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О всех случаях нарушения перемирия будут оповещены ОБСЕ и международные партнеры, - представитель Киева в ТКГ Костин

О всех случаях нарушения перемирия будут оповещены ОБСЕ и международные партнеры, - представитель Киева в ТКГ Костин

Украина будет оповещать СММ ОБСЕ и международных партнеров о всех случаях открытия огня со стороны боевиков на Донбассе. В то же время, есть надежда соблюдения перемирия

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа").

"Обо всех случаях огня со стороны нашего противника мы информируем как СММ ОБСЕ, так и международных партнеров, и вся эта информация собирается в такую "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить перемирие, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем", - заявил Костин.

По его словам, очередное перемирие на Донбассе должно быть другим, чем предыдущие, ведь для этих соглашений были приложены "значительные усилия" со стороны украинской делегации и политических консультантов нормандской четверки.

"То, что происходят такие единичные провокации, это происходило и раньше. Задача наша состоит в том, чтобы, как правильно отметил руководитель Операции Объединенных Сил, верифицировать, или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться , кто первым открыл огонь, или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника, поэтому, я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными", - сказал Костин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единичное нарушение перемирия террористами может быть эксцессом исполнителя, - Резников о стрельбе на Донбассе

Автор: 

ОБСЕ (4883) перемирие (1686) Трехсторонняя контактная группа (842) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+19
Ага. Свозите в ОБСЕ тело медика, которого кацапы выпотрошили.

Ну и распухшее за 3 дня на жаре тело нашего воина, которого главнокомандующий ЗЕ просто бросил умирать, тоже отвезите.

Только не говорите, шо Главнокомакндующему ЗЕ на это насрать. Бо если президенту Украины насрать на свою армию, то ОБСЕ тем более.
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28.07.2020 00:56 Ответить
+14
Шо, вже й Україна почне висловлювати «глубокую озабоченнось», коли вбивають її захисників?
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28.07.2020 00:54 Ответить
+13
Уявляю, як там ху#ло задоволено посміхається та пускає слину на всю Україну, яку Янелох віддасть йому на блюдєчкє с голубой кайомочкой. Зебіли, шоб ви замість хліба їли траву, а ваши діти були рабами в расєйской недоімперіі.
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28.07.2020 01:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А то ніхто про це не знає.
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28.07.2020 00:52 Ответить
Цікаво про який вогонь саме, системний чи несистемний!!!)))
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28.07.2020 00:57 Ответить
"То, что происходят такие единичные провокации, это происходило и раньше. З Источник: https://censor.net.ua/n3210426. 😁!!!
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28.07.2020 01:03 Ответить
Вірно зебобік каже-жодної агресіі стосовно агресора !!)))
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28.07.2020 01:07 Ответить
А що, це якимось чином рятуватиме наших хлопців?
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28.07.2020 07:59 Ответить
Шо, вже й Україна почне висловлювати «глубокую озабоченнось», коли вбивають її захисників?
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28.07.2020 00:54 Ответить
Саме так, глибоке занепокоєння та щире обурення !!))
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28.07.2020 00:59 Ответить
если это всего лишь провокации, зачем забыли про прошлое перемирие
и сколько будете ждать, пока коцапские руководители "накажут" орков?
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28.07.2020 00:54 Ответить
то есть убийство медиков это еденичные провокации раньше?
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28.07.2020 00:55 Ответить
что значит будет, уже оповещайте, вам мины подложили...
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28.07.2020 00:56 Ответить
И шо будет с нарушившим в случае нарушения?
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28.07.2020 00:56 Ответить
А а-та-та по попі їм зроблять.
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28.07.2020 01:00 Ответить
Це вже занадто,тамженашилюди !!))
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28.07.2020 01:02 Ответить
Посварят та скажут- ню-ню-ню !!))
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28.07.2020 01:01 Ответить
наша песня хороша, начинай сначала...
Уже тысячи раз были нарушения сотен перемирий со стороны террористов за 6 лет войны...
Всё это документировалось тысячи раз, толку никакого...
Пока жив пуйло никакого мира на Донбассе не будет, даже перемирия не будет. Пуйлу нужна вся Украина, поэтому он будет постоянно убивать украинцев, через своих террористов и регулярные рашистские войска на Донбассе.
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28.07.2020 00:56 Ответить
При нарушении перемирий Порошенко сразу же звонил Обаме, меркель и т.д. и накладывались дополнительные санкции...
https://www.youtube.com/watch?v=NLPidOFz4wA
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28.07.2020 01:09 Ответить
Ага. Свозите в ОБСЕ тело медика, которого кацапы выпотрошили.

Ну и распухшее за 3 дня на жаре тело нашего воина, которого главнокомандующий ЗЕ просто бросил умирать, тоже отвезите.

Только не говорите, шо Главнокомакндующему ЗЕ на это насрать. Бо если президенту Украины насрать на свою армию, то ОБСЕ тем более.
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28.07.2020 00:56 Ответить
"другое перемирие" - новое очковтирательство
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28.07.2020 00:57 Ответить
Влада зебобіків , це цілковите окозамилювання !!!)))
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28.07.2020 01:28 Ответить
ложили касапи орган на всі ці повідомлення. Тим більше, "ихтамнент".
Саме дієве повідомлення для касапів - насипати їм на порядок більше.
Але ж бубочка-сцикун на чолі 73/43%-них зебуїнів веде Україну до капітуляції...
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28.07.2020 00:59 Ответить
Блаблабла..Обстрелы от кацапни будут и дальше. Каких баек еще наслушаемся?
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28.07.2020 01:00 Ответить
вауву не забудьте оповестить а то он исчез обсралси наверное
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28.07.2020 01:03 Ответить
Сразу писать нужно в международное Спортлото! Они и озаботятся и обеспокоятся!
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28.07.2020 01:05 Ответить
Если Найемы и Лещенки в ро... в ж, откуда они вещали про "вора и мародёра", воды набрали, может всё идёт нормально?
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28.07.2020 01:07 Ответить
ЖурнаГлисти, це продажні потвори !!!)))
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28.07.2020 01:09 Ответить
Ці потвори, вихлюпуючи на голови українців тони "жовтого" лайна ,позбавили українців права на достовірну інформацію !!!)))
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28.07.2020 01:37 Ответить
Уявляю, як там ху#ло задоволено посміхається та пускає слину на всю Україну, яку Янелох віддасть йому на блюдєчкє с голубой кайомочкой. Зебіли, шоб ви замість хліба їли траву, а ваши діти були рабами в расєйской недоімперіі.
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28.07.2020 01:07 Ответить
Всё это задуманное ТАКАЯ ТУФТА И ЛОХОТРОН, что диву даёшься. Неужели мало было предыдущих перемирий?
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28.07.2020 01:10 Ответить
Це все для 73% плебса !!!))
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28.07.2020 01:12 Ответить
так https://censor.net/user/426787 - і є типовий 73/43%зебіл
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28.07.2020 02:26 Ответить
Так тепер все вирішує найвеличніший лідер Всесвіту і його околиць, володар неповноцінного розуму 73 своїх прихильників, Давай-Лама усіх баранів ...і прочая, і прочая...
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28.07.2020 01:18 Ответить
То были перемирия Порошенка, а теперь перемирия Зеленского не путайте! Сначала оди смотрел путлеру в разные отверстия, теперь второй...
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28.07.2020 12:50 Ответить
ТИ ДЗВОНИ МЕНІ, ДЗВОНИ...
🎹🐊🐸🐊🎹
Ти дзвони мені, дзвони!
Почастіше, дядя Вова!
Без "тієї сторони"
Знаєш, як мені хєрово...
Я б, хоч завтра, на Москву -
Тут бандерівці пресують!
На коліна стать готуюсь,
На коліна стать готуюсь,
Київ здам і булаву!
Ти дзвони мені, дзвони!


Без "тієї сторони"
Що робити, я не знаю.
Умоляю,подзвони!
Дядя Вова, заклинаю!
Тут спалили Єрмака!
Взнали, що агент кремлівський -
Скоро дасть нам жаба цицьки,
Скоро дасть нам жаба цицьки,
Но тримаємось пока...
Ти дзвони мені, дзвони!

 Тільки довго не тягни -
Сил нема уже терпіти,
Без "тієї сторони"
Восени почнуть нас бити!
Рейтинг котиться до дна
У ЗЕленім балагані,-
Все закінчиться Майданом,
Знов закінчиться Майданом...
Заспокой же сцикуна!
Ти дзвони мені, дзвони!
27.07.2020
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28.07.2020 01:20 Ответить
Не оповещать нужно, эти паскудники должны знать и фиксировать документально в тот-же миг ... нефрен им прохлаждаться, пусть дежурят круглосуточно
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28.07.2020 01:20 Ответить
Все вони добре знають, особливо після запрошення Резніковим російських офіцерів-наглядачів. Ви вірите, що інформація про обстріли може допомогти?
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28.07.2020 03:03 Ответить
Мало кого волнует, кто и что знает, верят задокументированному факту ..... в ЕС всё давно знают в подробностях но рогом не шевелят
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28.07.2020 09:37 Ответить
О всех случаях нарушения перемирия будут оповещены ОБСЕ и международные партнеры, - представитель Киева в ТКГ Костин - Цензор.НЕТ 722
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28.07.2020 01:28 Ответить
На х.. с пляжа. Вилами под ребра.
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28.07.2020 02:12 Ответить
Каким образом? Порошенко же не напрягся нормальный закон приянтьв свою каденцию. А этот напрягся, и теперь шиш вам а не импичмент....
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28.07.2020 12:48 Ответить
Стаття 111. ДЕРЖАВНА ЗРАДА 1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.. Кримінальний Кодекс УкраїниО всех случаях нарушения перемирия будут оповещены ОБСЕ и международные партнеры, - представитель Киева в ТКГ Костин - Цензор.НЕТ 9975
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28.07.2020 01:28 Ответить
Тим Златкин На на кількох офіцерів ЗСУ,котрі посміли шось буркнути у бік "прибульців", Гідранта взагалі та командуючого особисто, під час наради в штабі - вже зараз готуються відповідні матеріали військовою прокуратурою про притягнення до відповідальності.
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28.07.2020 01:35 Ответить
Деякі групи снайперів та розвідників примусово виведені за другу лінію і контролюються силами ВСП, наче якихось злочинців. Уявіть, розвєдоси майже під домашнім арештом, ще б браслети на ноги їм почепили до повної картини маразму!
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28.07.2020 01:35 Ответить
Зато все ТОП коллаборанты и сепары не только на свободе, но и награждены и идут вверх по социальной лестнице
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28.07.2020 03:52 Ответить
Все говорят что зеля сдаст Украину и всё такое,но я в это не верю, ещё никому не удалось и у него невыйдет,вопрос времени когда люди уже устанут это терпеть.
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28.07.2020 01:59 Ответить
Если нарушения будут носить системный характер то зеленский обратится во всемирную лигу сексуальных реформ
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28.07.2020 06:09 Ответить
И ОБСЕ выражит очередную печальку. Позор.
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28.07.2020 06:22 Ответить
И, что? Что за этим последует? Я заню, оправдания от Зеленского и новые смерти украинского народа! И больше ни-че-го!
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28.07.2020 06:23 Ответить
Первый день "перемирия" - 12 обстрелов со стороны орков, ранено - 2. Ответный огонь - 2. Вот и все "перемирие".
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28.07.2020 06:29 Ответить
https://twitter.com/JuntaChronicles
https://twitter.com/JuntaChronicles

О всех случаях нарушения перемирия будут оповещены ОБСЕ и международные партнеры, - представитель Киева в ТКГ Костин - Цензор.НЕТ 2690 Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1287690275427680256 18 ч

Твоё лицо, когда пытаешься придумать почему русские террористы невиноваты в срыве «перемирия»

О всех случаях нарушения перемирия будут оповещены ОБСЕ и международные партнеры, - представитель Киева в ТКГ Костин - Цензор.НЕТ 6347
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28.07.2020 07:07 Ответить
"Обо всех случаях огня со стороны нашего противника мы информируем как СММ ОБСЕ, так и международных партнеров, и вся эта информация собирается в такую "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить перемирие, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем" Источник: https://censor.net/n3210426
Що за маячня? Не в "копилку", треба щось збирати, а з копілки виймати все що є в наявності і так гатити щоб там тільки попіл і сморід зостався. Інакше діяти не буде і не дійде, навіть не надійтесь.
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28.07.2020 06:48 Ответить
От того, что вы будете оповещать ОБСЕ, это не перестаёт быт предательством. По суд попадут все, в том числе и Костин.
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28.07.2020 06:59 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

О всех случаях нарушения перемирия будут оповещены ОБСЕ и международные партнеры, - представитель Киева в ТКГ Костин - Цензор.НЕТ 8396 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1287810625176035333 9 ч

Наметилась устойчивая тенденция в действиях и риторике Москвы - демонстративно и жестоко унижать Зе.
Кремль , видимо, полагает , что Зе исчерпал свою роль промежуточной прокладки и пора переходить к решающей стадии погллощения Украины - МЕТВЕРЧУК.
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28.07.2020 07:02 Ответить
пукін-зє42-єрмак=ху@льі
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28.07.2020 07:09 Ответить
І обов'язково оголосити стурбованість якщо руських когось вб'ють. Так зелене лайно?
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28.07.2020 07:16 Ответить
і в першу чергу фуйло, да вовочка зеленський ?
ніби він і так не знає.
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28.07.2020 08:15 Ответить
Якщо еліти хочуть жити і зберегти їх маєтності то повинні заставити зелене ЧМО піти у відставку і не мучити Україну. Бо коли ці колаборанти переможуть то почнуть знищувати фізично, і патріотів, і взагалі всіх більш розумних за зелене болото, адже, не даремно вже списки складають хто там добровольцем успів повоювати і має досвід як приборкати ворога, швидко і професійно.
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28.07.2020 08:31 Ответить
Украина будет оповещать СММ ОБСЕ и международных партнеров о всех случаях открытия огня со стороны боевиков на Донбассе. - а до этого как было,или что нового????
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28.07.2020 08:56 Ответить
Пусть еще Клоун в барабан постучит!
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28.07.2020 09:10 Ответить
Будут оповещены?! Ну, и что дальше?! )(уйло от страха с Украины *******?!
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28.07.2020 09:28 Ответить
И шо?
Может на 1 люнию пойдешь? Ты ведь с бубочкой ВЕРИТЕ!!!! А боженька любит блаженных и убогих!
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28.07.2020 10:31 Ответить
 
 