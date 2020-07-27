Обстрелы на Донбассе не носят системного характера, режим прекращение огня работает, - Офис Президента

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе работает.

Об этом РБК-Украина заявили в пресс-службе Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

В ОП отметили, что одиночные обстрелы, которые происходят на Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, - это распространенные случаи в любой зоне военных действий.

"Они не носят системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс", - отметили в ОП.

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Однако к полудню 27 июня российско-оккупационные войска дважды нарушали режим полного прекращения огня на Донбассе.