луне. Это очень важно. Вы не зря получаете зарплату.
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27.07.2020 21:14 Ответить
А еще надо пригласить Литву, Латвию и Эстонию. И всех, кто захочет.
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27.07.2020 21:18 Ответить
Я бы на месте Польши послал бы всех этих зеленых фанов Путина куда подальше. И пианиста-пацифиста в первую очередь.
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27.07.2020 21:19 Ответить
Правильно. Зачем полякам себя подставлять, втягиваясь в мутные схемы маскирующихся капитулянтов.
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27.07.2020 21:24 Ответить
Яка нахєр деокупація? Моня Зельцман вже віддає території на донбасі х@йлу, а ви про якусь деокупацію.... так скоро мокшанам лапті чистити будете...
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27.07.2020 21:47 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.07.2020 22:44 Ответить
 
 