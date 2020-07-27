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Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будут стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ

Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будут стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ

Предложение "Укртатнафты" ввести спецпошлины на импортное дизельное топливо приведет к дополнительным расходам аграриев в размере 1,6 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале "РБК-Украина" "Монопольная пошлина: кто пострадает от роста цен на дизельное топливо".

В материале отмечается, что компания "Укртатнафта", входящая в орбиту интересов олигарха Игоря Коломойского, в очередной раз пытается добиться повышения пошлин на импорт нефтепродуктов. В частности, сейчас она просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.

По словам автора материала, повышение пошлин приведет к неизбежному росту цен на топливо для потребителей, что окажет дополнительное давление на украинскую экономику.

"При годовом объеме рынка ДТ в 7 млн тонн, дополнительные расходы экономики от введения пошлин и повышения цен могут составить 280 млн долларов или 7,7 млрд гривен", - сообщается в материале.

По информации издания, наибольшие потери понесут аграрии, потребляющие около 1,5 млн тонн дизельного топлива в год. Повышение пошлин на топливо приведет к тому, что их дополнительные расходы вырастут до 1,6 млрд грн.

"В случае введения пошлины и последующего роста цен расходы аграрного сектора на покупку дизтоплива в годовом исчислении составит 60 млн долларов или 1,656 млрд гривен. И как результат – для аграрных предприятий увеличение расходов на топливо перед уборочной кампанией приведет к снижению их конкурентоспособности", - отмечается в материале.

Напомним, ранее "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" обращались с совместным заявлением в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. Однако Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.

Также читайте: У "Укртатнафты" нет шансов ввести пошлину на импорт нефтепродуктов, - Куюн

Автор: 

Коломойский Игорь (1792) пошлина (493) Укртатнафта (77) топливо (630)


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Топ комментарии
+26
Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5843
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27.07.2020 21:48 Ответить
+18
Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 1147Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 985
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27.07.2020 21:51 Ответить
+14
зеленожопые - чего жрать будете если овощи и фрукты подорожают еще в полтора раза?
вспомним как вы ржали от барж с арбузами по 2 гривны за кг? два года назад дело было. сколько там арбузик в маркете стоит? а помните про лук, огурцы, помидоры? а теперь умножьте на 1.5. наголосовали мозговые ампутанты? сериал "слуга народа" как программу действий принимали? а вы точно до конца сериал смотрели? а помните там жители коронки золотые на майдан несли?
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27.07.2020 21:57 Ответить
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Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5843
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27.07.2020 21:48 Ответить
каламойша как всегда...во-время! и по делу))))
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27.07.2020 21:48 Ответить
Пора Бене заезжать на зону ,ох пора ...
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27.07.2020 21:48 Ответить
Зебы желтыми зубами скинуться и отмажут...
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27.07.2020 21:59 Ответить
В частности, сейчас она просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.

За це?
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27.07.2020 22:07 Ответить
Не, мля, за то, шо не Верит в Деда Мороза...😁
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27.07.2020 22:13 Ответить
За все Нужно платить , - И за Выборы То же.
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27.07.2020 21:48 Ответить
какая разница
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27.07.2020 21:50 Ответить
Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 1147Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 985
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27.07.2020 21:51 Ответить
Голосували аграрії за ЗЕ - насолоджуйтесь !
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27.07.2020 21:52 Ответить
хм...
будете хлеб покупать в 2 раза дороже...
и вообще я с этого дня перестаю "издеваться" над мудрым наридом...
другого у нас нет и мы часть его...
и вам то же советую...
а то путин войдет в Киев, а мы все будем продолжать пинать друг друга...
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27.07.2020 21:58 Ответить
А що треба робити, щоб не обирали ідіотів?
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27.07.2020 22:02 Ответить
https://censor.net/user/133794 - ничего...

это выше наших возможностей...
мы им не папа и не мама, и не можем их переделать..., если даже Майдан и Война их не изменили..
маленькая надежда на постепенную эволюцию..., и то...
привыкнуть нужно нам вот к такой вот реальности...
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27.07.2020 22:49 Ответить
А шо ему -нариду, байки тереть про то шо он самый "мудрый". Так он завтра за лошадь скаковую проголосует,если ее по Ге+Ге раскручивать станут..
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27.07.2020 22:39 Ответить
Каждый аграрий должен знать Инициатора
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27.07.2020 21:54 Ответить
Беницион это мог сделать только из патриотичных побуждений, зебы не дадут соврать...
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27.07.2020 22:02 Ответить
Какаяразница!
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27.07.2020 21:54 Ответить
По словам экс-нардепа, Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов и взял на себя определенные обязательства перед нимиИсточник: https://censor.net/v3209655
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27.07.2020 21:55 Ответить
вот сколько соломы надо иметь в башке чтобы пытаться верить чуваку который тупо продавался всем начиная с 2003 года и читает "обвинения" по бумажке?
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27.07.2020 21:59 Ответить
Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 8031
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27.07.2020 22:01 Ответить
По словам моего знакомого бомжа - ты вполне корабельная сосна
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27.07.2020 22:02 Ответить
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27.07.2020 22:07 Ответить
У зебилов новый божок?
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27.07.2020 22:04 Ответить
Ахахаах)) лохи избравшие шута каломойши презедентом - должны платить!
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27.07.2020 21:55 Ответить
Какого этот нехороший человек еще на свободе? Или скинуться на снайпера. Дешевле выйдет. Аграрии не благодарите
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27.07.2020 21:56 Ответить
шо ЗЕ , апять скажешь " На вайне адин Порох наживаецца " ???
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27.07.2020 21:57 Ответить
зеленожопые - чего жрать будете если овощи и фрукты подорожают еще в полтора раза?
вспомним как вы ржали от барж с арбузами по 2 гривны за кг? два года назад дело было. сколько там арбузик в маркете стоит? а помните про лук, огурцы, помидоры? а теперь умножьте на 1.5. наголосовали мозговые ампутанты? сериал "слуга народа" как программу действий принимали? а вы точно до конца сериал смотрели? а помните там жители коронки золотые на майдан несли?
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27.07.2020 21:57 Ответить
овощи и фрукты на хлеб не намажешь
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27.07.2020 22:03 Ответить
вибрали- їжте!
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27.07.2020 22:00 Ответить
Головне щоб слюнявчик не забруднився😆
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27.07.2020 22:14 Ответить
УКРХИТРЫЙ МОЙША,октановый порог в соляре и тот превысил...
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27.07.2020 22:00 Ответить
Как зебуины любят уходить от ответов и переводить стрелки!
Коломойский, это типичный олигарх для которого собственный карман в миллион раз важнее чем проблемы Украины.
Но ведь не Коломойский лично эти пошлины введет!
Этим будут заниматься мрази, большинство из которых, являются участниками ОПГ "СН"!
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27.07.2020 22:02 Ответить
В частности, сейчас она просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.Источник: https://censor.net/n3210408

тобто - пропонується ввести додаткове мито на імпорт палива з РФ , аби Україна менше купувала в країни - агресора , але схоже соєвим зрадофілам це не подобається ?
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27.07.2020 22:06 Ответить
Це супер ідея! Підтримую її двома руками!!!! Був їм поганим Порошенко- прийшов хароший зєлєнське!
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27.07.2020 22:13 Ответить
Борщевые наборы добрый Бенчик еще не раздает?
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27.07.2020 22:29 Ответить
Аграриям будет дешевле нанять снайпера
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27.07.2020 22:06 Ответить
Бачте, як воно виходить: коли імпортувати дешеву електроенергію з Росії і Білорусі в інтересах Гудка і його надприбутків - то будь-які мита, заборони і обмеження то є війна з агресором.
А от коли мита, заборони і обмеження стосуються іпорту дизпалива із Росії - то "ви ні панімаєтє, ета другоє"
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27.07.2020 22:09 Ответить
тут все добре! зє все правильно робить! тільки одне- все що робить жидомойський робить для себе, а не для держави. Ну як наприклад рішення ************* з ігорним бізнесом.
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27.07.2020 22:21 Ответить
Не звизди,ботало угрюмое! Э. Энергию импортировали для Каломойши и его заводов. А другой друг детей- пан Хаметов боролся против импорта. Импорт ему бизнес ломает.
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27.07.2020 22:44 Ответить
Що тут взагалі можна сказати? А ось що: "зробили це знову разом". Мудрому наріду палець до ріту не клади 😆😆😆
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27.07.2020 22:13 Ответить
Головне - дискредитація главзебіла . Інше неважливо . Зебіли повинні страждати . .
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27.07.2020 22:18 Ответить
Аве. Дуже болісно і сильно 😈😈😈
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27.07.2020 22:20 Ответить
Я знаю . Я це відчував трохи більше року тому . Тепер ми з зебілами помінялися "ролями" .. .
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27.07.2020 22:25 Ответить
барижная мразь зеЛя сейчас наживается на быдле знатно
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27.07.2020 22:36 Ответить
А вы все с Россией воюете, внутри врагов хватает коломойских ахметовых и прочих
шакалов буржуев нужно отстреливать
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27.07.2020 22:42 Ответить
О!!!! Пролетарии всех стран подтянулись.
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28.07.2020 00:45 Ответить
Зелохи скоро положат зубы на полку. Но нечего не поделаешь, Беня должен Зеле платить хорошую зарплату.
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27.07.2020 22:45 Ответить
Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 4738
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27.07.2020 22:46 Ответить
Не желательный контент в Украине.
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27.07.2020 22:48 Ответить
Чего хныкать, национализация всего, олигархам на выезд с пустыми карманами.
И будет в Украине счастье.
Вы не согласны? Тогда живите, как быдло.
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27.07.2020 22:47 Ответить
Мадуро в Венесуэле уже донационализировался ага. Даже питьевой воды теперь нет.
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28.07.2020 00:44 Ответить
Зебілов надо -

Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 2063. . Альо , зебіли ,, ви чому такі в'ялі сьогодні .? .
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27.07.2020 22:49 Ответить
Хавай-ТЕ!
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27.07.2020 22:54 Ответить
Хавай-ТЕ ЗЕ-булки,ЗЕ-вареники и ЗЕ-пирожки и ЗЕпивайте пивасиком с видосиком ЗЕ-билы!
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28.07.2020 00:02 Ответить
Интересно, не из импортной, случайно, нефти Беня бодяжит свою соляру?
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27.07.2020 23:53 Ответить
Какая милота.

Ну шо, аграрии, итить-колотить, проголосовали за ЗЕ?
А теперь назад в колхозы уже немытыми крестьянами за трудодни.
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28.07.2020 00:43 Ответить
Меня вот интересует, как это Коломойскому удаётся одновременно быть ВРадой, президентом, КАБМином и при этом сидеть в кресле дома, а домов у него много, да ещё и руководить всей этой чехардой. А может просто наши чиновники не свой хлеб жрут?
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28.07.2020 11:41 Ответить
 
 