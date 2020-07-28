За сутки в Черновицкой области зафиксировано 58 новых случаев заражения COVID-19, излечились 85 человек, - ОГА
За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 58 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 85 ранее заболевших.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"58 новых случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 27 июля. Всего было исследовано 470 образцов", - написал Осачук
Глава ОГА отметил, что общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 5692 человека.
Также Осачук подчеркнул, что за последние сутки 85 буковинцев выздоровели.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждены 807 случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных - 65 656 человек.
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