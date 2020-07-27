Чиновники Нацгвардии потратили 17,3 млн грн на закупку квартир, непригодных для проживания, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих Национальной гвардии Украины квартир, непригодных для проживания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в 2017 году из бюджета за покупку жилья нацгвардейцам выделили почти 86 миллионов гривен. Узнав об этом, владелец нескольких фирм решил организовать преступную схему для завладения частью этих средств.

Схеме он привлек:

- начальника финансовой службы управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;

- начальника управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;

- директора ООО, победившего в конкурсе;

- адвоката, представителя директора ООО.

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Им удалось убедить членов конкурсной комиссии, что квартиры фирмы, принадлежащей фигуранту дела, соответствуют требованиям.

"На самом деле инженерные коммуникации по снабжению коммунальных услуг не подключили, а отделочные работы выполнили лишь частично. Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, НГУ заключила соглашения на приобретение квартир, за что фирме подозреваемых перечислили 17,3 миллиона гривен.

Владельцу фирм и начальнику финансовой службы управления НГУ сообщили о подозрении заочно, так как они сбежали. Их объявили в розыск. Остальным фигурантам изменили подозрение, потому что они действовали организованной группой.

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