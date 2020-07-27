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Новости Агрессия России против Украины
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Обстрелы на Донбассе не носят системного характера, режим прекращение огня работает, - Офис Президента

Обстрелы на Донбассе не носят системного характера, режим прекращение огня работает, - Офис Президента

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе работает.

Об этом РБК-Украина заявили в пресс-службе Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

В ОП отметили, что одиночные обстрелы, которые происходят на Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, - это распространенные случаи в любой зоне военных действий.

"Они не носят системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс", - отметили в ОП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Однако к полудню 27 июня российско-оккупационные войска дважды нарушали режим полного прекращения огня на Донбассе.

Автор: 

обстрел (27760) Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+103
Обстрелы на Донбассе не носят системного характера, режим прекращение огня работает, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 5938
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27.07.2020 21:01 Ответить
+79
Зеленая мразь выгораживает террористов.
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27.07.2020 21:02 Ответить
+68
Системні, це коли озброєна сепарня в повний зріст піде, проти раззброєних вояків ЗСУ!!)))
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27.07.2020 21:04 Ответить
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3222033.html 27 июля начался "режим тишины" ЗЕлёной гниды с к*цапами. А вот и первые результаты...

Обстріли на Донбасі не мають системного характеру, режим припинення вогню працює, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 5222

Обстріли на Донбасі не мають системного характеру, режим припинення вогню працює, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 120
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28.07.2020 11:16 Ответить
Зеленский превратил бойцов, которые защищают Украину в парашенский тир. Вот бы его, ......, отправить туда, где безсистемно стреляют!!!
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28.07.2020 11:59 Ответить
Зеленая тепая блд...
Тварь и дерьмо. Украина выживет. Этот сопливый нелох маловероятно.
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28.07.2020 12:04 Ответить
"Обстрелы на Донбассе не носят системного характерA" - тепер вбивають безсистемно...Моня постарався, жаба зелена...
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28.07.2020 12:14 Ответить
Читаешь.. и думаешь " не дурак ли я.." Что общего между " Всеобъемлющим прекращением огня, разведки, минирования, аэроразведки, отвод всех видов вооружений, снайперских групп и т.д" и вот этой фигней, которую называют странно "обстрелы не носят СИСТЕМНЫЙ характер" Товарищи "родные" ( пад-ы вы этакие) вы что там белены объелись ( натощак).
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28.07.2020 12:23 Ответить
А на первое ещё и уху ели.
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28.07.2020 12:56 Ответить
И ещё о суесловии и наведении тени на ясный день предательства... https://blogs.uainfo.org/2020/07/27/rozmova-dvoh-prezidentiv-visnovki-nepriemni.html
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28.07.2020 13:35 Ответить
Они не носят системного характера,Источник: https://censor.net/n3210402

Пардон, недопонял: по мнению вашего Президента, если боец поймает пулю от несистемного открытия огня, он испытает облегчение и воскреснет?
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28.07.2020 14:46 Ответить
Зеленский завербованный Кремлем! Он работает в интересах врага! Это очевидно!
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28.07.2020 15:03 Ответить
Так это же супер. Переносим очередное заседание верховной рады но передовую.
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28.07.2020 23:47 Ответить
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