На Хмельнитчине сотрудник налоговой милиции задержан на взятке 5 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальника подразделения налоговой милиции Главного управления ГФС в Хмельницкой области и его посредника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, начальник подразделения налоговой милиции с участием посредника требовал и получил взятку в сумме 5 тыс. долларов за содействие и устранение препятствий в ликвидации частного предприятия.

Указанные лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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