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Хорватия поддерживает решение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе

Хорватия поддерживает решение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе

Хорватия приветствует полное и всеобъемлющее соглашение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на востоке Украины, заключенное 27 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных и европейских дел Хорватии в Twitter.

"Мы полностью поддерживаем дипломатические усилия и соглашения, целью которых является содействие реализации Минских соглашений и в конечном итоге содействие взаимному доверию, сотрудничеству и миру в регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Ряд европейских политиков возлагают ответственность за обеспечение перемирия на востоке Украины на российскую сторону, при этом выражают надежду, что российские наемники на Донбассе будут придерживаться достигнутых соглашений.

В 00:01 понедельника на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон. Соответствующего соглашения 22 марта достигла Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Великобритания надеются на соблюдение перемирия на Донбассе

Автор: 

Хорватия (268) Донбасс (26957) перемирие (1686)


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Топ комментарии
+5
Только вот хорваты поступали намного умнее бубочки.
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27.07.2020 22:21 Ответить
+5
спасибо...но тишины по прежнему нет...
может поддержите огнем по...не выполнившим договоренностей?
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27.07.2020 22:23 Ответить
+5
У бабочки другие принципы жизни. Перемирие и договор по бубочкиному

Хорватия поддерживает решение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 6918
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27.07.2020 22:25 Ответить
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Только вот хорваты поступали намного умнее бубочки.
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27.07.2020 22:21 Ответить
если бы у "бубочки" были войска НАТО в стране, он наверное тоже бы мог что-то такое сделать
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27.07.2020 22:23 Ответить
У бабочки другие принципы жизни. Перемирие и договор по бубочкиному

Хорватия поддерживает решение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 6918
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27.07.2020 22:25 Ответить
так Франьо у хорватов-католиков был плоть от плоти и кровь от крови - он создавал Хорватию,которой было не "всё равно" - и создал..
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27.07.2020 22:26 Ответить
Только потом некоторые хорватские генералы поехали в Гаагу, а так да... наши то с конче заспы и в Москву не хотят ехать)
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27.07.2020 22:42 Ответить
А можно про хорватских генералов в Гааге поподробнее?

Бо помнится мне, что в Гааге какраз судили сербских командиров.
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28.07.2020 00:38 Ответить
Гугл: Хорватия Гаага Буря
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28.07.2020 06:14 Ответить
Про пральяка не слышали??? Судили в том числе за разрушенный османский мост)))
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28.07.2020 06:23 Ответить
Почему сравниваешь хорватов с бубочкой. Хорваты это нация. Бубочка один человек. Надо писать "Хорваты поступали намного умнее украинцев".
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28.07.2020 00:29 Ответить
Три жестких операции с последующими зачистками сербов за полгода.

А другим да - чего не посоветовать умирать под обстрелами молча. Так оно удобнее и не нервирует.
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28.07.2020 00:37 Ответить
спасибо...но тишины по прежнему нет...
может поддержите огнем по...не выполнившим договоренностей?
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27.07.2020 22:23 Ответить
Та поздно уже
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27.07.2020 22:24 Ответить
********
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27.07.2020 22:31 Ответить
Комментирует заместитель председателя украинской делегации в трехсторонней контактной группе Мережко.
1. Участвовали Украина, Россия, ОБСЕ
2. В режиме видеоконференции
3. Юридической силы соглашение не имеет
4. Никакой протокол не подписывали

Раша реально бубочку уже прокинула. За день уже 11 обстрелов
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27.07.2020 22:24 Ответить
Це зрада. А ще президент Хорватіїї перебувала в 2018 в Росії на ЧМ. Вже й хорвати ватниками стали. Що ж таке?
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27.07.2020 22:25 Ответить


Хорватия поддерживает решение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 8118
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27.07.2020 22:28 Ответить
помечтай,курносый.. Хорватия поддерживает решение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 3723
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27.07.2020 22:31 Ответить
Аве, хунта ставить лайк!!!
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27.07.2020 22:34 Ответить
нехеровая вата в Hrvatska
https://www.youtube.com/watch?v=1GPem37beWA
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27.07.2020 22:36 Ответить
А при чом тут Хорватия? А вот при чом. Дарио Среда хорват? Хорват. Луческу тренирует Динамо? Тренирует. Зебил президент? Президент. Вот мои аргументы и закончились 😆😆😆
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27.07.2020 22:32 Ответить
Уже не тренирует) цензор тупит)
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27.07.2020 22:35 Ответить
А чому усі бажають зеленому виродку Ростова?
Бажаю йому участі Чаушеску.
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27.07.2020 22:33 Ответить
Ростов не резиновий, там овоч чалиться. Максимум тамбів, і то не факт, ну якщо не втече ця зелена наволоч
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27.07.2020 22:36 Ответить
А чего бы хорватам сейчас - то и не поддержать? Они - то свою дамбабву - Книнскую Краину расхерачили вдребезги и напополам за 3 дня, не имея никакой поддержки ЕС, с минимальными вооружениями. Грохнули всех тамошних моторыл и захарченок, кто не успел удрать, а кто успел сдаться - очень быстро загнулись в тюряге от почечной недостаточности и от неосторожного падения на бетонный пол в душе. А сейчас вполне можно респектабельно и по - европейски поддержать вот это вот "прекращение", все европейцы ,безусловно, за мир и фройндшафт, ага. Правда, у них не было национального гения, умеющего сбацать .......м "Лунную" сонату или ""Гоп со Смыком" на рояле.....
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27.07.2020 22:38 Ответить
У хорватов не было президента Кравчука.
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28.07.2020 00:31 Ответить
Любая правда проходит три стадии : сначала над ней насмехаются...потом ее грубо отвергают.... и наконец принимают как неизбежное...
Артур Шопенгауэр.немецкий философ.
Что отрицает РАБссия с 20 февраля 2014 года? Практически все...Крым не наш,настамнет,Донбасс настамнет...,это все Госдеп виноват
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27.07.2020 22:39 Ответить
Шо, усташи, сдулись под брюссельским обкомом?
Забыли, как сербы с горы из пушек бомбили Дубровник, а вы срочно вывозили женщин и детей на паромах подальше от берега, потому что там негде было спрятаться?.
А потом по всей стране собирали аутентичную черепицу, чтобы вернуть этому прекрасному городу первозданный вид.
И то, как вы собравшись в кулак, поганой метлой вымели сербских оккупантов.
Вы наш пример.
Так шо не надо про это перемирие. Иногда лучше промолчать.
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27.07.2020 22:42 Ответить
РАБссия уже 20 лет взбалмошная баба,после подлодки Курск лишилась мозгов,заменив их Майонезом....
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27.07.2020 22:47 Ответить
официально "сис файр" все поддерживают, это не ново
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27.07.2020 23:07 Ответить
Москаль все заперечує завжди.Тому, які з цих лайнюків порохоботи?То вже фашня і лахта давно на службі кремля.
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27.07.2020 23:38 Ответить
 
 