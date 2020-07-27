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Новости Взяточники
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На Хмельнитчине сотрудник налоговой милиции задержан на взятке 5 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальника подразделения налоговой милиции Главного управления ГФС в Хмельницкой области и его посредника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Хмельнитчине сотрудник налоговой милиции задержан на взятке 5 тыс. долл., - ГБР 01

По предварительной информации, начальник подразделения налоговой милиции с участием посредника требовал и получил взятку  в сумме 5 тыс. долларов за содействие и устранение препятствий в ликвидации частного предприятия.

Указанные лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Хмельнитчине сотрудник налоговой милиции задержан на взятке 5 тыс. долл., - ГБР 02

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На Хмельнитчине сотрудник налоговой милиции задержан на взятке 5 тыс. долл., - ГБР 03

Проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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Автор: 

взятка (6180) налоговая милиция (1849) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) ГБР (3040) Хмельницкая область (960)


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Знов якусь тюльку спіймали, де корумповані акули !!!Таких тюлєк мают десятками,щодня саджати , то через рік, можливо, результати станут відчутними !!))
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27.07.2020 21:01 Ответить
Чем больше будут ловить мелочь - тем меньше от них пойдет наверх (начальству) денег , хоть так пока ....
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27.07.2020 22:44 Ответить
Бл**ь..когда уже Ху*ленски будет так валятся?!!
гм..Простите . Зельху*ский!!
А! та какая разница..

и кент его Хробак?!!
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27.07.2020 21:03 Ответить
на ХмельниТЦЩСЧИне.
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27.07.2020 21:14 Ответить
на Хмельниччинi. до чого там Т? нiколи там Т не було, навiть кацапською.
дурнуватi за компьютером?
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27.07.2020 23:01 Ответить
Пять тысч бакинских это не пять тысч гривасов На Хмельнитчине люди побагаче будут чем на Днепровщине Что то 5ть тсч нефартовая сумма для взятки Берите по 6ть
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27.07.2020 21:17 Ответить
Всего пяторочка? Какой то зебильный мент. Потому и слили.
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27.07.2020 21:26 Ответить
НАБУ сегодня открыло дело против какого-то просто невероятного человека. Против нардепа из "Оппоплатформы" Суто Мамояна, которого подозревают в указании заведомо недостоверных сведений в декларации за 2019 год. Нацагентство считает, что он обесценил свое имущество на 8,5 млрд. (❗️) гривен. Подчеркнем, что эту сумму называют журналисты, в самом релизе на сайте НАБУ ее нет. Но частные цифры, о которых идет речь, всё равно примечательные.
В частности, суть претензий к Мамояну в том, что в его декларации указано приобретение двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200 за... $800 😆.
Также есть вопросы в НАБУ к депутату и по поводу указанных цен на две квартиры в ЖК "Заречный" площадью 124 и 125 квадратных метров. Две квартиры он приобрел в пять (❗️) раз дешевле цен застройщика. Депутат в своей декларации указал стоимость квартир по 500 тыс. гривен.
Ну, везет человеку, что сказать? Может он "покупоном" пользуется 🤣
❗️На видео один из разговоров Мамояна с журналистами на тему его имущества.
ЙАД (https://t.me/joinchat/AAAAAFCVDN3fAvK77WWYGA) с вами.
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27.07.2020 22:19 Ответить
Баранами треба було брати......Так,морока .Але ж надйно
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27.07.2020 22:42 Ответить
 
 