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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе

МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением так называемого военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе 26 июля 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных РФ территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь, что составляет существенную угрозу региональной безопасности. Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины", - говорится в сообщении.

Действия РФ расцениваются Украиной, как очередное нарушение со стороны России норм международного права, в частности, многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также украинского законодательства.

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В МИД Украины подчеркнули, что "циничная организация "парада" оккупационного флота является очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".

Автор: 

Крым (26421) МИД (6995) россия (96125) город Севастополь (1763) нота протеста (141)


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Топ комментарии
+8
МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе - Цензор.НЕТ 8656
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27.07.2020 22:22 Ответить
+5
МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе - Цензор.НЕТ 4517
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27.07.2020 22:22 Ответить
+5
Это все на что способен наш МИД
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27.07.2020 22:25 Ответить
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МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе - Цензор.НЕТ 8656
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27.07.2020 22:22 Ответить
Для цього ти й проголосував за Зеленського?
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27.07.2020 22:26 Ответить
если только ты во главе колонны , диванный мечтатель , подними с...у и дуй на клубнику нам твои култяпки нужны ,хоть копейку Маме даш
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28.07.2020 01:23 Ответить
МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе - Цензор.НЕТ 4517
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27.07.2020 22:22 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.07.2020 22:42 Ответить
Это все на что способен наш МИД
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27.07.2020 22:25 Ответить
Там эти ноты уже складывать некуда.))
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27.07.2020 22:27 Ответить
Ля-ля-фа, эти ноты
Ля-ля-фа, одиноки.
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27.07.2020 22:41 Ответить
Сколько бы не выкладывали в сеть подобных фото-мулек---а всё равно однажды предстоит подойти к зеркалу и посмотреть. И решать---или не решать!
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27.07.2020 22:44 Ответить
Шапкокрад весной 2010 г в Харькове продлил тогда пребывание ЧФ до 2047г. Предыдущий срок истекал в 2017г. Не было в мировой практике подобного и срока пребывания и что за 7 лет до истечения старого срока продлевали на 30 лет ещё. Надо помнить. А министр ИД Украины тогда что был по сей день шляется по тв каналам хоть и н часто и пнёт буру. Там же не вылазит со студии министр юстиции тогдашний, тварь с лицом гадюки и тоже поливает---а мы ухи развесив шлюхаем.
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27.07.2020 22:39 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.07.2020 22:43 Ответить
А слабо всім учасникам параду довічно заборонити вїзд в Україну ? А може ліпше УСІМ БЕЗ ВИНЯТКУ військовослужбовцям та держслужбовцям РФ (армія, фсб, всякі різні клєркі вплоть до думи) і членам їхніх сімей заборонити вїзд в Україну до звільнення Криму від москалів ?
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27.07.2020 22:48 Ответить
Краще всім кацапам заборонити в'їзд в Україну так років на 50
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28.07.2020 00:23 Ответить
А шо такое? Можно ж просто позвонить своему другану,побазарить за перемирие.
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27.07.2020 23:04 Ответить
там же наши люди маршируют, как можно ноту?
ну приняли еще раз присягу, работа у них такая..
ну еще раз примут, если что
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28.07.2020 00:49 Ответить
 
 