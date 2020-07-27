Минцифры предлагает по желанию вместе с паспортом выдавать украинцам официальную электронную почту, - законопроект
В Министерстве цифровой трансформации разработали законопроект о введении в Украине выдачи официальной электронной почты.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3860, предусматривающий изменения в законодательстве, которые якобы упрощают общение между гражданами, бизнесом и государством, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что официальная почта будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на ".ru"). Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей - регистрационный номер карточки налогоплательщиков.
"Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре", - рассказали в Минцифры.
Сообщается, что компании, учреждения, общества и ФЛП при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР автоматически получать официальные электронные адреса. При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмена или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес.
"Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующие дополнительного документального подтверждения их направления и т.д.", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и тому подобное.
Предполагается поэтапность перехода коммуникаций в электронный вид, но если официальный адрес не зарегистрирован и отсутствует в ЕГР, сохраняется форма направления писем по почте.
В Министерстве добавили, что для физических лиц также предлагается внедрение такого понятия, и возможность использования официальной электронной почты будет присваиваться гражданам при получении паспорта, изменения данных в паспорте.
Отмечается, что физлица будут получать официальный электронный адрес только по желанию. Это можно сделать через Единый портал государственных услуг "Дія".
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Это экономия .
Этот форум не для тебя, ты ничего не понимаешь.
крім того завжди можна відмазатись -НЕМАЄ в ЗАКОНАХ І КОНСТИТУЦІЇ ОБОВ"ЯЗКУ ГРОМАДЯНИНА ЗАХОДИТИ В СКРИНЬКУ ЩОДНЯ чи щотижня. )
У нас в стране 73% "добровольных" зе-тыпилов.
И требования проверять ящик в законе нет и не будет...
Но, ты - дудик.
Будет: "факт отсылки сообщения, будет считаться официально ПОЛУЧЕНЫМ". И всем будет ПОХ когда и если ты его прочтешь.
Что тут тебе непонятно?
Замечааательно как придумали, креативные зелебобики... Теперь повестки в военкомат, в суд и другие документы по электронке отправили и посчитали, что человек уже получил и ознакомился... Все кодексы и законы побоку
емейл не гарантирует личность полльзователя
в минцифре полные идиоты, но это и не удивительно
Тебе сказали, иди со своей Данией в задницу!
Здесь НЕ ДАНИЯ!!!!
Короче бред.
Спрашиваю одну дуру, у тебя карта этого банка или счёт?
Не, у меня сиббанка.
Так какого хрена ты его открыла?
От теперь будет раздолье для еулхакеров.
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ага ЩАЗ... )
какой диджыдл это придумал и пытается протянуть?
ППЦ. Это днище. Как все просто - кинул по почте повестку в суд. Чел почту не смотрел, письмо не дошло, ящик взломали - а пох получил. Ну и последствия соответствующие.
"Після відправлення на цю адресу - лист офіційно вважається відправленим".
Видно в "Дії" зареєструвалися меньше людей, ніж зе-реформатори очікували, тому придумали новий тип нашийника з повідком
или они хотят замутить почтовый сервис под бюджетное финансирование и распил?
Работы минцифре просто выше крыши, а они почтовыми адресами озаботились...