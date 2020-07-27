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Чиновники Нацгвардии потратили 17,3 млн грн на закупку квартир, непригодных для проживания, - НАБУ

Чиновники Нацгвардии потратили 17,3 млн грн на закупку квартир, непригодных для проживания, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих Национальной гвардии Украины квартир, непригодных для проживания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в 2017 году из бюджета за покупку жилья нацгвардейцам выделили почти 86 миллионов гривен. Узнав об этом, владелец нескольких фирм решил организовать преступную схему для завладения частью этих средств.

Схеме он привлек:

- начальника финансовой службы управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;

- начальника управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;

- директора ООО, победившего в конкурсе;

- адвоката, представителя директора ООО.

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Им удалось убедить членов конкурсной комиссии, что квартиры фирмы, принадлежащей фигуранту дела, соответствуют требованиям.

"На самом деле инженерные коммуникации по снабжению коммунальных услуг не подключили, а отделочные работы выполнили лишь частично. Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, НГУ заключила соглашения на приобретение квартир, за что фирме подозреваемых перечислили 17,3 миллиона гривен.

Владельцу фирм и начальнику финансовой службы управления НГУ сообщили о подозрении заочно, так как они сбежали. Их объявили в розыск. Остальным фигурантам изменили подозрение, потому что они действовали организованной группой.

Чиновники Нацгвардии потратили 17,3 млн грн на закупку квартир, непригодных для проживания, - НАБУ 01

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Чиновники Нацгвардии потратили 17,3 млн грн на закупку квартир, непригодных для проживания, - НАБУ 02

Автор: 

НАБУ (4230) квартира (466) махинации (586) Национальная гвардия (2154)


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Топ комментарии
+11
расстрел-за мародерство во время войны
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27.07.2020 21:43 Ответить
+6
Пусть и живут тогда в этих квартирах, а своим отдадут Воинам. Так доходить лучше будет
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27.07.2020 21:41 Ответить
+4
корупція буде незалежно хто президент, просто такої концентрації влади в руках президента як зараз не було.
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27.07.2020 22:26 Ответить
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Мабуть, це ті висотки на Радужній, що вже 20 років будують. "На тобі Даниле, що мені не миле."
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27.07.2020 21:40 Ответить
перекинули пару лямов собакову и получили возможность отчалить в заблаговременно приобретенное жилье где-нибудь в Евпатории или Ялте...классика жанра.
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27.07.2020 22:10 Ответить
Ты откуда упал? Аваков разумеется еще тот деятель., но нац. гвардия подчиняется непосредственно президенту Украины. Зеленский лично об этом просил Верховную Раду. так что бабки пилят в офисе шута по кличке преЗедент
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27.07.2020 22:14 Ответить
корупція буде незалежно хто президент, просто такої концентрації влади в руках президента як зараз не було.
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27.07.2020 22:26 Ответить
з 2015 р. гривня була стабільна. Дороги будувались. До 2019 з 2015 щорічно було економічне зростання на 3-3,5%. Гривня почала падати ще за 3 місяці до обрання Порошенка з початком нападу росії і тривала до стабілізації лінії фронту і вичищення помийних банків. Ви брешете. Не по українські. Ви - катсап.
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27.07.2020 22:47 Ответить
какой был рост ввп в 2015 году?
ответ -31.3%
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2015/
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27.07.2020 23:07 Ответить
ты даун или просто кацапсина забредшая за порцией мазохизма ? практически полностью свой ручной парламент с монобольшинством президента это уже полная узурпация власти .
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27.07.2020 22:51 Ответить
Тебе москалю украинский безвиз поперек горла стал? Вы еще украинским Крымом рыгать будете, с кровью. Сранное кацапское дерьмо тут сказки рассказывать будет.
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27.07.2020 23:12 Ответить
Згоден з вами що у Порошенка більше можливостей бо має трохи мізків в голові, а Зеленський має влади більше ніж всі колишні президенти, але у нього жалюгідний мозок тупого совка.
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27.07.2020 23:18 Ответить
а при чем тут Петя? Когда вы, зебилы, научитесь отвечать ха себя и за свой выбор?
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27.07.2020 23:08 Ответить
у "порохоботов" с логикой как раз все в порядке. Потому и Зеленский сейчас президент. А вот с тобой действительно проблема,в том что ты дебил конечно виноваты твои родители. Небось боярку жрали и мухоморами закусывали, правда чухонь. кстати, а чего ты своего аквафреша стесняешься?
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27.07.2020 23:16 Ответить
это твоя страна с рашкой дружит. сел и поехал. хоп и уже аквафреш на форуме.
мне же визу надо получать и не факт что дадут. да и не надо.
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27.07.2020 23:37 Ответить
Чей Крым?
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27.07.2020 23:41 Ответить
Что ты тут причесываешь, пригожинская подстилка? Тебя не спрашивали, что там делают крымские татары. Что думают украинцы. Вопрос один - чей Крым?
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28.07.2020 11:17 Ответить
Что ты извиваешься как гадюка на сковородке? Скажи чей Крым. Освобождать Крым? Значит ты признаешь, что Крым это территория Украины оккупированная РФ
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28.07.2020 21:02 Ответить
Не пиши х...ю, НГУ в составе МВС.
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27.07.2020 22:26 Ответить
расскахываюспецом для тебя, недоумок. Главнокомандующий НГУ - Зеленский, а не Аваков. То что НГ в составе МВД жто не очем и уже недолго. Согласно законопроекту №1007 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины", Нацгвардия Украины выводится из структуры Министерства внутренних дел Украины и подчиняется командующему НГУ, который назначается и увольняется непосредственно президентом Украины.
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27.07.2020 23:04 Ответить
Пусть и живут тогда в этих квартирах, а своим отдадут Воинам. Так доходить лучше будет
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27.07.2020 21:41 Ответить
расстрел-за мародерство во время войны
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27.07.2020 21:43 Ответить
Уже нет Веры , - Хочешь свалить Человека и обгадить , нет Вопроса , был бы сам Человек , а способ Найдется.
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27.07.2020 21:45 Ответить
Барыги ...
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27.07.2020 21:48 Ответить
нічого страшного їм не буде - Аваков своїх ображати не дасть .
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27.07.2020 21:49 Ответить
Загальновідомо про нетрадиційну орієнтацію Арсена Авакова , навіть Ви знаєте .
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27.07.2020 22:03 Ответить
Лечиться не пробовал?. Ты еще про Петю, Юлю и Ющенко забыл. За них тоже народ голосовал.
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27.07.2020 22:17 Ответить
Правильней в наших реалиях выдавать деньгами, пусть дальше сами покупают.
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28.07.2020 00:45 Ответить
Генералы -главная беда Украины.
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28.07.2020 07:59 Ответить
Можна подумати, що тут обійшлося без мародера Авакова!!!
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28.07.2020 08:45 Ответить
 
 