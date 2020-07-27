Единичное нарушение перемирия террористами может быть эксцессом исполнителя, - Резников о стрельбе на Донбассе.

Вице-премьер Украины Алексей Резников надеется, что Россия и подконтрольные ей незаконные военные формирования не захотят сейчас нарушать перемирие так его и не начав.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Если СММ ОБСЕ подтвердит, что с той стороны была стрельба и после этого не будет никаких последствий, тогда можно будет констатировать, что перемирия не произошло. Однако, если это был эксцесс исполнителей, и мы увидим реакцию противника, когда российские офицеры накажут стрелявших, и в дальнейшем не будет продолжения эскалации, следовательно, очевидно - перемирие начало работать ", - отметил Резников.

Он также предположил, что выстрелы в районе Водяного произошли из-за недостаточной коммуникацию российского военного командования на местах с исполнителями.

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По словам вице-премьера, стрельба в районе Водяного - это были отдельные выстрелы. Очевидно, за десять часов с момента наступления перемирия военное командование противника не успело довести свой приказ до каждого солдата в окопе.

"Не забывайте, война ведется вдоль линии в 400 км ... Все это - вопросы коммуникации между военными, привыкшие держать оборону и стрелять. И для них очень сложно прекратить вести огонь", - подчеркнул он.

В то же время Резников подчеркнул, что в настоящее время не существует никакого запрета для украинских военнослужащих применять огонь против оккупанта. Однако, существует предварительная механизм рассмотрения, анализа эксцессов.

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"Если случился единичный случай стрельбы, то не нужно тратить сразу весь артиллерийский набор. Чтобы не нарушилась тонкая грань мира, мгновенно в ответ на обстрел не следует применять оружие, а сначала должно быть рассмотрение. При этом в примечаниях документа о перемирии написано: если происходит агрессия и это очевидно командованию, тогда стрелять в ответ, не проводя консультаций".

Резников также напомнил о статье 40 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года, которая регламентирует возможность выхода из перемирия в любой момент.

"В ней сказано: если одна из сторон нарушила перемирие (а это международный термин, который подтверждает факт ведения межгосударственной войны), то другая сторона вправе выйти из этого процесса в любой момент, применив соответствующие действия. Именно этим и будет руководствоваться наше военное командование, если увидит, что началась атака, регулярные боевые действия со стороны российских войск и их наемников ".