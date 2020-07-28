О всех случаях нарушения перемирия будут оповещены ОБСЕ и международные партнеры, - представитель Киева в ТКГ Костин
Украина будет оповещать СММ ОБСЕ и международных партнеров о всех случаях открытия огня со стороны боевиков на Донбассе. В то же время, есть надежда соблюдения перемирия
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа").
"Обо всех случаях огня со стороны нашего противника мы информируем как СММ ОБСЕ, так и международных партнеров, и вся эта информация собирается в такую "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить перемирие, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем", - заявил Костин.
По его словам, очередное перемирие на Донбассе должно быть другим, чем предыдущие, ведь для этих соглашений были приложены "значительные усилия" со стороны украинской делегации и политических консультантов нормандской четверки.
"То, что происходят такие единичные провокации, это происходило и раньше. Задача наша состоит в том, чтобы, как правильно отметил руководитель Операции Объединенных Сил, верифицировать, или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться , кто первым открыл огонь, или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника, поэтому, я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными", - сказал Костин.
Пожалуйста, подождите...
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и сколько будете ждать, пока коцапские руководители "накажут" орков?
Уже тысячи раз были нарушения сотен перемирий со стороны террористов за 6 лет войны...
Всё это документировалось тысячи раз, толку никакого...
Пока жив пуйло никакого мира на Донбассе не будет, даже перемирия не будет. Пуйлу нужна вся Украина, поэтому он будет постоянно убивать украинцев, через своих террористов и регулярные рашистские войска на Донбассе.
https://www.youtube.com/watch?v=NLPidOFz4wA
Ну и распухшее за 3 дня на жаре тело нашего воина, которого главнокомандующий ЗЕ просто бросил умирать, тоже отвезите.
Только не говорите, шо Главнокомакндующему ЗЕ на это насрать. Бо если президенту Украины насрать на свою армию, то ОБСЕ тем более.
Саме дієве повідомлення для касапів - насипати їм на порядок більше.
Але ж бубочка-сцикун на чолі 73/43%-них зебуїнів веде Україну до капітуляції...
🎹🐊🐸🐊🎹
Ти дзвони мені, дзвони!
Почастіше, дядя Вова!
Без "тієї сторони"
Знаєш, як мені хєрово...
Я б, хоч завтра, на Москву -
Тут бандерівці пресують!
На коліна стать готуюсь,
На коліна стать готуюсь,
Київ здам і булаву!
Ти дзвони мені, дзвони!
Без "тієї сторони"
Що робити, я не знаю.
Умоляю,подзвони!
Дядя Вова, заклинаю!
Тут спалили Єрмака!
Взнали, що агент кремлівський -
Скоро дасть нам жаба цицьки,
Скоро дасть нам жаба цицьки,
Но тримаємось пока...
Ти дзвони мені, дзвони!
Тільки довго не тягни -
Сил нема уже терпіти,
Без "тієї сторони"
Восени почнуть нас бити!
Рейтинг котиться до дна
У ЗЕленім балагані,-
Все закінчиться Майданом,
Знов закінчиться Майданом...
Заспокой же сцикуна!
Ти дзвони мені, дзвони!
27.07.2020
https://twitter.com/JuntaChronicles
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1287690275427680256 18 ч
Твоё лицо, когда пытаешься придумать почему русские террористы невиноваты в срыве «перемирия»
Що за маячня? Не в "копилку", треба щось збирати, а з копілки виймати все що є в наявності і так гатити щоб там тільки попіл і сморід зостався. Інакше діяти не буде і не дійде, навіть не надійтесь.
https://twitter.com/apiontkovsky
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1287810625176035333 9 ч
Наметилась устойчивая тенденция в действиях и риторике Москвы - демонстративно и жестоко унижать Зе.
Кремль , видимо, полагает , что Зе исчерпал свою роль промежуточной прокладки и пора переходить к решающей стадии погллощения Украины - МЕТВЕРЧУК.
ніби він і так не знає.
Может на 1 люнию пойдешь? Ты ведь с бубочкой ВЕРИТЕ!!!! А боженька любит блаженных и убогих!