Обстрелы на Донбассе не носят системного характера, режим прекращение огня работает, - Офис Президента
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе работает.
Об этом РБК-Украина заявили в пресс-службе Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
В ОП отметили, что одиночные обстрелы, которые происходят на Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, - это распространенные случаи в любой зоне военных действий.
"Они не носят системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс", - отметили в ОП.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
Однако к полудню 27 июня российско-оккупационные войска дважды нарушали режим полного прекращения огня на Донбассе.
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Тварь и дерьмо. Украина выживет. Этот сопливый нелох маловероятно.
Пардон, недопонял: по мнению вашего Президента, если боец поймает пулю от несистемного открытия огня, он испытает облегчение и воскреснет?