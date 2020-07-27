Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будут стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ

Предложение "Укртатнафты" ввести спецпошлины на импортное дизельное топливо приведет к дополнительным расходам аграриев в размере 1,6 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале "РБК-Украина" "Монопольная пошлина: кто пострадает от роста цен на дизельное топливо".

В материале отмечается, что компания "Укртатнафта", входящая в орбиту интересов олигарха Игоря Коломойского, в очередной раз пытается добиться повышения пошлин на импорт нефтепродуктов. В частности, сейчас она просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.

По словам автора материала, повышение пошлин приведет к неизбежному росту цен на топливо для потребителей, что окажет дополнительное давление на украинскую экономику.

"При годовом объеме рынка ДТ в 7 млн тонн, дополнительные расходы экономики от введения пошлин и повышения цен могут составить 280 млн долларов или 7,7 млрд гривен", - сообщается в материале.

По информации издания, наибольшие потери понесут аграрии, потребляющие около 1,5 млн тонн дизельного топлива в год. Повышение пошлин на топливо приведет к тому, что их дополнительные расходы вырастут до 1,6 млрд грн.

"В случае введения пошлины и последующего роста цен расходы аграрного сектора на покупку дизтоплива в годовом исчислении составит 60 млн долларов или 1,656 млрд гривен. И как результат – для аграрных предприятий увеличение расходов на топливо перед уборочной кампанией приведет к снижению их конкурентоспособности", - отмечается в материале.

Напомним, ранее "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" обращались с совместным заявлением в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. Однако Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.

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