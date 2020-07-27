Единичное нарушение перемирия террористами может быть эксцессом исполнителя, - Резников о стрельбе на Донбассе
Вице-премьер Украины Алексей Резников надеется, что Россия и подконтрольные ей незаконные военные формирования не захотят сейчас нарушать перемирие так его и не начав.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью LB.ua.
"Если СММ ОБСЕ подтвердит, что с той стороны была стрельба и после этого не будет никаких последствий, тогда можно будет констатировать, что перемирия не произошло. Однако, если это был эксцесс исполнителей, и мы увидим реакцию противника, когда российские офицеры накажут стрелявших, и в дальнейшем не будет продолжения эскалации, следовательно, очевидно - перемирие начало работать ", - отметил Резников.
Он также предположил, что выстрелы в районе Водяного произошли из-за недостаточной коммуникацию российского военного командования на местах с исполнителями.
По словам вице-премьера, стрельба в районе Водяного - это были отдельные выстрелы. Очевидно, за десять часов с момента наступления перемирия военное командование противника не успело довести свой приказ до каждого солдата в окопе.
"Не забывайте, война ведется вдоль линии в 400 км ... Все это - вопросы коммуникации между военными, привыкшие держать оборону и стрелять. И для них очень сложно прекратить вести огонь", - подчеркнул он.
В то же время Резников подчеркнул, что в настоящее время не существует никакого запрета для украинских военнослужащих применять огонь против оккупанта. Однако, существует предварительная механизм рассмотрения, анализа эксцессов.
"Если случился единичный случай стрельбы, то не нужно тратить сразу весь артиллерийский набор. Чтобы не нарушилась тонкая грань мира, мгновенно в ответ на обстрел не следует применять оружие, а сначала должно быть рассмотрение. При этом в примечаниях документа о перемирии написано: если происходит агрессия и это очевидно командованию, тогда стрелять в ответ, не проводя консультаций".
Резников также напомнил о статье 40 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года, которая регламентирует возможность выхода из перемирия в любой момент.
"В ней сказано: если одна из сторон нарушила перемирие (а это международный термин, который подтверждает факт ведения межгосударственной войны), то другая сторона вправе выйти из этого процесса в любой момент, применив соответствующие действия. Именно этим и будет руководствоваться наше военное командование, если увидит, что началась атака, регулярные боевые действия со стороны российских войск и их наемников ".
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"Нарушение перемирия террористами", "эксцесс исполнителя".
Шоб ему в голову такой "эксцесс из АГС" прилетел.
Чтоб от хотя бы одного "эксцесса исполнителя", пусть даже "не системного", прилетело в твою пустую башку. Может тогда бы ты стал ценить жизни наших солдат.
Может свой офис на передок перенесешь? Раз так УВЕРЕН!!!
Какие раш офицеры? Ты урод слышал путю - нас там нет? И как ты долб-** проконтролируешь?
За такой БРЕД в норм странах бы уже давно отправили на лечение в психушку!!!
похоже чувак явно на айкосах сидит)))