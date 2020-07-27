Украина приглашает Польшу к участию в международной платформе по деоккупации Крыма, - Кулеба

Украина приглашает Польшу присоединиться к участию в предстоящей международной платформе по деоккупации оккупированного Россией Крыма и стать одним из лидеров этого процесса.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Отдельно я сегодня проинформировал своего польского коллегу о намерениях Украины провести международную платформу по деоккупации Крыма. Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, а и одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.

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В то же время он напомнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 июля заявил о финализации концепции международной платформы "Крым - это Украина" и отметил, что изначально предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.