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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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В ходе рассмотрения сфабрикованного дела против Чубарова суд оккупантов за день опросил 16 "пострадавших и свидетелей", - Полозов

В ходе рассмотрения сфабрикованного дела против Чубарова суд оккупантов за день опросил 16

На заседании в понедельник по делу, сфабрикованному против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, "крымский прокурор" опросил менее 16 потерпевших и свидетелей обвинения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Николай Полозов написал в Фейсбуке.

""Верховный суд Крыма", после отказа в допуске меня как защитника Рефата Чубарова, в деле против него, немедленно включил вторую космическую скорость. Только за сегодняшнее заседание были допрошены по меньшей мере 16 пострадавших и свидетелей", - сообщает Полозов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буду бороться с судебной системой России в ЕСПЧ, - Чубаров об уголовном деле, открытом крымскими оккупантами

По его мнению, "расчет на то, чтобы за 45 суток, в течение которых Третий апелляционный суд будет рассматривать жалобу на отказ в допуске избранного Рефат Чубаров адвоката, прогнать максимальное количество доказательств, а в идеале выйти на приговор".

Как сообщалось, в марте 2020 Следственный комитет России возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 (ч.1 ст. 212 УК РФ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму назначили предварительные слушания в "деле Чубарова" на 17 июля

Автор: 

Чубаров Рефат (943) Полозов Николай (459)


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Есть стойкое ощущение,что последние недели две,украинские СМИ начали активную инфовойну против раши. Ну лучше поздно. Но что ж так коряво?
Адвокату Полозову разве неизвестно,что прокуроры не ведут допросы?
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27.07.2020 23:58 Ответить
"Группа изнасилованных, встаньте!" (с)
А на суде, да, прокурор задает вопросы свидетелям. То же должен делать и адвокат, но его не допустили.
Вот и все рассеянское судилище.
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28.07.2020 00:19 Ответить
Не. Прокурор-это сторона обвинения. Он общается только с судьей на основе имеющихся фактов допросов ПОЛУЧЕННЫХ от следователей. Никаих допросов в суде нет.
По этому когда такое пишет адвокат-то выглядит глупо.Хочется ему гасить оккупантов?На здоровье. Но после таких зашкваров ему будут верить только особо упоротые.
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28.07.2020 00:44 Ответить
Я не юрист, про тонкости спорить не буду, но и в квалифицированности Полозкова не сомневаюсь.
Как-то смотрел видео с зала суда - так прокурор и свидетелей допрашивал (задавал вопросы).
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28.07.2020 01:09 Ответить
Есть стойкое ощущение что вы высосали этот пост из пальца возможно кстати корявого. Украина да и ЕС, как показывает практика, не в состоянии вести активную информвойну против раши. Если при Порохе были попытки иногда даже успешные, то сейчас при вашем к Зе, даже попыток таких не делается. Где сейчас Миротоворец, расследования Информсопрторивления, даже тот же Информнапал приутих. вот еще не копался но видел новость есть претензии у власти к организации которая с кацапскими фейками борется. Вообщем не городите ерунды.
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28.07.2020 10:56 Ответить
 
 