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"Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя", - отец погибшего солдата Журавля - Зеленскому. ВИДЕО

Во время митинга под ОП, на котором выступали против условий перемирия на Донбассе, отец погибшего украинского воина Ярослава Журавля жестко раскритиковал президента В. Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ,

В частности, отец воина, обращаясь к президенту Зеленскому, заявил: "Вова, где ты был, когда бабушка развязывала с платочка последние 100 гривен и отдавала нам, волонтерам, чтобы мы везли в армию? Где ты, гнида, была, когда у моего сына ломали пальцы, вынимая автомат, а ты пил вино или кофе. Где ты был? Почему ты не возле народа Украины? Кого ты слушаешь? Вы тело Украины обмазали гнидотой разной. Вовочка, проснись! Народ вас сотрет с лица этой оплаканой земли. Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя".

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) митинг (2558) смерть (9250) 35 отдельная бригада морской пехоты (63)


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Топ комментарии
+197
нежданчик для клована... аж кусок кошерного мяса в рот не зашел...
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28.07.2020 00:01 Ответить
+163
«В частности, отец воина, обращаясь к президенту Зеленскому, заявил: "Вова, где ты был, когда бабушка развязывала с платочка последние 100 гривен и отдавала нам волонтерам, чтобы мы везли в армию. Где ты, гнида, была, когда у моего сына ломали пальцы, вынимая автомат, а ты пил вино или кофе.Где ты был? Почему ты не возле народа Украины? Кого ты слушеашь? Вы, тело Украины обмазали гнидотой разной. Вовочка, проснись! Народ вас сотрет с лица этой оплаканой земли. Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя".Источник: https://censor.net/v3210424»

73,22%, слухайте. Це й вам.
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28.07.2020 00:31 Ответить
+161
Светлая память погибшему.
Соболезнования Отцу.
Смерть российским оккупантам и зелёным коллаборантам!
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28.07.2020 00:06 Ответить
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Да, Укрправда скурвилась,
Обозреватель упомянул очень незаметно.
Про ТВ - и не говорю...
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28.07.2020 17:37 Ответить
Светлая память защитнику Украины Ярослава Журавля
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28.07.2020 14:51 Ответить
Пдітримую батька,дуже боляче слухати відчай за байдужесть всієі влади.Бажаю всему кодлу дивіться он-лайн за своїх рідних.Дуже сумно.Герої не вмирають
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28.07.2020 15:01 Ответить
откуда столько злобы...ну нет у Зеленского на руках хороших карт, а с теми что есть в игре находиться сложно...
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28.07.2020 15:38 Ответить
Посмотрел бы я на тебя после того как твой сын умирал бы 4 дня, а пархатый ублюдок который якобы взял это дело под личный контроль свалил на курорты винцо попивать. Так что не рааскзывай тут про злобу отца потерявшего своего сына из-за трусости и некомпетентности жидовского клоуна, расскажи лучше зачем это пархатое чмо в президенты лезло?
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28.07.2020 16:25 Ответить
Ну и сидел бы в своем быдлоквартале с шестерками
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28.07.2020 20:31 Ответить
Залезь в парашу ,возьми трубочку и дыши .Вякаешь тут за вовочку .Весь парламент его ,тварь заткнись .
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15.08.2020 22:02 Ответить
Порошенковская тоталитарная секта системно гадит Украине и расшатывает ситуацию изнутри в интересах Путина.

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
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28.07.2020 15:42 Ответить
що сьогодні, на пару з старпером в білій панамці на зміні?
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28.07.2020 15:48 Ответить
вот оно чо Михалыч)) секта, расшатывает лодку это набор слов из методичек ***** как раз.
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28.07.2020 15:50 Ответить
Порох - лайно, але в порівнянні з Зе - квіточка...
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28.07.2020 16:01 Ответить
Якщо людина упоротий фанат Зелі, то йому нічого не допоможе.
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28.07.2020 16:14 Ответить
Щось дуже смердить чи то кацапом, чи жидом не розберу, але ваняє на весь форум. За парєбрік шмара прадажна.
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28.07.2020 22:17 Ответить
Ти правий, проша, селюк я- "діванний". Москалі сруть постійно, куди тільки поткнуться. Народи такий, нічого не зробиш. Тому те, що вони сруть і собі, й іншим в штани - не дивина, а система. Ти - тому теж підтвердження, убоге.
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29.07.2020 11:22 Ответить
это минимум на 2 видосика тянет для мордокнижного сообщества
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28.07.2020 15:47 Ответить
Вся страна проклинает это ж..кое кодло, которое торгует Украиной и оптом и в розницу.
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28.07.2020 15:49 Ответить
Судя по рейтингам половина страны у нас откровенные коллаборанты мертветчуковцы-петушарики которые вообще наверняка радуются смерти нашего воина + зебильное стадо которому вообще похеру на эту войну, для них ее и не было никогда.
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28.07.2020 16:28 Ответить
Вы верите социолохам лупоглазого Разумкина?
А вы знаете, шо Земля - плоская?
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28.07.2020 21:09 Ответить
Ну как правило результаты выборов у нас не сильно отличаются от результатов соцопросов.
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29.07.2020 20:59 Ответить
Бо дебилы доверчивые...
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29.07.2020 21:04 Ответить
Це тільки початок...
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28.07.2020 16:11 Ответить
Довели евреи страну. Спасибо биомассе, допустивших кодло к кормушке...
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28.07.2020 16:16 Ответить
Зелёнке всё - больше года не проживёт. Вспомните как прокляла мать погибшего на майдане детей Януковича, и как это проклятие сработало. Тогда и года не прошло. Такие проклятие самые мощные.
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28.07.2020 16:22 Ответить
"Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе", - батько загиблого солдата Журавля - Зеленському - Цензор.НЕТ 8826
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28.07.2020 16:43 Ответить
гнида вовочка как раз в тему
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28.07.2020 17:42 Ответить
Подписываюсь под каждым словом.
И скажу больше: судьбы его деткам такой же!!! Но еще при его жизни!!!
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28.07.2020 18:28 Ответить
Оля, я не буду с вами спорить, но лично мне кажется что насильно на войну в АТО никто никого не призывает. Взял автомат, пошел на войну, будь готов не только стрелять в других, но и получить пулю в ответ.
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28.07.2020 21:29 Ответить
Це ви про Верховну Раду з монобільшістю? Дуже відверто.
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28.07.2020 19:20 Ответить
воно не почує слів згорьованого батька, але небесна канцелярія все фіксує і сковарідка вже підігрівається
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28.07.2020 19:36 Ответить
Зеленский за все время своего президентства НИ РАЗУ не посетил в госпитале наших раненых защитников Отчизны и не поддержал их. Это говорит о том,что плевать он хотел на армию, как впрочем и на весь народ.
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28.07.2020 19:51 Ответить
Бо мразь. В мене в хаті теж така мразь живе. Всі кевеени передивився тепер сидить, тварь, на шиї і слова не можна сказати, щоб за голову брався... От тобі і кавеен..(.
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28.07.2020 20:00 Ответить
А ви його - дустом...
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28.07.2020 21:10 Ответить
До столу не кликати спробуйте.Може,шлунком почне думати?
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28.07.2020 23:47 Ответить
а прикинь якщо кожен чоловік буде так розмірковувати як ти.. Хто захистить українську землю?
Не все вимірюється грошима. Є ще в українських чоловіів і гідність, і честь, і любов до своєї землі. Ще не вмерли України ні слава, ні воля !!
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28.07.2020 21:35 Ответить
Может вы и правы уважаемый. Просто я живу простыми понятиями: у меня хорошая работа, моя семья должна быть сыта, дети получить хорошее образование, и ехать в другой конец Украины, рисковать единственной жизнью, в угоду нездоровых политических амбиций политиков я не собираюсь. Кто эту войну хотел и развязал, пусть и воюет. А я хочу просто ее пережить, жизнь то одна.
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28.07.2020 21:48 Ответить
Уйо@ок, на войну можно не идти, но нужно помнить, что она может прийти к каждому.
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28.07.2020 22:46 Ответить
До цього уйо@ка війна не прийде. Бо він живе там, звідки вона йде по всьому світу. Почитайте, як це падло закликає чоловіків не захищати свою Батьківщину від орків.
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28.07.2020 23:24 Ответить
Конечно может, но зачем на нее идти за сотни киллометров если она к тебе не пришла и самое главное, зачем ее провоцировать и разжигать чтобы не дать ей закончится мирными переговорами. Почему если малая часть людей хочет воевать с ОРДЛО до бесконечности, то другие, как стадо, должны последовать ихнему примеру???
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29.07.2020 00:41 Ответить
вважаєте в тих, хто таки взяв до рук зброю, і не вагаючись пішов захищати свою країну у 2014-му не було дітей?? Були, напевно у всіх, а деякі і самі ще були майже діти. Вважаєте вони не хотіли гарної освіти своїм дітям чи гідного життя своїм батькам? А сталося так, що вони померли за те, щоб такі як ви могли дати своїм дітям гарну освіту та гарне життя.
А вважаєте той батько, який до речі, мій земляк, також з Дніпропетровщини, не хотів своєму сину кращої долі, ніж смерть від рук ворога н своїй землі? Я розумію, родина це важливо, щастя близьких - безумовно важлива річ. Але, не треба забувати про те, що може так статися, що не буде в вас ні дому, ні щасливої родини, ні гідної освіти в дітей, тому, що до вас в родину/дім/місто може прийти війна, яку не пустили ті, хто зміг знайти в собі сили, залишити своїх власних дітей, і піти захищати і свій і ваш дім, і свою, і вашу родину, і своє і ваше місто.
Байдужість та егоїзм це не найкращі риси людини. Вони часто є супутниками боягузтва.
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28.07.2020 23:43 Ответить
це провокатор.
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29.07.2020 06:47 Ответить
а може він не доріс до чоловіка . а ви йому про чоловіче. не пойме як в середині жінка
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28.07.2020 22:46 Ответить
оце справжній Народ України, а не оте лайнище, яке ставило хрестик навпроти прізвища "зеленський" у квітні 2019-го..
Мої глибокі співчуття батькові, який зростив такого Сина.. Тримайтесь, Тато !!!
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28.07.2020 21:32 Ответить
Герою Слава і вічна пам'ять зєльоній падлюці - поскоріше здохнути самоубившись.
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28.07.2020 22:18 Ответить
Присоединяюсь к проклёнам. Эта мразь в самое тяжелое для Украины время занимает чужое кресло и вредит, вредит, вредит....
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28.07.2020 22:21 Ответить
Зелёные мрази просто предатели.
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28.07.2020 22:33 Ответить
люди це велике велике горе хоронити свою дитину . не буде спокою татові
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28.07.2020 22:52 Ответить
проклятия в комментариях сыпятся на голову зельца 69 квартала из кривого, а это уже серьезно.
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28.07.2020 22:52 Ответить
+1 проклинаю бубу віслюковну оманську
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28.07.2020 23:03 Ответить
Жаль мужика, клоун заяву в СБУ накатает шо ему угрожали
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28.07.2020 23:14 Ответить
Краще б 43 роки тому папасаша і мамарімма скористались презервативом, щоб не виплодився Вова-блаЗЕнь.
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29.07.2020 00:13 Ответить
та ему 42, а не 43.
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03.09.2020 20:37 Ответить
Хто на себе багато взяв з того багато й спитають.Зеленський продовжує сприймати посаду президента як пост царя-батюшки на якому тримаються всі закони всесвіту.Поки імунітет і охорона створили зону комфорта.Але цей прокльон досягне його обовязково.
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29.07.2020 08:16 Ответить
Порошенковская тоталитарная секта системно гадит Украине и расшатывает ситуацию изнутри в интересах Путина.

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
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29.07.2020 08:23 Ответить
Порошенковская тоталитарная секта системно гадит Украине и расшатывает ситуацию изнутри в интересах Путина.

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
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29.07.2020 08:24 Ответить
Нам вже давно треба розуміти - ВОНИ З ОДНОГО КОРИТА
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02.08.2020 12:35 Ответить
Чотири доби повільно і болісно, вмирав в «сірій зоні» поранений український воїн Ярослав після того, як Верховний потерпілий взяв ситуацію «під особистий контроль» і поїхав в чергову позапланову відпустку «освіжитися» у моря. В інтерв'ю виданню The Times of Israel криворіжець уточнив: «У мене єврейська кров. І я президент». Після цієї гучної заяви, ніхто вже не сумнівається, що до влади в 2019 році в Києві прийшли євреї. Україна - єдина країна в світі, крім Ізраїлю, де Президент - єврей. На вітання «СЛАВА УКРАЇНІ!» тепер відповідають: «ЄВРЕЯМ СЛАВА!». Напередодні виборів Бубочка чесно сказав: «Я нікому нічого не винен!».
Нові єврейськи обличчя в Раді продали в січні - лютому в великій кількості медичні маски в Китай, Грецію та Іспанію і залишили народ України без засобів захисту при пандемії коронавируса.
Лохторат 73% вже зрозумiв що не буде єврейська дитина піклуватися про здоров'я своїх виборців. Для нього вони - ГОІ. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» блазень з «95 кварталу» вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!».Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «шоб ви здохли». Таким чином, інородець висловлює своє ставлення до громадян УКРАЇНІ.
Батько комедіанта образив український народ I назвав виборцiв - «біомасою», а його дитина, порівняла в Юрмале громадян України з «актрисою німецького фільму для дорослих, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку».
Зазвичай єврейські родини, які живуть в діаспорі, намагаються не псувати відносин з аборигенами, від яких вони годуються. У них накопичен великий досвід гасити будь-які конфлікти з сусідами, і не йти на загострення відносин. Але сім'я нінішнього президента України веде себе досить агресивно, як кажуть на Залесье «наривається на неприємності».

Кодло, захопившее владу в України, несе смерть, злидні, горе i сльози всім громадянам.
В своих образах Янелох Перший перейшов «червону межу», за якою очікується падіння рейтингу політика и передчасна відставка. Источник: https://ukranews.com/news/678385-zelenskij-o-evrejskoj-krovi-rasskazal-v-intervyu-izrailskomu-izdaniyu
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29.07.2020 09:41 Ответить
СПАСАТЬ ГЕРОЕВ ОНИ НЕ БУДУТ - не кошерно.....
А ведь можно было на передок выдвинуть эвакуационную машину типа .....СЭМ производства Житомирского БЗ.при поддержке хотя бы огня пары танковых пушек

для спасения ЖИЗНИ нашего Г е р о я

Он - нет --- слова - ничего не значащие слова поддержки не Украинского кагала .
"Беру под свой контроль!" - хотя бы эту фразу выполнил из всех обещаний на площади перед выборами ..."Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе", - батько загиблого солдата Журавля - Зеленському - Цензор.НЕТ 1778
А , что в Израиле для евреев. 1027 боевиков ХАМАС и "Фатх" были обменяны на

(одного) капрала ШАЛИТА.https://korrespondent.net/world/1273337-gilad-shalit-vernulsya-v-izrail
"Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе", - батько загиблого солдата Журавля - Зеленському - Цензор.НЕТ 5738
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29.07.2020 11:47 Ответить
Господи, хоча б одна з цих владних тварюк, коли творила цей злочин задумалась - а якщо мій син чи донька опиняться на місті Ярослава, що тоді ? Тепер свої сраки будуть прикривати... За таке злодійство - НАРИ ЧЕКАЮТЬ ! Щире співчуття родині, поможи Боже. Слава Україні! Герою Слава ! Смерть ворогам !
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02.08.2020 12:44 Ответить
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