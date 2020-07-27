Хорватия поддерживает решение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе
Хорватия приветствует полное и всеобъемлющее соглашение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на востоке Украины, заключенное 27 июля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных и европейских дел Хорватии в Twitter.
"Мы полностью поддерживаем дипломатические усилия и соглашения, целью которых является содействие реализации Минских соглашений и в конечном итоге содействие взаимному доверию, сотрудничеству и миру в регионе", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Ряд европейских политиков возлагают ответственность за обеспечение перемирия на востоке Украины на российскую сторону, при этом выражают надежду, что российские наемники на Донбассе будут придерживаться достигнутых соглашений.
В 00:01 понедельника на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон. Соответствующего соглашения 22 марта достигла Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Бо помнится мне, что в Гааге какраз судили сербских командиров.
А другим да - чего не посоветовать умирать под обстрелами молча. Так оно удобнее и не нервирует.
может поддержите огнем по...не выполнившим договоренностей?
1. Участвовали Украина, Россия, ОБСЕ
2. В режиме видеоконференции
3. Юридической силы соглашение не имеет
4. Никакой протокол не подписывали
Раша реально бубочку уже прокинула. За день уже 11 обстрелов
https://www.youtube.com/watch?v=1GPem37beWA
Бажаю йому участі Чаушеску.
Артур Шопенгауэр.немецкий философ.
Что отрицает РАБссия с 20 февраля 2014 года? Практически все...Крым не наш,настамнет,Донбасс настамнет...,это все Госдеп виноват
Забыли, как сербы с горы из пушек бомбили Дубровник, а вы срочно вывозили женщин и детей на паромах подальше от берега, потому что там негде было спрятаться?.
А потом по всей стране собирали аутентичную черепицу, чтобы вернуть этому прекрасному городу первозданный вид.
И то, как вы собравшись в кулак, поганой метлой вымели сербских оккупантов.
Вы наш пример.
Так шо не надо про это перемирие. Иногда лучше промолчать.