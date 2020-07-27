Минцифры предлагает по желанию вместе с паспортом выдавать украинцам официальную электронную почту, - законопроект

В Министерстве цифровой трансформации разработали законопроект о введении в Украине выдачи официальной электронной почты.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3860, предусматривающий изменения в законодательстве, которые якобы упрощают общение между гражданами, бизнесом и государством, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что официальная почта будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на ".ru"). Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей - регистрационный номер карточки налогоплательщиков.

"Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре", - рассказали в Минцифры.

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Сообщается, что компании, учреждения, общества и ФЛП при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР автоматически получать официальные электронные адреса. При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмена или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес.

"Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующие дополнительного документального подтверждения их направления и т.д.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и тому подобное.

Предполагается поэтапность перехода коммуникаций в электронный вид, но если официальный адрес не зарегистрирован и отсутствует в ЕГР, сохраняется форма направления писем по почте.

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В Министерстве добавили, что для физических лиц также предлагается внедрение такого понятия, и возможность использования официальной электронной почты будет присваиваться гражданам при получении паспорта, изменения данных в паспорте.

Отмечается, что физлица будут получать официальный электронный адрес только по желанию. Это можно сделать через Единый портал государственных услуг "Дія".