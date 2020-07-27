"Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя", - отец погибшего солдата Журавля - Зеленскому. ВИДЕО

Во время митинга под ОП, на котором выступали против условий перемирия на Донбассе, отец погибшего украинского воина Ярослава Журавля жестко раскритиковал президента В. Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ,

В частности, отец воина, обращаясь к президенту Зеленскому, заявил: "Вова, где ты был, когда бабушка развязывала с платочка последние 100 гривен и отдавала нам, волонтерам, чтобы мы везли в армию? Где ты, гнида, была, когда у моего сына ломали пальцы, вынимая автомат, а ты пил вино или кофе. Где ты был? Почему ты не возле народа Украины? Кого ты слушаешь? Вы тело Украины обмазали гнидотой разной. Вовочка, проснись! Народ вас сотрет с лица этой оплаканой земли. Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя".