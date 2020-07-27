На Хмельнитчине сотрудник налоговой милиции задержан на взятке 5 тыс. долл., - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке начальника подразделения налоговой милиции Главного управления ГФС в Хмельницкой области и его посредника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, начальник подразделения налоговой милиции с участием посредника требовал и получил взятку в сумме 5 тыс. долларов за содействие и устранение препятствий в ликвидации частного предприятия.
Указанные лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
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гм..Простите . Зельху*ский!!
А! та какая разница..
и кент его Хробак?!!
дурнуватi за компьютером?
В частности, суть претензий к Мамояну в том, что в его декларации указано приобретение двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200 за... $800 😆.
Также есть вопросы в НАБУ к депутату и по поводу указанных цен на две квартиры в ЖК "Заречный" площадью 124 и 125 квадратных метров. Две квартиры он приобрел в пять (❗️) раз дешевле цен застройщика. Депутат в своей декларации указал стоимость квартир по 500 тыс. гривен.
Ну, везет человеку, что сказать? Может он "покупоном" пользуется 🤣
❗️На видео один из разговоров Мамояна с журналистами на тему его имущества.
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