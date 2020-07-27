Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будут стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ
Предложение "Укртатнафты" ввести спецпошлины на импортное дизельное топливо приведет к дополнительным расходам аграриев в размере 1,6 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале "РБК-Украина" "Монопольная пошлина: кто пострадает от роста цен на дизельное топливо".
В материале отмечается, что компания "Укртатнафта", входящая в орбиту интересов олигарха Игоря Коломойского, в очередной раз пытается добиться повышения пошлин на импорт нефтепродуктов. В частности, сейчас она просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.
По словам автора материала, повышение пошлин приведет к неизбежному росту цен на топливо для потребителей, что окажет дополнительное давление на украинскую экономику.
"При годовом объеме рынка ДТ в 7 млн тонн, дополнительные расходы экономики от введения пошлин и повышения цен могут составить 280 млн долларов или 7,7 млрд гривен", - сообщается в материале.
По информации издания, наибольшие потери понесут аграрии, потребляющие около 1,5 млн тонн дизельного топлива в год. Повышение пошлин на топливо приведет к тому, что их дополнительные расходы вырастут до 1,6 млрд грн.
"В случае введения пошлины и последующего роста цен расходы аграрного сектора на покупку дизтоплива в годовом исчислении составит 60 млн долларов или 1,656 млрд гривен. И как результат – для аграрных предприятий увеличение расходов на топливо перед уборочной кампанией приведет к снижению их конкурентоспособности", - отмечается в материале.
Напомним, ранее "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" обращались с совместным заявлением в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. Однако Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.
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За це?
будете хлеб покупать в 2 раза дороже...
и вообще я с этого дня перестаю "издеваться" над мудрым наридом...
другого у нас нет и мы часть его...
и вам то же советую...
а то путин войдет в Киев, а мы все будем продолжать пинать друг друга...
это выше наших возможностей...
мы им не папа и не мама, и не можем их переделать..., если даже Майдан и Война их не изменили..
маленькая надежда на постепенную эволюцию..., и то...
привыкнуть нужно нам вот к такой вот реальности...
вспомним как вы ржали от барж с арбузами по 2 гривны за кг? два года назад дело было. сколько там арбузик в маркете стоит? а помните про лук, огурцы, помидоры? а теперь умножьте на 1.5. наголосовали мозговые ампутанты? сериал "слуга народа" как программу действий принимали? а вы точно до конца сериал смотрели? а помните там жители коронки золотые на майдан несли?
Коломойский, это типичный олигарх для которого собственный карман в миллион раз важнее чем проблемы Украины.
Но ведь не Коломойский лично эти пошлины введет!
Этим будут заниматься мрази, большинство из которых, являются участниками ОПГ "СН"!
тобто - пропонується ввести додаткове мито на імпорт палива з РФ , аби Україна менше купувала в країни - агресора , але схоже соєвим зрадофілам це не подобається ?
А от коли мита, заборони і обмеження стосуються іпорту дизпалива із Росії - то "ви ні панімаєтє, ета другоє"
шакалов буржуев нужно отстреливать
И будет в Украине счастье.
Вы не согласны? Тогда живите, как быдло.
. . Альо , зебіли ,, ви чому такі в'ялі сьогодні .? .
Ну шо, аграрии, итить-колотить, проголосовали за ЗЕ?
А теперь назад в колхозы уже немытыми крестьянами за трудодни.