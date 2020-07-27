В Чехии будут судить белоруса, воевавшего в "республиканской гвардии ДНР" на Донбассе

В Чехии городской суд Праги начал рассмотрение дела гражданина Беларуси, который, как говорит обвинение, принимал активное участие в боях на востоке Украины на стороне сепаратистов, что квалифицируют как "террористическое нападение".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

41-летний Алексей Фадеев, который постоянно живет в Праге и которому в случае признания виновным грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, свою вину отрицает и утверждает, что хотел помочь людям "защищаться от украинских фашистов", сообщают чешские новостные сайты.

В настоящее время мужчина уже находится в заключении, осужденный по другому уголовному делу. Слушания нынешнего дела по существу должны начаться 29 июля. Как заявляет обвинение, Фадеев принимал участие в войне против Украины "с намерением активно поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины, добивающихся отделения от Украины и создание самостоятельного государственного образования, так называемой "Донецкой народной республики".

По словам прокуроров, Фадеев неоднократно, с ноября 2014 по май 2016 года, выезжал из Чехии, чтобы выполнять разнообразные военные задачи в рядах так называемой "республиканской гвардии ДНР".Он не только занимался патрулированием, но и принимал активное участие в боях против украинских войск, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили прокуроры.

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Фадеев через переводчика заявил в ответ, что его пребывание на Донбассе, в Донецке, мол, не было террористическим актом, потому что он был там, чтобы помочь людям, потому что, по его словам, власть в Украине захватили "фашисты", и он видел в интернете видеозаписи, на которых якобы были зафиксированы "зверства", которые происходили в Украине. Поэтому он отправился на оккупированную часть Донбасса через российский Ростов-на-Дону, где получил оружие и затем присоединился к "республиканской гвардии ДНР".

Он также упоминал об украинской организации "Правый сектор", которая, по его словам, нападала на гражданское население. Но Фадеев утверждал, что не собирался воевать с украинскими правительственными войсками и только участвовал в патрулировании, а стрелял только на стрельбище на тренировках. Он также заявлял, что не знал, что деятельность группировки "ДНР" противоречит Конституции Украины.

Кроме того, белорус сообщил, что знаком с гражданином Чехии, бывшим военнослужащим Эриком Ешту, который тоже раньше был обвинен в терроризме за его участия в боях против Украины в Донбассе, но в итоге был осужден лишь условно за службу в "иностранных вооруженных силах" и лишен чешского военного звания. По словам Фадеева, Ешту помогал ему добраться в Украину и затем встречался с ним в Донецке. Ешту был вызван на нынешний суд в качестве свидетеля, но отказался свидетельствовать, потому что эти показания могли быть использованы и против него самого.

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Это в Чехии не первый такой случай. Кроме упомянутого Эрика Ешту, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Чехии, также условный срок за участие в действиях российских гибридных сил на Донбассе против Украины получил гражданин Чехии Павел Кафка. Как заявлял посол УкраиныЕвгений Перебийнис, Чехия расследует возможное участие 20 своих граждан в конфликте на Донбассе на стороне гибридных сил РФ.