Первые сутки перемирия на Донбассе: враг трижды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, ситуация контролируемая, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны.

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня.

В частности, в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Пивденного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди украинских воинов в результате вражеских обстрелов, нет.

Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано неподалеку от Новомихайловки. Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов противник осуществил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

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С начала суток, по состоянию на 7:00 утра обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.





