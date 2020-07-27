Депутаты и специалисты фармотрасли разработали законопроект, регулирующий торговлю лекарствами в интернете

С 2011 года в Украине действовал запрет на онлайн-торговлю лекарствами, тогда как в странах ЕС такая торговля медпрепаратами регулируется законом и предусматривает получение аптеками специальной лицензии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Лента.юа.

При этом у лицензированной онлайн-аптеки должен быть на главной странице спецлоготип, позволяющий пользователю перейти на сайт государственного надзорного органа. А там уже можно найти полный перечень всех онлайн-аптек в стране, имеющих право продавать лекарства через интернет. Такая система контроля внедрена 10 лет назад директивой Евросоюза.

В Украине с началом пандемии Кабинет Министров Украины временно отменил запрет на онлайн-торговлю медпрепаратами. Тогда встал вопрос о создании полноценной законодательной базы с учетом стандартов ЕС, которая будет еще и действенная. На сегодняшний момент, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о дистанционной (через интернет) торговле лекарствами и сейчас ведется его "усовершенствование" народными депутатами Украины с участием отечественных фармацевтов.

"Мы учли такую норму, непосредственно аптечная сеть/аптека должна соответственно отпускать и доставлять все эти лекарства. Поэтому, лицензирование доставки может проводиться одновременно с деятельностью аптеки. Можно дополнительную лицензию, которую аптека получит на доставку лекарств, предусмотреть отдельной нормой закона", - рассказал народный депутат Валерий Зуб.

Он пояснил, что законопроект готовился с учетом Европейских директив, где предусмотрено надлежащие условия хранения лекарственных средств во время их транспортировки. К сожалению, подчеркнул народный депутат, сегодня часть лекарств доставляется без надлежащих температурных условий, что требуются сертификацией лекарств и это надо исправлять.

Согласился с мнением коллеги и народный депутат Сергей Кузьминых, и заявил, что интернет торговля лекарственными средствами - это реальность сегодняшнего дня, и этого не следует избегать, а нужно урегулировать на законодательном уровне.

Кузьминых, уточнил, что вносимые сейчас в законопроект поправки, касаются лицензионных условий по доставке лекарственных средств, которых пока не существует.

"В законопроекте есть штрафы от 50 тысяч до полумиллиона и до получения лицензии, и с момента принятия во втором чтении законопроекта, будет срок в полгода до запуска его в действие", - отметил Кузьминых.

По словам народного депутата Юрия Заславского, сегодня в Украине продается так называемым "электронным способом" очень большой объем лекарственных средств, также много БАДов покупается, особенно молодежью, через интернет.

"Это происходит много лет и этот процесс с каждым годом набирает все больших объемов, и мы от этого никуда не денемся. Как говорил мой коллега Сергей Кузьминых, причиной стал карантин, из-за которого начали доставлять лекарства на дом через "Новую почту" и другие курьерские службы. Мы понимаем, что в будущем эти процессы мы не остановим. До Верховной Рады Украины, с 18 лет я работал в фармацевтической отрасли, поэтому разбираюсь в процессах в этой сфере. Считаю, что нам нужно запустить разработанный механизм, но нужно обязательно выдержать нормы качества и температурные режимы доставки лекарств до конечного потребителя, поскольку очень важно, что бы препарат сохранил свои свойства, а не причинил вред здоровью человека", - рассказал Заславский.

По его мнению, если правильно прописать нормы в законе, то украинцы не только получат легальную возможность покупать качественные медпрепараты через интернет, но и будут защищены как потребители.

Юрий Заславский также обратил внимание на проблему доставки лекарств оптовиками в аптеки летом.

"Сейчас в 9 утра может быть 27 градусов тепла на улице, а лекарства едут в аптеки, и в каких условиях они транспортируются, это тоже вопрос. Поэтому в законопроекте необходимо четко прописать нормы и методы доставки лекарств от производителя в аптеки, а затем к конечному потребителю", - подчеркнул народный депутат.

Он пообещал поддержать законопроект.

"Относительно того, будем ли мы поддерживать - конечно, лично я поддерживаю, внесем необходимые правки, и даст Бог, минимизируя риски мы введём четкий механизм регулирования торговли медицинскими препаратами через интернет", - резюмировал Заславский.