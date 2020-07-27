МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением так называемого военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе 26 июля 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных РФ территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь, что составляет существенную угрозу региональной безопасности. Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины", - говорится в сообщении.

Действия РФ расцениваются Украиной, как очередное нарушение со стороны России норм международного права, в частности, многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также украинского законодательства.

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В МИД Украины подчеркнули, что "циничная организация "парада" оккупационного флота является очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".