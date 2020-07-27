В ходе рассмотрения сфабрикованного дела против Чубарова суд оккупантов за день опросил 16 "пострадавших и свидетелей", - Полозов

На заседании в понедельник по делу, сфабрикованному против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, "крымский прокурор" опросил менее 16 потерпевших и свидетелей обвинения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Николай Полозов написал в Фейсбуке.

""Верховный суд Крыма", после отказа в допуске меня как защитника Рефата Чубарова, в деле против него, немедленно включил вторую космическую скорость. Только за сегодняшнее заседание были допрошены по меньшей мере 16 пострадавших и свидетелей", - сообщает Полозов.

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По его мнению, "расчет на то, чтобы за 45 суток, в течение которых Третий апелляционный суд будет рассматривать жалобу на отказ в допуске избранного Рефат Чубаров адвоката, прогнать максимальное количество доказательств, а в идеале выйти на приговор".

Как сообщалось, в марте 2020 Следственный комитет России возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 (ч.1 ст. 212 УК РФ).

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