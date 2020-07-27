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Минцифры предлагает по желанию вместе с паспортом выдавать украинцам официальную электронную почту, - законопроект

Минцифры предлагает по желанию вместе с паспортом выдавать украинцам официальную электронную почту, - законопроект

В Министерстве цифровой трансформации разработали законопроект о введении в Украине выдачи официальной электронной почты.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3860, предусматривающий изменения в законодательстве, которые якобы упрощают общение между гражданами, бизнесом и государством, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что официальная почта будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на ".ru"). Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей - регистрационный номер карточки налогоплательщиков.

"Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре", - рассказали в Минцифры.

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Сообщается, что компании, учреждения, общества и ФЛП при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР автоматически получать официальные электронные адреса. При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмена или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес.

"Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующие дополнительного документального подтверждения их направления и т.д.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и тому подобное.

Предполагается поэтапность перехода коммуникаций в электронный вид, но если официальный адрес не зарегистрирован и отсутствует в ЕГР, сохраняется форма направления писем по почте.

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В Министерстве добавили, что для физических лиц также предлагается внедрение такого понятия, и возможность использования официальной электронной почты будет присваиваться гражданам при получении паспорта, изменения данных в паспорте.

Отмечается, что физлица будут получать официальный электронный адрес только по желанию. Это можно сделать через Единый портал государственных услуг "Дія".

Автор: 

законопроект (3230) электронная почта (21) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+20
Потужно! А я все гадав чим вони взагалі займаються...
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27.07.2020 22:12 Ответить
+16
А нафіга мені офіційної? Щоб мене контролювали державні органи? Мені вистачить і тої, яка є.
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27.07.2020 22:15 Ответить
+15
"сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными" - а вот и главное попадалово, особенно по поводу повесток в военкомат или в суд.
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27.07.2020 22:18 Ответить
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Страница 2 из 2
Ну ніякі це не ворота. У більшості підприємств вже існують поштові скриньки і вони вказані у різних довідниках. Мені здається, що безкоштовне поштове листування хочуть зробити платним.
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27.07.2020 22:32 Ответить
Можливо
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27.07.2020 22:42 Ответить
Я Дании уже где-то лет 4-5 как все имеют емайл для общения с государственными органами. Все письма от государства приходят на этот емейл и штраф тоже . Называется *****
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27.07.2020 22:17 Ответить
В Данії немає війни з московією
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27.07.2020 22:19 Ответить
До чего тут война ?

Это экономия .
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27.07.2020 22:22 Ответить
мозгов?
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27.07.2020 22:24 Ответить
Братишка, все правильно, все верно. Просто в Дании все сделано для государства. И теперь государство такое классное- может и то, и другое для граждан... И хочет с ними общаться... А тута- чтобы просто пообщаться с государством, нужно что то и как то преодолеть...
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27.07.2020 22:23 Ответить
Вот были все органы государства закрыты на карантин, а я сам писал по емайлу в государственные органы. И ответ был быстро, и зачем мне ийти на пошту покупать марку , отправлять письмо и ждать когда оно дойдёт и пройдёт ответ ?
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27.07.2020 22:28 Ответить
Ден, я понял. Не поняли другие... Да и ты не понял... Я о том, что ты живешь в типа, другом мире. Ты живешь в классном мире, и наши хотят так же. Только вот беда- кто то должен этот мир создать, та еще и их заставить в нем жить...
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27.07.2020 22:35 Ответить
Да , ты прав . Они сами не знают чего хотят , все им не так .
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27.07.2020 22:54 Ответить
Датчанин, иди на хрен.
Этот форум не для тебя, ты ничего не понимаешь.
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28.07.2020 09:34 Ответить
"сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными" - а вот и главное попадалово, особенно по поводу повесток в военкомат или в суд.
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27.07.2020 22:18 Ответить
але там вказано -добровільне відкриття скриньки.. )
крім того завжди можна відмазатись -НЕМАЄ в ЗАКОНАХ І КОНСТИТУЦІЇ ОБОВ"ЯЗКУ ГРОМАДЯНИНА ЗАХОДИТИ В СКРИНЬКУ ЩОДНЯ чи щотижня. )
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27.07.2020 22:52 Ответить
Дудик.
У нас в стране 73% "добровольных" зе-тыпилов.


И требования проверять ящик в законе нет и не будет...
Но, ты - дудик.
Будет: "факт отсылки сообщения, будет считаться официально ПОЛУЧЕНЫМ". И всем будет ПОХ когда и если ты его прочтешь.
Что тут тебе непонятно?
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27.07.2020 23:00 Ответить
це ваші домисли,"25-відсоткова иліта"..))
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27.07.2020 23:04 Ответить
Это не домыслы, это так в проекте закона написано. Уже. Но ты верь, что всё делается ради твоего блага
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28.07.2020 00:04 Ответить
Это вы потом в суде будете доказывать какие у вас права и обязанности, когда будете пытаться недвижимость вернуть
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28.07.2020 13:11 Ответить
Каким бы ни был патриот, а повестку в военкомат считает попадаловом...
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28.07.2020 11:55 Ответить
Попадалово не сама повестка, а то, что ты можешь загреметь в тюрьму. Вот просто на ровном месте. И на суде это ты уже будешь безуспешно доказывать, что никаких повесток в своей почте ты не видел. Тебе скажут "а мы четыре раза тебе на электронку повестку отправили", и всё, ты виноват. Ты ведь после этого не в армию попадешь, а в тюрьму.
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28.07.2020 16:56 Ответить
"Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующие дополнительного документального подтверждения их направления и т.д.", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/n3210412

Замечааательно как придумали, креативные зелебобики... Теперь повестки в военкомат, в суд и другие документы по электронке отправили и посчитали, что человек уже получил и ознакомился... Все кодексы и законы побоку
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27.07.2020 22:19 Ответить
В Дании такой есть уже где-то лет 4-5. Все письма от государственных органов приходят на емайл
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27.07.2020 22:21 Ответить
тобі ж вже десятий каже: ми - не в Данії
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27.07.2020 22:35 Ответить
нічого ти не знаєш. У нас спілкування з держ органами вже давно можливе через інет. кожен підприємець вказує свій (один із) поштову скриньку при відправленні звітів. Звіти в податкову теж через інтернет вже давно. Там, де їм вигідно, вони все вже автоматизували ще при януковичі. Але коли ти - прибиральник чи водій, то просто не в темі.
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27.07.2020 22:52 Ответить
емейл не гарантирует ни доставку ни прочтение
емейл не гарантирует личность полльзователя

в минцифре полные идиоты, но это и не удивительно
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27.07.2020 23:08 Ответить
Похоже вьі давно в той дании сидите, и потеряли связь с реальной жизнью. То что пишите у Дании лет 4-5 , у нас уже лет 15 есть, но не об том речь
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28.07.2020 06:44 Ответить
Ты тупой???

Тебе сказали, иди со своей Данией в задницу!

Здесь НЕ ДАНИЯ!!!!
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28.07.2020 09:36 Ответить
НАЗХВДIЮ-цю мiнцифру...
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27.07.2020 22:19 Ответить
а чип под кожу...или как собакам в ухо? )))))))
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27.07.2020 22:20 Ответить
Вау!Это ж сразу будут выдавать логин и пороль !!!Да вы так нас совсем разбалуете!!!
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27.07.2020 22:22 Ответить
Чогось пригадав ось це:

Минцифры предлагает по желанию вместе с паспортом выдавать украинцам официальную электронную почту, - законопроект - Цензор.НЕТ 5545
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27.07.2020 22:23 Ответить
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27.07.2020 23:57 Ответить
Дякую!
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27.07.2020 23:59 Ответить
Это пьять! И официальную страницу в фейсбуке выдавайте!!!)))
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27.07.2020 22:24 Ответить
Тут без разницы
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27.07.2020 22:29 Ответить
Жидитализация-с!
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27.07.2020 22:29 Ответить
У власти бандиты! И чем меньше они про вас знают, тем лучше для вас.
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27.07.2020 22:29 Ответить
А видосики официально где выкладывать?
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27.07.2020 22:29 Ответить
Не судьба смс-ки писать, или на Вайбер, кто эту почту читать будет?
Короче бред.
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27.07.2020 22:30 Ответить
Укрпошта мені непотрібна, тому візьму Нову Пошту.🤔
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27.07.2020 22:30 Ответить
Закрыть всю эту фигню,вапсы,вайберы,зелебейберы...минцифру даежь!
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27.07.2020 22:34 Ответить
А вот к примеру если отправить с официального адреса Ослу в ОПу видосик, где ты показываешь зад Бубоче - это будет считаться официальным оскорблением? И как Бубочка должен на это ответить?
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27.07.2020 22:37 Ответить
А можете ти еще дать ключ от квартирі где деньги лежать?
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27.07.2020 22:37 Ответить
ЗЛНСК ПНХ !
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27.07.2020 22:39 Ответить
актуально... в ногу со временем...
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27.07.2020 22:40 Ответить
Напомню, что вирус Петя, который покрошил кучу компов, направлялся по электронной почте, якобы официальное письмо от ПриватБанка
Спрашиваю одну дуру, у тебя карта этого банка или счёт?
Не, у меня сиббанка.
Так какого хрена ты его открыла?
От теперь будет раздолье для еулхакеров.
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27.07.2020 22:49 Ответить
не, теперь будет оф. поставщик рекламьі
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28.07.2020 06:33 Ответить
не зовсім так. Там вірус увійшов до користувачів медка (побудованого на московських блоках). а таких більшість. А от ми - бідніші користувачі програм звітності зовсім не постраждали. І я - користувач ПРИВАТБАНКА нічого із ресурсів саме привата вірусного не отримав. У привата тоді був досить сильний захист. Можливо ті, що не занють як виглядять вебресурси привата на щось і купилися, але про таких не чув.
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29.07.2020 16:10 Ответить
Дебизилизация всей страны зелеными шмаклями идиоты больше у них занятий нет
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27.07.2020 22:54 Ответить
с.Забаряни.Полтавщина

Мінцифри пропонує за бажанням разом із паспортом видавати українцям офіційну електронну пошту, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 552
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27.07.2020 23:06 Ответить
зачем.. у человека может не один а пять адресов электронной почты и все официальные
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27.07.2020 22:57 Ответить
офіційна -це зафіксован в прошитому і опечатаному зошиті як мінімум з 2-ма мокрими печатками(податкової і райдержадміністрації обовязково) ))))))))
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27.07.2020 23:09 Ответить
за домогою якої електронної поштової адреси, під яким ідентифікатором і на якому домені я забажаю спілкуватися з державними органами я вирішу сам і повідомлю їм одну з моїх 5-ти алдрес електроних поштових скриньок, розподілених для різних тем спілкування й отримання інформації... навіщо мені їх додаткова адреса-скринька, яку я не стану перевіряти
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27.07.2020 23:19 Ответить
тобто я маю на увазі, що держава не може всучити мені сим-картку, сказати, що це твій новий номер телефона у нашого оператора - "завжди бери слухалку"
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27.07.2020 23:29 Ответить
"Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующие дополнительного документального подтверждения их направления и т.д."Источник: https://censor.net/n3210412
----

ага ЩАЗ... )
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27.07.2020 23:07 Ответить
якщо я заблокую свій ящик(наприклад під завязку спамом) -то..уй що туди прийде ))
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27.07.2020 23:10 Ответить
Начните с себя. Покажите должный пример.
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27.07.2020 23:15 Ответить
ой,як удобно...повестки в суд мейлом...
какой диджыдл это придумал и пытается протянуть?
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27.07.2020 23:30 Ответить
Если сделают официальной электронную почту , то было бы хорошо уведомлять на мобильный о приходе почты . Ранее это работало у почты https://www.i.ua на оператора 3mob.ua .
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27.07.2020 23:36 Ответить
якісь ці "слуги наріду" приморочені...то інвесторам "няню" парять а тепер підліткам-"єлектронну адресу"...схиблені...на всю голову...
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27.07.2020 23:37 Ответить
цифровые имейлы - рай для спамера и фишинга, никакой базы имейлов не надо, а по этому номеру можно и фио и дату рожение нарыть при желании... зебилы
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28.07.2020 00:00 Ответить
"Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующие дополнительного документального подтверждения их направления и т.д."

ППЦ. Это днище. Как все просто - кинул по почте повестку в суд. Чел почту не смотрел, письмо не дошло, ящик взломали - а пох получил. Ну и последствия соответствующие.
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28.07.2020 00:16 Ответить
Надо кроме ел. адреса давать и електронною квартиру.Всем жилье до конца 2020 года можно дать.
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28.07.2020 06:29 Ответить
Думаю, це родиться виключно для того, Аби зручніше було викликати особу в контролюючі органи: податкову, прокуратуру, суд, військкомат тощо.
"Після відправлення на цю адресу - лист офіційно вважається відправленим".
Видно в "Дії" зареєструвалися меньше людей, ніж зе-реформатори очікували, тому придумали новий тип нашийника з повідком
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28.07.2020 07:38 Ответить
кто там будет разбираться в этой куче спама, рекламы, уведомлений?
или они хотят замутить почтовый сервис под бюджетное финансирование и распил?
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28.07.2020 09:18 Ответить
Нет, ну вот видно же что министерство работает, не даром создавали, вот это рехформа, как тебе такое Илон Маск?
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28.07.2020 10:33 Ответить
А что? Что-то в єтом есть!
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28.07.2020 10:56 Ответить
Когда собаке делать нечего она лижет жопу. Так и минцифре давит в голову моча и они придумали почту, а для полного контроля ещё и в реестр её для хакеров объединить. Лучше бы на заборе чего писать придумывали. В этой идее три глупости - несовершенство ПО, широкая сеть хакерства, и компьютерная безграмотность.
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28.07.2020 11:33 Ответить
Как удобно! Отправили тебе повесточку, а там сбой на серевере или хакерская атака. Повесточка не дошла, и квартиру у тебя без тебя забрали. И решение о выселении тоже отправили на этот же е-мейл....
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28.07.2020 13:02 Ответить
Лучше бы сделали единый портал электронных сервисов. Регламентировали электронное взаимодействие с монополистами и комунальщиками. Чтоб подключиться к электричеству (и тп) можно было через электронные сервисы, чтоб все показания и начисления проводились через единый портал и апи. А то каждый лепит какие-то кривые кабинеты, которые работают через одно место. Предусмотреть создание и работу (все процессы) ОСББ, опять же в рамках портала. И, конечно, все государственные сервисы, что очевидно.

Работы минцифре просто выше крыши, а они почтовыми адресами озаботились...
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28.07.2020 13:06 Ответить
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