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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Черновицкой области зафиксировано 58 новых случаев заражения COVID-19, излечились 85 человек, - ОГА

За сутки в Черновицкой области зафиксировано 58 новых случаев заражения COVID-19, излечились 85 человек, - ОГА

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 58 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 85 ранее заболевших.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"58 новых случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 27 июля. Всего было исследовано 470 образцов", - написал Осачук

Глава ОГА отметил, что общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 5692 человека.

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Также Осачук подчеркнул, что за последние сутки 85 буковинцев выздоровели.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждены 807 случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных - 65 656 человек.

За сутки в Черновицкой области зафиксировано 58 новых случаев заражения COVID-19, излечились 85 человек, - ОГА 01

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